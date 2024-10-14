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"Мирні плани", які не відповідають вимогам України, є просто закликами до капітуляції, - МЗС Литви

габріелюс,ландсбергіс

"Мирні плани", які не відповідають вимогам України, є закликами до капітуляції і ніколи не забезпечать справедливого миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Країни Північної Європи та Балтії є найбільшими прихильниками перемоги України. Разом ми вже надали 15 мільярдів євро допомоги Україні з початку війни. Ми усвідомлюємо, що поразка України становитиме загрозу існуванню для всіх нас", - сказав очільник литовського МЗС.

За словами Ландсбергіса, "якщо ми не погодимося з тим, що наша мета – повна і беззаперечна перемога України, то ми підштовхнемо Україну не до миру, а до капітуляції".

Як підкреслив глава МЗС Литви, так звані "мирні плани", які не відповідають вимогам України, є просто закликами до капітуляції і ніколи не призведуть до справедливого і міцного миру.

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Нагадуємо, 14 жовтня, у Люксембурзі відбувається зустріч у форматі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, головними питаннями якої є продовження допомоги для України та ситуація на Близькому Сході.

Автор: 

Литва (2440) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+6
Це капітуляція під ширмою "Мирний план Зеленсково". Бо подадуть під соусом "Запад нас прєдал"
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14.10.2024 18:48
+2
Явно він ознайомився з отім планом "перемого" зеленого дЕрьмака.
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14.10.2024 18:25
+2
А те що тобі пора вазелін прикупити, чи ти привичний
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14.10.2024 18:40
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Та ж взагалі бути поганим - погано, а харошим - харашо!
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14.10.2024 18:18 Відповісти
Лучше лучше, чем хуже
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14.10.2024 18:21 Відповісти
Явно він ознайомився з отім планом "перемого" зеленого дЕрьмака.
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14.10.2024 18:25 Відповісти
а він нічого про план ЕрЗе не сказав, а лише про перемогу України у війні.
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14.10.2024 18:54 Відповісти
Припустимо, і що?
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14.10.2024 18:27 Відповісти
А те що тобі пора вазелін прикупити, чи ти привичний
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14.10.2024 18:40 Відповісти
немає ніякого "мирного плану"
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14.10.2024 18:29 Відповісти
План победы Украины предусматривает запрос на получение большого количества ATACMS и Strom Shadow, - https://www.wsj.com/world/ukraine-faces-bleak-winter-as-russia-ramps-up-assaults-u-s-support-trickles-in-91f209ae?mod=WSJ_Euronews Подоляк

В плане также прописано использование этих ракет вглубь РФ, отметил Подоляк. Он полагает, что это усилит внутреннее давление на Путина.
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14.10.2024 18:34 Відповісти
а що заявили Сіярто, Бланар та Шалленберг?
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14.10.2024 18:45 Відповісти
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14.10.2024 18:47 Відповісти
Це капітуляція під ширмою "Мирний план Зеленсково". Бо подадуть під соусом "Запад нас прєдал"
показати весь коментар
14.10.2024 18:48 Відповісти
 
 