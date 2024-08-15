Звинувачена в шпигунстві в Австралії Корольова працювала на військову компанію РФ, - ЗМІ

Австралійська військова російського походження Кіра Корольова, затримана в липні в Австралії за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії, працювала в підсанкційній московській компанії, яка розробляла ОС для російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні The Nightly.

Розслідувачі отримали внутрішні документи російського уряду, що охоплюють два федеральні міністерства.

Згідно з ними, Корольова мала доступ до надсекретних австралійських розвідувальних даних і таємно отримувала сотні тисяч російських рублів від підсанкційної військової фірми та обслуговувала розвідувальні служби Росії, коли працювала в Силах оборони Австралії.

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Житловий комплекс у Москві, де шпигунка готувала плани, розташований за 375 метрів від штаб-квартири ГРУ РФ.

Причетність Корольової до російської розвідки також підтверджується тим, що мобільний телефон генерал-майора ГРУ, який контролює роботу російських шпигунів, відомих як "російські нелегали", з'єднаний з вишкою, розташованою за 55 метрів від житлового комплексу Корольової, більше, ніж з будь-якою іншою вишкою мобільного зв'язку в Росії.

У 2023 році вона влаштувалася на роботу в технологічну компанію "Русбитех", що розробляє і підтримує операційну систему Astra Linux, яка використовується в російських державних органах і армії.

У 2022 році компанія потрапила до санкційних списків Євросоюзу, у 2024 - до списків США і Канади. В Австралії її до санкційного списку не вносили.

Як зазначається, також Корольова минулого року здійснила незадекларовані поїздки до Росії й Білорусі. Вона забронювала зворотний рейс з Москви до Стамбула минулого року - менше ніж за чотири тижні до початку отримання таємних платежів.

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Раніше повідомлялося, що австралійська військова та її чоловік були заарештовані за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.