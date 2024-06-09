У "Резерв+" впровадять функцію електронного направлення на ВЛК "обмежено придатним", - Міноборони

Міноборони України планує впровадити можливість отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) тим, хто має статус "обмежено придатний".

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Наразі в застосунку немає такої функції, але її вже розглядають.

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"Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в "Резерв+". Це за бажанням людини", – уточнила заступниця міністра оборони.

З появою такої технічної можливості, військовозобов'язані зможуть обрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку "Резерв+". Крім того, функція має розвантажити ТЦК.

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"Але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, отримати направлення це формальна дія", – резюмувала Катерина Черногоренко.