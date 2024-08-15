УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11373 відвідувача онлайн
Новини
8 054 26

Звинувачена в шпигунстві в Австралії Корольова працювала на військову компанію РФ, - ЗМІ

Шпигунка Кіра Корольова працювала на підсанкційну військову компанію РФ

Австралійська військова російського походження Кіра Корольова, затримана в липні в Австралії за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії, працювала в підсанкційній московській компанії, яка розробляла ОС для російських військових. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні The Nightly.

Розслідувачі отримали внутрішні документи російського уряду, що охоплюють два федеральні міністерства.

Згідно з ними, Корольова мала доступ до надсекретних австралійських розвідувальних даних і таємно отримувала сотні тисяч російських рублів від підсанкційної військової фірми та обслуговувала розвідувальні служби Росії, коли працювала в Силах оборони Австралії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигував за реактивною артилерією ЗСУ під Покровськом: Затримано російського інформатора, - СБУ. ФОТОрепортаж

Житловий комплекс у Москві, де шпигунка готувала плани, розташований за 375 метрів від штаб-квартири ГРУ РФ.

Причетність Корольової до російської розвідки також підтверджується тим, що мобільний телефон генерал-майора ГРУ, який контролює роботу російських шпигунів, відомих як "російські нелегали", з'єднаний з вишкою, розташованою за 55 метрів від житлового комплексу Корольової, більше, ніж з будь-якою іншою вишкою мобільного зв'язку в Росії.

У 2023 році вона влаштувалася на роботу в технологічну компанію "Русбитех", що розробляє і підтримує операційну систему Astra Linux, яка використовується в російських державних органах і армії.

У 2022 році компанія потрапила до санкційних списків Євросоюзу, у 2024 - до списків США і Канади. В Австралії її до санкційного списку не вносили.

Як зазначається, також Корольова минулого року здійснила незадекларовані поїздки до Росії й Білорусі. Вона забронювала зворотний рейс з Москви до Стамбула минулого року - менше ніж за чотири тижні до початку отримання таємних платежів.

Читайте також: Австралія "списала" останні танки M1A1 Abrams, про передачу яких просила Україна, - ЗМІ 

Раніше повідомлялося, що австралійська військова та її чоловік були заарештовані за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Автор: 

Австралія (428) росія (64984) шпигунство (987)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
можно получить доступ к информации из партнерских компаний - как минимум или наладить шпиоскую сеть, вербовать сотрудников ...
показати весь коментар
15.08.2024 13:07
+5
А ти "в курсі" (наприклад) що "укрофанера" (БПЛА "коробчато-літакового типу" з фанерними фюзеляжем та крилами ) які ми використовуємо на середніх дальностях для ударів по кацапських ближніх тилах - розроблені в Австралії?
показати весь коментар
15.08.2024 13:13
+5
в нашіх казармах отруілі водутакі само корольові...
взагалі то була супероперація русні колі мілліоні т.з мізків (айтішнікі,науковці,студенті) уплілі на захід,якій так раділ,а на согодні т.з.сіліконова доліна на пріклад це россаднік руснявіх шпігунів.
про кітайцев та індусів то взагалі окремна тема.
показати весь коментар
15.08.2024 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а, що можна нашпигувати в австралії?
кількість кенгуру?
чи, розташування куба медуз?
показати весь коментар
15.08.2024 13:04 Відповісти
можно получить доступ к информации из партнерских компаний - как минимум или наладить шпиоскую сеть, вербовать сотрудников ...
показати весь коментар
15.08.2024 13:07 Відповісти
А ти "в курсі" (наприклад) що "укрофанера" (БПЛА "коробчато-літакового типу" з фанерними фюзеляжем та крилами ) які ми використовуємо на середніх дальностях для ударів по кацапських ближніх тилах - розроблені в Австралії?
показати весь коментар
15.08.2024 13:13 Відповісти
то, саме, за цим ноу хау, полювала корольова?
добре, що її спіймали.
показати весь коментар
15.08.2024 13:18 Відповісти
Прчитать статтю важко? Там же написано що вона займалася операційними системами Тобто комп"ютерами
показати весь коментар
15.08.2024 13:23 Відповісти
тобто, як що шпіон працює двірником, то він шпигує виключно, за помийними контейнерами?
показати весь коментар
15.08.2024 13:30 Відповісти
А ти вважаєш що "шпигуни" - "універсали-Штірліци"? Чи вони мають доступ до ВСІХ секретів держави? Де працює - за тим і шпигує!
показати весь коментар
15.08.2024 13:39 Відповісти
На відміну від тебе - я трохи думать умію Та й освіта дозволяє логічно міркувать та аналізувать Якщо послать спеціаліста з прибирання дворів у "айтішну" компанію - то від нього і віддача у шпигунстві буде відповідна ТОму розумні розвідки направляють шпигувать спеціалістів відповідних сфер у такі ж самі сфери
показати весь коментар
15.08.2024 13:58 Відповісти
а, ти звідки знаєш про мої роздуми? те ж нааналізував?
щось мені здається, в школі тебе ніхто не любив. а студентом, ти був класичним задротом.
зате в тебе купа грамот з олімпіад і суцільні червоні дипломи.
нє?
показати весь коментар
15.08.2024 14:01 Відповісти
Та я читав твої коментарі! Класичний "поверхаххапайко" з замашками "непризнаного генія" А ким я був - не твоя справа
показати весь коментар
15.08.2024 14:28 Відповісти
в точку! в саму дірочку!
Я ГЕНІЙ!
показати весь коментар
15.08.2024 14:32 Відповісти
Ну-ну! Колись я по роботі та на рибалці неоднократно контактував з двома лікарями - наркологом і психіатром Протекція потрібна? Вони тобі й палату виділять!
показати весь коментар
15.08.2024 14:52 Відповісти
давай!
показати весь коментар
15.08.2024 15:01 Відповісти
Присилай свої медичні документи та направлення від домашнього лікаря на Головпочтамт Чернігова Відразу уточни - до кого тобі ? До нарколога чи психіатра?
показати весь коментар
15.08.2024 15:04 Відповісти
ттююю... чернигов.
мені в києві, на влк, сказали, що майже здоровий.
так шо, твої чернігівські коновали, ніяк не в дугу.
показати весь коментар
15.08.2024 15:13 Відповісти
Так вони про фізичне здоров"я
показати весь коментар
15.08.2024 15:19 Відповісти
так,а ще Австралія це про подводни човні..розвідка,моніторінг,технічна база.
показати весь коментар
15.08.2024 13:21 Відповісти
Про це не знаю - тому судить не можу
показати весь коментар
15.08.2024 13:41 Відповісти
Ви так щиро публічно виклали всі свої розумові надбання, що навіть кепкувати шкода. ))
показати весь коментар
15.08.2024 13:20 Відповісти
Наприклад, Австралія недавно замовила атомні підводні човни...
показати весь коментар
15.08.2024 13:23 Відповісти
то австралійська контр-розвідка помиляється? панять і прастіть?
показати весь коментар
15.08.2024 14:01 Відповісти
в нашіх казармах отруілі водутакі само корольові...
взагалі то була супероперація русні колі мілліоні т.з мізків (айтішнікі,науковці,студенті) уплілі на захід,якій так раділ,а на согодні т.з.сіліконова доліна на пріклад це россаднік руснявіх шпігунів.
про кітайцев та індусів то взагалі окремна тема.
показати весь коментар
15.08.2024 13:19 Відповісти
Житловий комплекс у Москві, де готувала плани, розташований за 375 метрів від штаб-квартири ГРУ РФ.

Причетність Корольової до російської розвідки також підтверджується тим, що мобільний телефон генерал-майора ГРУ, який контролює роботу російських шпигунів, відомих як "російські нелегали", з'єднаний з вишкою, розташованою за 55 метрів від житлового комплексу Корольової, більше, ніж з будь-якою іншою вишкою мобільного зв'язку в Росії. Джерело:

Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...
показати весь коментар
15.08.2024 14:30 Відповісти
 
 