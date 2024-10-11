Литва получила первые боевые дроны собственного производства, 5 тысяч из них передадут Украине, - Минобороны страны. ФОТОрепортаж

Литовская армия получила первые боевые FPV-дроны производства литовских компаний по контракту с Минобороны Литвы. Большая часть из них будет передана Украине.

Об этом сообщило оборонное ведомство Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

В министерстве назвали знаковым событием получение первой партии боевых дронов литовского производства.

"Мы покупаем более 2300 литовских дронов для наших собственных вооруженных сил, а также мы поставим около 5000 таких беспилотников Украине, что усилит и нашу, и украинскую оборону", - заявили в ведомстве.

Напомним, что в начале августа этого года в Украине успешно прошли испытания дроны от 5 литовских производителей.

Также ранее сообщалось, что в этом году Литва планирует направить дополнительные 20 миллионов евро для закупки различных типов боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Средства также пойдут на подготовку инструкторов и операторов дронов, которые будут перенимать опыт украинцев.

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