Серед тих, хто вже оновив свої дані, мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних придатні до призову, - Мінооборони
Через додаток Резерв+ вже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AрміяInform, про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін.
"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", - пояснив військовий.
Загалом же, як розповів Лазуткін, додаток Резерв+ користується популярність серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів - адже уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.
"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", - розповів речник МО.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки змінює правила вступу в аспірантуру через те, що з початком повномасштабного вторгнення виник ажіотаж, оскільки навчання в аспірантурі дає відстрочку від мобілізації. Цього року 91 561 чоловік претендує на вступ до аспірантури.
зразу всіх хто без броні і відстрочки в "годєн" записав.
От тільки питання от нах... такий воїн який на таблетках сидить і може інсульт отримати.... просто для галочки щоб показати на верх що план виконали
вони лиш для тцк підходять, де їх повно там засіло... багато що знав колись там - колишня поліція, беркут і т.д. а ще стояти в третій лінії блокпостів і кошмарити військових та волонтерів, та убд заробляти все таки ніби в зоні бойових дій
Може ви і праві якщо законослухняні і будете підтримувати правопорядок в країні. Ви ж не вважаєте, що злочинність сама себе обмежить в скоєнні злочинів?
Р.С. популізм ху...ва справа, прямо скажемо вбивча. Вже очевидно точно.
І ніякої бусифікації не буде. Будуть або одразу кидати в воронок (я відловили, оглушили і кинули в воронок мого племінника в квітні 2024 на окупованій луганщині - похоронка через 3 місяці прийшла, без тіла - "впізнали" що помер по серійному номеру автомата - один з перших хаймарсів розкидав общагу, де окупанти влаштували ппд), або просто будуть розстрілювати на місці.
По словам Минобороны в 2024 году нужно набрать и обучить еще 110 тысяч.
Т.е. в десять раз меньше от того, что УЖЕ есть. Ну так в чём проблем? Для чего устраивать сафари и буцификацию?
Чтобы бабки доить с ухилянтив?
"В Одесі з'являється бізнес з несправжніми працівниками ТЦК та поліцейськими, - ЗМІ.
Зазначено, що сьогодні після підписання повістки, чоловік попросив у військкома пред'явити документи, після чого всі працівники ТЦК та поліцейські розбіглись у різні сторони. Тому краще вимагайте у таких осіб пред'явити документи."
Поки що все це поодинокі випадки. А після вказаної дати, будьте певні, МО та МВС домовляться, організуються і все буде повністю законно і зі всіма потрібними паперами.
Тож це досить вірогідний сценарій.
Вони роблять рівно те, що дозволяє робити народ України.
Коли народ України був проти якихось дій влади - в країні організувались Майдан-2004 і Майдан-2013. І ніякі диктаторські закони, бєркут, тітушки і застосування зброї народ України не зупинив.
Правда в тому, що "народ України" зараз - ЗА мобілізацію примусом. Тож нам, військовозобов'язаним, які не дуже бажають мобілізуватися, залишається тільки "обтєкати".
Ні, підкацапське *****, народ, навіть любителі хєрограя, так не вважають. В Україні вже всі знають, що бажав зробити янучарин і на прикладі Бучі навіть найтупіші побачили, що очікувало Україну вже в 2014 році, якби не Майдан.
Тож ти сернув в калюжу.
1. Ознайомитись з наказом переліку хвороб за яким визначають «придатність» наказ №402 від 14.08.2008 зі змінами і положенням про ВЛК. Відповідно до яких тільки мертвий може бути визнаний непридатним якщо витрамає черги до «лікарів».
2. Пройти весь шлях встановлення «придатності» в кабінетах ВЛК на вході до яких має бути позначка «Не для слабодухих. Можливі сцени приниження і повної неповаги. Паталогоанатоми».
В мене є переконання, що прийде час і той(ті) хто втілив в життя оцей «єстєствєнньій отбор» аби зникли хворі, інваліди (що не купили інвалідного бо всі гроші шли і йдуть на лікування)сяде на лаву підсудних поруч з ху*лом в Гаазі. Це станеться обов'язково.
І дуже смішними виглядають зойки провокаторів "що ж це коїться, ТЦК виписує повістки та мобілізує, як же це так, це незаконно, треба скидати цю злочинну владу". Смішними, бо 90+% пасионаріїв, які здатні були б організувати та очолити масову громадську непокору мобілізації (і організовували їх в 2004 чи 2013 роках) - вже добровільно мобілізувались.
Тож всі ці зойки як пук в калюжу. І ніякі випадки "бусифікації" суспільство не розгойдають. 80% суспільства ЗА мобілізацію (бо самі ніяк під неї не підпадають). Тож, хлопці, здорові і віком від 25 до 60, треба готуватись Вітчизну захищати, а не підюбочний простір опановувати.
Не вкажете ПІБ хлопця - значить видумали все.
Зараз все це, поки випадків мало таких, дуже просто - розголос досить добре вирішує питання. Але якщо не хочете розголошувати - значить брешете.
А тепер задумайся: в країні принаймні 10'000'000 чоловіків, які: не стоять на обліку як інваліди, а також у віці 25-60 років. Тобто - придатні до мобілізації.
2 мільойони побігли і оновили хоч якось дані в ТЦК - вірогідно всі вони з бронню якоюсь (діти, вчителі, держслужбовці, критична інфраструктура тощо).
Отже, 18.06.2024 виявиться, що МІЛЬЙОНИ не виконали вимогу закону і не оновили дані в ТЦК (а там всі на обліку - бо на облік ставали в 14-16 років, ще в школі).
І як ви думаєте, чи буде в ТЦК нестача тих, кого примусом доставили в ТЦК для "оновлення даних"?!? І нагадую, "бусифікація" за пристуності працівника Нац.Поліції - повністю законна. Протокол затримання вони мають право оформлювати вже в самому ТЦК, одночасно з зачитуванням та врученням такій особі мобілізаційного припису.
Думаю для вас не новина що практично всі хто оновив дані на цей час або військові(які якогось хера ломанулись ще 19 числа з 00:00 в додаток) або ті хто має бронь.