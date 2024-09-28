Норвегія скасувала автоматичне надання захисту для українських біженців із "безпечних" областей. ПЕРЕЛІК
Норвегія у п’ятницю скасувала автоматичне отримання захисту для українських біженців із шести "безпечних" областей України.
Про це йдеться у пресрелізі міністерства юстиції Норвегії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Відсьогодні особи, які приїжджатимуть до Норвегії з районів України, які Директорат у справах іноземців (UDI) вважає безпечними, будуть підпадати під стандартні правила надання притулку", – йдеться у заяві.
У відомстві зазначили, що відтепер українські біженці з Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей не отримуватимуть захист у Норвегії автоматично, натомість їм буде надана реальна індивідуальна оцінка своєї потреби у захисті. Громадяни України із перелічених шести областей, які UDI вважає "безпечними", можуть отримати відмову у наданні притулку.
У заяві міністерства йдеться, що після кількох попередніх обмежувальних заходів кількість українців, які приїжджають до Норвегії, протягом зими знизилася, однак тепер знову почала зростати. У мін’юсті додали, що у 2024 році серед загальної кількості українських біженців, які прибули до Норвегії, близько 10% становили мешканці шести "безпечних" областей.
Зміни у наданні захисту із 27 вересня стосуватимуться лише новоприбулих українців у Норвегії. Для тих біженців з України, які отримали захист у Норвегії раніше, змін не передбачено. Також нововведення не стосуватимуться людей, яким пропонується медична евакуація до Норвегії (пацієнтів служби Medevac) та родичів, які їх супроводжуватимуть.
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Європейцям починає набридати, що під виглядом усталості ат вайни до них пруться всі підряд, шукати кращого життя, використовуючи тему війни як привід. Їм треба захищати всій ринок праці та національні інтереси. Звісно, цікаво, де була ця послідовність при масовому переселенні до них азіатських мігрантів, але є відчуття, що й їхніми гетто невдовзі займуться.
У Осло наголошують, що ця кількість - значно вища порівняно кількістю біженців, яких прийняли сусіди Норвегії.
Дотепер влада Норвегії надавала статус тимчасового захисту всім без винятку українцям, не беручи до уваги те, з якого саме регіону походять заявники
Норвегія надала Україні системи ППО NASAMS, артилерійські радари Arthur, протитанкові ракети Hellfire, зенітні ракети Mistral і чимало інших озброєнь. Разом з Британією Норвегія сформувала коаліцію з морської оборони України, а сотні норвезьких інструкторів навчають українських військових.
Норвегія у лютому 2023 року стала першою країною, яка затвердила багаторічну програму підтримки Нансена для України на 2023-2027 роки обсягом понад 7 млрд доларів США.
У відсотках від ВВП, виділених на підтримку України, Норвегія взагалі є світовим лідером - Осло витратило 1,6% ВВП. Данія також відправила 1,6% ВВП на допомогу Україні, проте не тільки на двосторонній основі, але й через європейські фонди.
У вересні стало відомо, що Осло виділить майже 9 млн євро на програму медичної евакуації важкопоранених українців до Європи. За словами прем'єр-міністра Йонаса Гара Стьоре, за час війни норвезькі літаки евакуювали 1931 пораненого українця - це майже половина від усіх, що були доставлені з України до Європи на лікування.
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Повномасштабна війна коли почалася?
В Івано-Франківську та Тернополю теж є кому розповісти про безпечність.
Ситі бовдури!!!
Ніхто ж не каже, які в Україні найнебезпечніші міста і місця! Чим відрізняється концентрація небезпеки на сході і на заході країни, знають усі притомні люди, і навіть питання не стоїть!
Моя репліка про інше. Про те, що в Україні немає (повторюю: НЕМАЄ) небезпечних міст, бо вона, на жаль, прострілюється уся! И депортувати чи депрівірувати сім'ї із заходу країни у часи, коли тільки-тільки поховали мирняк із Львова, Франківська...
Повторюю, на Сході пекло! Ніхто і не сперечається. Но вважати захід безпекою та глибоким тилом і повертати туда жінок і дітей - жорстока помилка. Бо там ТЕЖ небезпечно!