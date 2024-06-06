Ексначальник Генштабу Молдови Горган передавав секретну інформацію російським спецслужбам, - Insider

Колишній начальник Генштабу Збройних сил Молдови Ігор Горган постачав секретні відомості своєму куратору з Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу ЗС РФ, полковнику Олексію Макарову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні Insider та видання "Маленькая страна".

Журналісти отримали доступ до листування Горгана і Макарова в телеграмі. Отримані відомості, як зазначають розслідувачі, показують, що ексглава Генштабу Молдови почав контактувати з Макаровим навесні 2022 року. Зокрема, співробітника ГРУ цікавило, яку зброю Україна закуповує в Молдові. Горган, зі свого боку, повідомляв про спроби української сторони викупити у Молдови шість винищувачів МіГ-29. А також доповідав про внутрішню політичну обстановку в Молдові і передавав інформацію про візити в країну представників Міноборони України.

Зазначається, що Горган був офіцером радянської армії, у 2013 році у званні генерала він обійняв посаду начальника Генерального штабу Молдови, але через конфлікт з тодішнім міністром оборони Анатолієм Шалари він залишив відомство. Вже у 2019 році - після перемоги на президентських виборах ставленика Москви Ігоря Додона - Горган знову очолив Генштаб.

Посаду він обіймав до вересня 2021 року, доки нова президентка Майя Санду не відправила військового у відставку. Хоча у Міноборони залишилося чимало ставлеників Горгана, які й забезпечують його секретною інформацією.

У липні 2023 року Горган влаштувався на роботу в ООН. Причому, як зазначають розслідувачі, співпрацю з Макаровим Горган перервав перед тим, як у країні вибухнув скандал через журналістське розслідування The Insider і місцевого телеканалу Jurnal TV про антени на даху російської дипмісії в Кишиневі, здатні вловлювати будь-який тип сигналу. Розслідувачі з'ясували, що антени періодично налаштовували співробітники посольства, пов'язані з російськими спецслужбами, а ті, таким чином, могли займатися стеженням.

Проте, за даними журналістів, ексначальник Генштабу ЗС Молдови досі залишається важливим інформатором ГРУ.

Джерело журналістів стверджує, що співпраця Горгана з російською розвідкою почалася ще в 2004 році, раніше він підтримував контакти з колишнім російським військовим аташе в Кишиневі Вадимом Ухналєвим. Пізніше Ухналєв перебрався до Казахстану, а Горган почав працювати з іншим військовим аташе Ігорем Довбнею, якого у 2017 році видворили з Молдови за шпигунську діяльність.

Реакція влади Молдови

Після виходу розслідування Горгана відсторонили від посади в Агентстві ООН, сказала представниця молдовського UNHCR у коментарі TVR Moldova. Нині триває внутрішнє розслідування.

Окрім того, Служба розвідки та безпеки Кишинева підтвердила виданню інформацію журналістського розслідування.

Тим часом влада країни пообіцяла позбавити ексначальника Генштабу звань та нагород. Очільник Кабінету президентки Молдови Адріан Белуцел заявив, що подібні злочини мають каратися найсуворішим чином за державну зраду.

"У 2021 році президентка Майя Санду усунула цю людину з посади. Його позбавлять військового звання і державних нагород Meritul Militar і Credință Patriei, які йому вручили у 2006-му і 2015 роках", - написав Белуцел.

На думку глави АП Молдови, такі випадки "свідчать про необхідність постійного моніторингу та ретельної перевірки щодо співробітників оборонних відомств і органів державної безпеки".

"Такі злочинці допомагають створювати для Молдови гібридні загрози. Тому нам потрібні більш ефективні інструменти для боротьби з актами державної зради", - підкреслив Белуцел.

Зі свого боку, у Службі інформації та безпеки (СІБ) Молдови підтвердили, що викладені в розслідуванні факти про співпрацю Горгана зі співробітниками ГРУ правдиві.

"Ми знаємо про цілі, дійових осіб, інструменти та тактику, що застосовуються проти демократичних процесів у Молдові. У контексті журналістського розслідування, проведеного The Insider, СІБ заявляє, що наявні в її розпорядженні дані підтверджують правдивість поданої інформації", - заявила прессекретарка СІБ Даніела Мінзат.

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