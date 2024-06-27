Украина стремится перейти на прямые контракты с производителями вооружения, - Минобороны
Украина стремится перейти на прямые контракты с производителями вооружения, что позволит снизить зависимость от посредников и повысить обороноспособность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков во время встречи с вице-президентом по продажам и развитию бизнеса EOS Defence Systems, бригадным генералом Скоттом Хиксом и вице-президентом по глобальным продажам и маркетингу EOS Defence Systems Марком Эссигом.
"Украина продолжает активно работать над модернизацией своих оборонных возможностей и расширением международного сотрудничества. Переход на прямые контракты с производителями вооружения позволит снизить зависимость от посредников и повысить нашу обороноспособность", - отметил Клименков.
Как отмечается, во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области оборонных технологий и возможности взаимодействия между Украиной и EOS Defence Systems. Кроме того, австралийская сторона выразила желание локализовать производство в Украине.
Австралийская компания EOS Defence Systems специализируется на технологиях, позволяющих интегрировать системы вооружений в широкий перечень платформ сухопутного и морского использования. В частности, среди продуктов фирмы - решения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и наземными целями.
Клименков также поблагодарил Австралию за поддержку Украины в войне с Россией.
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Головне питання полягає в тому, скільки із цих *********** припаде на користь України. Беручи до уваги те, що Німеччина буде поповнювати і власні запаси, лишається 1,5 млн снарядів - це близько 41 тисячі *********** щомісяця для України в оптимальному випадку.
При цьому, паралельно в Україні планують розбудувати нові проєкти європейських виробників озброєння. За останні 50 днів було підписано угоди із 6 компаніями, дві з яких планують розвивати саме виробництво, а не тільки ремонт техніки. Це сам Rheinmetall (виробництво ППО) та Roshel (виробництво бронетехніки).
Це хороший результат, але цього все одно замало. Хоча європейське ВПК дійсно пробуджується, про що свідчать показники виробництва, це відбувається досить повільно. Для розуміння, коли Франція планує виробити і передати Україні 600 авіабомб цього року, а в той же час росіяни скидають 3000 авіабомб щомісяця.
Тому інтересах України просувати саме модель створення спільних підприємств на нашій території. Це допоможе нам і ефективніше вести забезпечення власних військових потреб, і заохочувати потоки інвестицій.