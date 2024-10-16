Норвегія виділила пакет допомоги Україні на 6,4 млн євро, - глава МЗС Ейде

Норвегія передає Україні черговий пакет допомоги. Цього разу на суму 6,4 млн євро.

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Ейде під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми виділили 6,4 млн євро від уряду Норвегії, щоб підтримати Україну",- сказав очільник МЗС.

Дипломат зазначив, що Норвегія має декілька планів, які буде застосовувати виходячи з того, закінчиться війна в Україні, чи продовжиться далі.

Ейде наголосив, що підтримка України та її інтеграція в НАТО - лишаються незмінними.

"Що є незмінним - це підтримка України та її інтеграція в НАТО. Ми боремося не лише за Україну, а і за нас. У нас у всіх є неприємний досвід з Росією і їй не можна довіряти, а ми хочемо жити в мирі", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства Норвегії.

Нагадаємо, що у середу, 16 жовтня, Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро.

Також цього дня США оголосили оборонний пакет для України на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

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