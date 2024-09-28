Норвегія скасувала автоматичне надання захисту для українських біженців із "безпечних" областей. ПЕРЕЛІК

Норвегія у п’ятницю скасувала автоматичне отримання захисту для українських біженців із шести "безпечних" областей України.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства юстиції Норвегії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відсьогодні особи, які приїжджатимуть до Норвегії з районів України, які Директорат у справах іноземців (UDI) вважає безпечними, будуть підпадати під стандартні правила надання притулку", – йдеться у заяві.

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У відомстві зазначили, що відтепер українські біженці з Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей не отримуватимуть захист у Норвегії автоматично, натомість їм буде надана реальна індивідуальна оцінка своєї потреби у захисті. Громадяни України із перелічених шести областей, які UDI вважає "безпечними", можуть отримати відмову у наданні притулку.

У заяві міністерства йдеться, що після кількох попередніх обмежувальних заходів кількість українців, які приїжджають до Норвегії, протягом зими знизилася, однак тепер знову почала зростати. У мін’юсті додали, що у 2024 році серед загальної кількості українських біженців, які прибули до Норвегії, близько 10% становили мешканці шести "безпечних" областей.

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Зміни у наданні захисту із 27 вересня стосуватимуться лише новоприбулих українців у Норвегії. Для тих біженців з України, які отримали захист у Норвегії раніше, змін не передбачено. Також нововведення не стосуватимуться людей, яким пропонується медична евакуація до Норвегії (пацієнтів служби Medevac) та родичів, які їх супроводжуватимуть.