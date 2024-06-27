Украина стремится перейти на прямые контракты с производителями вооружения, - Минобороны

Украина стремится перейти на прямые контракты с производителями вооружения, что позволит снизить зависимость от посредников и повысить обороноспособность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков во время встречи с вице-президентом по продажам и развитию бизнеса EOS Defence Systems, бригадным генералом Скоттом Хиксом и вице-президентом по глобальным продажам и маркетингу EOS Defence Systems Марком Эссигом.



"Украина продолжает активно работать над модернизацией своих оборонных возможностей и расширением международного сотрудничества. Переход на прямые контракты с производителями вооружения позволит снизить зависимость от посредников и повысить нашу обороноспособность", - отметил Клименков.

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Как отмечается, во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области оборонных технологий и возможности взаимодействия между Украиной и EOS Defence Systems. Кроме того, австралийская сторона выразила желание локализовать производство в Украине.



Австралийская компания EOS Defence Systems специализируется на технологиях, позволяющих интегрировать системы вооружений в широкий перечень платформ сухопутного и морского использования. В частности, среди продуктов фирмы - решения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и наземными целями.



Клименков также поблагодарил Австралию за поддержку Украины в войне с Россией.

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