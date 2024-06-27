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Новости мобилизации
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Минобороны о мобилизации: Динамика положительная и гораздо лучше, чем в марте или феврале

Міноборони про темпи мобілізації в Україні

Министерство обороны отмечает положительную динамику темпов мобилизации в Украине. Ситуация значительно лучше по сравнению с мартом и февралем.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас увеличилось количество людей, которые мобилизуются.

"Сейчас процесс обрел иную интенсивность. Мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная, и это не может не радовать", - отметил он.

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Лазуткин отметил, что Министерство обороны понимает, что нужно определенное время для того, чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в ВСУ.

Нужно пройти обучение, ВВК, получить мобилизационное распоряжение, но так или иначе процесс идет. Динамика значительно улучшается, если сравнивать с мартом или февралем", - добавил представитель Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди тех, кто уже обновил свои данные, миллион и сто тысяч военнообязанных пригодны к призыву, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9402) мобилизация (2796)


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Топ комментарии
+12
Динаміка завантаження в буси покращилася. Подоляк адабряєт.
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27.06.2024 10:30
+8
Скоро их ждёт потрясающее открытие, что в 21 веке недостаточно призвать людей, нужны еще оружие, техника и боеприпасы.
А без этого можно только попытаться отбить те посадки, что были потеряны за прошедшие полгода.
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27.06.2024 10:33
+8
100% бусiфiкацiя набула бiльших темпiв, а захiдний кордон охорояют краще нiж кородон з рашкою.
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27.06.2024 10:41
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Динаміка завантаження в буси покращилася. Подоляк адабряєт.
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27.06.2024 10:30 Ответить
100% бусiфiкацiя набула бiльших темпiв, а захiдний кордон охорояют краще нiж кородон з рашкою.
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27.06.2024 10:41 Ответить
Скоро их ждёт потрясающее открытие, что в 21 веке недостаточно призвать людей, нужны еще оружие, техника и боеприпасы.
А без этого можно только попытаться отбить те посадки, что были потеряны за прошедшие полгода.
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27.06.2024 10:33 Ответить
Це все про що вони можуть " бадьоро" відрапортувати...а забезпечення як було нікчорту так і залишилося...як і певна кількість недолугих командирів...тож скільки людей не мобілізуй, їх не вистачатиме ..
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27.06.2024 10:34 Ответить
Так це вже за замовчуванням,що коли людину мобілізують то їй самій собі треба придбати спорядження мінімум на 30тис. Ми ж всі -президенти,правда?
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27.06.2024 10:36 Ответить
На наш вік стане гарматного м'яса, сказав Зеля на ставці верховного головнокомандувача і посміхнувся.
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27.06.2024 10:38 Ответить
Это логично: воевать в сухую и жаркую погоду намного комфортнее чем в холодную и мокрую
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27.06.2024 10:35 Ответить
Динаміка СМЕРТНОСТІ позитивна, ви бажали сказати!
Не встигають мобікі потрапити у ТЦК, як починають помирати.
Скільки доживе до закінчення навчання?
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27.06.2024 10:39 Ответить
Відкрию велику "таємницю":
******** складною зброєю не мотивовані та не навчені мобикі воювати НЕ МОЖУТЬ!
Тому тільки "м'ясні штурми" як у Рашки.
А по кількості мобиків ми Рашці програємо у 5-6 раз!
Тому Уйло і сподівається виграти війну на виснаження. І шанси у нього великі.
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27.06.2024 10:49 Ответить
Война России против Украины это также война против всего цивилизованного мира. Это все понимают и помогают Украине. Более того, на стороне России уже воют всякие наемники. Поэтому на данном этапе целесообразно попросить НАТО ввести войска в Украину. Подобная практика в истории уже использовалась.
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27.06.2024 10:52 Ответить
кажуть засранці платять по контракту одразу 15 тищ доларів
тобто бажаючих вбивати українців завалісь
а в нас бійців виловлюють по закутках, бо ж зелені вилупки угробили всіх найкращих
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27.06.2024 10:58 Ответить
Саме тому суми виплат і зросли до 15 тис , бо дурнів які йшли на війну за 2 тис , як було ще рік тому - вже не залишилось .
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27.06.2024 11:15 Ответить
"Зараз процес набув інакшої інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може не тішити"

Чому воно тішиться, що із цих мобілізованих будуть нові вбиті та скалічені? А він і далі чистий та наряджений буде лапшу людям на телемарафоні вішати? Цинізм наших посадовців уже давно не має меж, це вже схоже на якесь задзеркалля..
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27.06.2024 11:10 Ответить
Бо це не їх війна.
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27.06.2024 11:23 Ответить
Грмадяни - *******, які тут зібралися: а вам якимось чином взагалі догодити можна? Чи у вас ціль дописів одна: розганяти "зрадоньку"?! Читати гидко!
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27.06.2024 11:28 Ответить
Сірожа - броньований патріот?
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27.06.2024 11:49 Ответить
Ні: Сірожа служить в 57 років. А ти?
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05.07.2024 13:37 Ответить
 
 