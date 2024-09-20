Австралія може передати Україні списані танки M1A1 Abrams, - ЗМІ

Збройні сили України можуть отримати від Австралії списані танки M1A1 Abrams загальною вартістю $550 млн. За інформацією видання The Sydney Morning Herald, уряд Австралії наразі обговорює це з адміністрацією президента США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Анонімні джерела в уряді Австралії розповіли виданню, що міністр оборони Річард Марлз вивчає, як здійснити постачання танків відповідно до правил експорту оборонної продукції США, оскільки йдеться про танки американського виробництва.

У лютому міністр заявив, що відправка танків в Україну "не стоїть на порядку денному", проте згодом пом'якшив риторику, заявивши минулого місяця, що "існує цілий ряд можливостей, про які ми говоримо з урядом України".

Видання нагадує, що у липні Австралія списала 59 танків M1A1 Abrams американського виробництва, які ніколи не використовувалися, їх замінюють на новіші моделі. Також цього року уряд списав вертольоти MRH-90 Taipan замість того, щоб надати їх на запит України.

Українська громада Австралії висловила обурення тим, що списане військове обладнання, включаючи патрульні машини та надувні човни, виставляється на онлайн-аукціони для автолюбителів, замість бути відправленим Україні.

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Раніше Пітер Ліхі, який обіймав посаду командувача австралійської армії у 2003-2008 рр. і керував прийняттям на озброєння Abrams M1A1, сказав: "Я не розумію, чому ці танки не пропонуються Україні. Хоча ми їх виводимо з озброєння, це дуже якісні машини, потрібно лише забезпечити належне обслуговування, до них є запчастини, а українці дуже хочуть їх отримати".

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що танки "є невід'ємною частиною нашої сухопутної оборони, і наші солдати їх потребують". "Якщо Австралія надасть їх Україні безпосередньо, або опосередковано через США, ми з радістю приймемо їх і знайдемо їм хороше застосування", - додав він.

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