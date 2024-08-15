Обвиненная в шпионаже в Австралии Королева работала на военную компанию РФ, - СМИ

Австралийская военная российского происхождения Кира Королева, задержанная в июле в Австралии по обвинению в шпионаже в пользу России, работала в подсанкционной московской компании, которая разрабатывала ОС для российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании The Nightly.

Расследователи получили внутренние документы российского правительства, охватывающие два федеральных министерства.

Согласно им, Королева имела доступ к сверхсекретным австралийским разведывательным данным и тайно получала сотни тысяч российских рублей от подсанкционной военной фирмы и обслуживала разведывательные службы России, когда работала в Силах обороны Австралии.

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Жилой комплекс в Москве, где шпионка готовила планы, расположен в 375 метрах от штаб-квартиры ГРУ РФ.

Причастность Королевой к российской разведке также подтверждается тем, что мобильный телефон генерал-майора ГРУ, который контролирует работу российских шпионов, известных как "русские нелегалы", соединен с вышкой, расположенной в 55 метрах от жилого комплекса Королевой, больше, чем с любой другой вышкой мобильной связи в России.

В 2023 году она устроилась на работу в технологическую компанию "Русбитех", разрабатывающую и поддерживающую операционную систему Astra Linux, которая используется в российских государственных органах и армии.

В 2022 году компания попала в санкционные списки Евросоюза, в 2024 - в списки США и Канады. В Австралии ее в санкционный список не вносили.

Как отмечается, также Королева в прошлом году совершила незадекларированные поездки в Россию и Беларусь. Она забронировала обратный рейс из Москвы в Стамбул в прошлом году - менее чем за четыре недели до начала получения тайных платежей.

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Ранее сообщалось, что австралийская военная и ее муж были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу России.