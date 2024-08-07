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Австралия "списала" последние танки M1A1 Abrams, о передаче которых просила Украина, - СМИ

Австралія «списала» останні танки M1A1 Abrams, про передачу яких просила Україна

В конце июля Австралия "списала" последний танк M1A1 Abrams, который был на вооружении ее армии. Ранее Украина просила о передаче этих танков для ВСУ.

Об этом пишет издание Janes, информирует Цензор.НЕТ.

Танки M1A1 Abrams власти Австралии планируют заменить на более новые M1A2 SEPv3 от США. Их Минобороны Австралии заказало еще в 2022 году. Новые танки будут введены в эксплуатацию в 2025 году. Их разместят на другой базе в Таунсвилле.

Портал Defense Express пишет, что в начале 2024 года Австралия имела 59 танков M1A1 Abrams. Тогда они считались устаревшими. Издание добавляет, что украинская дипломатия дважды просила о передаче этих танков для ВСУ.

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Автор: 

Австралия (430) танк (2248)


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Топ комментарии
+24
Краще на металобрухт викинути аніж передати Україні.. Молодці..
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07.08.2024 17:34
+21
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07.08.2024 17:42
+19
да дипломатия у ЗЕ на самом высоком уровне,
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07.08.2024 17:33
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да дипломатия у ЗЕ на самом высоком уровне,
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07.08.2024 17:33 Ответить
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07.08.2024 17:42 Ответить
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07.08.2024 18:19 Ответить
"При чём" пишется раздельно.
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07.08.2024 18:22 Ответить
у ЗЄльоних шарікрових свої "правила ігри", як вони кажуть, курви !
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07.08.2024 18:41 Ответить
Краще на металобрухт викинути аніж передати Україні.. Молодці..
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07.08.2024 17:34 Ответить
Хто буде оплачувати логістику, підготовку, ремонт?

Зелені ж стопудово розраховували на халяву.
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07.08.2024 17:47 Ответить
авжеж, КЦ денег стоит, дядя вова

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07.08.2024 18:45 Ответить
Саме так. Не всі розуміють, як гарно ми співаємо пісннь.
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07.08.2024 22:52 Ответить
США б оплатили я думаю
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07.08.2024 22:09 Ответить
Ну мабуть нема за шо.

Чи за наші забаганки всі повинні платити за замовчуванням?

Мабуть треба було домовлятися про це.
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07.08.2024 22:54 Ответить
курви !

щойно вийов з бана

австралійці курви ! то 50 гелікоптерів в пустелі закопають, то 60 абрамів цинанам на залізо здадуть

ще раз - курви !
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07.08.2024 18:43 Ответить
на мою особисту думку з минулого сторіччя не варто говорити про країни як якісь політичні моноліти.Певен Ви зможете легко знайти перші політичні заяви чинного Президента (як завжди повага до високого звання) Зеленського, який сказав, що буде розбудовувати ліберальну демократичну Україну (легкий приклад ліберали демократи в США підтримують нас, як і Еврокомісія та споріднені структури).

Австралія входить до британського домініону як і Канада. все узгоджують з Великою Британією (яка теж не моноліт). подивіться як австралійці та канадці були представлені на похоронах Єлізавети ІІ - це традиції де всі місця та ролі суворо прописані. Вважаю, що австралійському уряду просто сказали: не зараз!(а хто сказав - хтось, хто не бажає нашої перемоги, як Ватикан).

до https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chomu_avstralija_movchki_prodovzhuje_utilizatsiju_vertolotiv_nh90_ta_ne_vidpovidaje_na_zapit_ukrajini-14133.html гелікоптерів та https://defence-ua.com/news/avstralija_spisuje_svoji_ostanni_m1a1_abrams_jaki_ranishe_vzhe_prosila_ukrajina-16234.html танків не забудьте додати https://defence-ua.com/army_and_war/avstralija_mozhe_dati_zsu_lishe_14_spravnih_hornet_ale_zate_tsi_litaki_mozhut_prosluzhiti_2_roki-12066.html літаки
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07.08.2024 19:23 Ответить
Максім, хвилиночку. Австралія є частиною British Commonwealth (економічний союз). Доміньйон - це буквально "володарстве". Британської Імперії немає після Першої Світової. Так, це їх союзники, але вони не можуть диктувати їм умови. Ви про що? Може щє скажете, що Сполучені Штати - це Британська колонія з ковбоями та індейцями??? А Індія, (яка була їх найціннішою колонію, і зараз торгує з рашкою) теж їі володорство???????? Це навіть не смішно...
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07.08.2024 20:26 Ответить
Краще було не віддавати стратегічну авіацію та балістичні ракети кідарам свого часу.
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07.08.2024 19:28 Ответить
та 600 крилатих ракет чучма разом з жЮлькою віддали.... за газ !
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07.08.2024 22:07 Ответить
Вона слаба жінка, не витримала тиску, а він парторгом пробухав усю молодість на Южмаші.
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07.08.2024 22:24 Ответить
це перша рефлексій на думка. Виникають питання. Чи достатньо добре попрацювали наші дипломати знаючи їх архі високий рівень.
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07.08.2024 21:48 Ответить
Погано просила. Хтось їздив в Австралію?
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07.08.2024 17:39 Ответить
постійно їздять, попити каву, поїсти штрудель, послухати оперу.

деякі, ховаються там.
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07.08.2024 17:50 Ответить
Ви впевнені, що не плутаєте Австралію і Австрію?

Кава, штрудель, опера - це більше схоже на Австрію.
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07.08.2024 18:28 Ответить
а, точно!

там ще, пінгвіни з білими ведмедями, не можуть щось поділити.
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07.08.2024 18:30 Ответить
Білі ведмеді живуть в Арктиці (це північ), пінгвіни - в Аннтарктиці (це півдеь). Ані тих, анні інннших в Австралії немає. Ваші "знання" просто вражають.
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07.08.2024 18:33 Ответить
ага!

ви, ще скажіть, що там і китайців немає...
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07.08.2024 18:37 Ответить
є ! і до біса !

літали з дружиною у Відень кави випити, так ці курви кітайці кругом, аж чорно !

у Соборі Святого Сфефана під час служби на фоні ікони Діви Марії китайські тьтотки у рожевих платтячках селфились і рожі корчили

побвивав би.... !
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07.08.2024 18:52 Ответить
У Відень?

Ви теж з тих, у кого Лондон - столиця Парижу?
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07.08.2024 18:58 Ответить
для когось і Саратов - мєгаполіс
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07.08.2024 19:55 Ответить
Каву, штрудель, оперу?

Я так розумію, вам що Австралія, що Австрія - одне й те саме...
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07.08.2024 18:31 Ответить
акакаяразніца?
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07.08.2024 18:34 Ответить
якщо по народонасєлєнію, схоже, ніякої -

що там. що там - курви !
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07.08.2024 18:54 Ответить
Австралійці нам допомогають періодично. Новою технікою, а не списаною.

Поставили нам немало своїх броньовиків Бушайстер і пару партій беспілотників розвідувальних.
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07.08.2024 21:58 Ответить
Коля Катлєта! Тільки не в Австралію, а в Таїланд, і не за танками а засмажити ібло)))
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07.08.2024 17:54 Ответить
Не доїхав Котлета. Затримався в батальоні "ледібой".
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08.08.2024 14:36 Ответить
Де Австралія а де Украіна - воно ім треба
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07.08.2024 17:42 Ответить
Австралия передала 120 ед. MRAP "Бушмастер" и 56 ед. БТР М113, видимо все-таки надо.
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07.08.2024 18:06 Ответить
Це добре - але 59 Абрамсів були б не заивими
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07.08.2024 18:09 Ответить
Конечно, но вот именно эти, списанные, хз в каком состоянии.
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07.08.2024 18:11 Ответить
а, що, вони на них робили?

кролів розганяли?
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07.08.2024 18:35 Ответить
ну, то таке.

греки нещодавно від дарованих США Бредів відмовились.

хоча, віддали б тих Абрамів та Бредів нашим механізаторам на селі, вони б з них лялечку зробили !
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07.08.2024 18:58 Ответить
На запчастини - чи з двох один - нам зараз не потрібно тільки бешених собак
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07.08.2024 19:11 Ответить
А де у першоджерелі про "списання"?

"Австралійська армія вивела з експлуатації свій останній основний бойовий танк (ОБТ) M1A1 Abrams з казарм Галліполі в Брісбені, оскільки армія готується перенести акцент своїх бронетанкових сил у Таунсвілл, північно-східний Квінсленд.

Міністерство оборони Австралії (DoD) заявило, що останній танк M1A1 Abrams армії залишив казарми в Галліполі наприкінці липня, що ознаменувало «кінець епохи для 2/14 полку легкої кавалерії (QMI) 7-ї бригади (2/14 [QMI] ), який експлуатував ці машини з 2017 року».

Танки M1A1 австралійської армії замінюються на танки M1A2 SEPv3 (Systems Enhancement Package Version 3) Abrams, які були замовлені в уряду США в 2022 році і, як очікується, надійдуть на озброєння австралійської армії з 2025 року."

Джерело: https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/security/australian-army-prepares-for-armoured-northern-shift
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07.08.2024 19:28 Ответить
Ну навіщо нам ті танки, нам потрібні лук, стріли та списи. Турне по Африці вже організоване)
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07.08.2024 17:44 Ответить
Бумеранг забули. Австралійська національна зброя.
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08.08.2024 14:38 Ответить
В Арізоні тисячі і тисячі одиниць техніки припарковані,без ужитку і Штати нам передали 16 Амбрамсів.
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07.08.2024 17:52 Ответить
Якби Байден наполягав би, то передали нам. Але нічого, не довго цьому шкідникові ще президенствовать.
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07.08.2024 17:55 Ответить
Саме Байден і заблокував передачу.

Перейдіть на оригінальну статтю, а не те, що редактори насмикали. Австралія мала намір передати ЗСУ 14 машин, інші потребували ремонту. Австралійці звернулися до США за дозвілом на передачу, навчання екіпажів та ремонт.

А Байден заблокував це рішення.
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07.08.2024 18:08 Ответить
саливон кожний вечір перед сном на ніч розповідає йому жахи про ескалацію. Як бачимо - ефективно.
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07.08.2024 18:16 Ответить
курва !!!
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07.08.2024 18:59 Ответить
Сцаліван. 😕

Нічого, його політичне житіє добігає кінця.
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07.08.2024 19:13 Ответить
Посаду в "Газпромі" мабуть Салліван собі вже "наескалював" у путіна.
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07.08.2024 19:47 Ответить
так 1 вертольоти просили .
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07.08.2024 18:09 Ответить
От як просили так і отримали.
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07.08.2024 18:10 Ответить
Знов ссикуни! Ці взагалі мріють відсидітись та вижити на своєму острові-континенті... Ганьба!
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07.08.2024 18:11 Ответить
На початку всі допомагали нам не зважаючи ні на що, а як побачили масштаби крадівництва, то і задарма давати не хочуть! Треба терміново стерти це шапіто, бо діла не буде, буде тупий піар типу сафарі в курську волость, що нікому не потрібна...
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07.08.2024 18:13 Ответить
І сам не гам і другому не дам 😡
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07.08.2024 18:22 Ответить
АвстРашія
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07.08.2024 18:28 Ответить
Чого срач? Я бачу що їх списали, але не бачу що утилізували, чи збираються це зробити, чи що відмовили Україні
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07.08.2024 18:36 Ответить
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07.08.2024 18:51 Ответить
Видання додає, що українська дипломатія двічі просила про передачу цих танків для ЗСУ. а "рашист трупін" заплатив один раз за "списання".Правда потім західні аферисти.розказують про корупцію в Україні і не бачуть своєї рідної корупції
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07.08.2024 18:56 Ответить
Я розумію що Австралія це кінець Світу для нас..Як і для них ми....і відношення відповідне...Але їх що...в Гуглі там забанили?
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07.08.2024 19:15 Ответить
Kakie diplomati , takaia diplomatia .....🤦‍♂️
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07.08.2024 19:17 Ответить
Вже якось обурювались "дипломати" чому австралія не передає нам списані гелікоптери. На що вони відповіли, що ці пташки списують не просто так бо несуть загрозу тим хто буде літати.

Менше потрібно було бикувати по квартальськи
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07.08.2024 19:17 Ответить
Просто австралийцы пожлобились оплатить доставку.
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07.08.2024 19:21 Ответить
Танки не обов'язково повинні бути бойові. Можуть бути учбовими, перероблені в евакуатори, з тралами як розміновувачі та інше. Австралійці це розуміють. Щось наші дипломати темнять, напевне відкати величезні запросили..
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07.08.2024 19:22 Ответить
Треба було Кулебі не четвертий раз по Африці подорожувати, а летіти в Австралію та домовлятися, навіть після візиту до Китаю можна було б вирушити, по дорозі не так далеко.
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07.08.2024 19:23 Ответить
Списать и передать можно н вместе. И при этом лишнее не говорить.
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07.08.2024 21:52 Ответить
Не знаю, чому так сталося, але Австралія, свого часу, дуже нам допомогла з бронемашинами.
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07.08.2024 23:39 Ответить
Якщо ці танки не пішли австралійським піонерам, то, може, не все так погано.
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08.08.2024 06:00 Ответить
Зелена курва на панелі в Австралії мірошниченко, коли Австралія пропонувала передати Україні біля 40 винищувачів FA18 Hornet, заявила, що їм це сміття не потрібне. Тепер виявилось що ще як потрібне. За таке варто було звільнити путану і позбавити всіх привілеїв. Тоді Австралія можливо почала б передавати свою військову техніку ЗСУ.
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09.08.2024 22:42 Ответить
 
 