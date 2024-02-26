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разведка (4120) ЦРУ (198) шпионаж (1350) Бернс (51)

ЦРУ поддерживает в Украине 12 секретных баз наблюдения за Россией, - NYT

бернс,вільям

Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз, помогающих отслеживать действия российских вооруженных сил и собирать важные данные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"Пункт прослушивания в украинском лесу является частью поддерживаемой ЦРУ сети шпионских баз, построенной за последние восемь лет, включающей 12 секретных мест вдоль российской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно в 2016 году ЦРУ приступило к подготовке элитного украинского отряда, который захватывал российские БПЛА и средства связи, чтобы технические работники ЦРУ могли с их помощью взломать российские системы шифрования. Одним из офицеров в отряде был нынешний глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских разведчиков, работавших в России, по всей Европе, на Кубе и других местах, где россияне имеют значительное присутствие.

Кроме этого, Уильям Бернс, директор ЦРУ, в прошлый четверг совершил тайный визит в Украину, который стал его 10-м визитом с момента вторжения.

Во время вторжения ЦРУ передавало критически важную разведывательную информацию, в том числе о том, где и какими системами вооружений Россия планирует наносить удары.

Также читайте: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота, - глава ЦРУ Бернс
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Топ комментарии
+25
грьобана лівацька газета. ну накуя про таке писати?
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26.02.2024 01:16
+22
Якась заказуха, яка буде виправдовувати ***** в тому, що він мав причини нападати на Україну.
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26.02.2024 01:29
+16
Видно бази ну дуже секретні))
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26.02.2024 01:17
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грьобана лівацька газета. ну накуя про таке писати?
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26.02.2024 01:16 Ответить
це зміцнює дружбу між американським та українськими народами

бази НАТИ замовляли ?
получітє-распішитєсь !
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26.02.2024 01:20 Ответить
Трішечки тільки не такі.
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26.02.2024 06:48 Ответить
США - гарант України по Будапештському меморандуму, стратегічний партнер. Україна прямує до НАТО. У окно до Європи. До Рюріка , Русі. Київ єднається з Швецією та Данією. Що не так? Чим Карлсони не задоволені?
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26.02.2024 08:51 Ответить
я сподіваюсь, що хоч одна половина з тих баз прослушки, збирала інформацію від Боневтіка та інших різних баканаФФих з єрмачками....

тому-то дуже послідовно та зрозуміло....чому затримуються якісь рішення в Конгресі....
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26.02.2024 09:41 Ответить
я думаю цапы и так знают
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26.02.2024 01:23 Ответить
ага - кацапи перейшли кордон на фронті в 1500 км і чомусь жодної бази на кордоні так і не знайшли
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26.02.2024 01:43 Ответить
вы думаете они стационарные? стоят и ждут, когда их найдут кацы?
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26.02.2024 01:48 Ответить
чукчанєчітатєль? - ушльопки з NYT написали, що це підземні бункери
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26.02.2024 01:56 Ответить
Так, і навіть наводку дали де шукати. І що там цілий генерал сидить ... і ім*я його вказали.
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26.02.2024 11:29 Ответить
Стаття замовна, газета NYT, до речі, це рупор "демократичної партії"

Згідно зі статтею NYT така залученість американців стала одним із чинників, що ліг в основу рішення хуьла почати вторгнення в Україну.

"За словами високопоставленого європейського чиновника, наприкінці 2021 року Путін обмірковував, чи варто починати повномасштабне вторгнення. Він зустрівся з керівником однієї з головних шпигунських служб Росії, який сказав йому, що ЦРУ разом із британською розвідкою МІ-6 взяли під контроль Україну та перетворили її на плацдарм для операцій проти Москви", - пише NYT.
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26.02.2024 02:59 Ответить
Цитата:

"Проте вузьке коло українських розвідників старанно залицялося до ЦРУ і поступово зробило себе життєво важливими для американців. У 2015 році генерал Валерій Кондратюк, тодішній голова військової розвідки України, прибув на зустріч із заступником начальника станції ЦРУ і без попередження передав стос надсекретних файлів.

Цей перший транш містив таємниці про Північний флот ВМФ Росії, включно з детальною інформацією про новітні проекти російських атомних підводних човнів. Незабаром команди офіцерів ЦРУ регулярно виходили з його офісу з рюкзаками, повними документів. ( тобто знову хуьло мав рацію, усуваючи таку загрозу)

"Ми розуміли, що нам потрібно створити умови довіри", - сказав генерал Кондратюк.

У міру поглиблення партнерства після 2016 року українці втратили терпіння через надмірну, на їхню думку, обережність Вашингтона і почали інсценувати вбивства та інші смертельні операції, які порушували умови, на які, на думку Білого дому, погодилися українці. Розлючені офіційні особи у Вашингтоні погрожували припинити підтримку, але так і не зробили цього." ( українці ще гірші за ЦРУ)
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26.02.2024 03:19 Ответить
""Відносини ставали все міцнішими і міцнішими, тому що обидві сторони бачили в них цінність, і посольство США в Києві - наша станція там, операція за межами України - стало найкращим джерелом інформації, сигналів і всього іншого про Росію", - сказав колишній високопоставлений американський чиновник. "Ми не могли насититися цим".
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26.02.2024 03:21 Ответить
про 2014 р.

"Пан Бреннан (директор ЦРУ) повернувся до Вашингтона, де радники президента Барака Обами були глибоко стурбовані тим, що він провокує Москву. Білий дім розробив таємні правила, які розлютили українців і які дехто в ЦРУ вважав наручниками. Ці правила забороняли розвідувальним службам надавати Україні будь-яку підтримку, яка, як можна "обґрунтовано очікувати", матиме смертельні наслідки."
"Результатом стало делікатне балансування. ЦРУ мало посилити українські спецслужби, не провокуючи при цьому росіян. Червоні лінії ніколи не були чітко визначені, що створювало постійну напруженість у партнерстві.

У Києві пан Наливайченко обрав свого давнього помічника, генерала Кондратюка, керівником контррозвідки, і вони створили новий воєнізований підрозділ, який був розгорнутий у тилу ворога для проведення операцій і збору розвідувальної інформації, яку не могли надати ЦРУ або МІ-6.

Цей підрозділ, відомий як П'яте управління, був укомплектований офіцерами, народженими після здобуття Україною незалежності."
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26.02.2024 03:30 Ответить
"На той час майбутній голова української воєнної розвідки генерал Буданов був висхідною зіркою в частині 2245. Він був відомий своїми сміливими операціями в тилу ворога і мав тісні зв'язки з ЦРУ. Агентство підготувало його, а також зробило надзвичайний крок, відправивши на реабілітацію до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді після поранення в праву руку під час бойових дій на Донбасі.

Переодягнений у російську форму, тодішній підполковник Буданов провів десантників через вузьку протоку на надувних човнах, висадившись вночі в Криму.

Але на них чекав елітний російський підрозділ спецназу. Українці дали відсіч, вбивши кількох російських бійців, у тому числі сина генерала, а потім відступили до берегової лінії, занурилися в море і кілька годин пливли до контрольованої Україною території.

Це була катастрофа. У публічному зверненні президент Путін звинуватив українців у підготовці теракту і пообіцяв помститися за загибель російських бійців."

"У Вашингтоні Білий дім Обами був розлючений. Джозеф Р. Байден-молодший, тодішній віце-президент, зателефонував президенту України, щоб гнівно поскаржитися.

"Це створює гігантську проблему, - сказав пан Байден у розмові, запис якої потрапив у мережу і був опублікований в Інтернеті. "Все, що я кажу вам як друг, це те, що мені зараз до біса складно наводити аргументи".

Деякі радники пана Обами хотіли закрити програму ЦРУ, але пан Бреннан переконав їх, що це було б самогубством, зважаючи на те, що ці відносини починають надавати розвідувальну інформацію про росіян, оскільки ЦРУ розслідує втручання Росії у вибори.

Пан Бреннан зателефонував генералу Кондратюку, щоб ще раз наголосити на червоних лініях.

Генерал був засмучений. "Це наша країна", - відповів він, за словами його колеги. "Це наша війна, і ми повинні воювати".

Реакція Вашингтона коштувала генералу Кондратюку посади. Але Україна не відступила."
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26.02.2024 03:55 Ответить
"Наступного дня після відставки генерала Кондратюка в окупованому Росією місті Донецьк на сході України стався загадковий вибух у ліфті, в якому їхав високопоставлений командир російських сепаратистів Арсен Павлов, відомий під псевдонімом Моторола.

Незабаром ЦРУ дізналося, що вбивці були членами П'ятого управління, шпигунської групи, яка пройшла підготовку в ЦРУ. Внутрішня розвідка України навіть роздала учасникам замаху пам'ятні нашивки, на кожній з яких було вишито слово "Lift" - британський термін для позначення ліфта.

Знову ж таки, деякі радники пана Обами були розлючені, але вони виявилися "кульгавими качками" - до президентських виборів, на яких Дональд Трамп протистояв Гілларі Клінтон, залишалося три тижні - і вбивства продовжувалися.

Команда українських агентів встановила безпілотну ракетну установку для стрільби з плеча в будівлі на окупованій території. Вона знаходилася прямо навпроти офісу командира повстанців на ім'я Михайло Толстих, більш відомого як Гіві. За словами американських та українських офіційних осіб, вони вистрілили з пускової установки, як тільки Гіві увійшов до свого кабінету, вбивши його."
"Тіньова війна перейшла в активну фазу. Росіяни використали замінований автомобіль для вбивства керівника підрозділу 2245, елітного українського спецназу. Командир, полковник Максим Шаповал, їхав на зустріч з офіцерами ЦРУ до Києва, коли його автомобіль вибухнув.

На похоронах полковника посол США в Україні Марі Йованович стояла в жалобі поруч з начальником ЦРУ. Пізніше офіцери ЦРУ та їхні українські колеги підняли тост за полковника Шаповала, випивши по стопці віскі.

"Для всіх нас, - сказав генерал Кондратюк, - це був удар".
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26.02.2024 03:58 Ответить
"Але що б не говорив і не робив Трамп, його адміністрація йшла в протилежному напрямку. Це пояснюється тим, що Трамп призначив на ключові посади антиросійських яструбів, зокрема Майка Помпео на посаду директора ЦРУ та Джона Болтона на посаду радника з питань національної безпеки. Вони відвідали Київ, щоб підкреслити свою повну підтримку таємного партнерства, яке розширилося до більш спеціалізованих навчальних програм і будівництва додаткових секретних баз."
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26.02.2024 04:15 Ответить
Ваше оповідання смердить кацапізмом
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26.02.2024 05:33 Ответить
Це, в загалі то, з газетної статті, а не "оповідання"
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26.02.2024 07:14 Ответить
Людина просто надала текст, це не її думка.
Сама стаття натуральна відмазка для штатів не надавати допомогу, виправдовуючи ху-йла. Мовляв, так його ЦРУ зашугало що мусив напасти.
Маячня в стилі Ілони маск...
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26.02.2024 08:09 Ответить
і бУданізмом....
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26.02.2024 08:13 Ответить
1000%
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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26.02.2024 09:47 Ответить
це текст з NewYork Times, чукча україномовна!
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26.02.2024 10:48 Ответить
Не рюкзаками вносили , а тачками возили ,одна баба говорила.
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26.02.2024 07:47 Ответить
У 21 сторіччі шпигунські документи виносили не в кишені на флешці, а на папері, ще й в рюкзаках? Може це тест на дебільність читачів, чи американське 1 квітня? Інакше, це - маячня повна маячня.
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26.02.2024 08:45 Ответить
Ти ж взагалі дупля не відбиваєш як ведеться документообіг у розвідці, правда?
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26.02.2024 10:50 Ответить
Знову Бернс?

Невірю ні одному слову. Як і лівій газеті.
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26.02.2024 07:09 Ответить
Досить вже українським читачам присідати на опу, коли згадуються якісь західні газети.

Прважайте себе.

Слава Україні!
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26.02.2024 07:14 Ответить
Це з серіалу про біолабораторії?))))
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26.02.2024 07:11 Ответить
та не думаю. такий розвиток подій після анексії Криму і попочлєнців на Донбасі мав бути більш ніж очевидним. От тільки нахріна про то все писати.
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26.02.2024 07:52 Ответить
Ну як, нахріна?
Обідили росіюшку, взнали самі найбільші її секрети про підводні човни Північного флоту - з України це робити видно найпростіше.
Ну ху-йло й напало, бо не було сил терпіти пропажу таких цінних даних...
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26.02.2024 08:16 Ответить
та ні. там пишуть просто, щоб заробляти бабки на продажах газети. а такі сенсації піднімають рейтинги і продажі..
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26.02.2024 08:27 Ответить
Мало!!!
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26.02.2024 01:17 Ответить
Видно бази ну дуже секретні))
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26.02.2024 01:17 Ответить
Бази - є
Біолабораторії - ?
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26.02.2024 01:21 Ответить
зря мы небензе про комаров не верили
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26.02.2024 01:24 Ответить
А як же! Секретні біолобараторіі з бойовими комарами
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26.02.2024 07:11 Ответить
День откровень.

Тепер рашисти , ще з більшою остервенілістю будут верещати, що от бачите, ми ж казали...там в Україні біолабораторії ЦРУ, там таємні в'язниці ЦРУ, там...
Сам очільник ЦРУ це сказав!
Всі на захист рассєюшки, всі на фронт, роздавати хунту та їх покровителів - піндосів в Україні!

Але , в принципі, вже якось начхати на схиблених москалів, на їх волання.
Хай здохнуть в своїй істерії та припадках.
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26.02.2024 01:23 Ответить
настало время а*уительных историй. ага. если оружия не дают, а базы ставят - то за кого воюют? может, чтобы Хйлу было спокойнее, дескать, на Москву никто не идет, спите спокойно, дорогой товарищ, бойтесь только своих "товарищей".
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26.02.2024 01:24 Ответить
тут не дописано. На другом ресурсе сообщили, что в связи с отсутствием финансирования есть риски, что они будут закрыты. Представляю как порадуются цапы, пиндосы их не подвели
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26.02.2024 01:26 Ответить
Цікаво, такі бази що потребують ? Апаратура скоріш переносна, військова. Недешева, але не думаю, що мільярд кожен набір. І бюджети ГУР та СБУ не потягнуть ? Ну не 12, так 6.
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26.02.2024 11:40 Ответить
Що вони там роблять крім того що вербують продажних істот в різних кабінетах да слідкують щоб небуло "ескалації".
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26.02.2024 01:25 Ответить
Якась заказуха, яка буде виправдовувати ***** в тому, що він мав причини нападати на Україну.
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26.02.2024 01:29 Ответить
Збройні сили Сполучених Штатів, приблизно 160 000 військовослужбовців перебувають за межами Сполучених Штатів та їхніх територій. Цей список складається з розгортань, за винятком активних бойових дій, включаючи війська в Іраку, Сирії, Ємені та Сомалі.

Поза активними бойовими діями американський персонал, як правило, розгортається в рамках кількох миротворчих місій, військових аташе або є частиною охорони посольств і консульств.

Майже 40 000 осіб призначені для секретних місій.
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26.02.2024 01:34 Ответить
Військові бази США на Близькому Сході: Сьогодні найбільші військові контингенти США дислокуються в невеликих монархіях Перської затоки. Загалом понад 30 000 американських військовослужбовців базуються в Катарі, Кувейті та Бахрейні. Усі три країни Перської затоки класифікуються Вашингтоном як «основні союзники, які не є членами НАТО».
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26.02.2024 01:37 Ответить
Загальна кількість військ Сполучених Штатів у Європі становить 64 250 осіб.
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26.02.2024 01:43 Ответить
Ну от, ще один дописувач розсекретив усі секрети США за кордоном !
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26.02.2024 11:42 Ответить
Не вірю. Стаття скоріж за все виправдовує агрессію Рашки. Стаття випущена в неділю щоб піпл встиг схавати до офіційного спростовування цієї маячні владою США.
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26.02.2024 01:36 Ответить
та немає ніякого виправдання агресії рашки. і бути не може. навіть ця стаття. якби то все відбувалося з 2004-го року, то тоді ще якось можна було би ватникам розганяти цю муйню. а тут ці всі події описуються з 2016-го року, коли вже фактичній агресії рашки було 2 роки.
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26.02.2024 07:41 Ответить
100%. Також не можу зрозуміти, про які червоні лінії можна говорити, коли на той час рашка вже віджала Крим.
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26.02.2024 08:40 Ответить
А ці червоні лінії і зараз малюють. Хто був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 віцепрезидент США (2009-2017) - Байден.
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26.02.2024 11:44 Ответить
Такого роду статті які з'являються в неділю не викликають довіри. Зразу в категорію Фейк
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26.02.2024 01:38 Ответить
біобазолабараторії!
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26.02.2024 01:43 Ответить
У мене питання - а нах*я кацапам "разведка", а?
Сиди собі, читай українські новини - і вуаля...
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26.02.2024 01:46 Ответить
😁😆😅🤣😂👍🙏🙏🙏
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26.02.2024 03:41 Ответить
Я думаю що це трампісти таке виливають в вуха американців,щоб не надавати допомогу Україні,мовляв,ми спровокували росію,не треба подальшої ескалації,трамп прийде,порядок наведе
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26.02.2024 06:50 Ответить
Трампісти зазвичай пишуть в NY Post, а не в NY Times.
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26.02.2024 09:59 Ответить
If NYT reports about it, than we need to absolutely trust it 😂
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26.02.2024 02:01 Ответить
Секретні бази перестали бути секретними,після того,як Андрій Борисович попав в ліжко Володимира Олександровича).
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26.02.2024 03:21 Ответить
Ні. Останній рубіж був Залужний + ГШ.
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26.02.2024 08:28 Ответить
Та чомусь Джонсон Майкл не звертає уваги на дані американської розвідки! Напевне більше довіряє статтям в "NYT"!
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26.02.2024 04:03 Ответить
А гуси бойові?
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26.02.2024 05:58 Ответить
а будуть ще й пускові з першингами
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26.02.2024 06:07 Ответить
Ще де ті бази знаходяться забули написати
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26.02.2024 06:28 Ответить
настав час охуітєльних історій....
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26.02.2024 06:48 Ответить
штирлиц зашел в кабинет мюллера и увидел чемоданчик с рацией на столе . в кресле сидела с чашкой кофе радистка кет --- это ****** . это провал мелькнуло в голове штурмбанфюрера . но вдруг мюллер протянул руку и сказал ..полковник исаев я стер все ваши пальчики на чемоданчике.. на этот раз пронесло подумал штирлиц ---..настоящий ариец подумал мюллер посмотрев на исаева..
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26.02.2024 06:55 Ответить
...мало, потрібно ще і військові
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26.02.2024 07:02 Ответить
за новинами багато чого пропускаєш. А з якого часу у NYT замість журналістів стали брати на роботу сценарістів з Paramount Pictures Corporation?
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26.02.2024 07:05 Ответить
читав раніше, що київське відділення NYT очолив журналіст, який вакцинувався проти ковіду цапським спутніком V і постійно розганяв кацапські наративи про ковід.
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26.02.2024 07:47 Ответить
мені здається, що у NYT дохєра журналістів, вакцинованих цапським баблом.
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26.02.2024 08:30 Ответить
не без цього. я ж не думаю, що той журнашлюх тоді спеціально та ідейно вакцинувався тим спутніком. там мабуть добряче йому відсипали капусти за такий "подвиг. так само як і Карлсону за те "інтерв'ю" з ху йлом.
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26.02.2024 08:33 Ответить
В оригинале статьи целая книга про отношения украинских спецслужб с ЦРУ начиная с 2014-го года. Много наивных идеологических штампов присущих The New York Times. Плохое понимание внутренних процессов. Как "Путин подбирал лидеров Украины" и "каждый раз" народ их свергал (как будто это был не один Янукович). Много фактов. Например пишут что убийство "лидеров повстанцев" Моторолы и Гиви организовали ЦРУ. Как ЦРУ обучило "восходящую звезду подразделения 2245" Буданова и его командос в Мэриленде. Как Буданов переодевшись в русских совершил дерзкий налет на Крым выбесив Путина. Как русские безуспешно пытались убить Зеленского чиновников. Разоблачение хакеров. Операция "Золотая рыбка". Много типичной журналистской голливудщины. Но в общем посыл один, агенты ЦРУ и Ми-6 уже много лет находятся в Украине, помогают и обучают украинцев всему.

Обвинять журналистов The NYT в пророссийскости полный абсурд. Цитата из статьи.

"3 марта 2022 года - на восьмой день войны - команда ЦРУ предоставила точный обзор российских планов на ближайшие две недели. В тот же день русские откроют гуманитарный коридор из осажденного города Мариуполя, а затем откроют огонь по украинцам, которые им воспользовались."
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26.02.2024 07:21 Ответить
Кирюшу славлять. З чого б це.
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26.02.2024 07:24 Ответить
Мда...стаття інформаційне сміття, на правах реклами. ЦРУ та Бернсу немає чим, мяко кажучи, гордитися, інакше не було 24.02.22 чи "дамба утонула" та провал контрнаступу... Стаття показує, що в Конгресі та Сенаті є питання не тільки по ситуації в Україні, але і до тих хто іх інформує.
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26.02.2024 08:11 Ответить
Тонкість моменту на реальностях. Голова комітету розвідки, сам особисто, почав відвідувати Україну...це свідчить про пріорітети і недовіру до інших джерел. При ситуації по голосуванню допомоги Республіканці можуть в любий момент включити питання Бернса в "Шекспір"...просто це вже "город" самого Байдена.
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26.02.2024 10:20 Ответить
Те що стаття джинса, навколо політю вистави "Шеспір" свідчить цитата, а для чого вона написана -

Зараз ці розвідувальні мережі важливіші, ніж будь-коли, оскільки Росія перебуває в наступі, а Україна більше залежить від диверсій та ракетних ударів великої дальності, які вимагають присутності шпигунів далеко в тилу ворога. І вони наражаються на все більший ризик: якщо республіканці в Конгресі припинять військове фінансування Києва, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити витрати.

Щоб заспокоїти українських лідерів, директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс здійснив секретний візит до України минулого четверга, це був його 10-й візит після вторгнення.

навивайченко, кондратюк, буданов - все іншо сміття. Просте питання - чи ставлять Республіканці та Демократи питання в Сенаті та Конгресі про результати, на що були виділенні гроші?
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26.02.2024 10:39 Ответить
Стаття вийшла після візиту Сенаторів Демократів в Україну - 23 лютого 2024 Учасники делегації Сенату США на чолі з сенатором-демократом Чаком Шумером, яка 23 лютого відвідала Львів, пообіцяли «тиснути» на спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб він поставив на голосування законопроєкт, який передбачає надання подальшої допомоги Україні.

Ці події між собою повязані?)

В статті малюється все добре проти всього поганого...але мовчить на літо 2023, яке було однієї із причин "Шекспіра".
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26.02.2024 11:09 Ответить
Якщо бази по всьому периметру тодішньої лінії розмежування та кордону- то мабуть кілька були захоплені ( херсонська, Луганська, запорізька) та деякі інші.
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26.02.2024 08:24 Ответить
в оригіналі там взагалі не бази, а listening posts - навряд чи в них сиділи і чекали, поки їх захоплять
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26.02.2024 10:04 Ответить
якось забули про біо лабораторії
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26.02.2024 08:41 Ответить
Буданов піариться.
Державним коштом, може собі дозволити, бо теж з команди НЕлоха.
Дайте вже йому "мінуту слави"
Скільки вже ахвицеру у блазня на розогріві підпрацьовувати
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26.02.2024 08:43 Ответить
молодцы. правильно.
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26.02.2024 08:52 Ответить
США - гарант України по Будапештському меморандуму, стратегічний партнер. Україна прямує до НАТО. У окно до Європи. До Рюріка , Русі. Київ єднається з Швецією та Данією. Що не так? Чим Карлсони не задоволені?
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26.02.2024 09:09 Ответить
За тим що відбувається на кадир дону, у кужегет туві та на березі Iтіль Волга матушки - треба уважно спостерігати, щоб Києва та РуСі не прогавити-)
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26.02.2024 09:23 Ответить
і тепер вони вже не секретні
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26.02.2024 09:29 Ответить
і тепер вони вже не секретні
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26.02.2024 09:34 Ответить
Ну, зараз на болотах вирішать, що Україну треба зрівняти з землею, бо гамериканці до них занадто близько підібрались. Ядрьоні бімби нам забезпечені.
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26.02.2024 09:35 Ответить
це вже було 100 разів
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26.02.2024 10:05 Ответить
https://www.nytimes.com/by/adam-entous https://www.nytimes.com/by/michael-schwirtz

By https://www.nytimes.com/by/adam-entous Adam Entous and https://www.nytimes.com/by/michael-schwirtz Michael Schwirtz

Adam Entous and Michael Schwirtz conducted more than 200 interviews in Ukraine, several other European countries and the United States to report this story.
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26.02.2024 09:41 Ответить

Писаки з NYT зійшли на пси. Нашрайбали про всього лиш 12 лабораторій. Ні про "Зірку Смерті", ні про Абсолютну Зброю, ні навіть про Бойових Комарів нашрайбати у них не вийшло. Певно, натхнення забракло. Чи "дурі".
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26.02.2024 09:42 Ответить
Только линию суровикина которую" рыли на глазах у всего мира " со спутниками и разведчиками,увидели уже построенную с оружием и личным составом
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26.02.2024 09:56 Ответить
Ohhoho , Budanov akazivaietsa CRUušņik ....🤣 . Interesno kto etu statiu zakazal ? 🤔
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26.02.2024 10:11 Ответить
Лише 12?? Та таких баз повинно бути у кожній умовній Жмеринці, враховуючи 347 років поневолення України кацапією.....
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26.02.2024 10:14 Ответить
The New York Times- одна із баз рашистської фсб 3,14дерації в США.ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОТРІБНОГО КУЙЛУ,ТА ЙОГО АГЕНТУРІ В ЦІЛОМУ СВІТІ ПОТРІБНОГО ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ...
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26.02.2024 10:17 Ответить
Наступна стаття буде, що Україна є членом НАТО, і в неї залишилась ЯЗ, просто про це не казали нікому, а коли пішла така п'янка, то хай знають всі.
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26.02.2024 10:22 Ответить
Утримувала, агент Буратіно все позакривав та поздавав.
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26.02.2024 10:33 Ответить
"Тебе бы, начальник, романы писать!" Вот первое, что приходит на ум по поводу этих откровений
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26.02.2024 10:47 Ответить
 
 