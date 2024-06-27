Минобороны о мобилизации: Динамика положительная и гораздо лучше, чем в марте или феврале

Министерство обороны отмечает положительную динамику темпов мобилизации в Украине. Ситуация значительно лучше по сравнению с мартом и февралем.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас увеличилось количество людей, которые мобилизуются.

"Сейчас процесс обрел иную интенсивность. Мы не можем раскрывать цифры, но динамика положительная, и это не может не радовать", - отметил он.

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Лазуткин отметил, что Министерство обороны понимает, что нужно определенное время для того, чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в ВСУ.

Нужно пройти обучение, ВВК, получить мобилизационное распоряжение, но так или иначе процесс идет. Динамика значительно улучшается, если сравнивать с мартом или февралем", - добавил представитель Минобороны.

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