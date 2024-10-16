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Новости Помощь Украине
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Австралия передаст Украине 49 танков Abrams M1A1, - ABC

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams M1A1

В ближайшее время Австралия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 245 млн долларов. В нем будут 49 танков Abrams.

Об этом пишет ABC, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, танки Abrams вскоре будут списаны с вооружения Австралии. О передаче официально сообщит министр обороны Пэт Конрой.

Недавно Австралия получила первый из 75 новых танков M1A2, которые должны постепенно заменить старые модели M1A1.

Передача танков требовала получения разрешения от США в соответствии с правилами международной торговли оружием.

Ранее СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины могут получить от Австралии списанные танки M1A1 Abrams.

В конце июля 2024 года Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, который был на вооружении ее армии.

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Автор: 

Австралия (438) помощь (7863) Абрамс (23)


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Топ комментарии
+10
Гарна новина. Австралійцям респект за допомогу!
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16.10.2024 16:43
+8
Все просто. Українців будуть вбивати поки Зелена падаль керує країною.
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16.10.2024 17:37
+7
Теперь стратегия США не спешить нам давать все оружие сразу мне понятна. А именно все страны списывают и спихивают нам старый американский мотлох в обмен США продает им новое вооружение. Ето же и обясняет почему сами США не хотят нам отдать свое старье которое гниет в пустыне. Они с етого ничего не будут иметь
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16.10.2024 16:57
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Гарна новина. Австралійцям респект за допомогу!
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16.10.2024 16:43 Ответить
Так, гарні танки!

Але треба ставити КАЗ, інакше під дорогами довго не протягнуть
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16.10.2024 20:07 Ответить
Теперь стратегия США не спешить нам давать все оружие сразу мне понятна. А именно все страны списывают и спихивают нам старый американский мотлох в обмен США продает им новое вооружение. Ето же и обясняет почему сами США не хотят нам отдать свое старье которое гниет в пустыне. Они с етого ничего не будут иметь
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16.10.2024 16:57 Ответить
та нічого це не пояснює. тут пояснення лише одне. поки що до старого озброєння, яке на консервації на складах у США ще не дійшли руки. спочатку нам передали старі совкові танки, які були на озюроєнні у країнах колишнього Варшавського договору. потім почали передавати старі Леопард 1 А 5, які відновлюють ще навіть і сьогодні і нам по мірі відновлення передають. далі Австралія передає свої старі Абрамси М1 А1. після неї інші країни будуть передавати свої старі абрамси. Американці полякам теж не нові абрамси (зняті із зберігання і відновлені) продали на заміну переданих поляками нам совкових Т-72. Тож до купи тих старих абрамсів, які є ще у штатах на складах зберігання дійде ще черга.
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16.10.2024 19:32 Ответить
стратегія Заходу "не поспішати" - це не перегрівати жабу в каструлі, бо

наприкінці 2022 після наступів ЗСУ, вірогідність застосування буйлом ЯО була 50%, зараз він розслабився до 5-7% (типа всьо ідьот по-плану)

ось така муйня малята...
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16.10.2024 20:11 Ответить
Австралія добре допомагає Україні бо туди ще не літало Зелене гімно з другом дерьмаком. Не встигло там нахамити набрехати і звинуватити.
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16.10.2024 17:32 Ответить
Все не так просто. І квнщик далеко не перша фігура в цій партії. Немає значення що він там хамить чи ні. Інші країни дають щось виходячи з своїх інтересів.
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16.10.2024 17:35 Ответить
Все просто. Українців будуть вбивати поки Зелена падаль керує країною.
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16.10.2024 17:37 Ответить
Ага. Перед етим Австралия порезала вертолеты на металолом чтобы не передавать их Украине
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16.10.2024 18:10 Ответить
Тому що не було офіційного запиту від України, на гелікоптери. Завивання квартальних шлюх і відосік Зеленого виродка не являється запитом.
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16.10.2024 18:20 Ответить
Гарна новина!
З допомогою Абрамсів ще більше пушкіних і толстоєвскіх будуть живцем горіти і тягати кишки жирним українським чорнóземом.
Слава Україні!
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16.10.2024 19:17 Ответить
Дякуємо!
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16.10.2024 20:00 Ответить
Дякуємо!
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16.10.2024 20:05 Ответить
 
 