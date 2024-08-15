Обвиненная в шпионаже в Австралии Королева работала на военную компанию РФ, - СМИ
Австралийская военная российского происхождения Кира Королева, задержанная в июле в Австралии по обвинению в шпионаже в пользу России, работала в подсанкционной московской компании, которая разрабатывала ОС для российских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании The Nightly.
Расследователи получили внутренние документы российского правительства, охватывающие два федеральных министерства.
Согласно им, Королева имела доступ к сверхсекретным австралийским разведывательным данным и тайно получала сотни тысяч российских рублей от подсанкционной военной фирмы и обслуживала разведывательные службы России, когда работала в Силах обороны Австралии.
Жилой комплекс в Москве, где шпионка готовила планы, расположен в 375 метрах от штаб-квартиры ГРУ РФ.
Причастность Королевой к российской разведке также подтверждается тем, что мобильный телефон генерал-майора ГРУ, который контролирует работу российских шпионов, известных как "русские нелегалы", соединен с вышкой, расположенной в 55 метрах от жилого комплекса Королевой, больше, чем с любой другой вышкой мобильной связи в России.
В 2023 году она устроилась на работу в технологическую компанию "Русбитех", разрабатывающую и поддерживающую операционную систему Astra Linux, которая используется в российских государственных органах и армии.
В 2022 году компания попала в санкционные списки Евросоюза, в 2024 - в списки США и Канады. В Австралии ее в санкционный список не вносили.
Как отмечается, также Королева в прошлом году совершила незадекларированные поездки в Россию и Беларусь. Она забронировала обратный рейс из Москвы в Стамбул в прошлом году - менее чем за четыре недели до начала получения тайных платежей.
Ранее сообщалось, что австралийская военная и ее муж были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу России.
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кількість кенгуру?
чи, розташування куба медуз?
добре, що її спіймали.
щось мені здається, в школі тебе ніхто не любив. а студентом, ти був класичним задротом.
зате в тебе купа грамот з олімпіад і суцільні червоні дипломи.
нє?
Я ГЕНІЙ!
мені в києві, на влк, сказали, що майже здоровий.
так шо, твої чернігівські коновали, ніяк не в дугу.
взагалі то була супероперація русні колі мілліоні т.з мізків (айтішнікі,науковці,студенті) уплілі на захід,якій так раділ,а на согодні т.з.сіліконова доліна на пріклад це россаднік руснявіх шпігунів.
про кітайцев та індусів то взагалі окремна тема.
Причетність Корольової до російської розвідки також підтверджується тим, що мобільний телефон генерал-майора ГРУ, який контролює роботу російських шпигунів, відомих як "російські нелегали", з'єднаний з вишкою, розташованою за 55 метрів від житлового комплексу Корольової, більше, ніж з будь-якою іншою вишкою мобільного зв'язку в Росії. Джерело:
Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...