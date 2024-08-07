Австралія "списала" останні танки M1A1 Abrams, про передачу яких просила Україна, - ЗМІ
Наприкінці липня Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії. Раніше Україна просила про передачу цих танків для ЗСУ.
Про це пише видання Janes, інформує Цензор.НЕТ.
Танки M1A1 Abrams влада Австралії планує замінити на новіші M1A2 SEPv3 від США. Їх Міноборони Австралії замовило ще у 2022 році. Нові танки будуть введені в експлуатацію у 2025 році. Їх розмістять на іншій базі в Таунсвіллі.
Портал Defense Express пише, що на початку 2024 року Австралія мала 59 танків M1A1 Abrams. Тоді вони вважалися застарілими. Видання додає, що українська дипломатія двічі просила про передачу цих танків для ЗСУ.
Топ коментарі
+24 Валерій Кваша
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+21 Erlich Bachman
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+19 Псамметих II
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Зелені ж стопудово розраховували на халяву.
Чи за наші забаганки всі повинні платити за замовчуванням?
Мабуть треба було домовлятися про це.
щойно вийов з бана
австралійці курви ! то 50 гелікоптерів в пустелі закопають, то 60 абрамів цинанам на залізо здадуть
ще раз - курви !
Австралія входить до британського домініону як і Канада. все узгоджують з Великою Британією (яка теж не моноліт). подивіться як австралійці та канадці були представлені на похоронах Єлізавети ІІ - це традиції де всі місця та ролі суворо прописані. Вважаю, що австралійському уряду просто сказали: не зараз!(а хто сказав - хтось, хто не бажає нашої перемоги, як Ватикан).
до https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chomu_avstralija_movchki_prodovzhuje_utilizatsiju_vertolotiv_nh90_ta_ne_vidpovidaje_na_zapit_ukrajini-14133.html гелікоптерів та https://defence-ua.com/news/avstralija_spisuje_svoji_ostanni_m1a1_abrams_jaki_ranishe_vzhe_prosila_ukrajina-16234.html танків не забудьте додати https://defence-ua.com/army_and_war/avstralija_mozhe_dati_zsu_lishe_14_spravnih_hornet_ale_zate_tsi_litaki_mozhut_prosluzhiti_2_roki-12066.html літаки
деякі, ховаються там.
Кава, штрудель, опера - це більше схоже на Австрію.
там ще, пінгвіни з білими ведмедями, не можуть щось поділити.
ви, ще скажіть, що там і китайців немає...
літали з дружиною у Відень кави випити, так ці курви кітайці кругом, аж чорно !
у Соборі Святого Сфефана під час служби на фоні ікони Діви Марії китайські тьтотки у рожевих платтячках селфились і рожі корчили
побвивав би.... !
Ви теж з тих, у кого Лондон - столиця Парижу?
Я так розумію, вам що Австралія, що Австрія - одне й те саме...
що там. що там - курви !
Поставили нам немало своїх броньовиків Бушайстер і пару партій беспілотників розвідувальних.
кролів розганяли?
греки нещодавно від дарованих США Бредів відмовились.
хоча, віддали б тих Абрамів та Бредів нашим механізаторам на селі, вони б з них лялечку зробили !
"Австралійська армія вивела з експлуатації свій останній основний бойовий танк (ОБТ) M1A1 Abrams з казарм Галліполі в Брісбені, оскільки армія готується перенести акцент своїх бронетанкових сил у Таунсвілл, північно-східний Квінсленд.
Міністерство оборони Австралії (DoD) заявило, що останній танк M1A1 Abrams армії залишив казарми в Галліполі наприкінці липня, що ознаменувало «кінець епохи для 2/14 полку легкої кавалерії (QMI) 7-ї бригади (2/14 [QMI] ), який експлуатував ці машини з 2017 року».
Танки M1A1 австралійської армії замінюються на танки M1A2 SEPv3 (Systems Enhancement Package Version 3) Abrams, які були замовлені в уряду США в 2022 році і, як очікується, надійдуть на озброєння австралійської армії з 2025 року."
Джерело: https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/security/australian-army-prepares-for-armoured-northern-shift
Перейдіть на оригінальну статтю, а не те, що редактори насмикали. Австралія мала намір передати ЗСУ 14 машин, інші потребували ремонту. Австралійці звернулися до США за дозвілом на передачу, навчання екіпажів та ремонт.
А Байден заблокував це рішення.
Нічого, його політичне житіє добігає кінця.
Менше потрібно було бикувати по квартальськи