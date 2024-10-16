УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12237 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
4 579 13

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams M1A1, - ABC

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams M1A1

Найближчим часом Австралія надасть Україні пакет військової допомоги на суму 245 млн доларів. В ньому будуть 49 танків Abrams.

Про це пише ABC, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, танки Abrams незабаром буде списано з озброєння Австралії. Про передачу офіційно повідомить міністр оборони Пет Конрой.

Нещодавно Австралія отримала перший із 75 нових танків M1A2, які мають поступово замінити старі моделі M1A1.

Передача танків вимагала отримання дозволу від США відповідно до правил міжнародної торгівлі зброєю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Збройні сили України можуть отримати від Австралії списані танки M1A1 Abrams.

Наприкінці липня 2024 року Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На танки Abrams потрібно поставити додатковий захист він FPV-дронів, - Forbes

Автор: 

Австралія (436) допомога (8430) Абрамс (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Гарна новина. Австралійцям респект за допомогу!
показати весь коментар
16.10.2024 16:43
+8
Все просто. Українців будуть вбивати поки Зелена падаль керує країною.
показати весь коментар
16.10.2024 17:37
+7
Теперь стратегия США не спешить нам давать все оружие сразу мне понятна. А именно все страны списывают и спихивают нам старый американский мотлох в обмен США продает им новое вооружение. Ето же и обясняет почему сами США не хотят нам отдать свое старье которое гниет в пустыне. Они с етого ничего не будут иметь
показати весь коментар
16.10.2024 16:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина. Австралійцям респект за допомогу!
показати весь коментар
16.10.2024 16:43 Відповісти
Так, гарні танки!

Але треба ставити КАЗ, інакше під дорогами довго не протягнуть
показати весь коментар
16.10.2024 20:07 Відповісти
Теперь стратегия США не спешить нам давать все оружие сразу мне понятна. А именно все страны списывают и спихивают нам старый американский мотлох в обмен США продает им новое вооружение. Ето же и обясняет почему сами США не хотят нам отдать свое старье которое гниет в пустыне. Они с етого ничего не будут иметь
показати весь коментар
16.10.2024 16:57 Відповісти
та нічого це не пояснює. тут пояснення лише одне. поки що до старого озброєння, яке на консервації на складах у США ще не дійшли руки. спочатку нам передали старі совкові танки, які були на озюроєнні у країнах колишнього Варшавського договору. потім почали передавати старі Леопард 1 А 5, які відновлюють ще навіть і сьогодні і нам по мірі відновлення передають. далі Австралія передає свої старі Абрамси М1 А1. після неї інші країни будуть передавати свої старі абрамси. Американці полякам теж не нові абрамси (зняті із зберігання і відновлені) продали на заміну переданих поляками нам совкових Т-72. Тож до купи тих старих абрамсів, які є ще у штатах на складах зберігання дійде ще черга.
показати весь коментар
16.10.2024 19:32 Відповісти
стратегія Заходу "не поспішати" - це не перегрівати жабу в каструлі, бо

наприкінці 2022 після наступів ЗСУ, вірогідність застосування буйлом ЯО була 50%, зараз він розслабився до 5-7% (типа всьо ідьот по-плану)

ось така муйня малята...
показати весь коментар
16.10.2024 20:11 Відповісти
Австралія добре допомагає Україні бо туди ще не літало Зелене гімно з другом дерьмаком. Не встигло там нахамити набрехати і звинуватити.
показати весь коментар
16.10.2024 17:32 Відповісти
Все не так просто. І квнщик далеко не перша фігура в цій партії. Немає значення що він там хамить чи ні. Інші країни дають щось виходячи з своїх інтересів.
показати весь коментар
16.10.2024 17:35 Відповісти
Все просто. Українців будуть вбивати поки Зелена падаль керує країною.
показати весь коментар
16.10.2024 17:37 Відповісти
Ага. Перед етим Австралия порезала вертолеты на металолом чтобы не передавать их Украине
показати весь коментар
16.10.2024 18:10 Відповісти
Тому що не було офіційного запиту від України, на гелікоптери. Завивання квартальних шлюх і відосік Зеленого виродка не являється запитом.
показати весь коментар
16.10.2024 18:20 Відповісти
Гарна новина!
З допомогою Абрамсів ще більше пушкіних і толстоєвскіх будуть живцем горіти і тягати кишки жирним українським чорнóземом.
Слава Україні!
показати весь коментар
16.10.2024 19:17 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
16.10.2024 20:00 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
16.10.2024 20:05 Відповісти
 
 