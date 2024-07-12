РУС
В Австралии арестовали военнослужащую и ее мужа за шпионаж в пользу РФ, - BBC. ФОТО

Австралийская военная и ее муж были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Шпионка - 40-летняя Кира Королева

По данным следствия, супруги, граждане Австралии российского происхождения, получили материалы Австралийских сил обороны (ADF), чтобы передать их Москве.

Однако австралийская полиция утверждает, что "никакой существенной компрометации" военных секретов обнаружено не было.

Отмечается, что 40-летняя рядовая армии Кира Королева и ее 62-летний муж Игорь Королев предстали перед судом в Брисбене в пятницу, 12 июля, по одному пункту обвинения в подготовке к шпионажу, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Кіра Корольова - російська шпигунка в Австралії
Кира Королева - российская шпионка в Австралии

Читайте также: В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже: Собирали информацию "о человеке из Украины"

Реакция властей Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе отметил, что он был "широко проинформирован" службами безопасности страны, но не будет комментировать это дело напрямую, поскольку оно сейчас рассматривается судами.

Комиссар Федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу рассказал, что супруги проживали в Австралии более десяти лет до предполагаемого преступления и стали гражданами несколько лет назад.

Игорь работал самозанятым рабочим, а Кира была техником информационных систем в армии, для работы на которой она получила допуск к секретной информации, сообщает полиция, пишет BBC.

Читайте также: Столтенберг: НАТО в ответ на диверсии будет действовать жестче против российских шпионов

Как супруги передавали секретную информацию?

Кэршоу утверждал, что она тайно поехала в Россию во время отпуска, а затем поручила Игорю получить доступ к ее рабочей учетной записи и отправить конфиденциальные материалы, чтобы она могла переслать их российским властям.

Характер документов и то, как властям было сообщено о вероятных преступлениях, неизвестен. Однако правоохранители отмечают, что текущая угроза шпионажа реальна.

"Многие страны стремятся похитить секреты Австралии. Мы не можем быть наивными и самодовольными. Если вы шпионите в этой стране, мы ищем вас. Если за вами шпионят в этой стране, мы следим за вами", - добавил руководитель австралийского шпионского агентства Майк Берджесс.

Кершоу добавил, что союзники Австралии могут быть "уверены", что страна "будет продолжать выявлять и пресекать шпионаж и иностранное вмешательство".

Также читайте: Экс-начальник Генштаба Молдовы Горган передавал секретную информацию российским спецслужбам, - Insider

Топ комментарии
+5
роблять австралійські спец службовці - не зелені сбу ні разу...
показать весь комментарий
12.07.2024 09:47 Ответить
+5
але ж до чого там інфантили: запустити до себе мільйони русні, та ще й видати допуск до таємниці!
показать весь комментарий
12.07.2024 09:49 Ответить
+3
I'm an Englishmen in New York або
Узкоязичная челюсть в Австралії.
показать весь комментарий
12.07.2024 09:50 Ответить
Сестра наташі каральовой і тарзана !
показать весь комментарий
12.07.2024 09:45 Ответить
роблять австралійські спец службовці - не зелені сбу ні разу...
показать весь комментарий
12.07.2024 09:47 Ответить
але ж до чого там інфантили: запустити до себе мільйони русні, та ще й видати допуск до таємниці!
показать весь комментарий
12.07.2024 09:49 Ответить
наслідки хибного гуманізму будуть довго переслідувать західні демократії.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:07 Ответить
але ж у них все було! була холодна війна, були усі ці правила, регламенти, перевірки, процедури, люди які за цим всім стежать, і люди, шо стежать за людьми, шо стежать. куди це все могло подітися? це ж не якісь інопланетяни, шо прилетіли зі своїм гуманізмом.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:21 Ответить
всі ці правила, процедури, регламенти і все таке інше базувались і базуються виходячи з розуміння їхнього західного менталітету. Вони ще, по великому рахунку , не стикались з кацапізмом, який вже досить глибоко укорінився у західних країнах. Тоу все саме цікаве у них ще попереду.
показать весь комментарий
12.07.2024 15:38 Ответить
I'm an Englishmen in New York або
Узкоязичная челюсть в Австралії.
показать весь комментарий
12.07.2024 09:50 Ответить
на фото чисто кацапське йо-бало
показать весь комментарий
12.07.2024 11:30 Ответить
..странно, почему рожу не заблюрили??.. наверно недоразвитая демократия..
показать весь комментарий
12.07.2024 09:58 Ответить
Киньте їх кінгурям,
показать весь комментарий
12.07.2024 09:59 Ответить
собакам дінго !
показать весь комментарий
12.07.2024 11:08 Ответить
Мабуть aquarius зі своєю AK , пам'ятаєте були на Цензорі такі рускагаварящіє трампізди зАвстралії, від яких лаптями смерділо та балалайкою.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:28 Ответить
Що казати.... Хотілось би вже почути про шпигунів які працюють на користь України.... хіба що може Макарова у Уошінгтоні в свому ресторані під кожним столиком мікрофон тримає...
показать весь комментарий
12.07.2024 11:15 Ответить
там тої кацапської ******* ще багато. працювати і працювати.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:36 Ответить
Шпионка - 40-летняя Кира Королева.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:29 Ответить
 
 