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розвідка (3805) ЦРУ (132) шпигунство (955) Бернс (64)

ЦРУ підтримує в Україні 12 секретних баз спостереження за Росією, - NYT

бернс,вільям

Центральне розвідувальне управління США підтримує в Україні 12 секретних баз, які допомагають відстежувати дії російських збройних сил та збирати важливі дані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

"Пункт прослуховування в українському лісі є частиною підтримуваної ЦРУ мережі шпигунських баз, побудованої за останні вісім років, яка включає 12 секретних місць уздовж російського кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приблизно у 2016 році ЦРУ розпочало підготовку елітного українського загону, який захоплював російські БПЛА та засоби зв'язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли з їхньою допомогою зламати російські системи шифрування. Одним з офіцерів у загоні був нинішній голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

ЦРУ також допомогло підготувати нове покоління українських розвідників, які працювали в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.

Крім цього, Вільям Бернс, директор ЦРУ, минулого четверга здійснив таємний візит до України, який став його 10-м візитом з моменту вторгнення.

Під час вторгнення ЦРУ передавало критично важливу розвідувальну інформацію, зокрема про те, де і якими системами озброєнь Росія планує завдавати ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота, - голова ЦРУ Бернс

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Топ коментарі
+25
грьобана лівацька газета. ну накуя про таке писати?
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26.02.2024 01:16
+22
Якась заказуха, яка буде виправдовувати ***** в тому, що він мав причини нападати на Україну.
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26.02.2024 01:29
+16
Видно бази ну дуже секретні))
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26.02.2024 01:17
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грьобана лівацька газета. ну накуя про таке писати?
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26.02.2024 01:16 Відповісти
це зміцнює дружбу між американським та українськими народами

бази НАТИ замовляли ?
получітє-распішитєсь !
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26.02.2024 01:20 Відповісти
Трішечки тільки не такі.
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26.02.2024 06:48 Відповісти
США - гарант України по Будапештському меморандуму, стратегічний партнер. Україна прямує до НАТО. У окно до Європи. До Рюріка , Русі. Київ єднається з Швецією та Данією. Що не так? Чим Карлсони не задоволені?
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26.02.2024 08:51 Відповісти
я сподіваюсь, що хоч одна половина з тих баз прослушки, збирала інформацію від Боневтіка та інших різних баканаФФих з єрмачками....

тому-то дуже послідовно та зрозуміло....чому затримуються якісь рішення в Конгресі....
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26.02.2024 09:41 Відповісти
я думаю цапы и так знают
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26.02.2024 01:23 Відповісти
ага - кацапи перейшли кордон на фронті в 1500 км і чомусь жодної бази на кордоні так і не знайшли
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26.02.2024 01:43 Відповісти
вы думаете они стационарные? стоят и ждут, когда их найдут кацы?
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26.02.2024 01:48 Відповісти
чукчанєчітатєль? - ушльопки з NYT написали, що це підземні бункери
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26.02.2024 01:56 Відповісти
Так, і навіть наводку дали де шукати. І що там цілий генерал сидить ... і ім*я його вказали.
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26.02.2024 11:29 Відповісти
Стаття замовна, газета NYT, до речі, це рупор "демократичної партії"

Згідно зі статтею NYT така залученість американців стала одним із чинників, що ліг в основу рішення хуьла почати вторгнення в Україну.

"За словами високопоставленого європейського чиновника, наприкінці 2021 року Путін обмірковував, чи варто починати повномасштабне вторгнення. Він зустрівся з керівником однієї з головних шпигунських служб Росії, який сказав йому, що ЦРУ разом із британською розвідкою МІ-6 взяли під контроль Україну та перетворили її на плацдарм для операцій проти Москви", - пише NYT.
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26.02.2024 02:59 Відповісти
Цитата:

"Проте вузьке коло українських розвідників старанно залицялося до ЦРУ і поступово зробило себе життєво важливими для американців. У 2015 році генерал Валерій Кондратюк, тодішній голова військової розвідки України, прибув на зустріч із заступником начальника станції ЦРУ і без попередження передав стос надсекретних файлів.

Цей перший транш містив таємниці про Північний флот ВМФ Росії, включно з детальною інформацією про новітні проекти російських атомних підводних човнів. Незабаром команди офіцерів ЦРУ регулярно виходили з його офісу з рюкзаками, повними документів. ( тобто знову хуьло мав рацію, усуваючи таку загрозу)

"Ми розуміли, що нам потрібно створити умови довіри", - сказав генерал Кондратюк.

У міру поглиблення партнерства після 2016 року українці втратили терпіння через надмірну, на їхню думку, обережність Вашингтона і почали інсценувати вбивства та інші смертельні операції, які порушували умови, на які, на думку Білого дому, погодилися українці. Розлючені офіційні особи у Вашингтоні погрожували припинити підтримку, але так і не зробили цього." ( українці ще гірші за ЦРУ)
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26.02.2024 03:19 Відповісти
""Відносини ставали все міцнішими і міцнішими, тому що обидві сторони бачили в них цінність, і посольство США в Києві - наша станція там, операція за межами України - стало найкращим джерелом інформації, сигналів і всього іншого про Росію", - сказав колишній високопоставлений американський чиновник. "Ми не могли насититися цим".
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26.02.2024 03:21 Відповісти
про 2014 р.

"Пан Бреннан (директор ЦРУ) повернувся до Вашингтона, де радники президента Барака Обами були глибоко стурбовані тим, що він провокує Москву. Білий дім розробив таємні правила, які розлютили українців і які дехто в ЦРУ вважав наручниками. Ці правила забороняли розвідувальним службам надавати Україні будь-яку підтримку, яка, як можна "обґрунтовано очікувати", матиме смертельні наслідки."
"Результатом стало делікатне балансування. ЦРУ мало посилити українські спецслужби, не провокуючи при цьому росіян. Червоні лінії ніколи не були чітко визначені, що створювало постійну напруженість у партнерстві.

У Києві пан Наливайченко обрав свого давнього помічника, генерала Кондратюка, керівником контррозвідки, і вони створили новий воєнізований підрозділ, який був розгорнутий у тилу ворога для проведення операцій і збору розвідувальної інформації, яку не могли надати ЦРУ або МІ-6.

Цей підрозділ, відомий як П'яте управління, був укомплектований офіцерами, народженими після здобуття Україною незалежності."
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26.02.2024 03:30 Відповісти
"На той час майбутній голова української воєнної розвідки генерал Буданов був висхідною зіркою в частині 2245. Він був відомий своїми сміливими операціями в тилу ворога і мав тісні зв'язки з ЦРУ. Агентство підготувало його, а також зробило надзвичайний крок, відправивши на реабілітацію до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді після поранення в праву руку під час бойових дій на Донбасі.

Переодягнений у російську форму, тодішній підполковник Буданов провів десантників через вузьку протоку на надувних човнах, висадившись вночі в Криму.

Але на них чекав елітний російський підрозділ спецназу. Українці дали відсіч, вбивши кількох російських бійців, у тому числі сина генерала, а потім відступили до берегової лінії, занурилися в море і кілька годин пливли до контрольованої Україною території.

Це була катастрофа. У публічному зверненні президент Путін звинуватив українців у підготовці теракту і пообіцяв помститися за загибель російських бійців."

"У Вашингтоні Білий дім Обами був розлючений. Джозеф Р. Байден-молодший, тодішній віце-президент, зателефонував президенту України, щоб гнівно поскаржитися.

"Це створює гігантську проблему, - сказав пан Байден у розмові, запис якої потрапив у мережу і був опублікований в Інтернеті. "Все, що я кажу вам як друг, це те, що мені зараз до біса складно наводити аргументи".

Деякі радники пана Обами хотіли закрити програму ЦРУ, але пан Бреннан переконав їх, що це було б самогубством, зважаючи на те, що ці відносини починають надавати розвідувальну інформацію про росіян, оскільки ЦРУ розслідує втручання Росії у вибори.

Пан Бреннан зателефонував генералу Кондратюку, щоб ще раз наголосити на червоних лініях.

Генерал був засмучений. "Це наша країна", - відповів він, за словами його колеги. "Це наша війна, і ми повинні воювати".

Реакція Вашингтона коштувала генералу Кондратюку посади. Але Україна не відступила."
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26.02.2024 03:55 Відповісти
"Наступного дня після відставки генерала Кондратюка в окупованому Росією місті Донецьк на сході України стався загадковий вибух у ліфті, в якому їхав високопоставлений командир російських сепаратистів Арсен Павлов, відомий під псевдонімом Моторола.

Незабаром ЦРУ дізналося, що вбивці були членами П'ятого управління, шпигунської групи, яка пройшла підготовку в ЦРУ. Внутрішня розвідка України навіть роздала учасникам замаху пам'ятні нашивки, на кожній з яких було вишито слово "Lift" - британський термін для позначення ліфта.

Знову ж таки, деякі радники пана Обами були розлючені, але вони виявилися "кульгавими качками" - до президентських виборів, на яких Дональд Трамп протистояв Гілларі Клінтон, залишалося три тижні - і вбивства продовжувалися.

Команда українських агентів встановила безпілотну ракетну установку для стрільби з плеча в будівлі на окупованій території. Вона знаходилася прямо навпроти офісу командира повстанців на ім'я Михайло Толстих, більш відомого як Гіві. За словами американських та українських офіційних осіб, вони вистрілили з пускової установки, як тільки Гіві увійшов до свого кабінету, вбивши його."
"Тіньова війна перейшла в активну фазу. Росіяни використали замінований автомобіль для вбивства керівника підрозділу 2245, елітного українського спецназу. Командир, полковник Максим Шаповал, їхав на зустріч з офіцерами ЦРУ до Києва, коли його автомобіль вибухнув.

На похоронах полковника посол США в Україні Марі Йованович стояла в жалобі поруч з начальником ЦРУ. Пізніше офіцери ЦРУ та їхні українські колеги підняли тост за полковника Шаповала, випивши по стопці віскі.

"Для всіх нас, - сказав генерал Кондратюк, - це був удар".
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26.02.2024 03:58 Відповісти
"Але що б не говорив і не робив Трамп, його адміністрація йшла в протилежному напрямку. Це пояснюється тим, що Трамп призначив на ключові посади антиросійських яструбів, зокрема Майка Помпео на посаду директора ЦРУ та Джона Болтона на посаду радника з питань національної безпеки. Вони відвідали Київ, щоб підкреслити свою повну підтримку таємного партнерства, яке розширилося до більш спеціалізованих навчальних програм і будівництва додаткових секретних баз."
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26.02.2024 04:15 Відповісти
Ваше оповідання смердить кацапізмом
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26.02.2024 05:33 Відповісти
Це, в загалі то, з газетної статті, а не "оповідання"
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26.02.2024 07:14 Відповісти
Людина просто надала текст, це не її думка.
Сама стаття натуральна відмазка для штатів не надавати допомогу, виправдовуючи ху-йла. Мовляв, так його ЦРУ зашугало що мусив напасти.
Маячня в стилі Ілони маск...
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26.02.2024 08:09 Відповісти
і бУданізмом....
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26.02.2024 08:13 Відповісти
1000%
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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26.02.2024 09:47 Відповісти
це текст з NewYork Times, чукча україномовна!
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26.02.2024 10:48 Відповісти
Не рюкзаками вносили , а тачками возили ,одна баба говорила.
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26.02.2024 07:47 Відповісти
У 21 сторіччі шпигунські документи виносили не в кишені на флешці, а на папері, ще й в рюкзаках? Може це тест на дебільність читачів, чи американське 1 квітня? Інакше, це - маячня повна маячня.
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26.02.2024 08:45 Відповісти
Ти ж взагалі дупля не відбиваєш як ведеться документообіг у розвідці, правда?
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26.02.2024 10:50 Відповісти
Знову Бернс?

Невірю ні одному слову. Як і лівій газеті.
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26.02.2024 07:09 Відповісти
Досить вже українським читачам присідати на опу, коли згадуються якісь західні газети.

Прважайте себе.

Слава Україні!
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26.02.2024 07:14 Відповісти
Це з серіалу про біолабораторії?))))
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26.02.2024 07:11 Відповісти
та не думаю. такий розвиток подій після анексії Криму і попочлєнців на Донбасі мав бути більш ніж очевидним. От тільки нахріна про то все писати.
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26.02.2024 07:52 Відповісти
Ну як, нахріна?
Обідили росіюшку, взнали самі найбільші її секрети про підводні човни Північного флоту - з України це робити видно найпростіше.
Ну ху-йло й напало, бо не було сил терпіти пропажу таких цінних даних...
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26.02.2024 08:16 Відповісти
та ні. там пишуть просто, щоб заробляти бабки на продажах газети. а такі сенсації піднімають рейтинги і продажі..
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26.02.2024 08:27 Відповісти
Мало!!!
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26.02.2024 01:17 Відповісти
Видно бази ну дуже секретні))
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26.02.2024 01:17 Відповісти
Бази - є
Біолабораторії - ?
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26.02.2024 01:21 Відповісти
зря мы небензе про комаров не верили
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26.02.2024 01:24 Відповісти
А як же! Секретні біолобараторіі з бойовими комарами
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26.02.2024 07:11 Відповісти
День откровень.

Тепер рашисти , ще з більшою остервенілістю будут верещати, що от бачите, ми ж казали...там в Україні біолабораторії ЦРУ, там таємні в'язниці ЦРУ, там...
Сам очільник ЦРУ це сказав!
Всі на захист рассєюшки, всі на фронт, роздавати хунту та їх покровителів - піндосів в Україні!

Але , в принципі, вже якось начхати на схиблених москалів, на їх волання.
Хай здохнуть в своїй істерії та припадках.
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26.02.2024 01:23 Відповісти
настало время а*уительных историй. ага. если оружия не дают, а базы ставят - то за кого воюют? может, чтобы Хйлу было спокойнее, дескать, на Москву никто не идет, спите спокойно, дорогой товарищ, бойтесь только своих "товарищей".
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26.02.2024 01:24 Відповісти
тут не дописано. На другом ресурсе сообщили, что в связи с отсутствием финансирования есть риски, что они будут закрыты. Представляю как порадуются цапы, пиндосы их не подвели
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26.02.2024 01:26 Відповісти
Цікаво, такі бази що потребують ? Апаратура скоріш переносна, військова. Недешева, але не думаю, що мільярд кожен набір. І бюджети ГУР та СБУ не потягнуть ? Ну не 12, так 6.
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26.02.2024 11:40 Відповісти
Що вони там роблять крім того що вербують продажних істот в різних кабінетах да слідкують щоб небуло "ескалації".
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26.02.2024 01:25 Відповісти
Якась заказуха, яка буде виправдовувати ***** в тому, що він мав причини нападати на Україну.
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26.02.2024 01:29 Відповісти
Збройні сили Сполучених Штатів, приблизно 160 000 військовослужбовців перебувають за межами Сполучених Штатів та їхніх територій. Цей список складається з розгортань, за винятком активних бойових дій, включаючи війська в Іраку, Сирії, Ємені та Сомалі.

Поза активними бойовими діями американський персонал, як правило, розгортається в рамках кількох миротворчих місій, військових аташе або є частиною охорони посольств і консульств.

Майже 40 000 осіб призначені для секретних місій.
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26.02.2024 01:34 Відповісти
Військові бази США на Близькому Сході: Сьогодні найбільші військові контингенти США дислокуються в невеликих монархіях Перської затоки. Загалом понад 30 000 американських військовослужбовців базуються в Катарі, Кувейті та Бахрейні. Усі три країни Перської затоки класифікуються Вашингтоном як «основні союзники, які не є членами НАТО».
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26.02.2024 01:37 Відповісти
Загальна кількість військ Сполучених Штатів у Європі становить 64 250 осіб.
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26.02.2024 01:43 Відповісти
Ну от, ще один дописувач розсекретив усі секрети США за кордоном !
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26.02.2024 11:42 Відповісти
Не вірю. Стаття скоріж за все виправдовує агрессію Рашки. Стаття випущена в неділю щоб піпл встиг схавати до офіційного спростовування цієї маячні владою США.
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26.02.2024 01:36 Відповісти
та немає ніякого виправдання агресії рашки. і бути не може. навіть ця стаття. якби то все відбувалося з 2004-го року, то тоді ще якось можна було би ватникам розганяти цю муйню. а тут ці всі події описуються з 2016-го року, коли вже фактичній агресії рашки було 2 роки.
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26.02.2024 07:41 Відповісти
100%. Також не можу зрозуміти, про які червоні лінії можна говорити, коли на той час рашка вже віджала Крим.
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26.02.2024 08:40 Відповісти
А ці червоні лінії і зараз малюють. Хто був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 віцепрезидент США (2009-2017) - Байден.
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26.02.2024 11:44 Відповісти
Такого роду статті які з'являються в неділю не викликають довіри. Зразу в категорію Фейк
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26.02.2024 01:38 Відповісти
біобазолабараторії!
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26.02.2024 01:43 Відповісти
У мене питання - а нах*я кацапам "разведка", а?
Сиди собі, читай українські новини - і вуаля...
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26.02.2024 01:46 Відповісти
😁😆😅🤣😂👍🙏🙏🙏
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26.02.2024 03:41 Відповісти
Я думаю що це трампісти таке виливають в вуха американців,щоб не надавати допомогу Україні,мовляв,ми спровокували росію,не треба подальшої ескалації,трамп прийде,порядок наведе
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26.02.2024 06:50 Відповісти
Трампісти зазвичай пишуть в NY Post, а не в NY Times.
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26.02.2024 09:59 Відповісти
If NYT reports about it, than we need to absolutely trust it 😂
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26.02.2024 02:01 Відповісти
Секретні бази перестали бути секретними,після того,як Андрій Борисович попав в ліжко Володимира Олександровича).
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26.02.2024 03:21 Відповісти
Ні. Останній рубіж був Залужний + ГШ.
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26.02.2024 08:28 Відповісти
Та чомусь Джонсон Майкл не звертає уваги на дані американської розвідки! Напевне більше довіряє статтям в "NYT"!
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26.02.2024 04:03 Відповісти
А гуси бойові?
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26.02.2024 05:58 Відповісти
а будуть ще й пускові з першингами
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26.02.2024 06:07 Відповісти
Ще де ті бази знаходяться забули написати
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26.02.2024 06:28 Відповісти
настав час охуітєльних історій....
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26.02.2024 06:48 Відповісти
штирлиц зашел в кабинет мюллера и увидел чемоданчик с рацией на столе . в кресле сидела с чашкой кофе радистка кет --- это ****** . это провал мелькнуло в голове штурмбанфюрера . но вдруг мюллер протянул руку и сказал ..полковник исаев я стер все ваши пальчики на чемоданчике.. на этот раз пронесло подумал штирлиц ---..настоящий ариец подумал мюллер посмотрев на исаева..
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26.02.2024 06:55 Відповісти
...мало, потрібно ще і військові
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26.02.2024 07:02 Відповісти
за новинами багато чого пропускаєш. А з якого часу у NYT замість журналістів стали брати на роботу сценарістів з Paramount Pictures Corporation?
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26.02.2024 07:05 Відповісти
читав раніше, що київське відділення NYT очолив журналіст, який вакцинувався проти ковіду цапським спутніком V і постійно розганяв кацапські наративи про ковід.
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26.02.2024 07:47 Відповісти
мені здається, що у NYT дохєра журналістів, вакцинованих цапським баблом.
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26.02.2024 08:30 Відповісти
не без цього. я ж не думаю, що той журнашлюх тоді спеціально та ідейно вакцинувався тим спутніком. там мабуть добряче йому відсипали капусти за такий "подвиг. так само як і Карлсону за те "інтерв'ю" з ху йлом.
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26.02.2024 08:33 Відповісти
В оригинале статьи целая книга про отношения украинских спецслужб с ЦРУ начиная с 2014-го года. Много наивных идеологических штампов присущих The New York Times. Плохое понимание внутренних процессов. Как "Путин подбирал лидеров Украины" и "каждый раз" народ их свергал (как будто это был не один Янукович). Много фактов. Например пишут что убийство "лидеров повстанцев" Моторолы и Гиви организовали ЦРУ. Как ЦРУ обучило "восходящую звезду подразделения 2245" Буданова и его командос в Мэриленде. Как Буданов переодевшись в русских совершил дерзкий налет на Крым выбесив Путина. Как русские безуспешно пытались убить Зеленского чиновников. Разоблачение хакеров. Операция "Золотая рыбка". Много типичной журналистской голливудщины. Но в общем посыл один, агенты ЦРУ и Ми-6 уже много лет находятся в Украине, помогают и обучают украинцев всему.

Обвинять журналистов The NYT в пророссийскости полный абсурд. Цитата из статьи.

"3 марта 2022 года - на восьмой день войны - команда ЦРУ предоставила точный обзор российских планов на ближайшие две недели. В тот же день русские откроют гуманитарный коридор из осажденного города Мариуполя, а затем откроют огонь по украинцам, которые им воспользовались."
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26.02.2024 07:21 Відповісти
Кирюшу славлять. З чого б це.
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26.02.2024 07:24 Відповісти
Мда...стаття інформаційне сміття, на правах реклами. ЦРУ та Бернсу немає чим, мяко кажучи, гордитися, інакше не було 24.02.22 чи "дамба утонула" та провал контрнаступу... Стаття показує, що в Конгресі та Сенаті є питання не тільки по ситуації в Україні, але і до тих хто іх інформує.
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26.02.2024 08:11 Відповісти
Тонкість моменту на реальностях. Голова комітету розвідки, сам особисто, почав відвідувати Україну...це свідчить про пріорітети і недовіру до інших джерел. При ситуації по голосуванню допомоги Республіканці можуть в любий момент включити питання Бернса в "Шекспір"...просто це вже "город" самого Байдена.
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26.02.2024 10:20 Відповісти
Те що стаття джинса, навколо політю вистави "Шеспір" свідчить цитата, а для чого вона написана -

Зараз ці розвідувальні мережі важливіші, ніж будь-коли, оскільки Росія перебуває в наступі, а Україна більше залежить від диверсій та ракетних ударів великої дальності, які вимагають присутності шпигунів далеко в тилу ворога. І вони наражаються на все більший ризик: якщо республіканці в Конгресі припинять військове фінансування Києва, ЦРУ, можливо, доведеться скоротити витрати.

Щоб заспокоїти українських лідерів, директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс здійснив секретний візит до України минулого четверга, це був його 10-й візит після вторгнення.

навивайченко, кондратюк, буданов - все іншо сміття. Просте питання - чи ставлять Республіканці та Демократи питання в Сенаті та Конгресі про результати, на що були виділенні гроші?
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26.02.2024 10:39 Відповісти
Стаття вийшла після візиту Сенаторів Демократів в Україну - 23 лютого 2024 Учасники делегації Сенату США на чолі з сенатором-демократом Чаком Шумером, яка 23 лютого відвідала Львів, пообіцяли «тиснути» на спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб він поставив на голосування законопроєкт, який передбачає надання подальшої допомоги Україні.

Ці події між собою повязані?)

В статті малюється все добре проти всього поганого...але мовчить на літо 2023, яке було однієї із причин "Шекспіра".
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26.02.2024 11:09 Відповісти
Якщо бази по всьому периметру тодішньої лінії розмежування та кордону- то мабуть кілька були захоплені ( херсонська, Луганська, запорізька) та деякі інші.
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26.02.2024 08:24 Відповісти
в оригіналі там взагалі не бази, а listening posts - навряд чи в них сиділи і чекали, поки їх захоплять
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26.02.2024 10:04 Відповісти
якось забули про біо лабораторії
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26.02.2024 08:41 Відповісти
Буданов піариться.
Державним коштом, може собі дозволити, бо теж з команди НЕлоха.
Дайте вже йому "мінуту слави"
Скільки вже ахвицеру у блазня на розогріві підпрацьовувати
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26.02.2024 08:43 Відповісти
молодцы. правильно.
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26.02.2024 08:52 Відповісти
США - гарант України по Будапештському меморандуму, стратегічний партнер. Україна прямує до НАТО. У окно до Європи. До Рюріка , Русі. Київ єднається з Швецією та Данією. Що не так? Чим Карлсони не задоволені?
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26.02.2024 09:09 Відповісти
За тим що відбувається на кадир дону, у кужегет туві та на березі Iтіль Волга матушки - треба уважно спостерігати, щоб Києва та РуСі не прогавити-)
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26.02.2024 09:23 Відповісти
і тепер вони вже не секретні
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26.02.2024 09:29 Відповісти
і тепер вони вже не секретні
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26.02.2024 09:34 Відповісти
Ну, зараз на болотах вирішать, що Україну треба зрівняти з землею, бо гамериканці до них занадто близько підібрались. Ядрьоні бімби нам забезпечені.
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26.02.2024 09:35 Відповісти
це вже було 100 разів
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26.02.2024 10:05 Відповісти
https://www.nytimes.com/by/adam-entous https://www.nytimes.com/by/michael-schwirtz

By https://www.nytimes.com/by/adam-entous Adam Entous and https://www.nytimes.com/by/michael-schwirtz Michael Schwirtz

Adam Entous and Michael Schwirtz conducted more than 200 interviews in Ukraine, several other European countries and the United States to report this story.
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26.02.2024 09:41 Відповісти

Писаки з NYT зійшли на пси. Нашрайбали про всього лиш 12 лабораторій. Ні про "Зірку Смерті", ні про Абсолютну Зброю, ні навіть про Бойових Комарів нашрайбати у них не вийшло. Певно, натхнення забракло. Чи "дурі".
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26.02.2024 09:42 Відповісти
Только линию суровикина которую" рыли на глазах у всего мира " со спутниками и разведчиками,увидели уже построенную с оружием и личным составом
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26.02.2024 09:56 Відповісти
Ohhoho , Budanov akazivaietsa CRUušņik ....🤣 . Interesno kto etu statiu zakazal ? 🤔
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26.02.2024 10:11 Відповісти
Лише 12?? Та таких баз повинно бути у кожній умовній Жмеринці, враховуючи 347 років поневолення України кацапією.....
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26.02.2024 10:14 Відповісти
The New York Times- одна із баз рашистської фсб 3,14дерації в США.ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОТРІБНОГО КУЙЛУ,ТА ЙОГО АГЕНТУРІ В ЦІЛОМУ СВІТІ ПОТРІБНОГО ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ...
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26.02.2024 10:17 Відповісти
Наступна стаття буде, що Україна є членом НАТО, і в неї залишилась ЯЗ, просто про це не казали нікому, а коли пішла така п'янка, то хай знають всі.
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26.02.2024 10:22 Відповісти
Утримувала, агент Буратіно все позакривав та поздавав.
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26.02.2024 10:33 Відповісти
"Тебе бы, начальник, романы писать!" Вот первое, что приходит на ум по поводу этих откровений
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26.02.2024 10:47 Відповісти
 
 