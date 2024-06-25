Серед тих, хто вже оновив свої дані, мільйон і сто тисяч військовозобов’язаних придатні до призову, - Мінооборони

Через додаток Резерв+ вже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AрміяInform, про це заявив речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", - пояснив військовий.

Загалом же, як розповів Лазуткін, додаток Резерв+ користується популярність серед військовозобов’язаних, призовників та резервістів - адже уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані.

"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", - розповів речник МО.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки змінює правила вступу в аспірантуру через те, що з початком повномасштабного вторгнення виник ажіотаж, оскільки навчання в аспірантурі дає відстрочку від мобілізації. Цього року 91 561 чоловік претендує на вступ до аспірантури.

