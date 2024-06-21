РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12554 посетителя онлайн
Новости
1 967 26

Свириденко об экономическом бронировании: Сначала нужно услышать военных, а уже потом принимать решение

Свириденко про економічне бронювання

Перед принятием решения об экономическом бронировании надо сначала услышать мнение военных.

Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Что касается экономического бронирования, для нашего министерства основным нашим стейкхолдером является конечно бизнес. И бизнес на всех встречах просит ввести экономическое бронирование, которое даст очень понятный, прозрачный алгоритм. Но мне кажется, что это настолько сенситивная тема в обществе, что все-таки надо провести более широкий диалог, в первую очередь услышать военных, а потом принимать решения", - пояснила вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Федиенко обратился в Кабмин с просьбой урегулировать постановление, позволяющее мобилизовать мужчин до 25 лет

Автор: 

бизнес (1632) бронирование (162) мобилизация (2880) Свириденко Юлия (205)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
В першу чергу треба почути хто без грошей (економічно придатний для служби) і не розуміє чому він нічого не маючи в Україні, мусить боронити тих хто в Україні мають що губити.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:18 Ответить
+6
Зараз цей бик у військовому, Паравознюк, в інтерв'ю Мосійчучці розкаже, як військові не сплять і мріють, щоб ті, хто має великі гроші, купили в Офісу собі бронь.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:17 Ответить
+6
От же кортить легалізувати війну для бідних.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думка віиськових - чим більше солдатів - тим краще
показать весь комментарий
21.06.2024 16:15 Ответить
якщо війскових питати "краще мобілізувати чи ні" - звичайно, так. Але якщо "всі мають бути на нулі, але ж пам"ятаємо, що зарплатню Вам сплачують з бюджету, тобто з податків. Тобто, якщо всі воюють - то ніяких зарплат та бойових, та їсти будемо то, що родіна назбирає та видправить" - відповідь може бути і іншою.

Також, традиційне "всі хлопці мають воювати" від жінок та пенсіонерів може суттєво змінитися, якщо пояснити, що якщо всі хлопці воюють - то ті самі жінки там діди, замість в інтернеті всім за мужніст розказувати, мають йти працювати на заводах та на полі, щоб прогодувати себе та чоловіка, котрий на нулі.

Бо чомусь не пам'ятаємо, що гроші треба комусь заробляти, щоб війсковий отримав зарплатню, також трактор сам по полю їхати не хоче.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:39 Ответить
А шо вона хотіла почути від віиськових?
показать весь комментарий
21.06.2024 16:42 Ответить
срати вона хотіла на війскькових. Єдина мета влади - подобатись плєбсу/залишитись у влади.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:33 Ответить
А сейчас кто по вашему работает? - деды.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:45 Ответить
А також необхідно мати баланс кількості військових та зброї. Воювати з дефіцитом снарядів і дронів теж неефективно. А з економічного бронювання, кажуть, можна зібрати до 10 млрд дол. А це потроєння держоборонзамовлення, кількості FPV, снарядів, бомб, укріплень, тощо. Нехай по кожному ворогу необхідно використати 3-4 FPV (тобто на рік потрібно мати до трьох мільйонів FPV, а ми маємо зараз у десять разів менше). Очевидно, що кожен, хто не на фронті, повинен якось працювати на фронт. Тому усі заброньовані, тимчасово ще не мобілізовані і навіть непридатні чоловіки повинні платити якийсь відсоток своїх доходів. А то зараз у нас 200-300 тис на лінії фронту, а усі інші не беруть ніякої участі. P.S. У майбутньому при необхідності можна буде завжди скасувати чи змінити це часткове бронювання.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:16 Ответить
Ні, Олександре. Повинен бути не баланс. Зпочатку, треба розуміти, яка мета та як її досягти. Бо "вийти на кордони 91р" - це маячня. Тому що це взагалі ні про що. Це взагалі не закінчує війну. Просто вона йде на інших ділянках.
також, треба розуміти, що "пабєдім любой ценой!" - так собі гасло. Тому що якщо ми вийшли на кордон 91, але не залишилось жодного військового - путін каже "замєчательно, ідем не торопясь к Ужгороду". Рівно те ж він каже, якщо у нас не залишилось, кому працювати та народжувати дітей.

А як знайти 10млрд... є значно простіша відповідь. Пошукати у ОП та ВР. Також, усіх, хто голосовав "какая разніца/хоть поржем" відправити на штурм.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:31 Ответить
Усе правильно кажете, згоден з вами. Повернення територій не завершить війну. Тому треба наносити ворогу втрати, щоб був баланс 1 до 10, а краще до 15. А для цього треба багато зброї, дронів, щоб вести максимально безконтактну війну. Сподіваюсь це нарешті дійде до нашої влади, що усі необов'язкові статті бюджету (типу іпотеки, відновлення) треба скасувати і відправити усе на технологічну перевагу на полі бою. Усі, і ОП-а, і люди в тилу повинні працювати на це, бо уся ця зброя і перевага коштує дорого. Противник має в 10 разів більший бюджет, тому необхідно використати усі можливості.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:42 Ответить
як це може дійти до влади, шановний? ви з глузду з'їхали? У влади є мета - вкрасти ще 10-20 млрд та, бажано, залишитися при владі. Все. Інше не цікавить.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:56 Ответить
Пока что наоборот - они за экономическое бронирование. Во всяком случае офицерский состав.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:43 Ответить
Зараз цей бик у військовому, Паравознюк, в інтерв'ю Мосійчучці розкаже, як військові не сплять і мріють, щоб ті, хто має великі гроші, купили в Офісу собі бронь.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:17 Ответить
Отправляйте на фронт держслужбовцев,пусть эти стейкоглоты повоюют за Родину.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:18 Ответить
Ви, шановний, ще мусорів з прокурорськмі запропонуйте видправити. От сразу бачу - вороже іпсо!
показать весь комментарий
21.06.2024 17:57 Ответить
В першу чергу треба почути хто без грошей (економічно придатний для служби) і не розуміє чому він нічого не маючи в Україні, мусить боронити тих хто в Україні мають що губити.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:18 Ответить
+ 100 !!!

по логіці то той хто має більше майна має більше битись і бути найкрутішим штурмовиком,
бо голота зніметься в Європи і.... "арівідерче", ЗЄля
показать весь комментарий
21.06.2024 16:24 Ответить
тобто захищати сім'ю цього італійського імбіцила має хто завгодно однак тільки не він?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:01 Ответить
Тобто ти з'****** у Італію, а твоїх батьків має захищати якийсь дурачок, бо у тебе немає майна в Україні? Я правильно тебе розумію?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:00 Ответить
От же кортить легалізувати війну для бідних.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:21 Ответить
Вже...
показать весь комментарий
21.06.2024 16:46 Ответить
цікаво, якби хтось відкрив рота про
"економіческоє бронірованіє" 24 лютого 2024 р.
це ЗЄльоноє "бронірованіє" покладе кінець волі до спротиву рашці

.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:21 Ответить
Спочатку може народ спитаєм? А чо військових? Чо не ментів? Чи тцкашників?
показать весь комментарий
21.06.2024 16:32 Ответить
Це у того що новиною нижче привласнив 10 млн?
показать весь комментарий
21.06.2024 16:34 Ответить
замість військових
може розповісти мар'яна безугла
показать весь комментарий
21.06.2024 16:39 Ответить
ЗЕ не понимает что происходит в Украине, полный без контроль, или игнор ?
показать весь комментарий
21.06.2024 16:55 Ответить
А чому варіант з мобілізації чоловіків суддів, прокурорів, беб, дбр не розглядаєть? Хіба вони приносять якийсь зиск державі?
показать весь комментарий
21.06.2024 18:29 Ответить
 
 