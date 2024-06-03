Повномасштабне вторгнення РФ до України дало спецслужбам США рідкісну можливість завербувати інсайдерів Кремля, - "Голос Америки"

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну дало американським спецслужбам рідкісну можливість завербувати інсайдерів Кремля, розлючених веденням війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Минулого року у Великій Британії директор ЦРУ Білл Бернс заявив: "Незадоволення створює для нас унікальну можливість. Ми дуже відкриті для бізнесу".

"Цей бізнес полягає в обміні інформацією, яку шпигун або агент надасть в обмін на щось, що вони хочуть. Нам потрібні люди, які мають певне уявлення про пріоритети [російських] лідерів, чого вони намагаються досягти", - заявив колишній офіцер ЦРУ Девід Макклоскі.

Триваюча операція з вербування далеко не є державною таємницею. ЦРУ опублікувало в соціальних мережах відеоролики російською мовою, які закликають до патріотизму незадоволених росіян, які мають доступ до інформації, що може бути корисною для США.

Відеоролики містять покрокові інструкції для потенційних російських інформаторів щодо того, як уникнути виявлення російськими службами за допомогою віртуальних приватних мереж або VPN і веббраузера Tor, щоб анонімно та за допомогою шифрування зв’язатися з агентством через Dark Web.

ФБР розпочало роботу, спрямовану на вербування російських урядових джерел у США, включаючи спрямування реклами в соціальних мережах на телефони, зареєстровані поблизу посольства Росії у Вашингтоні.

"Це пряме звернення є незвичним підходом, але таким, який може виявитися ефективним для охоплення Росії, де небагато можливостей висловити своє невдоволення. росіяни, розлючені на санкціоновану державою корупцію та зловживання з боку Кремля, не маючи можливості діяти відкрито, не мають інших альтернатив, окрім пошуку зовнішньої підтримки", - заявив колишній керівник відділу ЦРУ Даглас Лондон.

Нагадаємо, У січні цього року ФБР знешкодила діяльність хакерської мережі, контрольованої російською військовою розвідкою.

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