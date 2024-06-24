Списки відрахованих студентів на Волині передаватимуть до ТЦК

Вищі навчальні заклади Волині передаватимуть до ТЦК списки відрахованих студентів.

Про це повідомив глава ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом.



Відтак, одним із питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, було вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Так, на наразі ректори ВНЗ області доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах.

"Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування. Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах", - додав очільник ОВА.

