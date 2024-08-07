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В Украине успешно прошли испытания дроны от 5 литовских производителей, - Миноброны Литвы

В Україні успішно пройшли випробування дрони від 5 литовських виробників, - Міноброни Литви

Повторные испытания дронов от пяти литовских производителей в условиях, приближенных к боевому применению, прошли успешно. Испытания состоялись в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве Литвы рассказали, что в Украине прошли повторные испытания дронов от пяти литовских производителей в условиях, приближенных к боевому применению. Перед тем аппараты совершенствовали согласно отзывам украинской стороны после первых испытаний.

Отмечается, что во время испытаний хорошие результаты показали дроны 5 литовских компаний.

"Украинцы делятся своим опытом применения беспилотников на поле боя, испытывают дроны наших производителей и затем, выбрав наиболее подходящие потребностям варианты, будут заключать контракты с компаниями-производителями. Это отличный стимул и большой шаг вперед для наших производителей беспилотников", - заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас.

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В ведомстве добавили, что в поддержку Украины планируют передать дроны литовских производителей общей стоимостью 5 млн евро, и такие же беспилотники закупят для литовской армии на 3 млн евро.

Ранее сообщалось, что в этом году Литва планирует направить дополнительные 20 миллионов евро для закупки различных типов боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Средства также пойдут на подготовку инструкторов и операторов дронов, которые будут перенимать опыт украинцев.

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Автор: 

контракт (421) Литва (2445) дроны (3845)


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Литва 🤝
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07.08.2024 19:08 Ответить
Але українські Зеленські дрони мать їх земразі ???!
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07.08.2024 19:12 Ответить
Безпілотники з недолугого поштаря перетворились на грізного вояка.

Одну з моделей можна назвати "Карлсон" (що пробиває "кришу")
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08.08.2024 05:56 Ответить
 
 