Особи до 25 років не направляються на ВЛК для проходження медичного огляду, - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова №1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№560). Згідно з цим, особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Про це йдеться у постанові уряду від 07 червня 2024 та 16 травня 2024 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Проходження ВЛК для осіб до 25 років

Згідно з документами, "процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду".

Також до досягнення 25-річного віку особи, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

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"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку", - йдеться в постанові.

Крім того, ВЛК не передбачатиме і процедура надання відстрочки для певних посадовців.

"Крім того, Кабмін вніс зміни щодо можливості направлення ТЦК до Національної поліції звернення про адміністративне затримання та доставлення осіб, що порушують правила військового обліку і законодавство про мобілізацію, в електронному вигляді", - зазначає видання.

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Особи, які можуть стати на військовий облік дистанційно

Зазначається, що взяття на військовий облік здійснюється за наявності закордонного паспорта у разі подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України відповідно до підпункту 10-1 пункту 1 додатка 2 та військово-облікового документа, якщо він виданий і не втрачений.

"Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік одним з таких способів:

прибуття особисто до ТЦК;

шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України", - пояснює видання.

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