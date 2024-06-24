Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури у 2024 році через ажіотаж серед чоловіків призовного віку

Міністерство освіти та науки змінює правила вступу в аспірантуру через те, що з початком повномасштабного вторгнення виник ажіотаж, оскільки навчання в аспірантурі дає відстрочку від мобілізації. Цього року 91 561 чоловік претендує на вступ до аспірантури.

Вступ в аспірантуру в цьому році здійснюватиметься виключно за державним замовленням, водночас що бюджетних місць стане вдвічі більше, щоб дати можливість всім, хто насправді бажає здобути ступінь доктора філософії (а не просто уникнути мобілізації через аспірантуру), це зробити з повною підтримкою від держави.

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які не дають права на відстрочку.

До 2022 року до аспірантури щороку вступало 7-8 тисяч осіб.

Для порівняння: у 2024-му на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб. З них 91 561 особа — це чоловіки віком 25-60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста.

Як зауважують у МОН, така кількість чітко вказує, що бажання вступити в аспірантуру не вмотивовано бажанням здійснювати дослідження або вступати на шлях наукової чи викладацької кар’єри, а швидше іншими чинниками. Крім того, існує низка схем, які незаконно пропонують забезпечити потенційним аспірантам вступ на денну форму за контракт для уникнення мобілізації.

Щодо змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році:

Зберігається ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру, але змінюється вага його компонентів під час розрахунку конкурсного бала. Тому всі хто, зареєструвався на ЄВІ у 2024 році, складають його. Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів. Щодо ЄВІ в частині іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься на розсуд закладу / установи, що може врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит. Натомість оцінка, отримана в результаті складання ЄВІ в частині іноземної мови, залишається обов'язковою для вступу на магістерські програми.

У частині спеціального наказу МОН передбачаються такі нововведення:

Вступ на аспірантуру у 2024 році можливий лише на денну форму навчання за державним замовленням. Важливо: у 2024 рік неможливий вступ до аспірантури на денну форму навчання за контрактом. Збільшується кількість бюджетних місць із традиційних 3200 до 7000. Таким чином кількість реальних аспірантів, які насправді бажають здійснювати наукову роботу і розвиватися в аспірантурі буде забезпечено. Саме ЗВО і наукові установи, після первинного складання ЄВІ усіма охочими, своїми вступними випробуваннями обиратимуть тих вступників, які найталановитіші. За контрактом залишається заочна, а також вечірня форми (остання — як за державним замовленням, так і за контрактом). Важливо: вечірня та заочна форми навчання не передбачають відстрочення від мобілізації. Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним. Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).

Також очільник МОН Лісовий закликав повідомляти до правоохоронних органів про всі факти фіктивного навчання.

Нагадаємо, в законі про мобілізацію передбачені умови щодо відстрочки від мобілізації студентів, аспірантів та викладачів.