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Украина стремится перейти на прямые контракты с производителями вооружения, - Минобороны

Закупівлі зброї

Украина стремится перейти на прямые контракты с производителями вооружения, что позволит снизить зависимость от посредников и повысить обороноспособность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков во время встречи с вице-президентом по продажам и развитию бизнеса EOS Defence Systems, бригадным генералом Скоттом Хиксом и вице-президентом по глобальным продажам и маркетингу EOS Defence Systems Марком Эссигом.

"Украина продолжает активно работать над модернизацией своих оборонных возможностей и расширением международного сотрудничества. Переход на прямые контракты с производителями вооружения позволит снизить зависимость от посредников и повысить нашу обороноспособность", - отметил Клименков.

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Как отмечается, во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области оборонных технологий и возможности взаимодействия между Украиной и EOS Defence Systems. Кроме того, австралийская сторона выразила желание локализовать производство в Украине.

Австралийская компания EOS Defence Systems специализируется на технологиях, позволяющих интегрировать системы вооружений в широкий перечень платформ сухопутного и морского использования. В частности, среди продуктов фирмы - решения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и наземными целями.

Клименков также поблагодарил Австралию за поддержку Украины в войне с Россией.

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Цікаво,хто ж посередників підсунув?Ця маячня вже просто заїбала
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27.06.2024 14:10 Ответить
А при цьому майже всю вітчизняну ''оборонку'' по*єрило.
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27.06.2024 14:12 Ответить
Нашу обороноздатність підвищити може лише випуск ********* вітчизняного озброєння. В Києві сотні цехів стоять пусткою і мільйони квадратних метрів захищеної підземної площі. Починаючи з 2014 року один "пастор в законі" обіцяв побудувати патронний завод. Наїбав українців, але про себе не забув - став латифундистом. І це ще була порядна людина в порівнянні з клоунами Кварталу 95! Ну от що заважало всім без винятку "керманичам" реанімувати вітчизняний ВПК? Жодних виправдань просто не існує - всі зрадники України. Україна ще тримається завдяки військовій допомозі партнерів. А так не повинно бути! Ми маємо робити більше. Набагато більше! "Зелених чортів" на чолі з сіамським ми жидобільшовицькими"Зєрмаками" треба дубасити і судити...
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27.06.2024 14:12 Ответить
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27.06.2024 14:14 Ответить
І ніяк справ проти пана в окулярах.
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27.06.2024 14:22 Ответить
Нещодавно стала відома сенсаційна новина - німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на виробництво 155-мм снарядів на суму €8,5 млрд. Враховуючи, що середня ціна снаряду складає до 4 тисяч євро, тоді можна розраховувати на виготовлення близько 2,2 млн *********** протягом 3 років.

Головне питання полягає в тому, скільки із цих *********** припаде на користь України. Беручи до уваги те, що Німеччина буде поповнювати і власні запаси, лишається 1,5 млн снарядів - це близько 41 тисячі *********** щомісяця для України в оптимальному випадку.

При цьому, паралельно в Україні планують розбудувати нові проєкти європейських виробників озброєння. За останні 50 днів було підписано угоди із 6 компаніями, дві з яких планують розвивати саме виробництво, а не тільки ремонт техніки. Це сам Rheinmetall (виробництво ППО) та Roshel (виробництво бронетехніки).

Це хороший результат, але цього все одно замало. Хоча європейське ВПК дійсно пробуджується, про що свідчать показники виробництва, це відбувається досить повільно. Для розуміння, коли Франція планує виробити і передати Україні 600 авіабомб цього року, а в той же час росіяни скидають 3000 авіабомб щомісяця.

Тому інтересах України просувати саме модель створення спільних підприємств на нашій території. Це допоможе нам і ефективніше вести забезпечення власних військових потреб, і заохочувати потоки інвестицій.
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27.06.2024 14:24 Ответить
Тільки намагається
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27.06.2024 14:40 Ответить
та ніколи такого не буде, цеж мільярди дармових баксів
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27.06.2024 15:47 Ответить
Та невже? А що, хіба так можна? І навіть ніхто не буде проти?
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27.06.2024 17:40 Ответить
 
 