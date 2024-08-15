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Обвиненная в шпионаже в Австралии Королева работала на военную компанию РФ, - СМИ

Шпигунка Кіра Корольова працювала на підсанкційну військову компанію РФ

Австралийская военная российского происхождения Кира Королева, задержанная в июле в Австралии по обвинению в шпионаже в пользу России, работала в подсанкционной московской компании, которая разрабатывала ОС для российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании The Nightly.

Расследователи получили внутренние документы российского правительства, охватывающие два федеральных министерства.

Согласно им, Королева имела доступ к сверхсекретным австралийским разведывательным данным и тайно получала сотни тысяч российских рублей от подсанкционной военной фирмы и обслуживала разведывательные службы России, когда работала в Силах обороны Австралии.

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Жилой комплекс в Москве, где шпионка готовила планы, расположен в 375 метрах от штаб-квартиры ГРУ РФ.

Причастность Королевой к российской разведке также подтверждается тем, что мобильный телефон генерал-майора ГРУ, который контролирует работу российских шпионов, известных как "русские нелегалы", соединен с вышкой, расположенной в 55 метрах от жилого комплекса Королевой, больше, чем с любой другой вышкой мобильной связи в России.

В 2023 году она устроилась на работу в технологическую компанию "Русбитех", разрабатывающую и поддерживающую операционную систему Astra Linux, которая используется в российских государственных органах и армии.

В 2022 году компания попала в санкционные списки Евросоюза, в 2024 - в списки США и Канады. В Австралии ее в санкционный список не вносили.

Как отмечается, также Королева в прошлом году совершила незадекларированные поездки в Россию и Беларусь. Она забронировала обратный рейс из Москвы в Стамбул в прошлом году - менее чем за четыре недели до начала получения тайных платежей.

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Ранее сообщалось, что австралийская военная и ее муж были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу России.

Автор: 

Австралия (430) россия (95393) шпионаж (1381)


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Топ комментарии
+6
можно получить доступ к информации из партнерских компаний - как минимум или наладить шпиоскую сеть, вербовать сотрудников ...
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15.08.2024 13:07
+5
А ти "в курсі" (наприклад) що "укрофанера" (БПЛА "коробчато-літакового типу" з фанерними фюзеляжем та крилами ) які ми використовуємо на середніх дальностях для ударів по кацапських ближніх тилах - розроблені в Австралії?
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15.08.2024 13:13
+5
в нашіх казармах отруілі водутакі само корольові...
взагалі то була супероперація русні колі мілліоні т.з мізків (айтішнікі,науковці,студенті) уплілі на захід,якій так раділ,а на согодні т.з.сіліконова доліна на пріклад це россаднік руснявіх шпігунів.
про кітайцев та індусів то взагалі окремна тема.
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15.08.2024 13:19
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а, що можна нашпигувати в австралії?
кількість кенгуру?
чи, розташування куба медуз?
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15.08.2024 13:04 Ответить
можно получить доступ к информации из партнерских компаний - как минимум или наладить шпиоскую сеть, вербовать сотрудников ...
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15.08.2024 13:07 Ответить
А ти "в курсі" (наприклад) що "укрофанера" (БПЛА "коробчато-літакового типу" з фанерними фюзеляжем та крилами ) які ми використовуємо на середніх дальностях для ударів по кацапських ближніх тилах - розроблені в Австралії?
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15.08.2024 13:13 Ответить
то, саме, за цим ноу хау, полювала корольова?
добре, що її спіймали.
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15.08.2024 13:18 Ответить
Прчитать статтю важко? Там же написано що вона займалася операційними системами Тобто комп"ютерами
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15.08.2024 13:23 Ответить
тобто, як що шпіон працює двірником, то він шпигує виключно, за помийними контейнерами?
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15.08.2024 13:30 Ответить
А ти вважаєш що "шпигуни" - "універсали-Штірліци"? Чи вони мають доступ до ВСІХ секретів держави? Де працює - за тим і шпигує!
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15.08.2024 13:39 Ответить
На відміну від тебе - я трохи думать умію Та й освіта дозволяє логічно міркувать та аналізувать Якщо послать спеціаліста з прибирання дворів у "айтішну" компанію - то від нього і віддача у шпигунстві буде відповідна ТОму розумні розвідки направляють шпигувать спеціалістів відповідних сфер у такі ж самі сфери
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15.08.2024 13:58 Ответить
а, ти звідки знаєш про мої роздуми? те ж нааналізував?
щось мені здається, в школі тебе ніхто не любив. а студентом, ти був класичним задротом.
зате в тебе купа грамот з олімпіад і суцільні червоні дипломи.
нє?
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15.08.2024 14:01 Ответить
Та я читав твої коментарі! Класичний "поверхаххапайко" з замашками "непризнаного генія" А ким я був - не твоя справа
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15.08.2024 14:28 Ответить
в точку! в саму дірочку!
Я ГЕНІЙ!
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15.08.2024 14:32 Ответить
Ну-ну! Колись я по роботі та на рибалці неоднократно контактував з двома лікарями - наркологом і психіатром Протекція потрібна? Вони тобі й палату виділять!
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15.08.2024 14:52 Ответить
давай!
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15.08.2024 15:01 Ответить
Присилай свої медичні документи та направлення від домашнього лікаря на Головпочтамт Чернігова Відразу уточни - до кого тобі ? До нарколога чи психіатра?
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15.08.2024 15:04 Ответить
ттююю... чернигов.
мені в києві, на влк, сказали, що майже здоровий.
так шо, твої чернігівські коновали, ніяк не в дугу.
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15.08.2024 15:13 Ответить
Так вони про фізичне здоров"я
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15.08.2024 15:19 Ответить
так,а ще Австралія це про подводни човні..розвідка,моніторінг,технічна база.
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15.08.2024 13:21 Ответить
Про це не знаю - тому судить не можу
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15.08.2024 13:41 Ответить
Ви так щиро публічно виклали всі свої розумові надбання, що навіть кепкувати шкода. ))
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15.08.2024 13:20 Ответить
Наприклад, Австралія недавно замовила атомні підводні човни...
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15.08.2024 13:23 Ответить
то австралійська контр-розвідка помиляється? панять і прастіть?
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15.08.2024 14:01 Ответить
в нашіх казармах отруілі водутакі само корольові...
взагалі то була супероперація русні колі мілліоні т.з мізків (айтішнікі,науковці,студенті) уплілі на захід,якій так раділ,а на согодні т.з.сіліконова доліна на пріклад це россаднік руснявіх шпігунів.
про кітайцев та індусів то взагалі окремна тема.
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15.08.2024 13:19 Ответить
Житловий комплекс у Москві, де готувала плани, розташований за 375 метрів від штаб-квартири ГРУ РФ.

Причетність Корольової до російської розвідки також підтверджується тим, що мобільний телефон генерал-майора ГРУ, який контролює роботу російських шпигунів, відомих як "російські нелегали", з'єднаний з вишкою, розташованою за 55 метрів від житлового комплексу Корольової, більше, ніж з будь-якою іншою вишкою мобільного зв'язку в Росії. Джерело:

Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...
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15.08.2024 14:30 Ответить
 
 