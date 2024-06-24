Списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК на Волыни
Высшие учебные заведения Волыни будут передавать в ТЦК списки отчисленных студентов.
Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мобилизация остается одной из самых сложных и одновременно важнейших задач, над которыми работают в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и отдыхе, поэтому необходимо выполнять задачи, поставленные Генеральным штабом.
Следовательно, одним из вопросов, который изучали и анализировали во время очередного заседания Совета обороны области, было поступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении.
Так, на данный момент ректоры вузов области доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, которые сейчас учатся в университетах.
"Кроме этого, заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления. Вместе с этим, по результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и исключить уклонение от мобилизации с помощью обучения в вузах", - добавил глава ОГА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ніхто не має права передавати особисті данні третім особам!
в своєї більшості, студенти, це хлопці, від 17 до 23 років, які не підлягають мобілізації!
А якщо друга вища, то відсрочки вже ж і так немає...
За останні 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років. 78% з них почали навчатися на аспірантурі у 2022-2023 роках (23,3 тис.) При цьому частка чоловіків, яким за 30-ть, складає 67%."
У чому новина?