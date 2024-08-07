В Украине успешно прошли испытания дроны от 5 литовских производителей, - Миноброны Литвы

Повторные испытания дронов от пяти литовских производителей в условиях, приближенных к боевому применению, прошли успешно. Испытания состоялись в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве Литвы рассказали, что в Украине прошли повторные испытания дронов от пяти литовских производителей в условиях, приближенных к боевому применению. Перед тем аппараты совершенствовали согласно отзывам украинской стороны после первых испытаний.

Отмечается, что во время испытаний хорошие результаты показали дроны 5 литовских компаний.

"Украинцы делятся своим опытом применения беспилотников на поле боя, испытывают дроны наших производителей и затем, выбрав наиболее подходящие потребностям варианты, будут заключать контракты с компаниями-производителями. Это отличный стимул и большой шаг вперед для наших производителей беспилотников", - заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас.

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В ведомстве добавили, что в поддержку Украины планируют передать дроны литовских производителей общей стоимостью 5 млн евро, и такие же беспилотники закупят для литовской армии на 3 млн евро.

Ранее сообщалось, что в этом году Литва планирует направить дополнительные 20 миллионов евро для закупки различных типов боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Средства также пойдут на подготовку инструкторов и операторов дронов, которые будут перенимать опыт украинцев.

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