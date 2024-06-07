Кабмін ухвалив Постанову про цифровізацію бронювання: Мінцифри розповіло, як це працюватиме. ІНФОГРАФІКА
Кабінет міністрів України ухвалив Постанову про цифровізацію бронювання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.
"Це значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих для економіки України підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі. Раніше інформація перевірялась тижнями вручну. Відтепер весь процес бронювання триватиме приблизно годину", - пообіцяли у відомстві.
Як працюватиме бронювання на порталі Дія:
- - керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;
- - система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі Оберіг;
- - Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.
"Якщо перевірка успішна — інформація про бронювання зʼявиться в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та роздрукувати за потреби", - додало Мінцифри.
Як пояснили у міністерстві, на першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься.
"Працюємо спільно з Міноборони та Мінекономіки над цифровізацією процесу бронювання. Та вже готуємось до бета-тестування сервісу", - констатували у Мінцифри.
Раніше, провідні державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, що визнані критично важливими для економіки України в умовах воєнного стану та мають законну підставу бронювати до 100 відсотків працівників включно, закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників своїх підприємств під час звіряння даних у ТЦК та СП.
Будь ласка, зачекайте...
"Звір", що вийшов із моря, з 7 головами (7 "царів") і 10 рогів, із пащею, як у лева, - це "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР ".
Де 7 царів (голів)? - Ленін, Сталін, Хрущов, Брєжнєв, Андропов, Черненко, Горбачов.
Де 10 рогів? - дивіться у вікіпедії https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Soviet_Union_(1923%E2%80%931936).svg?uselang=ru "герб СССР" 1923 року - там не 14, а 10 ( ! ) колосків, оповитих стрічками ! А при нечіткому зображенні https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USSR_COA_1929.png?uselang=ru колоски схожі на роги, а стрічки навкруг них можна сплутати з "діадемами" .
Де "звір, що вийшов із моря"? - Раніше карти малювали так, що північ була внизу, а південь - вгорі. Тож якщо перевернути карту СРСР, то одразу очевидно, що якщо "звір" - це силует на карті, то: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_of_Soviet_Socialist_Republics_(orthographic_projection).svg?uselang=ru карта СРСР - це силует, схожий на звіра, який вийшов із моря (океани і моря навкруги), а голова, як у лева - це республіки в Середній Азії, силует яких схожий на силует голови лева, Каспійське море схоже на пащу лева, а Аральське море - на око лева .
"Звір" мав "смертельну рану", але вижив. - Це події 2-ї світової війни на території СРСР.
Але згодом цей "звір" "пішов у погибель", тобто, зник.
"Число звіра 666" - це не "число диявола", а число саме "звіра" - точніше, не число, а абревіатура - "СССР". - Справді, при нечіткому зображенні або написанні поганим почерком літери "С" схожі на арабські цифри "6". Навіть римські числа мають цифру "С", однак там вона означає не "6".
І "прийме число звіра" "на чоло своє або на руку свою" - це не татуювання - дуже просто: абревіатура "СССР" (тобто, "число звіра") була на паспорті. Фото в паспорті теж штампувалося рельєфною печаткою. Також ця абревіатура була в інших місцях (цитата: "группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве...").
Буде примушувати усіх людей "вклонятися образу 1-го звіра" і буде вбивати тих людей, хто відмовиться вклонитися образу 1-го звіра.
- Це те, чим займається саме зараз путінська орда. - Бреше про те, що начебто хоче "відродити" "великий і могутній" СРСР, щоб під цим приводом поневолювати інших людей і знищувати незгодних.
"2-й звір" буде мати 2 роги, як у барана. - При нечіткому зображенні потвора на російському гербі віддалено нагадує силует голови барана з рогами з боків - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 принаймні крила з боків схожі на роги барана .