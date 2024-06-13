Лица до 25 лет не направляются на ВВК для прохождения медицинского осмотра, - постановление Кабмина

Кабинет Министров внес изменения в Порядок организации и ведения воинского учета (постановление №1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№560). Согласно этому, лица до достижения 25-летнего возраста не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Об этом говорится в постановлении правительства от 07 июня 2024 и 16 мая 2024 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Прохождение ВЛК для лиц до 25 лет

Согласно документам, "процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в связи с бронированием не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра".

Также до достижения 25-летнего возраста лица, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, не направляются на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

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"Во время военного положения направление призывников на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", - говорится в постановлении.

Кроме того, ВВК не будет предусматривать и процедуру предоставления отсрочки для определенных должностных лиц.

"Кроме того, Кабмин внес изменения относительно возможности направления ТЦК в Национальную полицию обращения об административном задержании и доставке лиц, нарушающих правила воинского учета и законодательство о мобилизации, в электронном виде", - отмечает издание.

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Лица, которые могут стать на воинский учет дистанционно

Отмечается, что постановка на воинский учет осуществляется при наличии загранпаспорта в случае подачи заявления о постановке на воинский учет через зарубежное дипломатическое учреждение Украины в соответствии с подпунктом 10-1 пункта 1 приложения 2 и военно-учетного документа, если он выдан и не утрачен.

"Граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 563 стать на воинский учет одним из следующих способов:

прибытие лично в ТЦК;

путем подачи заявления о постановке на воинский учет в произвольной форме вместе со сведениями, определенными приложением 4 к Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК, которым такой гражданин Украины снят с воинского учета, через зарубежное дипломатическое учреждение Украины", - объясняет издание.

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