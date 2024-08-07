Австралия "списала" последние танки M1A1 Abrams, о передаче которых просила Украина, - СМИ
В конце июля Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, который был на вооружении ее армии. Ранее Украина просила о передаче этих танков для ВСУ.
Об этом пишет издание Janes, информирует Цензор.НЕТ.
Танки M1A1 Abrams власти Австралии планируют заменить на более новые M1A2 SEPv3 от США. Их Минобороны Австралии заказало еще в 2022 году. Новые танки будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Их разместят на другой базе в Таунсвилле.
Портал Defense Express пишет, что в начале 2024 года Австралия имела 59 танков M1A1 Abrams. Тогда они считались устаревшими. Издание добавляет, что украинская дипломатия дважды просила о передаче этих танков для ВСУ.
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Зелені ж стопудово розраховували на халяву.
Чи за наші забаганки всі повинні платити за замовчуванням?
Мабуть треба було домовлятися про це.
щойно вийов з бана
австралійці курви ! то 50 гелікоптерів в пустелі закопають, то 60 абрамів цинанам на залізо здадуть
ще раз - курви !
Австралія входить до британського домініону як і Канада. все узгоджують з Великою Британією (яка теж не моноліт). подивіться як австралійці та канадці були представлені на похоронах Єлізавети ІІ - це традиції де всі місця та ролі суворо прописані. Вважаю, що австралійському уряду просто сказали: не зараз!(а хто сказав - хтось, хто не бажає нашої перемоги, як Ватикан).
до https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chomu_avstralija_movchki_prodovzhuje_utilizatsiju_vertolotiv_nh90_ta_ne_vidpovidaje_na_zapit_ukrajini-14133.html гелікоптерів та https://defence-ua.com/news/avstralija_spisuje_svoji_ostanni_m1a1_abrams_jaki_ranishe_vzhe_prosila_ukrajina-16234.html танків не забудьте додати https://defence-ua.com/army_and_war/avstralija_mozhe_dati_zsu_lishe_14_spravnih_hornet_ale_zate_tsi_litaki_mozhut_prosluzhiti_2_roki-12066.html літаки
деякі, ховаються там.
Кава, штрудель, опера - це більше схоже на Австрію.
там ще, пінгвіни з білими ведмедями, не можуть щось поділити.
ви, ще скажіть, що там і китайців немає...
літали з дружиною у Відень кави випити, так ці курви кітайці кругом, аж чорно !
у Соборі Святого Сфефана під час служби на фоні ікони Діви Марії китайські тьтотки у рожевих платтячках селфились і рожі корчили
побвивав би.... !
Ви теж з тих, у кого Лондон - столиця Парижу?
Я так розумію, вам що Австралія, що Австрія - одне й те саме...
що там. що там - курви !
Поставили нам немало своїх броньовиків Бушайстер і пару партій беспілотників розвідувальних.
кролів розганяли?
греки нещодавно від дарованих США Бредів відмовились.
хоча, віддали б тих Абрамів та Бредів нашим механізаторам на селі, вони б з них лялечку зробили !
"Австралійська армія вивела з експлуатації свій останній основний бойовий танк (ОБТ) M1A1 Abrams з казарм Галліполі в Брісбені, оскільки армія готується перенести акцент своїх бронетанкових сил у Таунсвілл, північно-східний Квінсленд.
Міністерство оборони Австралії (DoD) заявило, що останній танк M1A1 Abrams армії залишив казарми в Галліполі наприкінці липня, що ознаменувало «кінець епохи для 2/14 полку легкої кавалерії (QMI) 7-ї бригади (2/14 [QMI] ), який експлуатував ці машини з 2017 року».
Танки M1A1 австралійської армії замінюються на танки M1A2 SEPv3 (Systems Enhancement Package Version 3) Abrams, які були замовлені в уряду США в 2022 році і, як очікується, надійдуть на озброєння австралійської армії з 2025 року."
Джерело: https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/security/australian-army-prepares-for-armoured-northern-shift
Перейдіть на оригінальну статтю, а не те, що редактори насмикали. Австралія мала намір передати ЗСУ 14 машин, інші потребували ремонту. Австралійці звернулися до США за дозвілом на передачу, навчання екіпажів та ремонт.
А Байден заблокував це рішення.
Нічого, його політичне житіє добігає кінця.
Менше потрібно було бикувати по квартальськи