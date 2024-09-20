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Австралия может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams, - СМИ

танк M1A1 Abrams

Вооруженные силы Украины могут получить от Австралии списанные танки M1A1 Abrams общей стоимостью $550 млн. По информации издания The Sydney Morning Herald, правительство Австралии сейчас обсуждает это с администрацией президента США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Анонимные источники в правительстве Австралии рассказали изданию, что министр обороны Ричард Марлз изучает, как осуществить поставку танков в соответствии с правилами экспорта оборонной продукции США, поскольку речь идет о танках американского производства.

В феврале министр заявил, что отправка танков в Украину "не стоит на повестке дня", однако впоследствии смягчил риторику, заявив в прошлом месяце, что "существует целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины".

Издание напоминает, что в июле Австралия списала 59 танков M1A1 Abrams американского производства, которые никогда не использовались, их заменяют на более новые модели. Также в этом году правительство списало вертолеты MRH-90 Taipan вместо того, чтобы предоставить их по запросу Украины.

Украинская община Австралии выразила возмущение тем, что списанное военное оборудование, включая патрульные машины и надувные лодки, выставляется на онлайн-аукционы для автолюбителей, вместо того, чтобы быть отправленным Украине.

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Ранее Питер Лихи, который занимал должность командующего австралийской армии в 2003-2008 гг. и руководил принятием на вооружение Abrams M1A1, сказал: "Я не понимаю, почему эти танки не предлагаются Украине. Хотя мы их выводим с вооружения, это очень качественные машины, нужно лишь обеспечить надлежащее обслуживание, к ним есть запчасти, а украинцы очень хотят их получить".

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что танки "являются неотъемлемой частью нашей сухопутной обороны, и наши солдаты в них нуждаются". "Если Австралия предоставит их Украине напрямую или опосредованно через США, мы с радостью примем их и найдем им хорошее применение", - добавил он.

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Топ комментарии
+6
Я розумію, що Україні потрібно все. І списані танки також. Але чи розуміють в західній коаліції, що виграти війну списаною технікою і зброєю 50-річної давнини неможливо. Особливо якщо ще й за руки тримають. Щоб простроченим снарядом куди не стрілив. Якщо коротко. Мразота цей нами жаданий західний світ. Не очікував, що так станеться. Думав що росії торба буде дуже швидко. Бо проти неї цивілізація.
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20.09.2024 22:00
+5
Питання обслуговування стоїть гостро , танки не для параду а для війни
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20.09.2024 21:52
+4
А може і не передати.
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20.09.2024 21:52
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Питання обслуговування стоїть гостро , танки не для параду а для війни
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20.09.2024 21:52 Ответить
А може і не передати.
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20.09.2024 21:52 Ответить
Може і передадуть,це різниця.
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21.09.2024 06:17 Ответить
а може австралійці ще гелікоптери в пустелі викопають, які вони там закопали.

ну якщо дуже попросити

сподіваюсь, вони ті гелікоптери в селофан загорнули....
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20.09.2024 21:53 Ответить
Так вони ж і танки утилізації піддали,судячи новинам тут,а виходить, що просто вивчають питання. Історія з Сікорським і Кримом говорить ,що цензура для українського народу є і оп регулює подачу інформації дозовпно,брехливо,маніпулятивно
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20.09.2024 22:44 Ответить
Може чи хоче дві різні речі.
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20.09.2024 21:55 Ответить
Як передадуть - тоді и кажіть - аби шось писати
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20.09.2024 21:59 Ответить
Я розумію, що Україні потрібно все. І списані танки також. Але чи розуміють в західній коаліції, що виграти війну списаною технікою і зброєю 50-річної давнини неможливо. Особливо якщо ще й за руки тримають. Щоб простроченим снарядом куди не стрілив. Якщо коротко. Мразота цей нами жаданий західний світ. Не очікував, що так станеться. Думав що росії торба буде дуже швидко. Бо проти неї цивілізація.
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20.09.2024 22:00 Ответить
Вітаю у реальному світі політики. Це не західний світ такий, це вся політика така.
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20.09.2024 22:16 Ответить
І російська також?
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20.09.2024 22:21 Ответить
Політика кругом однакова, інтриги, лицемірство, брехня...
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21.09.2024 00:03 Ответить
Викрутилася.
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21.09.2024 00:04 Ответить
А нужно ли кому то кроме Украины чтоб Украина выигрывала?
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20.09.2024 22:33 Ответить
Чесно кажучи, вже не знаю. Раніше думав що всьому цивілізованому світу. Зараз маю дуже великий сумнів.
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20.09.2024 22:36 Ответить
А хто на фронті? І чим воюють? Чи Україна буде на концертах 95 реготати з ЗСУ, а Європа буде воювати?! 2019 рік давав шанс бути без війни
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20.09.2024 22:46 Ответить
Саюн, не потрібно лозунгами продовжувати говорити.
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20.09.2024 22:49 Ответить
А в неї прошивка така. Нічого іншого ця істота написати не може
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20.09.2024 23:22 Ответить
В РФ достаточно большой процент населения понимает, что поражение будет хуже смерти. России просто не дадут жить после этого. Это создает неприемлемую вероятность того - что в случае поражения РФ просто уничтожит все ядерным оружием, "пусть нам не жить - но и вам не жить".

Потому к поражению РФ (и победе Украины), на Западе относятся крайне осторожно.
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20.09.2024 22:54 Ответить
Таких багато. КНДР, наприклад. Іран ще. То що, світу потрібно стелитися під забаганками володарів ядерної зброї? Тих, хто не в адекваті.
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20.09.2024 22:59 Ответить
Население в РФ делает то что говорит дядя в телевизоре. Завтра дадут пропанандонам облизывать Украину, Запад и любить Бандеру вы из не узнаете через пару месяцев.
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21.09.2024 00:05 Ответить
Понимают, конечно.Поэтому они и изаменяют свое устаревшее вооружение новым.
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20.09.2024 22:48 Ответить
М1А1 не старіше, а може і молодше наших т-64.А оновлюють вони свій танковий парк тому, що мають таку можливість у ЗСУ такої можливості немає
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21.09.2024 11:44 Ответить
Західні держави не створили формального, юридично оформленого військово-політичного союзу разом із Україною.

А НАТО за будь-яку ціну уникає прямого зіткнення з Росією.
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20.09.2024 23:23 Ответить
Люди забывают, или никогда не знали, что НАТО была создана как оборонительная организация, ее цель - не допустить войну на своей территории, а не участвовать в ней на чужой. Хорошо это или плохо, то уже другой разговор.
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20.09.2024 23:29 Ответить
Вони є учасниками інших війн не на території НАТО. Ці війни мали безпосереднє відношення до безпеки країн цього союзу. Але різниця тоді і зараз це противник. Тоді це всілякі диктатори третього світу, а зараз теоретично потужна країна під назвою росія. Тому відмазки несуться рікою. НАТО неспроможна протистояти противнику який воює не тільки у військовій площині, а в психологічній. Це як пересічний громадянин-спортсмен і дохляк волоцюга який словами і кишеньковим ножичком завжди може залякати опонента. Росія це ******* з величезним ножем. Для приборкування потрібен просто ,,ніж,, побільше. Але головне рішучість.
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20.09.2024 23:41 Ответить
Давайте ви не будете говорити за НАТО. Воно може багато чого, але для себе.
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21.09.2024 00:06 Ответить
Якщо воно не зробить для України, то для себе буде вже запізно. Навіть під час 2 світової США робило не для союзника СРСР, а для себе і для своїх друзів. Перемога над росією це не виключно для України. Це для всіх.
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21.09.2024 00:15 Ответить
Для всіх, це для кого. Росія не буде воювати ні зі Штатами, ні з НАТО. Росія воюе з лохами на яких всім насрати і які добровільно закрили ракетну програму і розмінували все що тільки можно. Просто у випадку з Україною схема не спрацювала і Росія загрузла у болоті позиційної війни. О, повезло, повезло, подумали на Заході. Росія вляпалася в новий Афган,Вьетнамі. І стали підтримувати Україну але так щоб ця возня продовжувалася якомога довше.
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21.09.2024 01:33 Ответить
>> Мразота цей нами жаданий західний світ.

Можливо. Але нічого кращого поки не придумали.
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20.09.2024 23:24 Ответить
реал політік.... а куди їм дівати ці всі старі і списані танки та іншу бронетехніку? звісно утилізувати. от і вибирають вони опцію - утилізувати в Україні. Ця тенеденція простежується з самого початку війни. тому й не запускали ленд-ліз. бо по ленд-лізу доведеться передавати більш нову техніку. вони обрали інший шлях - віддати Україні спочатку стару совкову техніку, потім стару натівську техніку (танки леопард 1 А5). І таким чином будуть поступово підходити до передачі більш новітньої техніки. якщо не зміниться адміністрація у Білому домі, то з часомкрім цих австралійських старих абрамсів, будуть предавати і американські старі абрамси із зберішання. а в цей же час розконсервовані заводи впк будуть виробляти нову техніку і ставити її на озброєння у ті країни, які свою техніку передали Україні. для нас це великий плюс у тому сенсі, що ми за таку техніку взагалі нічого не платимо. її мабуть американці викупляють у тих країнах за залишковими цінами, а потім ці країни отримують новішу чи взагалі нову техніку по зниженим цінам, проте точно не безплатно. тобто як поляки. вони нам передали уже сотні старих совіцьких танків, за що ми їм маємо бути безмежно вдячні, натомість замість них поляки купують вже за гроші американські розконсервовані абрамси і нові корейські танки. і так по всіх інших країнах і по всій іншій військовій техніці, включно з авіацією. тобто нам ніхто не передасть зараз F-22, F-35 коли є повно старіших літаків - F-16, Міражі (ніхто ж нам не дасть нові Рафалі).. А от щодо снарядів та інших ***********, то тут справді ідуть уже вони нові прямо із заводів виробників... на виході - кацапня максимально послаблена без запасів військової техніки, Україна лишається на політичній карті світу (які землі під контролем України - то на Заходу мабуть не дуже сильно когось і хвилює, там само як втрати українських життів), країни НАТО у профіті, бо оновили свої збройні сили, а в набільшому профіті - ті країни, які продають свою новітню зброю тим країнам, які передали нам свою старішу зброю. Принаймні, я зараз це так бачу. для нас це краще, бо ми могли би взагалі нічого і не отримати. ленд-ліз - це було би швидше, проте на виході дуже недешево (хоча й там при певних розкладах можна було би з часом домовитись, щоб ці борги нам посписували).
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21.09.2024 04:38 Ответить
Ми вже відмовилися від F/A 18.
При цьому ще спромоглися посваритись Австралією.
Може хтось візьме на себе ініціативу переговорів? Тим більше на ген. асамблеї ООН.
Але зе буде зустрічатись з ким завгодно але не з представниками Австралії.
Тож так просратися може тільки наша влада.
Тай цей посол Мірошниченко мабуть зовсім не на своєму місці якщо не може організувати зустріч такого рівня.
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20.09.2024 22:03 Ответить
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20.09.2024 22:07 Ответить
Потрібно брати танки M1A1 Abrams, знайдеться для них робота.
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20.09.2024 22:16 Ответить
брати?)) я думаю там основна проблема в тому, що австралійці їх нам хочуть продати по ціні нових, а то й дорожче. Бо ринок зараз такий, дуже гарячий
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20.09.2024 23:22 Ответить
Австралійці подарують.

Швидко забрати і подякувати.
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20.09.2024 23:26 Ответить
може передати а може не передати
може танки а може не танки
так само як і літаки
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20.09.2024 22:19 Ответить
Навіщо так конкретизувати. Їх, танків, може й є, а може й немає. Тут головне заява.
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20.09.2024 22:23 Ответить
Було б дуже файно.
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20.09.2024 22:29 Ответить
Насторожує, дивне мовчання, керівників МЗС та Моу з Шмигалем, верещучки з ОПУ, можливо соромляться … за розмінування Півдня??
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20.09.2024 22:31 Ответить
«Може», перефразовуючи царя Леоніда.
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20.09.2024 23:07 Ответить
От тільки війна закінчиться. І зразу. І танки, і літаки, і зірку смерті.
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21.09.2024 10:34 Ответить
Подяка австралійцям якщо ці танки передадуть.ЗСУ з великою подякою приймуть також і М60 яких достатньо на базах зберігання Пентагону з подальшою їх ліквідацією .
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21.09.2024 11:56 Ответить
 
 