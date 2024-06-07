Кабмин принял постановление о цифровизации бронирования: Минцифры рассказало, как это будет работать. ИНФОГРАФИКА

Кабинет министров Украины принял Постановление о цифровизации бронирования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

"Это значительно уменьшит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных для экономики Украины предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе. Ранее информация проверялась неделями вручную. Отныне весь процесс бронирования будет длиться примерно час", - пообещали в ведомстве.

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Как будет работать бронирование на портале Дія:

- руководитель компании на портале Дія подает списки военнообязанных сотрудников, на бронирование и заверяет заявление электронной подписью;

- система автоматически проверит, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные в реестре Оберег;

- Дия пришлет оповещение руководителю о результате рассмотрения в течение суток.

"Если проверка успешна - информация о бронировании появится в приложении Резерв+. Также выписку о бронировании можно будет загрузить на портале Дія и распечатать при необходимости", - добавило Минцифры.

Как пояснили в министерстве, на первом этапе бронирование в Дії будет работать для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Далее перечень будет расширяться.

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"Работаем совместно с Минобороны и Минэкономики над цифровизацией процесса бронирования. И уже готовимся к бета-тестированию сервиса", - констатировали в Минцифры.





Ранее, ведущие государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, признанные критически важными для экономики Украины в условиях военного положения и имеющие законное основание бронировать до 100 процентов работников включительно, призывают власти не мобилизовать официально трудоустроенных работников своих предприятий во время сверки данных в ТЦК и СП.