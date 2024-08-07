Австралия "списала" последние танки M1A1 Abrams, о передаче которых просила Украина, - СМИ

В конце июля Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, который был на вооружении ее армии. Ранее Украина просила о передаче этих танков для ВСУ.

Об этом пишет издание Janes, информирует Цензор.НЕТ.

Танки M1A1 Abrams власти Австралии планируют заменить на более новые M1A2 SEPv3 от США. Их Минобороны Австралии заказало еще в 2022 году. Новые танки будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Их разместят на другой базе в Таунсвилле.

Портал Defense Express пишет, что в начале 2024 года Австралия имела 59 танков M1A1 Abrams. Тогда они считались устаревшими. Издание добавляет, что украинская дипломатия дважды просила о передаче этих танков для ВСУ.

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