Австралія "списала" останні танки M1A1 Abrams, про передачу яких просила Україна, - ЗМІ

Наприкінці липня Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії. Раніше Україна просила про передачу цих танків для ЗСУ.

Про це пише видання Janes, інформує Цензор.НЕТ.

Танки M1A1 Abrams влада Австралії планує замінити на новіші M1A2 SEPv3 від США. Їх Міноборони Австралії замовило ще у 2022 році. Нові танки будуть введені в експлуатацію у 2025 році. Їх розмістять на іншій базі в Таунсвіллі.

Портал Defense Express пише, що на початку 2024 року Австралія мала 59 танків M1A1 Abrams. Тоді вони вважалися застарілими. Видання додає, що українська дипломатія двічі просила про передачу цих танків для ЗСУ.

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