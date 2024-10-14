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"Мирные планы", не отвечающие требованиям Украины, являются просто призывами к капитуляции, - МИД Литвы

габріелюс,ландсбергіс

"Мирные планы", которые не соответствуют требованиям Украины, являются призывами к капитуляции и никогда не обеспечат справедливого мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Страны Северной Европы и Балтии являются крупнейшими сторонниками победы Украины. Вместе мы уже предоставили 15 миллиардов евро помощи Украине с начала войны. Мы осознаем, что поражение Украины будет представлять угрозу существованию для всех нас", - сказал глава литовского МИД.

По словам Ландсбергиса, "если мы не согласимся с тем, что наша цель - полная и безоговорочная победа Украины, то мы подтолкнем Украину не к миру, а к капитуляции".

Как подчеркнул глава МИД Литвы, так называемые "мирные планы", которые не соответствуют требованиям Украины, являются просто призывами к капитуляции и никогда не приведут к справедливому и прочному миру.

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Напоминаем, 14 октября в Люксембурге проходит встреча в формате Совета министров ЕС по иностранным делам, главными вопросами которой являются продолжение помощи для Украины и ситуация на Ближнем Востоке.

Автор: 

Литва (2497) Габриэлюс Ландсбергис (158)


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Топ комментарии
+6
Це капітуляція під ширмою "Мирний план Зеленсково". Бо подадуть під соусом "Запад нас прєдал"
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14.10.2024 18:48
+2
Явно він ознайомився з отім планом "перемого" зеленого дЕрьмака.
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14.10.2024 18:25
+2
А те що тобі пора вазелін прикупити, чи ти привичний
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14.10.2024 18:40
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Та ж взагалі бути поганим - погано, а харошим - харашо!
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14.10.2024 18:18 Ответить
Лучше лучше, чем хуже
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14.10.2024 18:21 Ответить
Явно він ознайомився з отім планом "перемого" зеленого дЕрьмака.
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14.10.2024 18:25 Ответить
а він нічого про план ЕрЗе не сказав, а лише про перемогу України у війні.
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14.10.2024 18:54 Ответить
Припустимо, і що?
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14.10.2024 18:27 Ответить
А те що тобі пора вазелін прикупити, чи ти привичний
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14.10.2024 18:40 Ответить
немає ніякого "мирного плану"
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14.10.2024 18:29 Ответить
План победы Украины предусматривает запрос на получение большого количества ATACMS и Strom Shadow, - https://www.wsj.com/world/ukraine-faces-bleak-winter-as-russia-ramps-up-assaults-u-s-support-trickles-in-91f209ae?mod=WSJ_Euronews Подоляк

В плане также прописано использование этих ракет вглубь РФ, отметил Подоляк. Он полагает, что это усилит внутреннее давление на Путина.
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14.10.2024 18:34 Ответить
а що заявили Сіярто, Бланар та Шалленберг?
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14.10.2024 18:45 Ответить
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14.10.2024 18:47 Ответить
Це капітуляція під ширмою "Мирний план Зеленсково". Бо подадуть під соусом "Запад нас прєдал"
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14.10.2024 18:48 Ответить
 
 