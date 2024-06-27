У Міноборони пояснили, чому не підтримали продовження терміну оновлення даних: Є достатньо можливостей зробити це за лічені хвилини

У Міністерстві оборони заявили, що громадяни мають можливість оновити свої військово-облікові дані за лічені хвилини.

Про це заявив речник міністерства Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та "Резерв+", де це зробити можна за лічені хвилини. Всі військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть це зробити. Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину", - пояснив він.

За словами Лазуткіна, станом на ранок 27 червня 2024 року 2 мільйони 430 тисяч військовозобов’язаних громадян оновили свої дані, зокрема 1 млн 852 тисячі через "Резерв+".

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

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