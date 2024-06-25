Міноборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних для військовозобов’язаних до 150 днів
Міністерство оборони України не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.
Про це ідеться в листі міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП
"У Міністерстві оборони України, в межах компетенції, з урахуванням проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додатково опрацьовано проєкт Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних", реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується" - ідеться в документі.
Попередній лист Міністерства оборони від 24.06.2024 № 220/8804 міністр просить залишити без розгляду.
В документі від 24 червня, який був підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначалося, що законопроєкт №11305 підтримується МОУ.
Нагадуємо, закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, відводить на оновлення даних два місяці.
Керівники Кадрових органи та голова Нацдержслужби з місцевими органами влади, сидять на схематозах/заробітчанстві, тому і тягнуть час!
Інших пояснень,за 11 років їх бездіяльності, просто немає!!
Усе інше, то пустопорожні балачки, від зкацаплених та приблуд95!!
Прикольно. Трохи більше тижня минуло з дня набрання чинності закону, а ці вже збільшення складають. Точно їм зайнятися нема чим.