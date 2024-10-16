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Новости Помощь Украине
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Литва согласовала новый пакет помощи Украине на 3,5 млрд евро, - глава МИД Ландсбергис

Ландсбергіс анонсував новий пакет допомоги

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис анонсировал новый пакет помощи Украине на 3,5 млрд евро.

Об этом он сообщил во время совместного брифинга с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"С начала нашего сотрудничества мы поставили оборудования на 15,4 млрд евро, а сейчас мы согласовали помощь на 3,5 млрд евро", - сказал глава МИД Литвы.

Дипломат отметил, что Литва стала одним из крупнейших поставщиков энергетического оборудования в Украину.

Также глава литовского внешнеполитического ведомства поддержал "План победы" Украины, публично представленный президентом Владимиром Зеленским 16 октября.

Кроме этого, Ландсбергис отметил неотложность разрешения Украине использовать дальнобойное оружие по военным объектам РФ.

"Откладывание принятия этого решения в 2014 году привело нас к событиям 2022 года (полномасштабного вторжения РФ в Украину, - ред.). Если мы будем откладывать решение, будет мировой кризис",- сказал глава МИД Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирные планы", не отвечающие требованиям Украины, являются просто призывами к капитуляции, - МИД Литвы

Автор: 

Литва (2497) помощь (7863) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+19
багаті литовці, не то шо голодранці французи.
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16.10.2024 20:34
+10
Може, в них же народ не вибирає собі зелених пдарасів у владу, які крадуть мільярдами навіть в армії під час війни.
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16.10.2024 20:53
+10
Дякуємо Литва!!!
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16.10.2024 21:11
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Мені одному здається,що %70 всіх грошей які дають - зникають в шашличній трубі?
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16.10.2024 20:33 Ответить
Коли здається, треба хреститися. І не повторювати нісенітницю, яку пишуть у ваших темниках.
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16.10.2024 20:37 Ответить
*********, тупа падалЬяцька мавпа.
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16.10.2024 20:49 Ответить
Це не гроші, а зброя і обладнання
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16.10.2024 20:38 Ответить
Ха-ха-ха, а гроші вже не дають? Які йдуть на мільйонів зарплати шашличним чиновникам.
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16.10.2024 20:51 Ответить
багаті литовці, не то шо голодранці французи.
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16.10.2024 20:34 Ответить
скажем так - вдячні литовці
чим більше кацапів зажмурить Україна тим менше полізе до них
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16.10.2024 21:09 Ответить
Такая маленькая страна может себе позволить 15 млрд. евро помощи?
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16.10.2024 20:38 Ответить
Може, в них же народ не вибирає собі зелених пдарасів у владу, які крадуть мільярдами навіть в армії під час війни.
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16.10.2024 20:53 Ответить
Может, тк понимает степень угрозы рф. Понимает, что если Украина не выстоит, то литовцам придется сами воевать, тк российские захватчикм не остановятся
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16.10.2024 20:54 Ответить
3,5 млрд Евро от маленькой Литвы
Всего будет 19 млрд Евро!!!!
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16.10.2024 20:53 Ответить
Військовий бюджет Литви на 2024 вперше перевищив 3% ВВП і становить 2,3 млрд євро, а тут пакет на 3,5 млрд. Це опечатка якась
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16.10.2024 21:24 Ответить
Наші журналісти постійно пишуть всяку дурню. Це не одна Литва надасть таку допомогу, а країни Нордично-Балтійської вісімки.
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16.10.2024 21:09 Ответить
А дураки вірять у все що їм напишуть. Звідки у маленької Литви такі гроші. Та їхній річний військовий бюджет всього 2,3 млрд євро
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16.10.2024 21:25 Ответить
Дякуємо Литва!!!
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16.10.2024 21:11 Ответить
Добре, що учасники більш критично думають. Якісь цифри завеликі для Литви. Вибачте литовці.
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16.10.2024 22:18 Ответить
Дякуємо литовським друзям !
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16.10.2024 22:25 Ответить
Литовці наші справжні брати.
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16.10.2024 22:43 Ответить
 
 