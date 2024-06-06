Экс-начальник Генштаба Молдовы Горган передавал секретную информацию российским спецслужбам, - Insider

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Молдовы Игорь Горган поставлял секретные сведения своему куратору из Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ, полковнику Алексею Макарову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании Insider и издания "Маленькая страна".

Журналисты получили доступ к переписке Горгана и Макарова в Телеграме. Полученные сведения, как отмечают расследователи, показывают, что экс-глава Генштаба Молдовы начал контактировать с Макаровым весной 2022 года. В частности, сотрудника ГРУ интересовало, какое оружие Украина закупает в Молдове. Горган, в свою очередь, сообщал о попытках украинской стороны выкупить у Молдовы шесть истребителей МиГ-29. А также докладывал о внутренней политической обстановке в Молдове и передавал информацию о визитах в страну представителей Минобороны Украины.

Отмечается, что Горган был офицером советской армии, в 2013 году в звании генерала он занял должность начальника Генерального штаба Молдовы, но из-за конфликта с тогдашним министром обороны Анатолием Шалари покинул ведомство. Уже в 2019 году - после победы на президентских выборах ставленника Москвы Игоря Додона - Горган снова возглавил Генштаб.

Должность он занимал до сентября 2021 года, пока новый президент Майя Санду не отправила военного в отставку. Хотя в Минобороны осталось немало ставленников Горгана, которые и обеспечивают его секретной информацией.

В июле 2023 года Горган устроился на работу в ООН. Причем, как отмечают расследователи, сотрудничество с Макаровым Горган прервал перед тем, как в стране разразился скандал из-за журналистского расследования The Insider и местного телеканала Jurnal TV об антеннах на крыше российской дипмиссии в Кишиневе, способных улавливать любой тип сигнала. Расследователи выяснили, что антенны периодически настраивали сотрудники посольства, связанные с российскими спецслужбами, а те, таким образом, могли заниматься слежкой.

Однако, по данным журналистов, экс-начальник Генштаба ВС Молдовы до сих пор остается важным информатором ГРУ.

Источник журналистов утверждает, что сотрудничество Горгана с российской разведкой началось еще в 2004 году, ранее он поддерживал контакты с бывшим российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым. Позже Ухналев перебрался в Казахстан, а Горган начал работать с другим военным атташе - Игорем Довбней, которого в 2017 году выдворили из Молдовы за шпионскую деятельность.

Реакция властей Молдовы

После выхода расследования Горгана отстранили от должности в Агентстве ООН, сказала представительница молдавского UNHCR в комментарии TVR Moldova. Сейчас продолжается внутреннее расследование.

Кроме того, Служба разведки и безопасности Кишинева подтвердила изданию информацию журналистского расследования.

Тем временем власти страны пообещали лишить экс-начальника Генштаба званий и наград. Глава Кабинета президента Молдовы Адриан Бэлуцел заявил, что подобные преступления должны наказываться самым строгим образом за государственную измену.

"В 2021 году президент Майя Санду отстранила этого человека от должности. Его лишат воинского звания и государственных наград Meritul Militar и Credință Patriei, которые ему вручили в 2006-м и 2015 годах", - написал Белуцел.

По мнению главы АП Молдовы, такие случаи "свидетельствуют о необходимости постоянного мониторинга и тщательной проверки в отношении сотрудников оборонных ведомств и органов государственной безопасности".

"Такие преступники помогают создавать для Молдовы гибридные угрозы. Поэтому нам нужны более эффективные инструменты для борьбы с актами государственной измены", - подчеркнул Белуцел.

Со своей стороны, в Службе информации и безопасности (СИБ) Молдовы подтвердили, что изложенные в расследовании факты о сотрудничестве Горгана с сотрудниками ГРУ правдивы.

"Мы знаем о целях, действующих лицах, инструментах и тактике, применяемых против демократических процессов в Молдове. В контексте журналистского расследования, проведенного The Insider, СИБ заявляет, что имеющиеся в ее распоряжении данные подтверждают правдивость представленной информации", - заявила пресс-секретарь СИБ Даниэла Минзат.

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