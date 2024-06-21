РУС
Новости Война
8 814 58

"Слуга народа" Федиенко обратился в Кабмин с просьбой урегулировать постановление, позволяющее мобилизовать мужчин до 25 лет

Нардеп Слуги народу Олександр Федієнко про мобілізацію

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко (фракция "Слуга народа") просит правительство урегулировать постановление №560, которое позволяет принудительно мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет.

Об этом он сообщил в эфире Радіо Свобода (проект "Свобода.Ранок"), информирует Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, сейчас мобилизация этих мужчин запрещена законом. Но проблема в том, что постановление Кабмина противоречит закону, говорит он.

В законе четко определено, что это запрещено. Запрещена мобилизация до 25 лет, в случае если это не добровольно. То есть, если военнообязанный до 25 лет добровольно пришел и хочет стать военнослужащим, конечно, это разрешается. Есть проблема - это 560-е постановление Кабинета Министров Украины, которое почему-то расширило действующее законодательство, - подчеркнул Федиенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лица до 25 лет не направляются на ВВК для прохождения медицинского осмотра, - постановление Кабмина

"Слуга народа" отметил, что 20 июня обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой все же привести постановление в соответствие с действующим законодательством.

Отметим, что постановление №560 "О порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" утверждено правительством 16 мая 2024 года.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" вступил в силу 18 мая.

Читайте также: Мобилизовать всех правоохранителей сейчас невозможно. В Нацполиции служат 17 тысяч человек, не достигших 25 лет, - Клименко

Автор: 

Кабмин (14094) постановление (126) мобилизация (2880)
Топ комментарии
+22
Мобілізовувати потрібно всіх чоловіків старше 18и років! скільки можна хворих дідів на фронт кидати? хай молодь повоює за своє майбутнє!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:25 Ответить
+18
Причому сидить,слухаючи якогось чергового кацапського репера-довбой@ба.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:32 Ответить
+14
генофонд? поки діди вооють то цей ваш генофонд бухає бо генделям та гасає пьяними за кермом!дограємось до того що залишимся без країни!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:41 Ответить
Мобілізовувати потрібно всіх чоловіків старше 18и років! скільки можна хворих дідів на фронт кидати? хай молодь повоює за своє майбутнє!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:25 Ответить
Причому ця молодь зараз сидить і думає, коли ви вже тут настріляєтесь, щоб уже відкрили кордони і ми швиденько звалили звідси
показать весь комментарий
21.06.2024 12:29 Ответить
Причому сидить,слухаючи якогось чергового кацапського репера-довбой@ба.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:32 Ответить
Угумс
показать весь комментарий
21.06.2024 12:35 Ответить
Та ви що? Мосєйчучка обсереться коли образять "мамину черешеньку".
показать весь комментарий
21.06.2024 12:29 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 12:44 Ответить
Хай молодь хоч дітей народить, скільки лобів ходить від 30 до 50, може треба поберегти генофонд
показать весь комментарий
21.06.2024 12:37 Ответить
генофонд? поки діди вооють то цей ваш генофонд бухає бо генделям та гасає пьяними за кермом!дограємось до того що залишимся без країни!
показать весь комментарий
21.06.2024 12:41 Ответить
Британія в небезпеці?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:50 Ответить
до чого тут Британія?
показать весь комментарий
21.06.2024 13:07 Ответить
Для Громов Віталій.
Нешанлвний, будь ласка чекаю вашу озповідь де і в яких рокахви воювали.
Нені за 60 -т. В мене трри війни включаючи за Україну.
Так от сиди і не *****.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:14 Ответить
то ти афганців знищував?не ***** ти!ти такий вояка як я балерина!
показать весь комментарий
21.06.2024 13:23 Ответить
*******. В Афганістані я не був.
Про інші КМТ чуло? А з тебе балерину зроблю на раз, - недолік.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:43 Ответить
Ну так давайте офіційно закріпимо в конституції, що у нас дарвіністський лад у державі. Давайте міряти активність сперматозоїдів у молодих (раптом генофонд не підходящий), якщо не чистий українець, то на фронт, нахрін нам такий генофонд, пітараси тим паче, від них генофонду і не дочекаєшся...

Ну а якщо війна за збереження генофонду, то навіщо цей генофонд тут тримати, а не вивезти їх у безпечну Німеччину? А всіх хто старший - назад. Щодо проживання будемо так, чим старше, тим ближче до лінії фронту живе, їх не шкода. Тільки якщо генофонд ми вивезли на збереження, то кого тоді тут захищати будемо?
показать весь комментарий
21.06.2024 12:47 Ответить
Мені найбільше цікаво, що до великої війни була як і раніше строкова служба, щоб підготувати воїна, щоб Батьківщину захищав і так далі. Приходить велика війна, строкову службу скасовують і всіх колишніх і можливих строковиків подалі від фронту.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:42 Ответить
100%...призывать, учить, дать вус, в 25 что б знать свой моб резерв, отсортированный по вусу....
показать весь комментарий
21.06.2024 12:44 Ответить
Служить молодые могут по желанию. Им разрешено. Знаю одного, в 22г уже отвоевал.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:55 Ответить
Разговор не о том, разговор о том, что в 56 лет - это долг и обязанность, а в 20-24 года сугубо опция по востребованию
показать весь комментарий
21.06.2024 15:40 Ответить
В кожну роту по родичу чиновника чи олігарха і у людей зразу з'явиться мотивація мобілізуватись через відчуття соціальної справедливості та впевненості, що країна рухається у правильному напрямку. Окрім того, кожен з підрозділів де служить чиновник або його родич буде оснащений на 100% усіма необхідними засобами із зрозумілих причин. Вже час змусити "систему" працювати на захист, замість суцільного руйнування країни.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:05 Ответить
Мобілізуй собі мозок. Можеш дітей своїх з 14 років відправляти на фронт - будуть сином полка. А я хочу, щоб мої діти отримали освіту і потім відновлювали країну. А якщо прийде їх черга - то вони підуть і будуть захищати
показать весь комментарий
21.06.2024 13:17 Ответить
дограєтесь що відновлювати буде нічого! синочків під спідниці поховали та по за кордонам порозсилали! а хто за ваше майно- сім"ї та землю воювати буде? хтось їнший?закінчиться війна тоді добчаться!а то виходить що війна не для всіх! одні воюють а інші пивно в тіньочку попивають у таких як ви під спідницями!
показать весь комментарий
21.06.2024 13:26 Ответить
Щось не дуже зрозуміло, а ви зараз в окопі на нулі чи ні?
показать весь комментарий
21.06.2024 14:39 Ответить
Ви зазіхаєте на святе - на основний електорат Володимира Олександровича.

До того, боюся, молодь вже здогадалась, що з майбутнім в Україні чекають проблеми. Навіть у тих, хто переживе етап "повоювати за своє майбутнє".
показать весь комментарий
21.06.2024 15:13 Ответить
бо діди наголосували за цього президента і уряд. То хай вони трохи повигрібають.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:37 Ответить
Так у нас постанови Кабміну в основному і клепають всупереч законодавству. Шмигаля завжди можна розміняти. Головне що бубачка-маладєц.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:27 Ответить
Тобто якщо військовозобов'язаний до 25 років добровільно прийшов і хоче стати військовослужбовцем, звісно, що це дозволяється.
=======

Ще не було такого, щоб хтось у підвалі ТЦК добровільно не захотів на фронт. Хіба що епілептики
показать весь комментарий
21.06.2024 12:28 Ответить
ЗЕлений
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко просить уряд урегулювати постанову №560, яка дозволяє примусово мобілізовувати військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років.
щоб захищяти єрмака,тищенка,мєнтов та іншій непотріб
показать весь комментарий
21.06.2024 12:31 Ответить
Власть тоже конечно приходится защищать. Но в первую очередь свои город, село, квартиру, хату.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:51 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 12:35 Ответить
будь яка постанова кабміну повинна починатись зі слів ,,на виконання закону україни...,, і якщо це не так то нехай шмаркаль запхає свою постанову хєрмаку у дупу, а ще краще, щоб ці два клоуни взялись за руки і щезли разом десь на болотах
показать весь комментарий
21.06.2024 12:37 Ответить
ТЦК , молодці. Ухилянти зовсім знахабніли!👍👍👍
показать весь комментарий
21.06.2024 12:41 Ответить
Поки в країні не буде справедливості (не плутати із "законністю") будь-які розмови про мобілізацію - це переливання з порожнього в порожнє.
показать весь комментарий
21.06.2024 12:42 Ответить
Все для фронту
показать весь комментарий
21.06.2024 12:44 Ответить
Саме ця постанова узаконю те, що гребти можна всіх ( і до 25-років. -9-10-12-... років?...) -

Пункт 66. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації
військовозобов'язані:
до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову
підготовку відповідно до статті 101 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" чи базову військову службу;

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-pryzovu-hromadian-na-viiskovu-sluzhbu-pid-chas-mobilizatsii-na-osoblyvyi-period-560-160524
показать весь комментарий
21.06.2024 12:50 Ответить
Я так понимаю пока закон не примут, тцк начнут заставлять "добровольно" подписывать согласие парней до 25 идти воевать. Пацанчик: "я не хочу воевать, мне 20!" Тцкник: "а в дыню?! А по жопе?!" Пацанчик: "уговорил, уже хочу воевать" ))
Ну а потом закон подгонят, и уже как бы все пучком, без принуждения. Снова отмазка от армии и выезд в Европу сильно подорожают. Военкомы себе дворцы в Испании построят. Вспоминается фраза из фильма "ну жить захочешь - еще не так раскорячешься".
показать весь комментарий
21.06.2024 13:03 Ответить
.... зеклоун забороною призивати до 25 сподівається на майбутні вибори. Ці сотні тисяч безмозкових до25річних і побіжать вибирати знову свого **рятівника**. Безмозкові не думають, що не про генофонд України печеться зепогань... а як навіть маленький варіант...рятує свою дупу. Горілку пити можна ..бо повнолітній, до в*язниці можна сісти..бо повнолітній.. на строкову призивали...бо повнолітній... а тут НЕ МОЖНА до 25..бо генофонд? Програємо війну..кацапсячі бистренько це**генофонд** в окопи зажене... і будуть поціновувачі зеленого рятівника штурмувати Сувалківській коридор і приєднувати **исконно русский земли **...)))
показать весь комментарий
21.06.2024 13:17 Ответить
Ну считается что после 25 чел отучился, отслужил, есть знания, опыт, зрелость, убеждения и стремления. Он уже не малолетнее говно, которому только пожрать и потр...ся. В армии ж нужны не только пехота, а имеющие военную специальность. Ну а в 25 уже можно набрать таких, или научить, причем проще и быстрее чем 18-20 летних балбесов.

Кончайте всюду искать зраду и политику.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:47 Ответить
... звідки така ідейка у Вас виникла.. що у 25 е досвід... переконання...та мета? Ви з якого супутника Землі сюди потрапили? Може почнемо трохи вмикати мозги...і думати? Може випускник військового університету .. лейтенант...якому 21 рік... теж буде чекати 25..і тільки потім на фронт? А ті сцикуни... 21-22 річні.... яких відправляють до Франції навчатися на Ф-16 теж **малолетнее говно** ? Нахер державі такий генофонд..який здатний тільки жерти і трахатися? Військову спіціальність здатні отримати і в 21 і в 23 і в 35... А от у піхоті... танкових військах..артилерії потрібні молоді і здатні бігати і витримувати фізиичне навантаження. Не діди по 50... а соплі по 18-25. Там вони бистро навчаться як воювати і як вижити. Нащо тоді в армію призивали з 18 років? Нащо тоді випускників вищих навчальних закладів яким 21-23 роки ставити інженерами... тощо? Нащо давати водійські права... і дозволяти керувати автобусами.. тяжкою технікою..своїми машинами? Воно може їздити водієм десь у якомусь підприємстві... у 22 роки... а на військовому тягачі зась!!! ?? Він же тупий.. йому нема 25! Ще може навести приклади... щоб розвалити Вашу дитячу інопланетну теорію? Батьківщину повинні захищати ВСІ! Мені за 60... І я продовжую літати і робити те.. що можу..бо нема кому. Хтось молодше мене повернувся до ВПС... хтось загинув... Але по вулицям ходять десятки бувших цівільних пілотів..яким 35-45... навіть бувших військових...і їх не перенавчають на Ф-16..бо старі. А 21-23 перенавчають. То де тут логіка? То спускайтеся на землю! Теорія **збереження генофонда**..це і є реальна політика з елементами зради.
показать весь комментарий
21.06.2024 15:12 Ответить
Вижу у вас "захмарэння", вас переклинило, временное помутнение сознание и провал в памяти. Бывает, возраст.

Открою истину: молодежи с 18 можно служить по желанию, армия их радостно ждет. Особенно восторженно ждет военных спецов и платит хорошо. Передайте остальным с помутнением сознания.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:12 Ответить
... розказую трохи безмозковому !!! Добровольці вже закінчилися... Залишилася глина.. з якої треба зробити цеглу... Цеглу викласти у паркан... щоб зупинити кацапсяче стадо. І тут нічого нового. Як казав Шарль Де Голль. (якщо знаєш хто це..але сумніваюсь) .. всі прогресивні зміни у ВСІХ державах світу робить розумна меншість. Так і у нас. А ти... сопля..стовідсотково віком менш 25..і сцишся. Ти і є те **малолетнее говно** . Тут ти про себе добре і влучно сказав. А **сознание** тобі прочистять..коли попадеш в ЗСУ. Там таких розумних бистро до пам*яті приводять. І не тільки наші хлопці... а й кацапсячі! На тому і закінчимо.
показать весь комментарий
21.06.2024 19:11 Ответить
Свитан для тебя авторитет? Он много раз повторил что пойманные на улицах гражданские - паршивый резерв для военных. Думаю он знает это лучше тебя. Никакая это не «глина», а обычные люди, не умеющие и не желающие воевать. Их тупо можно как пехоту использовать. И то эффективность плохая. А чтобы воевать как надо - нужны военные или мотивированные, не тупые гражданские, из которых можно сделать военных. Иначе воюет пушечное мясо, которое живет пару месяцев. Можно набирать военных от 18 лет, которые уже подготовлены и хотят воевать. От 18 до 25 по их желанию. И то есть закон что если они служили, прошли военную кафедру, или имеют военную подготовку - то призываются также и принудительно. Никакой зрады и неравенства нет. Принудительно не берут от 18 до 25 если никакой подготовки нет. Тогда только по их желанию. И власть понимает что если поубивать молодых и неопытных, то смены более старшим не будет. Вот тогда полный писец и поражение в войне.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:28 Ответить
И бросай эту позорную привычку цензорят переходить на личности и хамство. Тошнит.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:44 Ответить
ой..як же ти влип!!! Я твого **авторитета** Світана знаю по ВПС!! Знаю...як людину-брехуна!!!))) Влип ти ..дурненьке по повній! Твій Світан все життя прослужив в учбовому полку і був звільнений у званні майора. Ніколи людина не літала на бойових літаках. Все життя просидів у Конотопі..і навіть після розформування учбового полку залишився там і пристроївся на вертольоти. Але слава Богу не літав!!! Потім перед двухтисячними щез і виліз вже полковником... )))) Ту дурню..яку несе Світан... можуть слухати тільки розумовонеповноцінні особи. Я так зрозумів...що Ви поціновувач цього клоуна? А тепер...ідіоте...скажи..кому зараз замінити хоть би для ротації тих..хто з лютого 2022 року воює? За тебе.. паскуда..воює!! Де взяти мотивованих військових, якщо тисячі не бажаючих воювати? Це не глина... Це лайно..з якого потрібно зробити добриво. Ще раз прочитав твою маячню!! Диву даюсь...Невже є такі відверто дурноголові ..як ти... що таке можуть написати? Ти хоть розумієш...що ти начиркав тут? Де у нас підготовлені військові з 18 років? Звичайні люди..які не моджуть і НЕХОЧУТЬ!!!!??7 воювати? То хто за тебе...паскуда..повинен воювати? Вони НЕ ХОЧУТЬ!!! А далі що? Потрібні військові..а не тупі цівільні? А звідки військових взяти? Чи не з цівільних? Якщо повбивають молодих...то зміни старим не буде? Так старих вже треба міняти!!! Їх вже вибили ..добровольців.. патриотів... Де вас сук вирощують? Де селекціонують..таких поціновувачів зеленої погані?
показать весь комментарий
21.06.2024 23:26 Ответить
так ти ..****... тільки сьогодні на Цензор заліз.. зареєструвався...і тебе вже нудить? Кацапсіна!! Що тебе тут привабило?
показать весь комментарий
21.06.2024 23:30 Ответить
Охренеть. Я смотрю хамство у цензорят их фишка. И не банят таких. Ядом подавишься, запей. Тупо наловить мяса на улицах могут, сделать из них бойцов за 1,5 мес подготовки нет. Свитан говорит что выживает примерно 2 из 10 таких. Долго на таких резервах воевать будем? Ну не та война, чтобы воевать пехотой. Мозги нужны, подготовка, умение. Из тех гражданских, кого так призывают, не успевают воины получиться - их убивают или ранят. Срочная служба зря 1,5-2г? Почему не 1,5мес? Спецы нужны, оружие. Мясо нужно гораздо меньше. Свитану доверяю гораздо больше чем тебе, хамлу итеричному.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:18 Ответить
.. ти знаєш.. дурноголове..ти на Світана схожий на майже 100 відсотків!!! Воно.. за 32 роки незадежності сподобилося вивчити тільки два українські слова... вірніше привітання **бажаю здоров*я*** так і ти .))) Ти... дурноголове ніяк не зрозумієш... що професійних військових готують роками... І не під час війни!! Професійними військовими стають звичайні цівільні. Тобі..дурноголовому ніяк не доходить, що у країні ВІЙНА..і основний резерв..це цівільне населення! Де..дурноголове взяти спеців? Просто читаєш твою маячню..і дійсно зостається тільки дивуватися!! Яким потрібно бути ідотом... щоб не зрозуміти простійших істин!!! То що ти дурноголове..і стовідсотково поціновувач зеленої погані... тут вже без сумлінь. Але те...що ти кацапська паскуда.. яка залізла сюди ..щоб гадити... ну тут сумління. Очень тупо пишешь!!! Це для тебе кацапсячою...щоб дійшло!! Світану воно довіряє!!!))) Тищенку та Арестовичу теж довіряєш... мозководефіцітне!!!???)))
показать весь комментарий
22.06.2024 11:30 Ответить
Ясно, потом хамства вместо аргументов - фишка «динозавров» Цензора. Лети… летать! Если большая часть армии настолько тупа, упряма и самодовольна, то можно призвать хоть миллионы - их тупо угробят без надежды на победу.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:58 Ответить
..які тобі аргументи на твою відверту маячню? Які тобі аргументи..якщо Світан для тебе авторитет? Чи може дурненьке ти не знаєш...що ВПС офіційно виступило. що не було у кадрах такого військового льотчика-інструктора ПОЛКОВНИКА Світана. А був звільнений льотчик-інструктор учбового полку бувшого Чернігівського ВВАУЛ..начальник ВПП майор Світан. Це той же **розвідник -диверсант** арестович...якого дурноголові слухали роззявивши рота...)))) Ти точно не з тієї меншості..про яку писав Шарль Де Голль. Всі прогрествні зміни у державах робить розумна меншість... Ти точно не з меншості... Але..як я тобі вище писав... з лайна теж добриво добре виходить. Згодишся для ЗСУ...)))) Навчать... покажуть.. Захочеш ..виживеш!
показать весь комментарий
22.06.2024 12:08 Ответить
Нагадати в скільки років служили "балбєси" в совку? І були готові воювати,і воювали...Зараз що,з ішого тіста зліплені?
показать весь комментарий
21.06.2024 15:28 Ответить
Давайте балбесов несколько миллионов, и раша подавится. Проблема что у нас их нет. Пока от 18 до 25 это резерв. Угробить его - война проиграна.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:51 Ответить
..та ти реально розумовонеповноцінний!!! Навіть сумніву нема!!! ))))
показать весь комментарий
21.06.2024 23:38 Ответить
Їбатися й одружуватися можна з 18. А служити в ЗСУ - ні
показать весь комментарий
21.06.2024 13:30 Ответить
Хочешь - иди. Можн
показать весь комментарий
21.06.2024 13:48 Ответить
Можно. Служить можно с 18. Если тебя туда не тащат насильно, это не повод возмущаться. Но если у тебя военная подготовка, то могут и принудительно призвать.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:49 Ответить
А коли буде постанова яка дозволить скоротити кількість дармоїдів-депутатів?
Те нікуя яке не роблять 450 депутатів, можуть не робити і 300, враховуючи, що кількість населення дуже скоротилася
показать весь комментарий
21.06.2024 13:33 Ответить
 
 