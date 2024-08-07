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Австралія "списала" останні танки M1A1 Abrams, про передачу яких просила Україна, - ЗМІ

Австралія «списала» останні танки M1A1 Abrams, про передачу яких просила Україна

Наприкінці липня Австралія "списала" останній танк M1A1 Abrams, який був на озброєнні її армії. Раніше Україна просила про передачу цих танків для ЗСУ.

Про це пише видання Janes, інформує Цензор.НЕТ.

Танки M1A1 Abrams влада Австралії планує замінити на новіші M1A2 SEPv3 від США. Їх Міноборони Австралії замовило ще у 2022 році. Нові танки будуть введені в експлуатацію у 2025 році. Їх розмістять на іншій базі в Таунсвіллі.

Портал Defense Express пише, що на початку 2024 року Австралія мала 59 танків M1A1 Abrams. Тоді вони вважалися застарілими. Видання додає, що українська дипломатія двічі просила про передачу цих танків для ЗСУ.

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Автор: 

Австралія (428) танк (2064)


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Топ коментарі
+24
Краще на металобрухт викинути аніж передати Україні.. Молодці..
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07.08.2024 17:34
+21
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07.08.2024 17:42
+19
да дипломатия у ЗЕ на самом высоком уровне,
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07.08.2024 17:33
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да дипломатия у ЗЕ на самом высоком уровне,
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07.08.2024 17:33 Відповісти
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07.08.2024 17:42 Відповісти
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07.08.2024 18:19 Відповісти
"При чём" пишется раздельно.
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07.08.2024 18:22 Відповісти
у ЗЄльоних шарікрових свої "правила ігри", як вони кажуть, курви !
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07.08.2024 18:41 Відповісти
Краще на металобрухт викинути аніж передати Україні.. Молодці..
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07.08.2024 17:34 Відповісти
Хто буде оплачувати логістику, підготовку, ремонт?

Зелені ж стопудово розраховували на халяву.
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07.08.2024 17:47 Відповісти
авжеж, КЦ денег стоит, дядя вова

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07.08.2024 18:45 Відповісти
Саме так. Не всі розуміють, як гарно ми співаємо пісннь.
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07.08.2024 22:52 Відповісти
США б оплатили я думаю
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07.08.2024 22:09 Відповісти
Ну мабуть нема за шо.

Чи за наші забаганки всі повинні платити за замовчуванням?

Мабуть треба було домовлятися про це.
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07.08.2024 22:54 Відповісти
курви !

щойно вийов з бана

австралійці курви ! то 50 гелікоптерів в пустелі закопають, то 60 абрамів цинанам на залізо здадуть

ще раз - курви !
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07.08.2024 18:43 Відповісти
на мою особисту думку з минулого сторіччя не варто говорити про країни як якісь політичні моноліти.Певен Ви зможете легко знайти перші політичні заяви чинного Президента (як завжди повага до високого звання) Зеленського, який сказав, що буде розбудовувати ліберальну демократичну Україну (легкий приклад ліберали демократи в США підтримують нас, як і Еврокомісія та споріднені структури).

Австралія входить до британського домініону як і Канада. все узгоджують з Великою Британією (яка теж не моноліт). подивіться як австралійці та канадці були представлені на похоронах Єлізавети ІІ - це традиції де всі місця та ролі суворо прописані. Вважаю, що австралійському уряду просто сказали: не зараз!(а хто сказав - хтось, хто не бажає нашої перемоги, як Ватикан).

до https://defence-ua.com/minds_and_ideas/chomu_avstralija_movchki_prodovzhuje_utilizatsiju_vertolotiv_nh90_ta_ne_vidpovidaje_na_zapit_ukrajini-14133.html гелікоптерів та https://defence-ua.com/news/avstralija_spisuje_svoji_ostanni_m1a1_abrams_jaki_ranishe_vzhe_prosila_ukrajina-16234.html танків не забудьте додати https://defence-ua.com/army_and_war/avstralija_mozhe_dati_zsu_lishe_14_spravnih_hornet_ale_zate_tsi_litaki_mozhut_prosluzhiti_2_roki-12066.html літаки
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07.08.2024 19:23 Відповісти
Максім, хвилиночку. Австралія є частиною British Commonwealth (економічний союз). Доміньйон - це буквально "володарстве". Британської Імперії немає після Першої Світової. Так, це їх союзники, але вони не можуть диктувати їм умови. Ви про що? Може щє скажете, що Сполучені Штати - це Британська колонія з ковбоями та індейцями??? А Індія, (яка була їх найціннішою колонію, і зараз торгує з рашкою) теж їі володорство???????? Це навіть не смішно...
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07.08.2024 20:26 Відповісти
Краще було не віддавати стратегічну авіацію та балістичні ракети кідарам свого часу.
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07.08.2024 19:28 Відповісти
та 600 крилатих ракет чучма разом з жЮлькою віддали.... за газ !
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07.08.2024 22:07 Відповісти
Вона слаба жінка, не витримала тиску, а він парторгом пробухав усю молодість на Южмаші.
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07.08.2024 22:24 Відповісти
це перша рефлексій на думка. Виникають питання. Чи достатньо добре попрацювали наші дипломати знаючи їх архі високий рівень.
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07.08.2024 21:48 Відповісти
Погано просила. Хтось їздив в Австралію?
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07.08.2024 17:39 Відповісти
постійно їздять, попити каву, поїсти штрудель, послухати оперу.

деякі, ховаються там.
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07.08.2024 17:50 Відповісти
Ви впевнені, що не плутаєте Австралію і Австрію?

Кава, штрудель, опера - це більше схоже на Австрію.
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07.08.2024 18:28 Відповісти
а, точно!

там ще, пінгвіни з білими ведмедями, не можуть щось поділити.
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07.08.2024 18:30 Відповісти
Білі ведмеді живуть в Арктиці (це північ), пінгвіни - в Аннтарктиці (це півдеь). Ані тих, анні інннших в Австралії немає. Ваші "знання" просто вражають.
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07.08.2024 18:33 Відповісти
ага!

ви, ще скажіть, що там і китайців немає...
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07.08.2024 18:37 Відповісти
є ! і до біса !

літали з дружиною у Відень кави випити, так ці курви кітайці кругом, аж чорно !

у Соборі Святого Сфефана під час служби на фоні ікони Діви Марії китайські тьтотки у рожевих платтячках селфились і рожі корчили

побвивав би.... !
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07.08.2024 18:52 Відповісти
У Відень?

Ви теж з тих, у кого Лондон - столиця Парижу?
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07.08.2024 18:58 Відповісти
для когось і Саратов - мєгаполіс
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07.08.2024 19:55 Відповісти
Каву, штрудель, оперу?

Я так розумію, вам що Австралія, що Австрія - одне й те саме...
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07.08.2024 18:31 Відповісти
акакаяразніца?
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07.08.2024 18:34 Відповісти
якщо по народонасєлєнію, схоже, ніякої -

що там. що там - курви !
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07.08.2024 18:54 Відповісти
Австралійці нам допомогають періодично. Новою технікою, а не списаною.

Поставили нам немало своїх броньовиків Бушайстер і пару партій беспілотників розвідувальних.
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07.08.2024 21:58 Відповісти
Коля Катлєта! Тільки не в Австралію, а в Таїланд, і не за танками а засмажити ібло)))
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07.08.2024 17:54 Відповісти
Не доїхав Котлета. Затримався в батальоні "ледібой".
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08.08.2024 14:36 Відповісти
Де Австралія а де Украіна - воно ім треба
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07.08.2024 17:42 Відповісти
Австралия передала 120 ед. MRAP "Бушмастер" и 56 ед. БТР М113, видимо все-таки надо.
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07.08.2024 18:06 Відповісти
Це добре - але 59 Абрамсів були б не заивими
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07.08.2024 18:09 Відповісти
Конечно, но вот именно эти, списанные, хз в каком состоянии.
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07.08.2024 18:11 Відповісти
а, що, вони на них робили?

кролів розганяли?
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07.08.2024 18:35 Відповісти
ну, то таке.

греки нещодавно від дарованих США Бредів відмовились.

хоча, віддали б тих Абрамів та Бредів нашим механізаторам на селі, вони б з них лялечку зробили !
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07.08.2024 18:58 Відповісти
На запчастини - чи з двох один - нам зараз не потрібно тільки бешених собак
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07.08.2024 19:11 Відповісти
А де у першоджерелі про "списання"?

"Австралійська армія вивела з експлуатації свій останній основний бойовий танк (ОБТ) M1A1 Abrams з казарм Галліполі в Брісбені, оскільки армія готується перенести акцент своїх бронетанкових сил у Таунсвілл, північно-східний Квінсленд.

Міністерство оборони Австралії (DoD) заявило, що останній танк M1A1 Abrams армії залишив казарми в Галліполі наприкінці липня, що ознаменувало «кінець епохи для 2/14 полку легкої кавалерії (QMI) 7-ї бригади (2/14 [QMI] ), який експлуатував ці машини з 2017 року».

Танки M1A1 австралійської армії замінюються на танки M1A2 SEPv3 (Systems Enhancement Package Version 3) Abrams, які були замовлені в уряду США в 2022 році і, як очікується, надійдуть на озброєння австралійської армії з 2025 року."

Джерело: https://www.janes.com/osint-insights/defence-news/security/australian-army-prepares-for-armoured-northern-shift
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07.08.2024 19:28 Відповісти
Ну навіщо нам ті танки, нам потрібні лук, стріли та списи. Турне по Африці вже організоване)
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07.08.2024 17:44 Відповісти
Бумеранг забули. Австралійська національна зброя.
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08.08.2024 14:38 Відповісти
В Арізоні тисячі і тисячі одиниць техніки припарковані,без ужитку і Штати нам передали 16 Амбрамсів.
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07.08.2024 17:52 Відповісти
Якби Байден наполягав би, то передали нам. Але нічого, не довго цьому шкідникові ще президенствовать.
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07.08.2024 17:55 Відповісти
Саме Байден і заблокував передачу.

Перейдіть на оригінальну статтю, а не те, що редактори насмикали. Австралія мала намір передати ЗСУ 14 машин, інші потребували ремонту. Австралійці звернулися до США за дозвілом на передачу, навчання екіпажів та ремонт.

А Байден заблокував це рішення.
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07.08.2024 18:08 Відповісти
саливон кожний вечір перед сном на ніч розповідає йому жахи про ескалацію. Як бачимо - ефективно.
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07.08.2024 18:16 Відповісти
курва !!!
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07.08.2024 18:59 Відповісти
Сцаліван. 😕

Нічого, його політичне житіє добігає кінця.
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07.08.2024 19:13 Відповісти
Посаду в "Газпромі" мабуть Салліван собі вже "наескалював" у путіна.
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07.08.2024 19:47 Відповісти
так 1 вертольоти просили .
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07.08.2024 18:09 Відповісти
От як просили так і отримали.
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07.08.2024 18:10 Відповісти
Знов ссикуни! Ці взагалі мріють відсидітись та вижити на своєму острові-континенті... Ганьба!
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07.08.2024 18:11 Відповісти
На початку всі допомагали нам не зважаючи ні на що, а як побачили масштаби крадівництва, то і задарма давати не хочуть! Треба терміново стерти це шапіто, бо діла не буде, буде тупий піар типу сафарі в курську волость, що нікому не потрібна...
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07.08.2024 18:13 Відповісти
І сам не гам і другому не дам 😡
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07.08.2024 18:22 Відповісти
АвстРашія
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07.08.2024 18:28 Відповісти
Чого срач? Я бачу що їх списали, але не бачу що утилізували, чи збираються це зробити, чи що відмовили Україні
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07.08.2024 18:36 Відповісти
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07.08.2024 18:51 Відповісти
Видання додає, що українська дипломатія двічі просила про передачу цих танків для ЗСУ. а "рашист трупін" заплатив один раз за "списання".Правда потім західні аферисти.розказують про корупцію в Україні і не бачуть своєї рідної корупції
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07.08.2024 18:56 Відповісти
Я розумію що Австралія це кінець Світу для нас..Як і для них ми....і відношення відповідне...Але їх що...в Гуглі там забанили?
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07.08.2024 19:15 Відповісти
Kakie diplomati , takaia diplomatia .....🤦‍♂️
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07.08.2024 19:17 Відповісти
Вже якось обурювались "дипломати" чому австралія не передає нам списані гелікоптери. На що вони відповіли, що ці пташки списують не просто так бо несуть загрозу тим хто буде літати.

Менше потрібно було бикувати по квартальськи
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07.08.2024 19:17 Відповісти
Просто австралийцы пожлобились оплатить доставку.
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07.08.2024 19:21 Відповісти
Танки не обов'язково повинні бути бойові. Можуть бути учбовими, перероблені в евакуатори, з тралами як розміновувачі та інше. Австралійці це розуміють. Щось наші дипломати темнять, напевне відкати величезні запросили..
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07.08.2024 19:22 Відповісти
Треба було Кулебі не четвертий раз по Африці подорожувати, а летіти в Австралію та домовлятися, навіть після візиту до Китаю можна було б вирушити, по дорозі не так далеко.
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07.08.2024 19:23 Відповісти
Списать и передать можно н вместе. И при этом лишнее не говорить.
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07.08.2024 21:52 Відповісти
Не знаю, чому так сталося, але Австралія, свого часу, дуже нам допомогла з бронемашинами.
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07.08.2024 23:39 Відповісти
Якщо ці танки не пішли австралійським піонерам, то, може, не все так погано.
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08.08.2024 06:00 Відповісти
Зелена курва на панелі в Австралії мірошниченко, коли Австралія пропонувала передати Україні біля 40 винищувачів FA18 Hornet, заявила, що їм це сміття не потрібне. Тепер виявилось що ще як потрібне. За таке варто було звільнити путану і позбавити всіх привілеїв. Тоді Австралія можливо почала б передавати свою військову техніку ЗСУ.
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09.08.2024 22:42 Відповісти
 
 