Серед тих, хто вже оновив свої дані, мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних придатні до призову, - Мінооборони

Скільки людей придатні до призову після оновлення даних

Через додаток Резерв+ вже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AрміяInform, про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", - пояснив військовий.

Загалом же, як розповів Лазуткін, додаток Резерв+ користується популярність серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів - адже уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", - розповів речник МО.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки змінює правила вступу в аспірантуру через те, що з початком повномасштабного вторгнення виник ажіотаж, оскільки навчання в аспірантурі дає відстрочку від мобілізації. Цього року 91 561 чоловік претендує на вступ до аспірантури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Автоматичне оформлення відстрочок через "Резерв+" з’явиться до кінця літа, – Міноборони

Міноборони (7642) військовий обов'язок (96) мобілізація (3204)
+17
Я навіть більше скажу, усі заброньовані мусора, прокурори і інші теж можуть бути мобілізованими! Просто знімай бронь і мобілізуй якщо треба. Але не будуть.
25.06.2024 09:54 Відповісти
+11
Уже есть миллион 100 тысяч придатних.
По словам Минобороны в 2024 году нужно набрать и обучить еще 110 тысяч.
Т.е. в десять раз меньше от того, что УЖЕ есть. Ну так в чём проблем? Для чего устраивать сафари и буцификацию?
Чтобы бабки доить с ухилянтив?
25.06.2024 10:08 Відповісти
+9
тобто більше оновлювати не треба... і так достатньо
25.06.2024 09:40 Відповісти
тобто більше оновлювати не треба... і так достатньо
25.06.2024 09:40 Відповісти
так в цьому і є зе-трюк. Люди вимагають справеливої мобілізації - ну щоб прокурори, судді, квартал... ну війна ж народна і екзистенційна... а зараз скажуть (наприклад міша подоляк, чи фЄдя, чи зелідор) - "ну які судді, ну які прокурори і квартал - людей мілліони, як грязі"
25.06.2024 09:47 Відповісти
Не будь егоїстом. Кожен має мати шанс повоювати.
25.06.2024 09:47 Відповісти
Це усе тільки на бумазі. Навіть не на бумазі, а у "хмарі". Тобто, реально - нікого, нуль...
25.06.2024 09:45 Відповісти
то що існує якесь там влк цей лейтенант не знає?
зразу всіх хто без броні і відстрочки в "годєн" записав.
25.06.2024 09:50 Відповісти
А хіба існує ВЛК? Знайомий з гіпертонією 3 стадії та "білим білетом" з 2012 року вже на полігоні. Зняли з вантажівки по дорозі в Ужгород. Годєн.
25.06.2024 10:06 Відповісти
Толку от него, его не возьмут "покупатели", так и будет вечно жить в лагере.
25.06.2024 10:10 Відповісти
За кого голосував знайомий?
25.06.2024 10:11 Відповісти
Какая разніца? (с)
25.06.2024 10:17 Відповісти
Я і не питав. З декотрими взагалі було страшно спілкуватися. Як починали "про класного пацана Вову",то я швидко з теми з'їзджав)
25.06.2024 10:31 Відповісти
дуже дивно, Особу визнають непридатною до служби та виключать з військового обліку у разі, якщо вона хворіє на гіпертонічну хворобу III стадії. Це коли тиск більший за 180, та страждають органи такі як очі, нирки, серце та мозок. Також це люди які вже переживали інаркт. Ім постійно потрібно приймати припарати, або і комбінацію з декількох щоб не врізати дуба. Така людина має всі шанси померти навіть не доїхавши до поля бою. Просто від навантажень або нервів.
25.06.2024 10:30 Відповісти
Ото ж і виникає питання -а чи є у нас ВЛК?
25.06.2024 10:32 Відповісти
В мене також знайомого записали в гідний правда він під бронню стратегічне підприємство, лікар ВЛК не хотіла йому тиск міряти з словами тобі не всерівно ти ітак броньований і із скандалом все таки поміряла був 180 так вона його не записала а написала всерівно 160 типу він перехвилювався коли сварився і вона не збирається йому нічого записувати і історія хвороби для неї не показник тому що він міг одужати... там кругова порука він пробував щось оскаржувати всім пох...

От тільки питання от нах... такий воїн який на таблетках сидить і може інсульт отримати.... просто для галочки щоб показати на верх що план виконали
25.06.2024 10:40 Відповісти
«лікарі» влк кажуть, що їм заборонили вказувати всі наявні хвороби, аби за сукупністю їх не списувати, зоч закон і наказ вимагає враховувати сукупність хвороб.
25.06.2024 10:53 Відповісти
Що значить заборонили? Їм до голови пістолети приставляють?
25.06.2024 11:05 Відповісти
...тецекашника
25.06.2024 11:07 Відповісти
Який закон ? Бо скiльки разiв мав вiдстрочки вiд зборiв по здоров'ю, завжди писали по однiй хворобi, хоча в мене їх цiлий букет, i коли я вимагав вказати у висновку i iншi, казали що в них по нормативним документам так не положєно робити, що нема нiякої "сукупностi хвороб", непридатнiсть або обмеженiсть тiльки по однiй.
25.06.2024 12:57 Відповісти
Я його вказала. Закон про ВЛК і наказ про перелік хвороб
25.06.2024 13:25 Відповісти
Та нема там нiчого про сукупнiсть
25.06.2024 13:57 Відповісти
Я навіть більше скажу, усі заброньовані мусора, прокурори і інші теж можуть бути мобілізованими! Просто знімай бронь і мобілізуй якщо треба. Але не будуть.
25.06.2024 09:54 Відповісти
Керівник поліції заявив що вони підготволені тільки для боротьби із злочинцями а для окопоів і воювати в підрозділах вони не підходять....

вони лиш для тцк підходять, де їх повно там засіло... багато що знав колись там - колишня поліція, беркут і т.д. а ще стояти в третій лінії блокпостів і кошмарити військових та волонтерів, та убд заробляти все таки ніби в зоні бойових дій
25.06.2024 10:46 Відповісти
Цікаво ким працюєте ви?
Може ви і праві якщо законослухняні і будете підтримувати правопорядок в країні. Ви ж не вважаєте, що злочинність сама себе обмежить в скоєнні злочинів?

Р.С. популізм ху...ва справа, прямо скажемо вбивча. Вже очевидно точно.
25.06.2024 11:11 Відповісти
Злочинність давно вже зрослась з правоохоронними органами.
25.06.2024 13:26 Відповісти
Ну так я ж ані слова не сказав про поліціянтів. Я говорив тільки про тих, хто, у разі завоювання рашистами, просто змінив би форму, але не місце роботи.
25.06.2024 15:10 Відповісти
600 тис за добу!

Вона додала, що наразі 1,7 млн громадян оновили свої дані у додатку "Резерв+", а 713 тисяч громадян згенерували у додатку військово-облікові документи. Джерело: https://biz.censor.net/n3496353
25.06.2024 09:56 Відповісти
угу, прийде рос.держава і всі дружньо підуть на фронт, завойовувати Польшу.

І ніякої бусифікації не буде. Будуть або одразу кидати в воронок (я відловили, оглушили і кинули в воронок мого племінника в квітні 2024 на окупованій луганщині - похоронка через 3 місяці прийшла, без тіла - "впізнали" що помер по серійному номеру автомата - один з перших хаймарсів розкидав общагу, де окупанти влаштували ппд), або просто будуть розстрілювати на місці.
25.06.2024 11:45 Відповісти
буряты, родіна, держава, обов"язок. Чому обов"язок не виконується прєдатєлями, присягавшими на "вірність Народу України"?
25.06.2024 12:43 Відповісти
Зрадники при владі не в змозі самі себе покарати. Та й не йо#нуті вони, а хитрі, підступні, жадібні клептомани.
25.06.2024 10:25 Відповісти
так цi зрадники при владi не #бнутi, а #бнутими намагаються зробити простих украiнцiв.
25.06.2024 10:30 Відповісти
Уже есть миллион 100 тысяч придатних.
По словам Минобороны в 2024 году нужно набрать и обучить еще 110 тысяч.
Т.е. в десять раз меньше от того, что УЖЕ есть. Ну так в чём проблем? Для чего устраивать сафари и буцификацию?
Чтобы бабки доить с ухилянтив?
25.06.2024 10:08 Відповісти
Так і є. Зі вчорашніх новин:
"В Одесі з'являється бізнес з несправжніми працівниками ТЦК та поліцейськими, - ЗМІ.
Зазначено, що сьогодні після підписання повістки, чоловік попросив у військкома пред'явити документи, після чого всі працівники ТЦК та поліцейські розбіглись у різні сторони. Тому краще вимагайте у таких осіб пред'явити документи."
25.06.2024 10:20 Відповісти
У цих "полiцiантiв " та "тцкашникiв" взагалi не може бути справжнiх документiв - тому вони так i дiють .
25.06.2024 10:35 Відповісти
Сейчас на фронте 200 тыс. в тылу больше миллиона. И никто не меняет, тех, кто на фронте. Зачем это все вообще, если в тылу в 5 раз больше солдат, чем на фронте? Но их на фронт не отправляют.
25.06.2024 10:59 Відповісти
Ти шо дурний? На фронті ж і вбити можуть!
25.06.2024 11:03 Відповісти
Тому що в цiй країнi завжди так було. Були роботяги, якi все тягули на cобi, i були хитро виєбанi гамадрили, якi намагались примазатися, щоб не робити, не ризикувати, i грести бабло лопатою.
25.06.2024 13:03 Відповісти
Країні потрібен саме ти.
25.06.2024 11:32 Відповісти
Але чинна влада зелено-синьої наволочі призивати їх до війська не збирається, бо так ми і у війні можемо перемогти... Це при тому, що мобілізовані мусять пройти вишкіл не менше пів року.
25.06.2024 10:10 Відповісти
Одними людьми в этой "войне за посадки" не победить. Просто можно отвоевать то, что захватили рашисты за последние 8-10 месяцев. Толку немного без кучи оружия, техники и боеприпасов.
25.06.2024 10:13 Відповісти
Купа зброї сама стріляти не буде.
25.06.2024 11:33 Відповісти
То що, людей виловлювати на вулицях припинять? Може..
25.06.2024 10:10 Відповісти
Так вони поки що особливо і не починали. От настане 18.07.2024, мільйони військовозобов'язаних не почешуться щодо оновлення даних (бо ті мільйони не мають ані роботи офіційної, ані відстрочок, ані броні і живуть за принципом страуса - сховалися у дружин під спідницями і думають, що в ТЦК про них забули). От тоді і почнуться планові "доставки в ТЦК за адміністративним правопорушенням". Повністю законні, до речі.

Поки що все це поодинокі випадки. А після вказаної дати, будьте певні, МО та МВС домовляться, організуються і все буде повністю законно і зі всіма потрібними паперами.
25.06.2024 11:50 Відповісти
В тебе пращура часом не Андерсон звали ? Бо такий самий казкар.
25.06.2024 14:01 Відповісти
Ті, хто міг би організувати громадський спротив такому - всі на фронті давно.

Тож це досить вірогідний сценарій.
25.06.2024 16:15 Відповісти
ты спідниця дурна, все их действия уже незаконны. Или эти особи кму, з приватного тцк, приватного МО та полуприватної Нацполіції не визнають народ України? Вони не визнають народ України?
25.06.2024 14:28 Відповісти
Народ України? Ну, і де був "народ України", коли цей закон про мобілізацію приймали? Де були оті мільйони, яких завтра будуть "бусифікувати"? Під спідницями в дружин сиділи? Ну як захищали свої "права" - такий і результат.

Вони роблять рівно те, що дозволяє робити народ України.

Коли народ України був проти якихось дій влади - в країні організувались Майдан-2004 і Майдан-2013. І ніякі диктаторські закони, бєркут, тітушки і застосування зброї народ України не зупинив.

Правда в тому, що "народ України" зараз - ЗА мобілізацію примусом. Тож нам, військовозобов'язаним, які не дуже бажають мобілізуватися, залишається тільки "обтєкати".
25.06.2024 16:19 Відповісти
ну тут ты прав. они до сих пор связывают войну с майданом. И если бусифицируют и они на это согласны - то туда им и дорога
25.06.2024 21:43 Відповісти
Не дуже зрозумів вашу думку. Виньте язика з дупи і зрозуміліше напишіть.
25.06.2024 23:25 Відповісти
зае бал дупный, народ до сих пор связывает что война из за майдана, и если тэцэкуны забирают такой народ с их согласия - то туда им дорога. Или опять тупишь и не догнал?)
26.06.2024 11:35 Відповісти
О, кацапський провокатор розповів свої гарячечні марення. Вітаю з актом "камінг ауту".

Ні, підкацапське *****, народ, навіть любителі хєрограя, так не вважають. В Україні вже всі знають, що бажав зробити янучарин і на прикладі Бучі навіть найтупіші побачили, що очікувало Україну вже в 2014 році, якби не Майдан.

Тож ти сернув в калюжу.
26.06.2024 13:54 Відповісти
сырун ты слепой и тупой, 73% зебилов именно так о майдане и отзываются идиот)
26.06.2024 13:59 Відповісти
Щоб зрозуміти наскільки вони «придатні» треба зробити дві речі :
1. Ознайомитись з наказом переліку хвороб за яким визначають «придатність» наказ №402 від 14.08.2008 зі змінами і положенням про ВЛК. Відповідно до яких тільки мертвий може бути визнаний непридатним якщо витрамає черги до «лікарів».
2. Пройти весь шлях встановлення «придатності» в кабінетах ВЛК на вході до яких має бути позначка «Не для слабодухих. Можливі сцени приниження і повної неповаги. Паталогоанатоми».

В мене є переконання, що прийде час і той(ті) хто втілив в життя оцей «єстєствєнньій отбор» аби зникли хворі, інваліди (що не купили інвалідного бо всі гроші шли і йдуть на лікування)сяде на лаву підсудних поруч з ху*лом в Гаазі. Це станеться обов'язково.
25.06.2024 10:45 Відповісти
Ще Гашек у "Швейку" писав щось накшталт "Iмперiї вигiдно щоб усi iнвалiди та хронiчно хворi загинули на вiйнi"
25.06.2024 18:07 Відповісти
Ці «придатні» відсотків на 50% майбутнє поповнення статистики «санітарних втрат»😢
25.06.2024 10:47 Відповісти
от халепа, не встиг оновити. А так хотілось покататись в маршрутці з посвідченням…. значить, не судьба
25.06.2024 11:01 Відповісти
От, цікава політика Зе-влади! Мільйон двісті тис. оновили свої дані. Але тактика ловити всіх підряд, витягувати з авто, заламувати руки і саджати в бус без документів, без мобілки, без грошей, і через добу громадянин вже у сортувальному пункті на полігоні в сусідній області. Без грошей, без зв'язку з рідними, без документів, та ще й побитий, бо не хотів нічого підписувати, поки йому не дадуть зв'язок з рідними. Але це все пох. Так діє ТЦК. І діє не по особистій ініціативі когось воєнкома району. А такий шаблон по всій Україні. І не бояться, що порушують закони. Бо така директива, і дієве прикриття.
25.06.2024 11:09 Відповісти
Ні. Просто ті хто дійсно придатний так нічого і не оновили, а продовжують рятувати свою шкурку. Хто кидається вчитися (хоча був дебілом), хто купує місце вчителя (хоча на нього не вчився), намагається плодитись, доглядати убогих, женитися на інвалідах, бігти до кордону. Тому і ловлять вас. Досить ховатись за чужі спини.
25.06.2024 11:40 Відповісти
Система завжди переможе зграю індивідуалістів-страусів, які запхали голови дружинам під спідницю і думають, що якщо не покажуться в ТЦК, то ТЦК та держава про них забуде.

І дуже смішними виглядають зойки провокаторів "що ж це коїться, ТЦК виписує повістки та мобілізує, як же це так, це незаконно, треба скидати цю злочинну владу". Смішними, бо 90+% пасионаріїв, які здатні були б організувати та очолити масову громадську непокору мобілізації (і організовували їх в 2004 чи 2013 роках) - вже добровільно мобілізувались.

Тож всі ці зойки як пук в калюжу. І ніякі випадки "бусифікації" суспільство не розгойдають. 80% суспільства ЗА мобілізацію (бо самі ніяк під неї не підпадають). Тож, хлопці, здорові і віком від 25 до 60, треба готуватись Вітчизну захищати, а не підюбочний простір опановувати.
25.06.2024 11:57 Відповісти
Це ти намагаєшся втюхати своє бачення ситуацiї пiдписникам цього паблiку, бо така в тебе робота, подолякiвський нафронтнiку. А для пересiчної людини зi сторони це виглядає так: держава просрала iдеологiчну боротьбу за вуми та серця своїх громадян, бо за 30 рокiв незалежностi, маючи купу усього залишеного вiд СРСР (промисловiсть, енергетика, транспорт, наука), усi зусилля були прикладенi не на те, щоб створити тут умовну Швейцарiю або Норвегiю за розвитком та рiвнем життя, а на те, щоб якомога бiльше зiдрати з людей, спизидити, та з'їбатися за кордон витрачати награбоване. А тепер виявляється що бiльшiсть голодранцiв не бачать сенсу втрачати своє єдине життя за ось оце, поки влада i далi кожен день зашкварюється у корупцiйних скандалах та сама воювати не спiшить. I що ж тодi робить влада у цiй ситуацiї нестачi живої сили ? Може, посипа голову попiлом, кається, поверта в Україну з офшорiв награбованi кошти i купляє на них озброєння ? Чи може посила на фронт своїх дiточок щоб заохотити цим прикладом iнших громадян ? Та нi, куди там. Влада завжди робить як найпростiше (та як найдурнiше)- найняла цiлу купу пiдстаркуватих україномовних нафронтникiв та роздала їм темники, щоб сидiли цiлодобово писали в iнетi однi i тi самi висери про страусiв, сцикунiв, спiдницi, та бурятiв якi всiх виєбуть. I як, спрацоьвує ??
25.06.2024 13:51 Відповісти
Як загальний приклад я привів конкретний випадок. Хлопець не ховався, через кордон не біг, їздив на роботу, возив малу дитину в садок. Але його зупинили, витягли з машини, ні на які його слова не реагували, заломили і забили в бусик. А під самим військоматом бучив такі сцени Жінка шукала правди, і чекала чоловіка до самого вечора. Пішов зранку підтвердити бронь. Його так же взяли в самому центрі. Інша влаштувала перепалку з головою ТЦК на вулиці. Почала йому кричати "Чому така несправедливість? У нього четверо дітей, і бронь. Його також витягли з машини, заломили, і в бус. Чому йому не могли спокійно дати повістку, він не втікав, не ховався. Навіщо його забрали? Це так держава зі людьми робить?" У відповідь був такий брудний мат, що я б навіть не вимовив! І це привселюдно, при купі людей на вулиці, молодій жінці прямо в лице. Сам маленький сморчок, як типовий кацап з пробуханой дєрєвні. І поведінка такого ж кацапа ворога.
25.06.2024 14:32 Відповісти
До речі, жінка в ЄС, на заробітках. Дитина залишилась замкнута в квартирі. Ключі рідні вдалось забрати тільки під вечір. І то з скандалом. Але ні мобілку, ні гроші передати йому так і не вдалось.
25.06.2024 14:37 Відповісти
В мене батько вiйськовий пенсiонер, УБД в Афганi, полковник. Каже, що завжди у вiйськомати збагрювали дослужувати усiх хто проштрафився: довбойобiв, рукоприкладникiв, алкашiв, впiйманих на хабарях, розкраданнi майна. Тому таке вiдношення до цивiльних не дивує. А зараз там як в СБУ чи у таможнi було ранiше- саме хлiбне мiсце для рiзних довбодятлiв що хочуть швидко збагатитися в будь який спосiб та з'******* за кордон на вiллу.
25.06.2024 15:14 Відповісти
В суд вже заяву написав ваш знайомий? Вказуйте ПІБ та дату народження хлопця - дуже швидко знайдуться адвокати та політсили, які залюбки піднімуть конкретний випадок "на прапор".

Не вкажете ПІБ хлопця - значить видумали все.

Зараз все це, поки випадків мало таких, дуже просто - розголос досить добре вирішує питання. Але якщо не хочете розголошувати - значить брешете.
25.06.2024 17:21 Відповісти
Бажаю тобі, або комусь з твоєї сім'ї побувати на місці цього "вигаданого". Тоді можеш кричати про несправедливість, вимагати адвоката, і битись в істериці від виниклої від таких дій нечуваної мотивації бігти на кулі.
25.06.2024 22:25 Відповісти
От бачте - брешете безперервно.
25.06.2024 23:24 Відповісти
Все зрозуміло. Був би розумний, то знав би. Ніхто не має права оприлюднювати конфіденційні дані без дозволу. І що то тобі дало, зебільний? Я спокійно міг придумати любе прізвище спеціально для тебе, невже не метикуєш? Схоже ні. Ти або школота, або троль подолячний. Навіть писати не хотів. Але насмішив мене наївністю. Ні з школотою, ні з троляками подоля́ками я не спілкуюсь. Навіть читати не буду.
26.06.2024 16:09 Відповісти
Якщо зібрати депутатів всіх по Україні, поліцаїв, прокурорів, суддів, чиновників та послати їх на передову, Україна стане першою у світі країною, яка поборола зло.
25.06.2024 11:12 Відповісти
дебіл
25.06.2024 11:41 Відповісти
Але от халепа всі вони чомусь мають бронь
25.06.2024 11:51 Відповісти
Звісно.

А тепер задумайся: в країні принаймні 10'000'000 чоловіків, які: не стоять на обліку як інваліди, а також у віці 25-60 років. Тобто - придатні до мобілізації.

2 мільойони побігли і оновили хоч якось дані в ТЦК - вірогідно всі вони з бронню якоюсь (діти, вчителі, держслужбовці, критична інфраструктура тощо).

Отже, 18.06.2024 виявиться, що МІЛЬЙОНИ не виконали вимогу закону і не оновили дані в ТЦК (а там всі на обліку - бо на облік ставали в 14-16 років, ще в школі).

І як ви думаєте, чи буде в ТЦК нестача тих, кого примусом доставили в ТЦК для "оновлення даних"?!? І нагадую, "бусифікація" за пристуності працівника Нац.Поліції - повністю законна. Протокол затримання вони мають право оформлювати вже в самому ТЦК, одночасно з зачитуванням та врученням такій особі мобілізаційного припису.
25.06.2024 12:08 Відповісти
Нічого не зміниться як ловили на вулицях з бусіком так і будуть, тільки при цьому ще і штрафи будуть виписувати.
Думаю для вас не новина що практично всі хто оновив дані на цей час або військові(які якогось хера ломанулись ще 19 числа з 00:00 в додаток) або ті хто має бронь.
25.06.2024 12:13 Відповісти
Ти теж в цьому переліку , чи броньований весільний фотограф?
25.06.2024 12:26 Відповісти
 
 