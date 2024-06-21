Свириденко об экономическом бронировании: Сначала нужно услышать военных, а уже потом принимать решение
Перед принятием решения об экономическом бронировании надо сначала услышать мнение военных.
Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Что касается экономического бронирования, для нашего министерства основным нашим стейкхолдером является конечно бизнес. И бизнес на всех встречах просит ввести экономическое бронирование, которое даст очень понятный, прозрачный алгоритм. Но мне кажется, что это настолько сенситивная тема в обществе, что все-таки надо провести более широкий диалог, в первую очередь услышать военных, а потом принимать решения", - пояснила вице-премьер.
Також, традиційне "всі хлопці мають воювати" від жінок та пенсіонерів може суттєво змінитися, якщо пояснити, що якщо всі хлопці воюють - то ті самі жінки там діди, замість в інтернеті всім за мужніст розказувати, мають йти працювати на заводах та на полі, щоб прогодувати себе та чоловіка, котрий на нулі.
Бо чомусь не пам'ятаємо, що гроші треба комусь заробляти, щоб війсковий отримав зарплатню, також трактор сам по полю їхати не хоче.
також, треба розуміти, що "пабєдім любой ценой!" - так собі гасло. Тому що якщо ми вийшли на кордон 91, але не залишилось жодного військового - путін каже "замєчательно, ідем не торопясь к Ужгороду". Рівно те ж він каже, якщо у нас не залишилось, кому працювати та народжувати дітей.
А як знайти 10млрд... є значно простіша відповідь. Пошукати у ОП та ВР. Також, усіх, хто голосовав "какая разніца/хоть поржем" відправити на штурм.
по логіці то той хто має більше майна має більше битись і бути найкрутішим штурмовиком,
бо голота зніметься в Європи і.... "арівідерче", ЗЄля
"економіческоє бронірованіє" 24 лютого 2024 р.
це ЗЄльоноє "бронірованіє" покладе кінець волі до спротиву рашці
.
може розповісти мар'яна безугла