Литва согласовала новый пакет помощи Украине на 3,5 млрд евро, - глава МИД Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис анонсировал новый пакет помощи Украине на 3,5 млрд евро.

Об этом он сообщил во время совместного брифинга с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"С начала нашего сотрудничества мы поставили оборудования на 15,4 млрд евро, а сейчас мы согласовали помощь на 3,5 млрд евро", - сказал глава МИД Литвы.

Дипломат отметил, что Литва стала одним из крупнейших поставщиков энергетического оборудования в Украину.

Также глава литовского внешнеполитического ведомства поддержал "План победы" Украины, публично представленный президентом Владимиром Зеленским 16 октября.

Кроме этого, Ландсбергис отметил неотложность разрешения Украине использовать дальнобойное оружие по военным объектам РФ.

"Откладывание принятия этого решения в 2014 году привело нас к событиям 2022 года (полномасштабного вторжения РФ в Украину, - ред.). Если мы будем откладывать решение, будет мировой кризис",- сказал глава МИД Литвы.

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