Новини
Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури у 2024 році через ажіотаж серед чоловіків призовного віку

Міносвіти змінює правила вступу в аспірантуру

Міністерство освіти та науки змінює правила вступу в аспірантуру через те, що з початком повномасштабного вторгнення виник ажіотаж, оскільки навчання в аспірантурі дає відстрочку від мобілізації. Цього року 91 561 чоловік претендує на вступ до аспірантури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

Вступ в аспірантуру в цьому році здійснюватиметься виключно за державним замовленням, водночас що бюджетних місць стане вдвічі більше, щоб дати можливість всім, хто насправді бажає здобути ступінь доктора філософії (а не просто уникнути мобілізації через аспірантуру), це зробити з повною підтримкою від держави.

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які не дають права на відстрочку.

До 2022 року до аспірантури щороку вступало 7-8 тисяч осіб.

Для порівняння: у 2024-му на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тис. осіб. З них 91 561 особа — це чоловіки віком 25-60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста.

Як зауважують у МОН, така кількість чітко вказує, що бажання вступити в аспірантуру не вмотивовано бажанням здійснювати дослідження або вступати на шлях наукової чи викладацької кар’єри, а швидше іншими чинниками. Крім того, існує низка схем, які незаконно пропонують забезпечити потенційним аспірантам вступ на денну форму за контракт для уникнення мобілізації.

Щодо змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році:

  1. Зберігається ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру, але змінюється вага його компонентів під час розрахунку конкурсного бала. Тому всі хто, зареєструвався на ЄВІ у 2024 році, складають його.
  2. Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
  3. Щодо ЄВІ в частині іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься на розсуд закладу / установи, що може врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит. Натомість оцінка, отримана в результаті складання ЄВІ в частині іноземної мови, залишається обов'язковою для вступу на магістерські програми.

У частині спеціального наказу МОН передбачаються такі нововведення:

  1. Вступ на аспірантуру у 2024 році можливий лише на денну форму навчання за державним замовленням. Важливо: у 2024 рік неможливий вступ до аспірантури на денну форму навчання за контрактом.
  2. Збільшується кількість бюджетних місць із традиційних 3200 до 7000. Таким чином кількість реальних аспірантів, які насправді бажають здійснювати наукову роботу і розвиватися в аспірантурі буде забезпечено. Саме ЗВО і наукові установи, після первинного складання ЄВІ усіма охочими, своїми вступними випробуваннями обиратимуть тих вступників, які найталановитіші.
  3. За контрактом залишається заочна, а також вечірня форми (остання — як за державним замовленням, так і за контрактом). Важливо: вечірня та заочна форми навчання не передбачають відстрочення від мобілізації.
  4. Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.
  5. Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).

Також очільник МОН Лісовий закликав повідомляти до правоохоронних органів про всі факти фіктивного навчання.

Нагадаємо, в законі про мобілізацію передбачені умови щодо відстрочки від мобілізації  студентів, аспірантів та викладачів.

Топ коментарі
+12
Якщо аспірантура - ухилення, то давайте заборонемо ще жінкам народжувати третю дитину, тому що це також - ухилення від мобілізації!!! Або робити аборти - це також ухилення!!! Зато дали бронь - службам доставки Глово, всім циркам і казино. Тому насправді ухилянти - це ти, кому дали бронь. Серед яких до речі і поліцаї, Яких більше 100 тис. А це 20 механізованих бригад. Поліцаї - найперші "ухилянти в погонах". Поліцаї всі здорові, пройшли ВЛК, володіють зброєю і держава вже на них витрачає кошти. А ці зеленожопи ловлять доходяг-студентів і аспірантів, які автомат лише у кино бачили. А потім горе-генерали, яки не роблять фортифікацій, вбивають їх як м'ясо. Прикро, що в коментах бачу нападки на студентів і аспирантів. Не там шукаєте ухилянтів. Найбільші ухилянти - це "ухилянти в погонах".
24.06.2024 20:32 Відповісти
+11
Нічого іншого від тупорилих зелених клоунів очікувати і не можна було. Зміна правил під час вступної кампанії це жерсть, особливо з урахуванням того що завтра починаються іспити з ЄВІ. Йолопи, тупі зелені йолопи.
24.06.2024 19:12 Відповісти
+10
А чому зміни вносяться по ходу вступної кампанії? Їх треба було вносити або ДО її початку, або уже вносити на 2025 рік!
І так, подібне рішення МОН ПРЯМО протирічить закону про мобілізацію, де аспірантам-контрактникам збережено відсрочку!
24.06.2024 19:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То будуть в Україні самі військові та акадєміки!
24.06.2024 19:05 Відповісти
А чому зміни вносяться по ходу вступної кампанії? Їх треба було вносити або ДО її початку, або уже вносити на 2025 рік!
І так, подібне рішення МОН ПРЯМО протирічить закону про мобілізацію, де аспірантам-контрактникам збережено відсрочку!
24.06.2024 19:05 Відповісти
а що неясно- більшість просто хоче уникнути можливості мобілізації.
24.06.2024 19:11 Відповісти
Щоб такого не було, варто було просто-напросто повернутися до практики 90-х, коли в аспірантуру брали лише тих, у кого диплом із відзнакою. "Червонодипломників" у нас мало (особливо серед чоловіків) і це точно розумні люди...
24.06.2024 19:17 Відповісти
Це бред. Достатньо взагалі почитати вимоги до вступу, які в МОНі, звісно ніхто не читав. А там одна із вимог "наявність публікацій по запропонованій темі"
24.06.2024 19:33 Відповісти
Це на розсуд вузів взагалі-то. Деякі вузи у своїх правилах вступу в аспірантуру пишуть: публікації у наукових виданнях є перевагою при вступі, але не є обов'язковими.
До того ж, у нас у магістратурі була вимога наукових статей для захисту - ми писали 1-2 статті в наукові видання універу. Якщо ця вимога зараз збережена, то магістр може просто писати дисертацію на тему своєї магістерської, адже публікації на цю тему він уже має.
24.06.2024 19:41 Відповісти
Магістр навряд чи статтю пише - тези конференцій. Проблема в тому, що у нас магістерська робота начеб то вже вважається науковою, але вона ніде не враховується і посилатися на неї особливо не вийде в дисері. Ще одне - тема дисеру не може повторювати магістерську лише розвивати її. Ще проблема ОП магістерських більше ніж аспірантур. То б то є цілі факультети, але аспірантських програм в цьому же вузі може не бути і тобі по-суті потрібно входити, в кращому випадку, в споріднену тематику.
24.06.2024 21:47 Відповісти
Само собою, що тема магістерської не повторюється, а розвивається...
А статтю науково я точно писав і вона вийшла (це в КНУ, у нас була можливість, бо різних збірників при універі друкується ціла купа). Участь у конференціях - то окремо.
24.06.2024 22:42 Відповісти
Це зрозуміло, але чому через них мають страждати ті, хто дійсно йде в науку? Зокрема, й жінки! Невже правила не можна було оголосити ДО початку вступної кампанії?
24.06.2024 19:23 Відповісти
Жінкам краще виїзжати до ЄС і займатися наукою там. У нас немає майбутнього в науці.
24.06.2024 19:30 Відповісти
А от цікаво, якщо хтось поступить у аспірантуру в Польщі, то як тоді з відсрочкою? На Заході переважно немає поділу на денну/заочну форми навчання...
24.06.2024 19:44 Відповісти
Так розумію що для вступу в аспірантуру в Польщі там потрібно бути фізично , а якщо вже так , то нахрін та відсрочка , хто тебе з Польщі депортувати збираєтьтся ?
24.06.2024 20:27 Відповісти
А от не факт, в універи польські поступати дистанційно можна було...
24.06.2024 20:32 Відповісти
Головне все, що робить МОН в цьому плані прямо протирічить Конституції України і здоровому глузду.
Ми єдина країна де бажання навчатися скоро буде кримінальним злочином за який будуть давати довічне покарання темрявою.
З кожною подібною «реформою» ми перетворюємось на Афганістан(
24.06.2024 19:39 Відповісти
Як не дивно, то зараз в Афганістані, при талібах, можливо порядку навіть більше ніж у нас. Ми скатилися вже до Сомалі чи Гаіті.
24.06.2024 21:49 Відповісти
Не дай Боже нам такого "порядку", це катастрофа
24.06.2024 22:39 Відповісти
Если не попал в аспирантуру (сдуру)
Собирай свой тощий чемодан.
Поцелуй мамашу, обними папашу,
И бери билет на Магадан(c)
24.06.2024 19:06 Відповісти
А можно менять правила игры Во время игры?
24.06.2024 19:06 Відповісти
Можна якщо їх міняє хазяїн «ресурсу».
24.06.2024 19:41 Відповісти
Аспірант- пі...дор !
24.06.2024 19:07 Відповісти
Нічого іншого від тупорилих зелених клоунів очікувати і не можна було. Зміна правил під час вступної кампанії це жерсть, особливо з урахуванням того що завтра починаються іспити з ЄВІ. Йолопи, тупі зелені йолопи.
24.06.2024 19:12 Відповісти
А хто ті, що ухиляються від оновлення даних та призову захищати Україну?
24.06.2024 19:25 Відповісти
Враховуючи той факт, що для аспірантури потрібен чинний військово-обліковий документ, то про ухилення від оновлення даних мова не йде взагалі...
24.06.2024 20:08 Відповісти
'йолопи' обломили багатьох хитрожопих
24.06.2024 19:53 Відповісти
Так вони не тільки "хитрожопих " обломили , а всю країну перед кацапами раком поставили , третю частину держави у кацапів змусили смоктати , а решті тепер показують великий фак ((
24.06.2024 20:30 Відповісти
О то ті змінюють правила під час вступу, але чогось не хочуть зміни президента прикриваючись станами
24.06.2024 19:35 Відповісти
мета - закінчити аспірантуру і зразу на пенсію по віку.
24.06.2024 19:37 Відповісти
Оце справжні гниди
24.06.2024 19:42 Відповісти
аспірантів багато а джокер один. бережімо його
24.06.2024 20:15 Відповісти
Якщо аспірантура - ухилення, то давайте заборонемо ще жінкам народжувати третю дитину, тому що це також - ухилення від мобілізації!!! Або робити аборти - це також ухилення!!! Зато дали бронь - службам доставки Глово, всім циркам і казино. Тому насправді ухилянти - це ти, кому дали бронь. Серед яких до речі і поліцаї, Яких більше 100 тис. А це 20 механізованих бригад. Поліцаї - найперші "ухилянти в погонах". Поліцаї всі здорові, пройшли ВЛК, володіють зброєю і держава вже на них витрачає кошти. А ці зеленожопи ловлять доходяг-студентів і аспірантів, які автомат лише у кино бачили. А потім горе-генерали, яки не роблять фортифікацій, вбивають їх як м'ясо. Прикро, що в коментах бачу нападки на студентів і аспирантів. Не там шукаєте ухилянтів. Найбільші ухилянти - це "ухилянти в погонах".
24.06.2024 20:32 Відповісти
Сумно те, що в МОН не має поваги до науки як такої, а звідси неповага до людей прагнути знати більше. Ще жодній країні світу не завали розумні люди, натомість згубили темні і неосвічені. Це все лякає.
США стали прогресивною країною в більшості техеологій і наукових досягнень саме тому, що в пріорітетному порядку надавали своє громадянство науковцям.
В цій країні все заточене для розвитку науки від збирання і фантастичних ідей до втілення їх в життя.
В нас же все наіпаки. Темрява поглинає все більше ті напрямки нашого життя, якими ми пишалися і на які були багаті, це перш за все бажання вчитися і бути розумними.
Не знищувати треба можливість вчитись, а допомогати ставати розумнішими аби не побиратися світом на чужі ідеї і досягнення, яки рятують життя і цілі країни.
Якщо б і правда МОН дбав про якість освіти, а не її фіктивність, він би не поругував внаглу Конституцію України. Це жесть як погано для наслідування тими кому заборонили вчитись але не заборонять стати владою коли прийде їх час, і це буде не країна мрій, а суцільного занепаду і деградації(((
Боюсь ще прийдеття засновувати після цього комітети по ліквідації безграмотності
24.06.2024 20:56 Відповісти
Из своего окружения я знаю минимум двух таких будущих ученых. За час пятисотку нарисуют так, что от настоящей не отличишь. П.С. Скоты трусливые. Презираю.🙁
24.06.2024 21:03 Відповісти
у которых уже есть степень магистра или специалиста. Источник:
А у аспирантуру можно было поступить после ПТУ?
24.06.2024 21:11 Відповісти
Чекаємо на наступні зміни правил.
Наприклад, вимушена академ відпустка.
Може ще якісь наслідки та зміни?
ТРо теж не повинно було стати частиною ЗСУ. Бо це в самій назві проглядається. Тепер не має суспільного залучення, є багато поліцій/патрулів. Двтг теж були не зручними, незалежними..
24.06.2024 22:26 Відповісти
 
 