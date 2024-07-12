В Австралии арестовали военнослужащую и ее мужа за шпионаж в пользу РФ, - BBC. ФОТО

Австралийская военная и ее муж были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Шпионка - 40-летняя Кира Королева

По данным следствия, супруги, граждане Австралии российского происхождения, получили материалы Австралийских сил обороны (ADF), чтобы передать их Москве.

Однако австралийская полиция утверждает, что "никакой существенной компрометации" военных секретов обнаружено не было.

Отмечается, что 40-летняя рядовая армии Кира Королева и ее 62-летний муж Игорь Королев предстали перед судом в Брисбене в пятницу, 12 июля, по одному пункту обвинения в подготовке к шпионажу, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Кира Королева - российская шпионка в Австралии

Реакция властей Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе отметил, что он был "широко проинформирован" службами безопасности страны, но не будет комментировать это дело напрямую, поскольку оно сейчас рассматривается судами.

Комиссар Федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу рассказал, что супруги проживали в Австралии более десяти лет до предполагаемого преступления и стали гражданами несколько лет назад.

Игорь работал самозанятым рабочим, а Кира была техником информационных систем в армии, для работы на которой она получила допуск к секретной информации, сообщает полиция, пишет BBC.

Как супруги передавали секретную информацию?

Кэршоу утверждал, что она тайно поехала в Россию во время отпуска, а затем поручила Игорю получить доступ к ее рабочей учетной записи и отправить конфиденциальные материалы, чтобы она могла переслать их российским властям.

Характер документов и то, как властям было сообщено о вероятных преступлениях, неизвестен. Однако правоохранители отмечают, что текущая угроза шпионажа реальна.

"Многие страны стремятся похитить секреты Австралии. Мы не можем быть наивными и самодовольными. Если вы шпионите в этой стране, мы ищем вас. Если за вами шпионят в этой стране, мы следим за вами", - добавил руководитель австралийского шпионского агентства Майк Берджесс.

Кершоу добавил, что союзники Австралии могут быть "уверены", что страна "будет продолжать выявлять и пресекать шпионаж и иностранное вмешательство".

