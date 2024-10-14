"Мирные планы", не отвечающие требованиям Украины, являются просто призывами к капитуляции, - МИД Литвы
"Мирные планы", которые не соответствуют требованиям Украины, являются призывами к капитуляции и никогда не обеспечат справедливого мира.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Страны Северной Европы и Балтии являются крупнейшими сторонниками победы Украины. Вместе мы уже предоставили 15 миллиардов евро помощи Украине с начала войны. Мы осознаем, что поражение Украины будет представлять угрозу существованию для всех нас", - сказал глава литовского МИД.
По словам Ландсбергиса, "если мы не согласимся с тем, что наша цель - полная и безоговорочная победа Украины, то мы подтолкнем Украину не к миру, а к капитуляции".
Как подчеркнул глава МИД Литвы, так называемые "мирные планы", которые не соответствуют требованиям Украины, являются просто призывами к капитуляции и никогда не приведут к справедливому и прочному миру.
Напоминаем, 14 октября в Люксембурге проходит встреча в формате Совета министров ЕС по иностранным делам, главными вопросами которой являются продолжение помощи для Украины и ситуация на Ближнем Востоке.
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В плане также прописано использование этих ракет вглубь РФ, отметил Подоляк. Он полагает, что это усилит внутреннее давление на Путина.