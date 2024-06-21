"Слуга народа" Федиенко обратился в Кабмин с просьбой урегулировать постановление, позволяющее мобилизовать мужчин до 25 лет
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко (фракция "Слуга народа") просит правительство урегулировать постановление №560, которое позволяет принудительно мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет.
Об этом он сообщил в эфире Радіо Свобода (проект "Свобода.Ранок"), информирует Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, сейчас мобилизация этих мужчин запрещена законом. Но проблема в том, что постановление Кабмина противоречит закону, говорит он.
В законе четко определено, что это запрещено. Запрещена мобилизация до 25 лет, в случае если это не добровольно. То есть, если военнообязанный до 25 лет добровольно пришел и хочет стать военнослужащим, конечно, это разрешается. Есть проблема - это 560-е постановление Кабинета Министров Украины, которое почему-то расширило действующее законодательство, - подчеркнул Федиенко.
"Слуга народа" отметил, что 20 июня обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой все же привести постановление в соответствие с действующим законодательством.
Отметим, что постановление №560 "О порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" утверждено правительством 16 мая 2024 года.
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" вступил в силу 18 мая.
Нешанлвний, будь ласка чекаю вашу озповідь де і в яких рокахви воювали.
Нені за 60 -т. В мене трри війни включаючи за Україну.
Так от сиди і не *****.
Про інші КМТ чуло? А з тебе балерину зроблю на раз, - недолік.
Ну а якщо війна за збереження генофонду, то навіщо цей генофонд тут тримати, а не вивезти їх у безпечну Німеччину? А всіх хто старший - назад. Щодо проживання будемо так, чим старше, тим ближче до лінії фронту живе, їх не шкода. Тільки якщо генофонд ми вивезли на збереження, то кого тоді тут захищати будемо?
До того, боюся, молодь вже здогадалась, що з майбутнім в Україні чекають проблеми. Навіть у тих, хто переживе етап "повоювати за своє майбутнє".
=======
Ще не було такого, щоб хтось у підвалі ТЦК добровільно не захотів на фронт. Хіба що епілептики
Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко просить уряд урегулювати постанову №560, яка дозволяє примусово мобілізовувати військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років.
щоб захищяти єрмака,тищенка,мєнтов та іншій непотріб
Пункт 66. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації
військовозобов'язані:
до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову
підготовку відповідно до статті 101 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" чи базову військову службу;
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-pryzovu-hromadian-na-viiskovu-sluzhbu-pid-chas-mobilizatsii-na-osoblyvyi-period-560-160524
Ну а потом закон подгонят, и уже как бы все пучком, без принуждения. Снова отмазка от армии и выезд в Европу сильно подорожают. Военкомы себе дворцы в Испании построят. Вспоминается фраза из фильма "ну жить захочешь - еще не так раскорячешься".
Кончайте всюду искать зраду и политику.
Открою истину: молодежи с 18 можно служить по желанию, армия их радостно ждет. Особенно восторженно ждет военных спецов и платит хорошо. Передайте остальным с помутнением сознания.
Те нікуя яке не роблять 450 депутатів, можуть не робити і 300, враховуючи, що кількість населення дуже скоротилася