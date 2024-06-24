РУС
Списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК на Волыни

Списки відрахованих студенітв передаватимуть до ТЦК

Высшие учебные заведения Волыни будут передавать в ТЦК списки отчисленных студентов.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобилизация остается одной из самых сложных и одновременно важнейших задач, над которыми работают в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и отдыхе, поэтому необходимо выполнять задачи, поставленные Генеральным штабом.

Следовательно, одним из вопросов, который изучали и анализировали во время очередного заседания Совета обороны области, было поступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении.

Так, на данный момент ректоры вузов области доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, которые сейчас учатся в университетах.

"Кроме этого, заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления. Вместе с этим, по результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и исключить уклонение от мобилизации с помощью обучения в вузах", - добавил глава ОГА.

Очільник ОВА не бажає унеможливити своє ухиляння від мобілізації за допомогою свого перебування на посаді? Найбільш патріотичні лозунги вигукують саме ті, хто ніколи не полізе в окоп.
тобто, всім похєр не конституцію, на закони?
ніхто не має права передавати особисті данні третім особам!
в своєї більшості, студенти, це хлопці, від 17 до 23 років, які не підлягають мобілізації!
Списки відрахованих студентів завжди ВУЗи передавали до військоматів.
У чому новина?
Я щось не дуже розумію. Якщо відрахували студента, який отримує першу освіту, то це у 90% випадків особи віком до 25 років.
А якщо друга вища, то відсрочки вже ж і так немає...
"Аномальна кількість (200 тисяч) чоловіків призовного віку зареєструвались на вступ на магістратуру та аспірантуру - МОН заявили, що збільшувати кількість місць в університетах не будуть.
За останні 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тисячі осіб, зокрема майже 30 тисяч чоловіків старше 25 років. 78% з них почали навчатися на аспірантурі у 2022-2023 роках (23,3 тис.) При цьому частка чоловіків, яким за 30-ть, складає 67%."
я особисто проти зриву мобілізації, але якого милого Погуляйко - колишній мент лугандонії і хапуга зі стажем ще досі у нас на Волині представляє президента? Отже ще досі є головним по фортифікаціях на кордоні з Білоруссю. Ті фортифікації хоч там є? щось не дуже впевнена з таким очільником ова
За що я поважаю студентів ? Студенти організували Майдан гідності. Не ті активісти, які жили на Хрещатику майже рік. І не Порошенко, Кличко чи Тягнибок. Це люди, яких уповноважив Майдан для перемовин з януковичем. Повернемось до студентів. Вони вийшли на протест, бо були обурені, що їх надії втоптали у кацапське болото. Сьогодні знову така історія. Всі активісти балакають зі всіх каналів, розказують про зраду влади Україну до обіймів ОПГ дЄрмака енд Зе. Те ж ми бачили у 2013 році. Але тільки купка сміливих студентів вийшли на протест. І вони не були впевнені, що їх хоч один киянин підтримає. Сьогодні треба виходити. І війна не перепона. Вереснева французька революція відбувалась під час франко-германської війни.
