В Австралії заарештували військовослужбовицю та її чоловіка за шпигунство на користь РФ, - BBC. ФОТО

Австралійська військова та її чоловік були заарештовані за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Шпигунка - 40-річна Кіра Корольова

За даними слідства, подружжя, громадяни Австралії російського походження, отримали матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб передати їх Москві.

Однак австралійська поліція стверджує, що "жодної суттєвої компрометації" військових секретів виявлено не було.

Зазначається, що 40-річна рядова армії Кіра Корольова та її 62-річний чоловік Ігор Корольов постали перед судом у Брісбені в п’ятницю, 12 липня, за одним пунктом звинувачення у підготовці до шпигунства, за яке передбачено максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Кіра Корольова - російська шпигунка в Австралії
Кіра Корольова - російська шпигунка в Австралії

Реакція влади Австралії

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе зазначив, що він був "широко проінформований" службами безпеки країни, але не коментуватиме цю справу безпосередньо, оскільки вона зараз розглядається судами.

Комісар Федеральної поліції Австралії (AFP) Ріс Кершоу розповів, що подружжя проживало в Австралії понад десять років до ймовірного злочину й стали громадянами кілька років тому.

Ігор працював самозайнятим робітником, а Кіра була техніком інформаційних систем в армії, для роботи на якій вона отримала допуск до секретної інформації, повідомляє поліція, пише BBC.

Як подружжя передавало секретну інформацію?

Кершоу стверджував, що вона таємно поїхала до Росії під час відпустки, а потім доручила Ігорю отримати доступ до її робочого облікового запису та надіслати конфіденційні матеріали, щоб вона могла переслати їх російській владі.

Характер документів і те, як владі було повідомлено про ймовірні злочини, невідомий. Проте правоохоронці наголошують, що поточна загроза шпигунства реальна.

"Багато країн прагнуть викрасти секрети Австралії. Ми не можемо бути наївними та самовдоволеними. Якщо ви шпигуєте в цій країні, ми шукаємо вас. Якщо за вами шпигують у цій країні, ми стежимо за вами", - додав керівник австралійського шпигунського агентства Майк Берджесс.

Кершоу додав, що союзники Австралії можуть бути "впевнені", що країна "продовжуватиме виявляти й припиняти шпигунство та іноземне втручання".

+5
роблять австралійські спец службовці - не зелені сбу ні разу...
12.07.2024 09:47 Відповісти
+5
але ж до чого там інфантили: запустити до себе мільйони русні, та ще й видати допуск до таємниці!
12.07.2024 09:49 Відповісти
+3
I'm an Englishmen in New York або
Узкоязичная челюсть в Австралії.
12.07.2024 09:50 Відповісти
Сестра наташі каральовой і тарзана !
12.07.2024 09:45 Відповісти
роблять австралійські спец службовці - не зелені сбу ні разу...
12.07.2024 09:47 Відповісти
але ж до чого там інфантили: запустити до себе мільйони русні, та ще й видати допуск до таємниці!
12.07.2024 09:49 Відповісти
наслідки хибного гуманізму будуть довго переслідувать західні демократії.
12.07.2024 15:07 Відповісти
але ж у них все було! була холодна війна, були усі ці правила, регламенти, перевірки, процедури, люди які за цим всім стежать, і люди, шо стежать за людьми, шо стежать. куди це все могло подітися? це ж не якісь інопланетяни, шо прилетіли зі своїм гуманізмом.
12.07.2024 15:21 Відповісти
всі ці правила, процедури, регламенти і все таке інше базувались і базуються виходячи з розуміння їхнього західного менталітету. Вони ще, по великому рахунку , не стикались з кацапізмом, який вже досить глибоко укорінився у західних країнах. Тоу все саме цікаве у них ще попереду.
12.07.2024 15:38 Відповісти
I'm an Englishmen in New York або
Узкоязичная челюсть в Австралії.
12.07.2024 09:50 Відповісти
на фото чисто кацапське йо-бало
12.07.2024 11:30 Відповісти
..странно, почему рожу не заблюрили??.. наверно недоразвитая демократия..
12.07.2024 09:58 Відповісти
Киньте їх кінгурям,
12.07.2024 09:59 Відповісти
собакам дінго !
12.07.2024 11:08 Відповісти
Мабуть aquarius зі своєю AK , пам'ятаєте були на Цензорі такі рускагаварящіє трампізди зАвстралії, від яких лаптями смерділо та балалайкою.
12.07.2024 10:28 Відповісти
Що казати.... Хотілось би вже почути про шпигунів які працюють на користь України.... хіба що може Макарова у Уошінгтоні в свому ресторані під кожним столиком мікрофон тримає...
12.07.2024 11:15 Відповісти
там тої кацапської ******* ще багато. працювати і працювати.
12.07.2024 11:36 Відповісти
Шпионка - 40-летняя Кира Королева.
12.07.2024 12:29 Відповісти
 
 