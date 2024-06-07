Кабмин принял постановление о цифровизации бронирования: Минцифры рассказало, как это будет работать. ИНФОГРАФИКА
Кабинет министров Украины принял Постановление о цифровизации бронирования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.
"Это значительно уменьшит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных для экономики Украины предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе. Ранее информация проверялась неделями вручную. Отныне весь процесс бронирования будет длиться примерно час", - пообещали в ведомстве.
Как будет работать бронирование на портале Дія:
- - руководитель компании на портале Дія подает списки военнообязанных сотрудников, на бронирование и заверяет заявление электронной подписью;
- - система автоматически проверит, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные в реестре Оберег;
- - Дия пришлет оповещение руководителю о результате рассмотрения в течение суток.
"Если проверка успешна - информация о бронировании появится в приложении Резерв+. Также выписку о бронировании можно будет загрузить на портале Дія и распечатать при необходимости", - добавило Минцифры.
Как пояснили в министерстве, на первом этапе бронирование в Дії будет работать для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Далее перечень будет расширяться.
"Работаем совместно с Минобороны и Минэкономики над цифровизацией процесса бронирования. И уже готовимся к бета-тестированию сервиса", - констатировали в Минцифры.
Ранее, ведущие государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, признанные критически важными для экономики Украины в условиях военного положения и имеющие законное основание бронировать до 100 процентов работников включительно, призывают власти не мобилизовать официально трудоустроенных работников своих предприятий во время сверки данных в ТЦК и СП.
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"Звір", що вийшов із моря, з 7 головами (7 "царів") і 10 рогів, із пащею, як у лева, - це "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР ".
Де 7 царів (голів)? - Ленін, Сталін, Хрущов, Брєжнєв, Андропов, Черненко, Горбачов.
Де 10 рогів? - дивіться у вікіпедії https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Soviet_Union_(1923%E2%80%931936).svg?uselang=ru "герб СССР" 1923 року - там не 14, а 10 ( ! ) колосків, оповитих стрічками ! А при нечіткому зображенні https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USSR_COA_1929.png?uselang=ru колоски схожі на роги, а стрічки навкруг них можна сплутати з "діадемами" .
Де "звір, що вийшов із моря"? - Раніше карти малювали так, що північ була внизу, а південь - вгорі. Тож якщо перевернути карту СРСР, то одразу очевидно, що якщо "звір" - це силует на карті, то: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_of_Soviet_Socialist_Republics_(orthographic_projection).svg?uselang=ru карта СРСР - це силует, схожий на звіра, який вийшов із моря (океани і моря навкруги), а голова, як у лева - це республіки в Середній Азії, силует яких схожий на силует голови лева, Каспійське море схоже на пащу лева, а Аральське море - на око лева .
"Звір" мав "смертельну рану", але вижив. - Це події 2-ї світової війни на території СРСР.
Але згодом цей "звір" "пішов у погибель", тобто, зник.
"Число звіра 666" - це не "число диявола", а число саме "звіра" - точніше, не число, а абревіатура - "СССР". - Справді, при нечіткому зображенні або написанні поганим почерком літери "С" схожі на арабські цифри "6". Навіть римські числа мають цифру "С", однак там вона означає не "6".
І "прийме число звіра" "на чоло своє або на руку свою" - це не татуювання - дуже просто: абревіатура "СССР" (тобто, "число звіра") була на паспорті. Фото в паспорті теж штампувалося рельєфною печаткою. Також ця абревіатура була в інших місцях (цитата: "группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве...").
Буде примушувати усіх людей "вклонятися образу 1-го звіра" і буде вбивати тих людей, хто відмовиться вклонитися образу 1-го звіра.
- Це те, чим займається саме зараз путінська орда. - Бреше про те, що начебто хоче "відродити" "великий і могутній" СРСР, щоб під цим приводом поневолювати інших людей і знищувати незгодних.
"2-й звір" буде мати 2 роги, як у барана. - При нечіткому зображенні потвора на російському гербі віддалено нагадує силует голови барана з рогами з боків - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 принаймні крила з боків схожі на роги барана .