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Литва получила первые боевые дроны собственного производства, 5 тысяч из них передадут Украине, - Минобороны страны. ФОТОрепортаж

Литовская армия получила первые боевые FPV-дроны производства литовских компаний по контракту с Минобороны Литвы. Большая часть из них будет передана Украине.

Об этом сообщило оборонное ведомство Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве назвали знаковым событием получение первой партии боевых дронов литовского производства.

Україна отримає дрони від Литви

Україна отримає дрони від Литви

"Мы покупаем более 2300 литовских дронов для наших собственных вооруженных сил, а также мы поставим около 5000 таких беспилотников Украине, что усилит и нашу, и украинскую оборону", - заявили в ведомстве.

УКраїна отримає дрони від Литви

Україна отримає дрони від Литви

Напомним, что в начале августа этого года в Украине успешно прошли испытания дроны от 5 литовских производителей.

Также ранее сообщалось, что в этом году Литва планирует направить дополнительные 20 миллионов евро для закупки различных типов боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Средства также пойдут на подготовку инструкторов и операторов дронов, которые будут перенимать опыт украинцев.

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Автор: 

Литва (2496) производство (472) дроны (4049)


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Тільки передають нехай У КОНКРЕТНІ підрозділи а не на МО України, щоб д'Єрмак чи який інший зрадник з ОПи не мав можливості їх протримати на складі під виглядом "проблем логістики"!
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11.10.2024 18:06 Ответить
Певно, д'Єрьмак давно озаботілся якоюсь постановою, що виключає такий варіант.
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11.10.2024 18:34 Ответить
Литовці знають, що на західному напрямку вони наступні після України.
На відміну від всіх інших, це знання у них трансформується в дію.
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11.10.2024 18:36 Ответить
поважаю литовців. колись в часи далекого совка, був прикомандирований до "підводної авіації в/ч 52706, мєхбат" на сортувальній станції Панеряй, та час від часу посижував влітку з литовками, працювавшими на мрц, зразу ж за бетонним тином частини, місцеві згадають (з мрц в частину настінні годинники були заживлені, а я був і їх адміном, по сумісництву )) ) і посижуючи за рюмкою червоного сухого чаю (він був за мною, за дамами була національна литовська прикуска )) ), на розстеленій совковій шинельці (супер річ, але тільки влітку! і тіко шоб на поляні посидіть нею накритою, з розстібнутим хлястиком ), в холодку пзакинутого панеряйського тонелю. де й літом сніжок з зими лежав, такий собі тюпіш совковий кондішен )). і казали вони ще тоді "ех! поставити б кулемет на башті Ґедемінаса! на октябрскі. та як вжарити по зборищу совка на кафедральній площі!!" (переклад вільний) )) о були часи! респект й до сьогодні!
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11.10.2024 18:37 Ответить
 
 