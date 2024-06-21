Свириденко об экономическом бронировании: Сначала нужно услышать военных, а уже потом принимать решение

Перед принятием решения об экономическом бронировании надо сначала услышать мнение военных.

Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Что касается экономического бронирования, для нашего министерства основным нашим стейкхолдером является конечно бизнес. И бизнес на всех встречах просит ввести экономическое бронирование, которое даст очень понятный, прозрачный алгоритм. Но мне кажется, что это настолько сенситивная тема в обществе, что все-таки надо провести более широкий диалог, в первую очередь услышать военных, а потом принимать решения", - пояснила вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Федиенко обратился в Кабмин с просьбой урегулировать постановление, позволяющее мобилизовать мужчин до 25 лет