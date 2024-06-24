Списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК на Волыни

Высшие учебные заведения Волыни будут передавать в ТЦК списки отчисленных студентов.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобилизация остается одной из самых сложных и одновременно важнейших задач, над которыми работают в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и отдыхе, поэтому необходимо выполнять задачи, поставленные Генеральным штабом.



Следовательно, одним из вопросов, который изучали и анализировали во время очередного заседания Совета обороны области, было поступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении.

Так, на данный момент ректоры вузов области доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, которые сейчас учатся в университетах.

"Кроме этого, заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления. Вместе с этим, по результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и исключить уклонение от мобилизации с помощью обучения в вузах", - добавил глава ОГА.

