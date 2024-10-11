Литва отримала перші бойові дрони власного виробництва, 5 тисяч з них передадуть Україні, - Міноборони країни. ФОТОрепортаж

Литовська армія отримала перші бойові FPV-дрони виробництва литовських компаній за контрактом з Міноборони Литви. Більша частина з них буде передана Україні.

Про це повідомило оборонне відомство Литви, інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві назвали знаковою подією отримання першої партії бойових дронів литовського виробництва.

"Ми купуємо понад понад 2300 литовських дронів для наших власних збройних сил, а також ми поставимо близько 5000 таких безпілотників Україні, що посилить і нашу, і українську оборону", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, що на початку серпня цьогоріч в Україні успішно пройшли випробування дрони від 5 литовських виробників.

Також раніше повідомлялося, що цьогоріч Литва планує спрямувати додаткові 20 мільйонів євро для закупівлі різних типів бойових та розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Кошти також підуть на підготовку інструкторів та операторів дронів, які перейматимуть досвід українців.

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