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Австралія передасть Україні 49 танків Abrams M1A1, - ABC
Найближчим часом Австралія надасть Україні пакет військової допомоги на суму 245 млн доларів. В ньому будуть 49 танків Abrams.
Про це пише ABC, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, танки Abrams незабаром буде списано з озброєння Австралії. Про передачу офіційно повідомить міністр оборони Пет Конрой.
Нещодавно Австралія отримала перший із 75 нових танків M1A2, які мають поступово замінити старі моделі M1A1.
Передача танків вимагала отримання дозволу від США відповідно до правил міжнародної торгівлі зброєю.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Збройні сили України можуть отримати від Австралії списані танки M1A1 Abrams.
Наприкінці липня 2024 року Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії.
Топ коментарі
+10 igor shmatko
показати весь коментар16.10.2024 16:43 Посилання
+8 Роман Агафонов
показати весь коментар16.10.2024 17:37 Посилання
+7 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.10.2024 16:57 Посилання
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Але треба ставити КАЗ, інакше під дорогами довго не протягнуть
наприкінці 2022 після наступів ЗСУ, вірогідність застосування буйлом ЯО була 50%, зараз він розслабився до 5-7% (типа всьо ідьот по-плану)
ось така муйня малята...
З допомогою Абрамсів ще більше пушкіних і толстоєвскіх будуть живцем горіти і тягати кишки жирним українським чорнóземом.
Слава Україні!