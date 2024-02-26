ЦРУ поддерживает в Украине 12 секретных баз наблюдения за Россией, - NYT
Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз, помогающих отслеживать действия российских вооруженных сил и собирать важные данные.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
"Пункт прослушивания в украинском лесу является частью поддерживаемой ЦРУ сети шпионских баз, построенной за последние восемь лет, включающей 12 секретных мест вдоль российской границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что примерно в 2016 году ЦРУ приступило к подготовке элитного украинского отряда, который захватывал российские БПЛА и средства связи, чтобы технические работники ЦРУ могли с их помощью взломать российские системы шифрования. Одним из офицеров в отряде был нынешний глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских разведчиков, работавших в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.
Кроме этого, Уильям Бернс, директор ЦРУ, в прошлый четверг совершил тайный визит в Украину, который стал его 10-м визитом с момента вторжения.
Во время вторжения ЦРУ передавало критически важную разведывательную информацию, в том числе о том, где и какими системами вооружений Россия планирует наносить удары.
Пожалуйста, подождите...
бази НАТИ замовляли ?
получітє-распішитєсь !
тому-то дуже послідовно та зрозуміло....чому затримуються якісь рішення в Конгресі....
Згідно зі статтею NYT така залученість американців стала одним із чинників, що ліг в основу рішення хуьла почати вторгнення в Україну.
"За словами високопоставленого європейського чиновника, наприкінці 2021 року Путін обмірковував, чи варто починати повномасштабне вторгнення. Він зустрівся з керівником однієї з головних шпигунських служб Росії, який сказав йому, що ЦРУ разом із британською розвідкою МІ-6 взяли під контроль Україну та перетворили її на плацдарм для операцій проти Москви", - пише NYT.
"Проте вузьке коло українських розвідників старанно залицялося до ЦРУ і поступово зробило себе життєво важливими для американців. У 2015 році генерал Валерій Кондратюк, тодішній голова військової розвідки України, прибув на зустріч із заступником начальника станції ЦРУ і без попередження передав стос надсекретних файлів.
Цей перший транш містив таємниці про Північний флот ВМФ Росії, включно з детальною інформацією про новітні проекти російських атомних підводних човнів. Незабаром команди офіцерів ЦРУ регулярно виходили з його офісу з рюкзаками, повними документів. ( тобто знову хуьло мав рацію, усуваючи таку загрозу)
"Ми розуміли, що нам потрібно створити умови довіри", - сказав генерал Кондратюк.
У міру поглиблення партнерства після 2016 року українці втратили терпіння через надмірну, на їхню думку, обережність Вашингтона і почали інсценувати вбивства та інші смертельні операції, які порушували умови, на які, на думку Білого дому, погодилися українці. Розлючені офіційні особи у Вашингтоні погрожували припинити підтримку, але так і не зробили цього." ( українці ще гірші за ЦРУ)
"Пан Бреннан (директор ЦРУ) повернувся до Вашингтона, де радники президента Барака Обами були глибоко стурбовані тим, що він провокує Москву. Білий дім розробив таємні правила, які розлютили українців і які дехто в ЦРУ вважав наручниками. Ці правила забороняли розвідувальним службам надавати Україні будь-яку підтримку, яка, як можна "обґрунтовано очікувати", матиме смертельні наслідки."
"Результатом стало делікатне балансування. ЦРУ мало посилити українські спецслужби, не провокуючи при цьому росіян. Червоні лінії ніколи не були чітко визначені, що створювало постійну напруженість у партнерстві.
У Києві пан Наливайченко обрав свого давнього помічника, генерала Кондратюка, керівником контррозвідки, і вони створили новий воєнізований підрозділ, який був розгорнутий у тилу ворога для проведення операцій і збору розвідувальної інформації, яку не могли надати ЦРУ або МІ-6.
Цей підрозділ, відомий як П'яте управління, був укомплектований офіцерами, народженими після здобуття Україною незалежності."
Переодягнений у російську форму, тодішній підполковник Буданов провів десантників через вузьку протоку на надувних човнах, висадившись вночі в Криму.
Але на них чекав елітний російський підрозділ спецназу. Українці дали відсіч, вбивши кількох російських бійців, у тому числі сина генерала, а потім відступили до берегової лінії, занурилися в море і кілька годин пливли до контрольованої Україною території.
Це була катастрофа. У публічному зверненні президент Путін звинуватив українців у підготовці теракту і пообіцяв помститися за загибель російських бійців."
"У Вашингтоні Білий дім Обами був розлючений. Джозеф Р. Байден-молодший, тодішній віце-президент, зателефонував президенту України, щоб гнівно поскаржитися.
"Це створює гігантську проблему, - сказав пан Байден у розмові, запис якої потрапив у мережу і був опублікований в Інтернеті. "Все, що я кажу вам як друг, це те, що мені зараз до біса складно наводити аргументи".
Деякі радники пана Обами хотіли закрити програму ЦРУ, але пан Бреннан переконав їх, що це було б самогубством, зважаючи на те, що ці відносини починають надавати розвідувальну інформацію про росіян, оскільки ЦРУ розслідує втручання Росії у вибори.
Пан Бреннан зателефонував генералу Кондратюку, щоб ще раз наголосити на червоних лініях.
Генерал був засмучений. "Це наша країна", - відповів він, за словами його колеги. "Це наша війна, і ми повинні воювати".
Реакція Вашингтона коштувала генералу Кондратюку посади. Але Україна не відступила."
Незабаром ЦРУ дізналося, що вбивці були членами П'ятого управління, шпигунської групи, яка пройшла підготовку в ЦРУ. Внутрішня розвідка України навіть роздала учасникам замаху пам'ятні нашивки, на кожній з яких було вишито слово "Lift" - британський термін для позначення ліфта.
Знову ж таки, деякі радники пана Обами були розлючені, але вони виявилися "кульгавими качками" - до президентських виборів, на яких Дональд Трамп протистояв Гілларі Клінтон, залишалося три тижні - і вбивства продовжувалися.
Команда українських агентів встановила безпілотну ракетну установку для стрільби з плеча в будівлі на окупованій території. Вона знаходилася прямо навпроти офісу командира повстанців на ім'я Михайло Толстих, більш відомого як Гіві. За словами американських та українських офіційних осіб, вони вистрілили з пускової установки, як тільки Гіві увійшов до свого кабінету, вбивши його."
"Тіньова війна перейшла в активну фазу. Росіяни використали замінований автомобіль для вбивства керівника підрозділу 2245, елітного українського спецназу. Командир, полковник Максим Шаповал, їхав на зустріч з офіцерами ЦРУ до Києва, коли його автомобіль вибухнув.
На похоронах полковника посол США в Україні Марі Йованович стояла в жалобі поруч з начальником ЦРУ. Пізніше офіцери ЦРУ та їхні українські колеги підняли тост за полковника Шаповала, випивши по стопці віскі.
"Для всіх нас, - сказав генерал Кондратюк, - це був удар".
Сама стаття натуральна відмазка для штатів не надавати допомогу, виправдовуючи ху-йла. Мовляв, так його ЦРУ зашугало що мусив напасти.
Маячня в стилі Ілони маск...
руZZкому міру повірити - себе обманути!
маячняповна маячня.
Невірю ні одному слову. Як і лівій газеті.
Прважайте себе.
Слава Україні!
Обідили росіюшку, взнали самі найбільші її секрети про підводні човни Північного флоту - з України це робити видно найпростіше.
Ну ху-йло й напало, бо не було сил терпіти пропажу таких цінних даних...
Біолабораторії - ?
Тепер рашисти , ще з більшою остервенілістю будут верещати, що от бачите, ми ж казали...там в Україні біолабораторії ЦРУ, там таємні в'язниці ЦРУ, там...
Сам очільник ЦРУ це сказав!
Всі на захист рассєюшки, всі на фронт, роздавати хунту та їх покровителів - піндосів в Україні!
Але , в принципі, вже якось начхати на схиблених москалів, на їх волання.
Хай здохнуть в своїй істерії та припадках.
Поза активними бойовими діями американський персонал, як правило, розгортається в рамках кількох миротворчих місій, військових аташе або є частиною охорони посольств і консульств.
Майже 40 000 осіб призначені для секретних місій.
Сиди собі, читай українські новини - і вуаля...
Обвинять журналистов The NYT в пророссийскости полный абсурд. Цитата из статьи.
"3 марта 2022 года - на восьмой день войны - команда ЦРУ предоставила точный обзор российских планов на ближайшие две недели. В тот же день русские откроют гуманитарный коридор из осажденного города Мариуполя, а затем откроют огонь по украинцам, которые им воспользовались."
Зараз ці розвідувальні мережі важливіші, ніж будь-коли, оскільки Росія перебуває в наступі, а Україна більше залежить від диверсій та ракетних ударів великої дальності, які вимагають присутності шпигунів далеко в тилу ворога. І вони наражаються на все більший ризик: якщо республіканці в Конгресі припинять військове фінансування Києва, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити витрати.
Щоб заспокоїти українських лідерів, директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс здійснив секретний візит до України минулого четверга, це був його 10-й візит після вторгнення.
навивайченко, кондратюк, буданов - все іншо сміття. Просте питання - чи ставлять Республіканці та Демократи питання в Сенаті та Конгресі про результати, на що були виділенні гроші?
Ці події між собою повязані?)
В статті малюється все добре проти всього поганого...але мовчить на літо 2023, яке було однієї із причин "Шекспіра".
Державним коштом, може собі дозволити, бо теж з команди НЕлоха.
Дайте вже йому "мінуту слави"
Скільки вже ахвицеру у блазня на розогріві підпрацьовувати
By https://www.nytimes.com/by/adam-entous Adam Entous and https://www.nytimes.com/by/michael-schwirtz Michael Schwirtz
Adam Entous and Michael Schwirtz conducted more than 200 interviews in Ukraine, several other European countries and the United States to report this story.
Писаки з NYT зійшли на пси. Нашрайбали про всього лиш 12 лабораторій. Ні про "Зірку Смерті", ні про Абсолютну Зброю, ні навіть про Бойових Комарів нашрайбати у них не вийшло. Певно, натхнення забракло. Чи "дурі".