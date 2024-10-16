Австралия передаст Украине 49 танков Abrams M1A1, - ABC
В ближайшее время Австралия предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 245 млн долларов. В нем будут 49 танков Abrams.
Об этом пишет ABC, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, танки Abrams вскоре будут списаны с вооружения Австралии. О передаче официально сообщит министр обороны Пэт Конрой.
Недавно Австралия получила первый из 75 новых танков M1A2, которые должны постепенно заменить старые модели M1A1.
Передача танков требовала получения разрешения от США в соответствии с правилами международной торговли оружием.
Ранее СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины могут получить от Австралии списанные танки M1A1 Abrams.
В конце июля 2024 года Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, который был на вооружении ее армии.
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Але треба ставити КАЗ, інакше під дорогами довго не протягнуть
наприкінці 2022 після наступів ЗСУ, вірогідність застосування буйлом ЯО була 50%, зараз він розслабився до 5-7% (типа всьо ідьот по-плану)
ось така муйня малята...
З допомогою Абрамсів ще більше пушкіних і толстоєвскіх будуть живцем горіти і тягати кишки жирним українським чорнóземом.
Слава Україні!