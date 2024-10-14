"Мирні плани", які не відповідають вимогам України, є просто закликами до капітуляції, - МЗС Литви

"Мирні плани", які не відповідають вимогам України, є закликами до капітуляції і ніколи не забезпечать справедливого миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Країни Північної Європи та Балтії є найбільшими прихильниками перемоги України. Разом ми вже надали 15 мільярдів євро допомоги Україні з початку війни. Ми усвідомлюємо, що поразка України становитиме загрозу існуванню для всіх нас", - сказав очільник литовського МЗС.

За словами Ландсбергіса, "якщо ми не погодимося з тим, що наша мета – повна і беззаперечна перемога України, то ми підштовхнемо Україну не до миру, а до капітуляції".

Як підкреслив глава МЗС Литви, так звані "мирні плани", які не відповідають вимогам України, є просто закликами до капітуляції і ніколи не призведуть до справедливого і міцного миру.

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Нагадуємо, 14 жовтня, у Люксембурзі відбувається зустріч у форматі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, головними питаннями якої є продовження допомоги для України та ситуація на Близькому Сході.