"Слуга народа" Федиенко обратился в Кабмин с просьбой урегулировать постановление, позволяющее мобилизовать мужчин до 25 лет

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко (фракция "Слуга народа") просит правительство урегулировать постановление №560, которое позволяет принудительно мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет.

Об этом он сообщил в эфире Радіо Свобода

По словам нардепа, сейчас мобилизация этих мужчин запрещена законом. Но проблема в том, что постановление Кабмина противоречит закону, говорит он.

В законе четко определено, что это запрещено. Запрещена мобилизация до 25 лет, в случае если это не добровольно. То есть, если военнообязанный до 25 лет добровольно пришел и хочет стать военнослужащим, конечно, это разрешается. Есть проблема - это 560-е постановление Кабинета Министров Украины, которое почему-то расширило действующее законодательство, - подчеркнул Федиенко.

"Слуга народа" отметил, что 20 июня обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой все же привести постановление в соответствие с действующим законодательством.

Отметим, что постановление №560 "О порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" утверждено правительством 16 мая 2024 года.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" вступил в силу 18 мая.

