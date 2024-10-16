Австралія передасть Україні 49 танків Abrams M1A1, - ABC

Найближчим часом Австралія надасть Україні пакет військової допомоги на суму 245 млн доларів. В ньому будуть 49 танків Abrams.

Про це пише ABC, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, танки Abrams незабаром буде списано з озброєння Австралії. Про передачу офіційно повідомить міністр оборони Пет Конрой.

Нещодавно Австралія отримала перший із 75 нових танків M1A2, які мають поступово замінити старі моделі M1A1.

Передача танків вимагала отримання дозволу від США відповідно до правил міжнародної торгівлі зброєю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Збройні сили України можуть отримати від Австралії списані танки M1A1 Abrams.

Наприкінці липня 2024 року Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії.

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