Минобороны о мобилизации: Динамика положительная и гораздо лучше, чем в марте или феврале
Министерство обороны отмечает положительную динамику темпов мобилизации в Украине. Ситуация значительно лучше по сравнению с мартом и февралем.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, сейчас увеличилось количество людей, которые мобилизуются.
"Сейчас процесс обрел иную интенсивность. Мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная, и это не может не радовать", - отметил он.
Лазуткин отметил, что Министерство обороны понимает, что нужно определенное время для того, чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в ВСУ.
Нужно пройти обучение, ВВК, получить мобилизационное распоряжение, но так или иначе процесс идет. Динамика значительно улучшается, если сравнивать с мартом или февралем", - добавил представитель Минобороны.
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А без этого можно только попытаться отбить те посадки, что были потеряны за прошедшие полгода.
Не встигають мобікі потрапити у ТЦК, як починають помирати.
Скільки доживе до закінчення навчання?
******** складною зброєю не мотивовані та не навчені мобикі воювати НЕ МОЖУТЬ!
Тому тільки "м'ясні штурми" як у Рашки.
А по кількості мобиків ми Рашці програємо у 5-6 раз!
Тому Уйло і сподівається виграти війну на виснаження. І шанси у нього великі.
тобто бажаючих вбивати українців завалісь
а в нас бійців виловлюють по закутках, бо ж зелені вилупки угробили всіх найкращих
Чому воно тішиться, що із цих мобілізованих будуть нові вбиті та скалічені? А він і далі чистий та наряджений буде лапшу людям на телемарафоні вішати? Цинізм наших посадовців уже давно не має меж, це вже схоже на якесь задзеркалля..