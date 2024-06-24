УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10110 відвідувачів онлайн
Новини
4 253 21

Списки відрахованих студентів на Волині передаватимуть до ТЦК

Списки відрахованих студенітв передаватимуть до ТЦК

Вищі навчальні заклади Волині передаватимуть до ТЦК списки відрахованих студентів.

Про це повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом.

Відтак, одним із питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, було вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Так, на наразі ректори ВНЗ області доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах.

"Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування. Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах", - додав очільник ОВА.

Читайте: Свириденко про економічне бронювання: Спочатку треба почути військових, а вже потім ухвалювати рішення

Автор: 

студенти (455) мобілізація (3204) ТЦК та СП (780) Волинська область (903)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Очільник ОВА не бажає унеможливити своє ухиляння від мобілізації за допомогою свого перебування на посаді? Найбільш патріотичні лозунги вигукують саме ті, хто ніколи не полізе в окоп.
показати весь коментар
24.06.2024 12:52 Відповісти
+12
тобто, всім похєр не конституцію, на закони?
ніхто не має права передавати особисті данні третім особам!
в своєї більшості, студенти, це хлопці, від 17 до 23 років, які не підлягають мобілізації!
показати весь коментар
24.06.2024 12:54 Відповісти
+11
Списки відрахованих студентів завжди ВУЗи передавали до військоматів.
У чому новина?
показати весь коментар
24.06.2024 13:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очільник ОВА не бажає унеможливити своє ухиляння від мобілізації за допомогою свого перебування на посаді? Найбільш патріотичні лозунги вигукують саме ті, хто ніколи не полізе в окоп.
показати весь коментар
24.06.2024 12:52 Відповісти
нієт, єта другоє..
показати весь коментар
24.06.2024 12:55 Відповісти
Очільник ОВА навряд полізе в окоп, бо ймовірно має офіцерське звання. І для солдат краще щоб він залишався очільником ОВА, бо його діяльність в ЗСУ може виявитися більш шкідливою для їх життя та здоров'я.
показати весь коментар
24.06.2024 13:13 Відповісти
тобто, всім похєр не конституцію, на закони?
ніхто не має права передавати особисті данні третім особам!
в своєї більшості, студенти, це хлопці, від 17 до 23 років, які не підлягають мобілізації!
показати весь коментар
24.06.2024 12:54 Відповісти
Так завжди було. З Австро-Угорщини. При сесері відрахований студент майже автоматично йшов в армію на наступний день. Але ти правий - там студенти до 21 року, їх не мобілізують все одно, тому заява дивна...
показати весь коментар
24.06.2024 12:59 Відповісти
Якщо припустити, що мета заяви збільшити вартість хабаря за екзамен, то все логічно.
показати весь коментар
24.06.2024 13:09 Відповісти
Чувак просто зробив пропозицію відрахувантам)
показати весь коментар
24.06.2024 12:54 Відповісти
Я щось не дуже розумію. Якщо відрахували студента, який отримує першу освіту, то це у 90% випадків особи віком до 25 років.
А якщо друга вища, то відсрочки вже ж і так немає...
показати весь коментар
24.06.2024 12:59 Відповісти
Добавлять предмет "курс молодого бійця" і через диждень можна буде призивати як досвідченого бійця. Медики вже зрубили своє через мобілізацію, тепер черга за освітянами.
показати весь коментар
24.06.2024 13:04 Відповісти
Ще раз: до 25 років ніхто нікого не призиває...
показати весь коментар
24.06.2024 13:06 Відповісти
"Аномальна кількість (200 тисяч) чоловіків призовного віку зареєструвались на вступ на магістратуру та аспірантуру - МОН заявили, що збільшувати кількість місць в університетах не будуть.
За останні 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років. 78% з них почали навчатися на аспірантурі у 2022-2023 роках (23,3 тис.) При цьому частка чоловіків, яким за 30-ть, складає 67%."
показати весь коментар
24.06.2024 14:15 Відповісти
Списки відрахованих студентів завжди ВУЗи передавали до військоматів.
У чому новина?
показати весь коментар
24.06.2024 13:02 Відповісти
В хайпі.
показати весь коментар
24.06.2024 13:22 Відповісти
я особисто проти зриву мобілізації, але якого милого Погуляйко - колишній мент лугандонії і хапуга зі стажем ще досі у нас на Волині представляє президента? Отже ще досі є головним по фортифікаціях на кордоні з Білоруссю. Ті фортифікації хоч там є? щось не дуже впевнена з таким очільником ова
показати весь коментар
24.06.2024 13:05 Відповісти
ще досі Погуляйко на Волині, але не йде чомусь звільняти свою рідну батьківщину? якого милого тоді волиняни туди мають пертися?
показати весь коментар
24.06.2024 13:08 Відповісти
Бо Погуляйко себе вважає пупом землі, вершителем доль людських і насрати йому на Луганську область, він пригрівся біля кормушки і відпрацьовує . А чуть що знімуть - то він перший побіжить шукати причини для відстрочки.
показати весь коментар
24.06.2024 13:21 Відповісти
Тому що президенту важко з патріотами, йому краще з опзжопами та іншими недолюстрованими ригами.
показати весь коментар
24.06.2024 14:30 Відповісти
За що я поважаю студентів ? Студенти організували Майдан гідності. Не ті активісти, які жили на Хрещатику майже рік. І не Порошенко, Кличко чи Тягнибок. Це люди, яких уповноважив Майдан для перемовин з януковичем. Повернемось до студентів. Вони вийшли на протест, бо були обурені, що їх надії втоптали у кацапське болото. Сьогодні знову така історія. Всі активісти балакають зі всіх каналів, розказують про зраду влади Україну до обіймів ОПГ дЄрмака енд Зе. Те ж ми бачили у 2013 році. Але тільки купка сміливих студентів вийшли на протест. І вони не були впевнені, що їх хоч один киянин підтримає. Сьогодні треба виходити. І війна не перепона. Вереснева французька революція відбувалась під час франко-германської війни.
показати весь коментар
24.06.2024 13:41 Відповісти
Лихо Ви закрутили. Якщо 1959 це рік Вашого народження, то Ви пенсіонер. І як усі "правильні" пенсіонери штовхаєте молодь перед собою спочатку на Майдан, тепер на війну, а завтра знову на Майдан. А самим, Вам, дуже "розумним" пенсіонерам слабко приклад молоді показати?
показати весь коментар
24.06.2024 13:53 Відповісти
Кумедно. Що ? Хід ваших думок. Я нікого не викликав на Майдан жодного разу. Хоча сам особисто був на Першому Майдані. Потім почались сімейні обставини. Взагалі я не займаюсь політикою, і будь-якими закликами. Я дійсно схиляю голову перед тими сміливими студентами, які вийшли на Майдан не думаючи про підтримку киян. Їх побили, і було дуже страшно. Але вони кинули іскру надії людям. Пенсіонери сиділи у наметах на Майдані у цей час. Навіть якби вони вийшли на Майдан, це не дало б результату. Студентів підтримали студенти першими, а потім підтяглись ... інші. Я вийду, ну й що ? Крім осуду ніякого результату. А молодь не підтримає мене хай там я б танцював чи співав хриплим голосом, як зєлєнСКАВО на сцені. Трішки відхилюсь. Важливо правильно оцінювати свої МОЖЛИВОСТІ, а не лізти .... у президенти без базових знань. Я діда Байдена сприймаю і підтримаю більш ніж тупого молодого бовдура в трусах. Кухарка має працювати на кухні, а не лізти до справ шеф-повара.
показати весь коментар
24.06.2024 18:50 Відповісти
Нахуа? Ок, відрахований студент - явно до 25 років, значить не підлягає мобілізації. Це щоб забрати до тцк і відходити по голові гантелею, підписався добровольцем?
показати весь коментар
24.06.2024 14:28 Відповісти
 
 