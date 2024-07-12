В Австралії заарештували військовослужбовицю та її чоловіка за шпигунство на користь РФ, - BBC. ФОТО

Австралійська військова та її чоловік були заарештовані за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Шпигунка - 40-річна Кіра Корольова

За даними слідства, подружжя, громадяни Австралії російського походження, отримали матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб передати їх Москві.

Однак австралійська поліція стверджує, що "жодної суттєвої компрометації" військових секретів виявлено не було.

Зазначається, що 40-річна рядова армії Кіра Корольова та її 62-річний чоловік Ігор Корольов постали перед судом у Брісбені в п’ятницю, 12 липня, за одним пунктом звинувачення у підготовці до шпигунства, за яке передбачено максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Кіра Корольова - російська шпигунка в Австралії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві: Збирали інформацію "про людину з України"

Реакція влади Австралії

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе зазначив, що він був "широко проінформований" службами безпеки країни, але не коментуватиме цю справу безпосередньо, оскільки вона зараз розглядається судами.

Комісар Федеральної поліції Австралії (AFP) Ріс Кершоу розповів, що подружжя проживало в Австралії понад десять років до ймовірного злочину й стали громадянами кілька років тому.

Ігор працював самозайнятим робітником, а Кіра була техніком інформаційних систем в армії, для роботи на якій вона отримала допуск до секретної інформації, повідомляє поліція, пише BBC.

Читайте також: Столтенберг: НАТО у відповідь на диверсії діятиме жорсткіше проти російських шпигунів

Як подружжя передавало секретну інформацію?

Кершоу стверджував, що вона таємно поїхала до Росії під час відпустки, а потім доручила Ігорю отримати доступ до її робочого облікового запису та надіслати конфіденційні матеріали, щоб вона могла переслати їх російській владі.

Характер документів і те, як владі було повідомлено про ймовірні злочини, невідомий. Проте правоохоронці наголошують, що поточна загроза шпигунства реальна.

"Багато країн прагнуть викрасти секрети Австралії. Ми не можемо бути наївними та самовдоволеними. Якщо ви шпигуєте в цій країні, ми шукаємо вас. Якщо за вами шпигують у цій країні, ми стежимо за вами", - додав керівник австралійського шпигунського агентства Майк Берджесс.

Кершоу додав, що союзники Австралії можуть бути "впевнені", що країна "продовжуватиме виявляти й припиняти шпигунство та іноземне втручання".

Також читайте: Ексначальник Генштабу Молдови Горган передавав секретну інформацію російським спецслужбам, - Insider