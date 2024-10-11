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Литва отримала перші бойові дрони власного виробництва, 5 тисяч з них передадуть Україні, - Міноборони країни. ФОТОрепортаж

Литовська армія отримала перші бойові FPV-дрони виробництва литовських компаній за контрактом з Міноборони Литви. Більша частина з них буде передана Україні.

Про це повідомило оборонне відомство Литви, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві назвали знаковою подією отримання першої партії бойових дронів литовського виробництва.

Україна отримає дрони від Литви

Україна отримає дрони від Литви

"Ми купуємо понад понад 2300 литовських дронів для наших власних збройних сил, а також ми поставимо близько 5000 таких безпілотників Україні, що посилить і нашу, і українську оборону", - заявили у відомстві.

УКраїна отримає дрони від Литви

Україна отримає дрони від Литви

Нагадаємо, що на початку серпня цьогоріч в Україні успішно пройшли випробування дрони від 5 литовських виробників.

Також раніше повідомлялося, що цьогоріч Литва планує спрямувати додаткові 20 мільйонів євро для закупівлі різних типів бойових та розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Кошти також підуть на підготовку інструкторів та операторів дронів, які перейматимуть досвід українців.

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Автор: 

Литва (2438) виробництво (1649) дрони (4844)


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Тільки передають нехай У КОНКРЕТНІ підрозділи а не на МО України, щоб д'Єрмак чи який інший зрадник з ОПи не мав можливості їх протримати на складі під виглядом "проблем логістики"!
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11.10.2024 18:06 Відповісти
Певно, д'Єрьмак давно озаботілся якоюсь постановою, що виключає такий варіант.
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11.10.2024 18:34 Відповісти
Литовці знають, що на західному напрямку вони наступні після України.
На відміну від всіх інших, це знання у них трансформується в дію.
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11.10.2024 18:36 Відповісти
поважаю литовців. колись в часи далекого совка, був прикомандирований до "підводної авіації в/ч 52706, мєхбат" на сортувальній станції Панеряй, та час від часу посижував влітку з литовками, працювавшими на мрц, зразу ж за бетонним тином частини, місцеві згадають (з мрц в частину настінні годинники були заживлені, а я був і їх адміном, по сумісництву )) ) і посижуючи за рюмкою червоного сухого чаю (він був за мною, за дамами була національна литовська прикуска )) ), на розстеленій совковій шинельці (супер річ, але тільки влітку! і тіко шоб на поляні посидіть нею накритою, з розстібнутим хлястиком ), в холодку пзакинутого панеряйського тонелю. де й літом сніжок з зими лежав, такий собі тюпіш совковий кондішен )). і казали вони ще тоді "ех! поставити б кулемет на башті Ґедемінаса! на октябрскі. та як вжарити по зборищу совка на кафедральній площі!!" (переклад вільний) )) о були часи! респект й до сьогодні!
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11.10.2024 18:37 Відповісти
 
 