6 619 17

Міноборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних для військовозобов’язаних до 150 днів

ТЦК не може без поліції затримувати. А поліція без ТЦК- вручати повістки

Міністерство оборони України не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Про це ідеться в листі міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, повідомляє Цензор.НЕТ

"У Міністерстві оборони України, в межах компетенції, з урахуванням проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додатково опрацьовано проєкт Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних", реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується" - ідеться в документі.

Попередній лист Міністерства оборони від 24.06.2024 № 220/8804 міністр просить залишити без розгляду.

В документі від 24 червня, який був підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначалося, що законопроєкт №11305 підтримується МОУ.

За минулий тиждень облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили понад 230 тисяч громадян, - Міноборони

міноборони

Нагадуємо, закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, відводить на оновлення даних два місяці.

Серед тих, хто вже оновив свої дані, мільйон і сто тисяч військовозобов'язаних придатні до призову, - Мінооборони

Автор: 

Міноборони (7642) мобілізація (3204) Умєров Рустем (718) ТЦК та СП (780)
Топ коментарі
+8
Ну так той ухилянт же сам в армії не служив. От і не підтримує.
показати весь коментар
25.06.2024 17:25 Відповісти
+5
Правильно, як за 60 днів ніхто не оновив, то й за 150 не будуть
показати весь коментар
25.06.2024 18:07 Відповісти
+4
Я идти обновлять данные в шапито не собираюсь,одного раза достаточно!!В следующий раз будет статья за убийство какого то ****** с ВЛК,а я этого не хочу.
показати весь коментар
25.06.2024 18:11 Відповісти
Ну так той ухилянт же сам в армії не служив. От і не підтримує.
показати весь коментар
25.06.2024 17:25 Відповісти
За 11 років діти школу завершили, а тут ДОРОСЛІ ОСОБИ, мають зобов'язання !!
Керівники Кадрових органи та голова Нацдержслужби з місцевими органами влади, сидять на схематозах/заробітчанстві, тому і тягнуть час!
Інших пояснень,за 11 років їх бездіяльності, просто немає!!
Усе інше, то пустопорожні балачки, від зкацаплених та приблуд95!!
показати весь коментар
25.06.2024 17:30 Відповісти
да і *****....
показати весь коментар
25.06.2024 17:50 Відповісти
реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар'євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується" - ідеться в документі.
Прикольно. Трохи більше тижня минуло з дня набрання чинності закону, а ці вже збільшення складають. Точно їм зайнятися нема чим.
показати весь коментар
25.06.2024 18:02 Відповісти
Шо, пане воєнком, ще не назбирали на хатинку в Марбельє?
показати весь коментар
25.06.2024 18:40 Відповісти
Правильно, як за 60 днів ніхто не оновив, то й за 150 не будуть
показати весь коментар
25.06.2024 18:07 Відповісти
Я идти обновлять данные в шапито не собираюсь,одного раза достаточно!!В следующий раз будет статья за убийство какого то ****** с ВЛК,а я этого не хочу.
показати весь коментар
25.06.2024 18:11 Відповісти
Всі особи чоловічої статі повинні стати на облік і виконувати свій обов,язок по захисту Батьківщини все інше кацапське іпсо і вибрики зоновських курей
показати весь коментар
25.06.2024 18:38 Відповісти
Слухаюсь, мон женераль.

показати весь коментар
25.06.2024 18:46 Відповісти
І нафіга, запупі вуха?😁
показати весь коментар
25.06.2024 19:30 Відповісти
Приймуть закон про жінок , ти будеш писати те саме сидячі на дивані
показати весь коментар
25.06.2024 19:18 Відповісти
Яке збільшення термінів? Ухилянти вкрай знахабніли. Слава ТЦК. Слава Україні.👍
показати весь коментар
25.06.2024 19:29 Відповісти
500 ярдів самі себе не зберуть, думаю, там вже списки є, кого будуть скубти в першу чергу
показати весь коментар
25.06.2024 20:45 Відповісти
Бо не в тому ціль. А у бабках, щоб не платити штрафи.
показати весь коментар
25.06.2024 21:09 Відповісти
Звичайно, тупорилий ішак не підтримує, бо треба терміново штрафувати за не оновлення даних. Зелені дебіляки хочуть і надалі обкрадати бюджет, але там пустота.
показати весь коментар
25.06.2024 21:43 Відповісти
 
 