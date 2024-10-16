Австралия передаст Украине 49 танков Abrams M1A1, - ABC

В ближайшее время Австралия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 245 млн долларов. В нем будут 49 танков Abrams.

Об этом пишет ABC, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, танки Abrams вскоре будут списаны с вооружения Австралии. О передаче официально сообщит министр обороны Пэт Конрой.

Недавно Австралия получила первый из 75 новых танков M1A2, которые должны постепенно заменить старые модели M1A1.

Передача танков требовала получения разрешения от США в соответствии с правилами международной торговли оружием.

Ранее СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины могут получить от Австралии списанные танки M1A1 Abrams.

В конце июля 2024 года Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, который был на вооружении ее армии.

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