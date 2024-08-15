Звинувачена в шпигунстві в Австралії Корольова працювала на військову компанію РФ, - ЗМІ
Австралійська військова російського походження Кіра Корольова, затримана в липні в Австралії за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії, працювала в підсанкційній московській компанії, яка розробляла ОС для російських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні The Nightly.
Розслідувачі отримали внутрішні документи російського уряду, що охоплюють два федеральні міністерства.
Згідно з ними, Корольова мала доступ до надсекретних австралійських розвідувальних даних і таємно отримувала сотні тисяч російських рублів від підсанкційної військової фірми та обслуговувала розвідувальні служби Росії, коли працювала в Силах оборони Австралії.
Житловий комплекс у Москві, де шпигунка готувала плани, розташований за 375 метрів від штаб-квартири ГРУ РФ.
Причетність Корольової до російської розвідки також підтверджується тим, що мобільний телефон генерал-майора ГРУ, який контролює роботу російських шпигунів, відомих як "російські нелегали", з'єднаний з вишкою, розташованою за 55 метрів від житлового комплексу Корольової, більше, ніж з будь-якою іншою вишкою мобільного зв'язку в Росії.
У 2023 році вона влаштувалася на роботу в технологічну компанію "Русбитех", що розробляє і підтримує операційну систему Astra Linux, яка використовується в російських державних органах і армії.
У 2022 році компанія потрапила до санкційних списків Євросоюзу, у 2024 - до списків США і Канади. В Австралії її до санкційного списку не вносили.
Як зазначається, також Корольова минулого року здійснила незадекларовані поїздки до Росії й Білорусі. Вона забронювала зворотний рейс з Москви до Стамбула минулого року - менше ніж за чотири тижні до початку отримання таємних платежів.
Раніше повідомлялося, що австралійська військова та її чоловік були заарештовані за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.
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кількість кенгуру?
чи, розташування куба медуз?
добре, що її спіймали.
щось мені здається, в школі тебе ніхто не любив. а студентом, ти був класичним задротом.
зате в тебе купа грамот з олімпіад і суцільні червоні дипломи.
нє?
Я ГЕНІЙ!
мені в києві, на влк, сказали, що майже здоровий.
так шо, твої чернігівські коновали, ніяк не в дугу.
взагалі то була супероперація русні колі мілліоні т.з мізків (айтішнікі,науковці,студенті) уплілі на захід,якій так раділ,а на согодні т.з.сіліконова доліна на пріклад це россаднік руснявіх шпігунів.
про кітайцев та індусів то взагалі окремна тема.
Причетність Корольової до російської розвідки також підтверджується тим, що мобільний телефон генерал-майора ГРУ, який контролює роботу російських шпигунів, відомих як "російські нелегали", з'єднаний з вишкою, розташованою за 55 метрів від житлового комплексу Корольової, більше, ніж з будь-якою іншою вишкою мобільного зв'язку в Росії. Джерело:
Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...