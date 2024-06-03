Полномасштабное вторжение РФ в Украину дало спецслужбам США редкую возможность завербовать инсайдеров Кремля, - "Голос Америки"

Полномасштабное вторжение России в Украину дало американским спецслужбам редкую возможность завербовать инсайдеров Кремля, разъяренных ведением войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

В прошлом году в Великобритании директор ЦРУ Билл Бернс заявил: "Недовольство создает для нас уникальную возможность. Мы очень открыты для бизнеса".

"Этот бизнес заключается в обмене информацией, которую шпион или агент предоставит в обмен на что-то, что они хотят. Нам нужны люди, имеющие определенное представление о приоритетах [российских] лидеров, чего они пытаются достичь", - заявил бывший офицер ЦРУ Дэвид Макклоски.

Продолжающаяся операция по вербовке далеко не является государственной тайной. ЦРУ опубликовало в социальных сетях видеоролики на русском языке, призывающие к патриотизму недовольных россиян, имеющих доступ к информации, которая может быть полезной для США.

Видеоролики содержат пошаговые инструкции для потенциальных российских информаторов о том, как избежать обнаружения российскими службами с помощью виртуальных частных сетей или VPN и веб-браузера Tor, чтобы анонимно и с помощью шифрования связаться с агентством через Dark Web.

ФБР начало работу, направленную на вербовку российских правительственных источников в США, включая направление рекламы в социальных сетях на телефоны, зарегистрированные вблизи посольства России в Вашингтоне.

"Это прямое обращение является необычным подходом, но таким, который может оказаться эффективным для охвата России, где немного возможностей выразить свое недовольство. Россияне, разъяренные на санкционированную государством коррупцию и злоупотребления со стороны Кремля, не имея возможности действовать открыто, не имеют других альтернатив, кроме поиска внешней поддержки", - заявил бывший руководитель отдела ЦРУ Даглас Лондон.

Напомним, в январе этого года ФБР обезвредила деятельность хакерской сети, контролируемой российской военной разведкой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦРУ поддерживает в Украине 12 секретных баз наблюдения за Россией, - NYT