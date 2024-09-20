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Австралія може передати Україні списані танки M1A1 Abrams, - ЗМІ

танк M1A1 Abrams

Збройні сили України можуть отримати від Австралії списані танки M1A1 Abrams загальною вартістю $550 млн. За інформацією видання  The Sydney Morning Herald, уряд Австралії наразі обговорює це з адміністрацією президента США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Анонімні джерела в уряді Австралії розповіли виданню, що міністр оборони Річард Марлз вивчає, як здійснити постачання танків відповідно до правил експорту оборонної продукції США, оскільки йдеться про танки американського виробництва.

У лютому міністр заявив, що відправка танків в Україну "не стоїть на порядку денному", проте згодом пом'якшив риторику, заявивши минулого місяця, що "існує цілий ряд можливостей, про які ми говоримо з урядом України".

Видання нагадує, що у липні Австралія списала 59 танків M1A1 Abrams американського виробництва, які ніколи не використовувалися, їх замінюють на новіші моделі. Також цього року уряд списав вертольоти MRH-90 Taipan замість того, щоб надати їх на запит України.

Українська громада Австралії висловила обурення тим, що списане військове обладнання, включаючи патрульні машини та надувні човни, виставляється на онлайн-аукціони для автолюбителів, замість бути відправленим Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія "списала" останні танки M1A1 Abrams, про передачу яких просила Україна, - ЗМІ

Раніше Пітер Ліхі, який обіймав посаду командувача австралійської армії у 2003-2008 рр. і керував прийняттям на озброєння Abrams M1A1, сказав: "Я не розумію, чому ці танки не пропонуються Україні. Хоча ми їх виводимо з озброєння, це дуже якісні машини, потрібно лише забезпечити належне обслуговування, до них є запчастини, а українці дуже хочуть їх отримати".

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що танки "є невід'ємною частиною нашої сухопутної оборони, і наші солдати їх потребують". "Якщо Австралія надасть їх Україні безпосередньо, або опосередковано через США, ми з радістю приймемо їх і знайдемо їм хороше застосування", - додав він.

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Топ коментарі
+6
Я розумію, що Україні потрібно все. І списані танки також. Але чи розуміють в західній коаліції, що виграти війну списаною технікою і зброєю 50-річної давнини неможливо. Особливо якщо ще й за руки тримають. Щоб простроченим снарядом куди не стрілив. Якщо коротко. Мразота цей нами жаданий західний світ. Не очікував, що так станеться. Думав що росії торба буде дуже швидко. Бо проти неї цивілізація.
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20.09.2024 22:00
+5
Питання обслуговування стоїть гостро , танки не для параду а для війни
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20.09.2024 21:52
+4
А може і не передати.
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20.09.2024 21:52
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Питання обслуговування стоїть гостро , танки не для параду а для війни
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20.09.2024 21:52 Відповісти
А може і не передати.
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20.09.2024 21:52 Відповісти
Може і передадуть,це різниця.
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21.09.2024 06:17 Відповісти
а може австралійці ще гелікоптери в пустелі викопають, які вони там закопали.

ну якщо дуже попросити

сподіваюсь, вони ті гелікоптери в селофан загорнули....
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20.09.2024 21:53 Відповісти
Так вони ж і танки утилізації піддали,судячи новинам тут,а виходить, що просто вивчають питання. Історія з Сікорським і Кримом говорить ,що цензура для українського народу є і оп регулює подачу інформації дозовпно,брехливо,маніпулятивно
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20.09.2024 22:44 Відповісти
Може чи хоче дві різні речі.
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20.09.2024 21:55 Відповісти
Як передадуть - тоді и кажіть - аби шось писати
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20.09.2024 21:59 Відповісти
Я розумію, що Україні потрібно все. І списані танки також. Але чи розуміють в західній коаліції, що виграти війну списаною технікою і зброєю 50-річної давнини неможливо. Особливо якщо ще й за руки тримають. Щоб простроченим снарядом куди не стрілив. Якщо коротко. Мразота цей нами жаданий західний світ. Не очікував, що так станеться. Думав що росії торба буде дуже швидко. Бо проти неї цивілізація.
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20.09.2024 22:00 Відповісти
Вітаю у реальному світі політики. Це не західний світ такий, це вся політика така.
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20.09.2024 22:16 Відповісти
І російська також?
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20.09.2024 22:21 Відповісти
Політика кругом однакова, інтриги, лицемірство, брехня...
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21.09.2024 00:03 Відповісти
Викрутилася.
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21.09.2024 00:04 Відповісти
А нужно ли кому то кроме Украины чтоб Украина выигрывала?
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20.09.2024 22:33 Відповісти
Чесно кажучи, вже не знаю. Раніше думав що всьому цивілізованому світу. Зараз маю дуже великий сумнів.
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20.09.2024 22:36 Відповісти
А хто на фронті? І чим воюють? Чи Україна буде на концертах 95 реготати з ЗСУ, а Європа буде воювати?! 2019 рік давав шанс бути без війни
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20.09.2024 22:46 Відповісти
Саюн, не потрібно лозунгами продовжувати говорити.
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20.09.2024 22:49 Відповісти
А в неї прошивка така. Нічого іншого ця істота написати не може
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20.09.2024 23:22 Відповісти
В РФ достаточно большой процент населения понимает, что поражение будет хуже смерти. России просто не дадут жить после этого. Это создает неприемлемую вероятность того - что в случае поражения РФ просто уничтожит все ядерным оружием, "пусть нам не жить - но и вам не жить".

Потому к поражению РФ (и победе Украины), на Западе относятся крайне осторожно.
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20.09.2024 22:54 Відповісти
Таких багато. КНДР, наприклад. Іран ще. То що, світу потрібно стелитися під забаганками володарів ядерної зброї? Тих, хто не в адекваті.
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20.09.2024 22:59 Відповісти
Население в РФ делает то что говорит дядя в телевизоре. Завтра дадут пропанандонам облизывать Украину, Запад и любить Бандеру вы из не узнаете через пару месяцев.
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21.09.2024 00:05 Відповісти
Понимают, конечно.Поэтому они и изаменяют свое устаревшее вооружение новым.
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20.09.2024 22:48 Відповісти
М1А1 не старіше, а може і молодше наших т-64.А оновлюють вони свій танковий парк тому, що мають таку можливість у ЗСУ такої можливості немає
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21.09.2024 11:44 Відповісти
Західні держави не створили формального, юридично оформленого військово-політичного союзу разом із Україною.

А НАТО за будь-яку ціну уникає прямого зіткнення з Росією.
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20.09.2024 23:23 Відповісти
Люди забывают, или никогда не знали, что НАТО была создана как оборонительная организация, ее цель - не допустить войну на своей территории, а не участвовать в ней на чужой. Хорошо это или плохо, то уже другой разговор.
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20.09.2024 23:29 Відповісти
Вони є учасниками інших війн не на території НАТО. Ці війни мали безпосереднє відношення до безпеки країн цього союзу. Але різниця тоді і зараз це противник. Тоді це всілякі диктатори третього світу, а зараз теоретично потужна країна під назвою росія. Тому відмазки несуться рікою. НАТО неспроможна протистояти противнику який воює не тільки у військовій площині, а в психологічній. Це як пересічний громадянин-спортсмен і дохляк волоцюга який словами і кишеньковим ножичком завжди може залякати опонента. Росія це ******* з величезним ножем. Для приборкування потрібен просто ,,ніж,, побільше. Але головне рішучість.
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20.09.2024 23:41 Відповісти
Давайте ви не будете говорити за НАТО. Воно може багато чого, але для себе.
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21.09.2024 00:06 Відповісти
Якщо воно не зробить для України, то для себе буде вже запізно. Навіть під час 2 світової США робило не для союзника СРСР, а для себе і для своїх друзів. Перемога над росією це не виключно для України. Це для всіх.
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21.09.2024 00:15 Відповісти
Для всіх, це для кого. Росія не буде воювати ні зі Штатами, ні з НАТО. Росія воюе з лохами на яких всім насрати і які добровільно закрили ракетну програму і розмінували все що тільки можно. Просто у випадку з Україною схема не спрацювала і Росія загрузла у болоті позиційної війни. О, повезло, повезло, подумали на Заході. Росія вляпалася в новий Афган,Вьетнамі. І стали підтримувати Україну але так щоб ця возня продовжувалася якомога довше.
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21.09.2024 01:33 Відповісти
>> Мразота цей нами жаданий західний світ.

Можливо. Але нічого кращого поки не придумали.
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20.09.2024 23:24 Відповісти
реал політік.... а куди їм дівати ці всі старі і списані танки та іншу бронетехніку? звісно утилізувати. от і вибирають вони опцію - утилізувати в Україні. Ця тенеденція простежується з самого початку війни. тому й не запускали ленд-ліз. бо по ленд-лізу доведеться передавати більш нову техніку. вони обрали інший шлях - віддати Україні спочатку стару совкову техніку, потім стару натівську техніку (танки леопард 1 А5). І таким чином будуть поступово підходити до передачі більш новітньої техніки. якщо не зміниться адміністрація у Білому домі, то з часомкрім цих австралійських старих абрамсів, будуть предавати і американські старі абрамси із зберішання. а в цей же час розконсервовані заводи впк будуть виробляти нову техніку і ставити її на озброєння у ті країни, які свою техніку передали Україні. для нас це великий плюс у тому сенсі, що ми за таку техніку взагалі нічого не платимо. її мабуть американці викупляють у тих країнах за залишковими цінами, а потім ці країни отримують новішу чи взагалі нову техніку по зниженим цінам, проте точно не безплатно. тобто як поляки. вони нам передали уже сотні старих совіцьких танків, за що ми їм маємо бути безмежно вдячні, натомість замість них поляки купують вже за гроші американські розконсервовані абрамси і нові корейські танки. і так по всіх інших країнах і по всій іншій військовій техніці, включно з авіацією. тобто нам ніхто не передасть зараз F-22, F-35 коли є повно старіших літаків - F-16, Міражі (ніхто ж нам не дасть нові Рафалі).. А от щодо снарядів та інших ***********, то тут справді ідуть уже вони нові прямо із заводів виробників... на виході - кацапня максимально послаблена без запасів військової техніки, Україна лишається на політичній карті світу (які землі під контролем України - то на Заходу мабуть не дуже сильно когось і хвилює, там само як втрати українських життів), країни НАТО у профіті, бо оновили свої збройні сили, а в набільшому профіті - ті країни, які продають свою новітню зброю тим країнам, які передали нам свою старішу зброю. Принаймні, я зараз це так бачу. для нас це краще, бо ми могли би взагалі нічого і не отримати. ленд-ліз - це було би швидше, проте на виході дуже недешево (хоча й там при певних розкладах можна було би з часом домовитись, щоб ці борги нам посписували).
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21.09.2024 04:38 Відповісти
Ми вже відмовилися від F/A 18.
При цьому ще спромоглися посваритись Австралією.
Може хтось візьме на себе ініціативу переговорів? Тим більше на ген. асамблеї ООН.
Але зе буде зустрічатись з ким завгодно але не з представниками Австралії.
Тож так просратися може тільки наша влада.
Тай цей посол Мірошниченко мабуть зовсім не на своєму місці якщо не може організувати зустріч такого рівня.
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20.09.2024 22:03 Відповісти
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20.09.2024 22:07 Відповісти
Потрібно брати танки M1A1 Abrams, знайдеться для них робота.
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20.09.2024 22:16 Відповісти
брати?)) я думаю там основна проблема в тому, що австралійці їх нам хочуть продати по ціні нових, а то й дорожче. Бо ринок зараз такий, дуже гарячий
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20.09.2024 23:22 Відповісти
Австралійці подарують.

Швидко забрати і подякувати.
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20.09.2024 23:26 Відповісти
може передати а може не передати
може танки а може не танки
так само як і літаки
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20.09.2024 22:19 Відповісти
Навіщо так конкретизувати. Їх, танків, може й є, а може й немає. Тут головне заява.
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20.09.2024 22:23 Відповісти
Було б дуже файно.
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20.09.2024 22:29 Відповісти
Насторожує, дивне мовчання, керівників МЗС та Моу з Шмигалем, верещучки з ОПУ, можливо соромляться … за розмінування Півдня??
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20.09.2024 22:31 Відповісти
«Може», перефразовуючи царя Леоніда.
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20.09.2024 23:07 Відповісти
От тільки війна закінчиться. І зразу. І танки, і літаки, і зірку смерті.
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21.09.2024 10:34 Відповісти
Подяка австралійцям якщо ці танки передадуть.ЗСУ з великою подякою приймуть також і М60 яких достатньо на базах зберігання Пентагону з подальшою їх ліквідацією .
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21.09.2024 11:56 Відповісти
 
 