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бронювання (309) мобілізація (2876) ОПК (184)

Потенціал ОПК під загрозою: Оборонні підприємства звернулися до Кабміну через мобілізацію працівників

Бронювання працівників ОПК

Провідні державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, що визнані критично важливими для економіки України в умовах воєнного стану та мають законну підставу бронювати до 100 відсотків працівників включно, закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників своїх підприємств під час звіряння даних у ТЦК та СП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, про це йдеться у відповідному зверненні.

Понад сорок підприємств, серед яких виробники ракетного озброєння, артилерії та снарядів, мінометів і пострілів до них, бронетехніки, безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби, у зверненні до Прем'єр-міністра, Міністрів оборони та стратегічних галузей промисловості, а також - Головнокомандувача ЗСУ, звертають увагу на те, що, після одночасного набуття чинності низкою законних та підзаконних актів, під загрозою постав виробничий потенціал вітчизняного ОПК.

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Зокрема, після досягнення працівником 25-річного віку підприємство зобов’язане звіряти його військово-облікові дані з ТЦК та СП, а працівник – пройти військово-лікарську комісію. Також Міноборони переглядає чи змінює перелік військово-облікових спеціальностей, через що окремі ВОС стають недійсними, внаслідок чого військовозобов’язані мають звертатися до ТЦК та СП стосовно внесення змін у військово-облікові документи.

"Існують непоодинокі випадки, коли саме в цей "перехідний" період ТЦК та СП здійснюють мобілізацію зазначеної категорії працівників, хоча мають офіційні докази їхньої безпосередньої участі у реалізації державних контрактів оборонного призначення. Попри участь таких фахівців у виконанні державних контрактів з держзамовником у сфері оборони та особливої важливості для галузі ВПК, одразу після проходження ВЛК таким працівникам вручається мобілізаційне розпорядження без можливості здійснити бронювання", - зазначають керівники оборонних підприємств.

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За таких умов, як стверджується у зверненні, Генеральний штаб та Міністерство оборони України відмовляють у погодженні підприємствам бронювання військовозобов’язаних працівників, які не здійснили заміну приписного свідоцтва на Тимчасове посвідчення, не оновили військово-облікову спеціальність або інші військово-облікові дані.

Така ситуація загрожує виконанню державних оборонних контрактів та негативно впливає на обороноздатність Держави. Підприємства ОПК наголошують на необхідності запровадження правового механізму відтермінування вручення мобілізаційних розпоряджень працівникам підприємств, визнаних критично важливими для оборони України, що дозволить бронювати спеціалістів після оновлення їхніх військо-облікових даних.

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Топ коментарі
+27
комусь ще підтвердження про здачу України треба?
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03.06.2024 13:34
+18
Совсем у людей совести нет!
Кому нужно ваше ОПК?
Всем нужна пицца и те,кто ее привезут под дом!
Пицца- фундамент нашей победы!!!!
На крайняк - шаурма...
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03.06.2024 13:34
+18
По-перше, їм глибоко ***** на проблеми ВПК, адже ті покидьки жити в Україні не збираються; по-друге, їм катастрофічно бракує мізків керувати процесами
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03.06.2024 13:41
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комусь ще підтвердження про здачу України треба?
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03.06.2024 13:34 Відповісти
Банальний совок. ТЦК просто переживають за свої зади. Виконують план, а наслідки їх не хвилюють
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03.06.2024 14:37 Відповісти
До чого тут совок? Цирк і зємарафон мають бронь, працівники ОПК - ні. Хіба таке в совку було?
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03.06.2024 15:43 Відповісти
Совсем у людей совести нет!
Кому нужно ваше ОПК?
Всем нужна пицца и те,кто ее привезут под дом!
Пицца- фундамент нашей победы!!!!
На крайняк - шаурма...
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03.06.2024 13:34 Відповісти
Цирк головне.А оборонні заводи це таке
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03.06.2024 13:40 Відповісти
Так Зе-макака "нікаму нічєво нє должен". Де там нова еліта по кущах ховається?!
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03.06.2024 13:35 Відповісти
Всьо ідьот по плану, нє мєшайтє.
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03.06.2024 13:36 Відповісти
Все за сталінським феншуєм..зараз дітей й жінок на оборонку кине..
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03.06.2024 13:37 Відповісти
А потім здасть локації заводів.
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03.06.2024 15:19 Відповісти
то хай перерегять опк на бродячий цирк, а всих співробітників зарегять клоунами. такий рефреймінг спрацює стопроцентно! оп-а сваих не брасаєт! ))
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03.06.2024 13:39 Відповісти
По-перше, їм глибоко ***** на проблеми ВПК, адже ті покидьки жити в Україні не збираються; по-друге, їм катастрофічно бракує мізків керувати процесами
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03.06.2024 13:41 Відповісти
Як що вироблену зброю нікому буде вкласти в руки, то і ОПК нікому буде непотрібний. Жінки, дівчата, школярі, всих не перечислиш, хто може виконувати рутинну працю на заводі. А мужики повинні стріляти!
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03.06.2024 13:42 Відповісти
звичайно. От мусорами працювати жінки не можуть. Та й Квартал-95 не резиновий. Так само не всі можуть бути блогерами-сраколизами зеленої влади. А оборнка - та нахєр її, правильно. Хай школярі нові зразки зброї розробляють.
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03.06.2024 13:46 Відповісти
Простите, мы когда перестали быть демократией?
Может- нам сразу Гитлерюгенд организовать?
И школьников на фронт отправить!
Чё мелочиться?
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03.06.2024 13:48 Відповісти
То чому не стріляють вже мобілізовані мужики? Які рубежі вони тримають і де? Будують дачі командирам? Другий рік нам триндять, що "вони потрібні для забезпечення". А ми бачимо, що саме вони "забезпечують". Нехай Сирський піднімає свій зад і дійсно проводить аудит своїх "авгієвих стаєнь".
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03.06.2024 14:06 Відповісти
12млн повинні стріляти? Зброєю їх всіх, заробітними платами ти забезпечиш опудало зелене?
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03.06.2024 19:36 Відповісти
А то кабмін не в курсі? Вони все знають. Але не вони реальний кабмін. Вони тільки ширма. А ті хто за ширмою, якраз і дали такий наказ. Лікарів цілими відділеннями, спеціалістів з підприємств, журналістів, які розслідують корупцію, і так далі. І бажано мордою об свіжий асфальт, і обов'язково під камеру, і в Інет.
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03.06.2024 13:47 Відповісти
Просто випішіть усім працівникам ВПК мандати депутатів Верради - та й по всьому!
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03.06.2024 13:49 Відповісти
знаю хистори, от предприятия ВВП, что набирают под бронь чуваков, типа на обучения токаря и прочиим - заплатил бабки, и ты типа учишься на токаря, к станку можешь не подходить
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03.06.2024 13:50 Відповісти
3.14дежь.Я сам работаю на оборонку и вижу все изнутри.
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03.06.2024 19:15 Відповісти
ну то что вы где-то там работает не признак вашей проинформированности P.s понту мне п"здеть? ну вот реально
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04.06.2024 08:25 Відповісти
Зате 95макаки вільно стрибають по сцені і жодні тцкуни їх не бусифікують.
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03.06.2024 13:52 Відповісти
Етодругое
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03.06.2024 14:31 Відповісти
Якщо вони спеціалісти у своїй справі, то броня потрібна. А ті, хто як у нас завжди буває "фахівцями з блату", то на мобілізацію. Блатують нехай у окопах.
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03.06.2024 13:56 Відповісти
Тільки в реальності гребуть якраз спеціалістів, а фахівці з блату і з ТЦК про відстрочку від мобілізаціі на час узгодження броні домовитися можуть.
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03.06.2024 14:20 Відповісти
Зеленим гнидам не можна от так от взяти і не підірвати ОПК України. Клоуни і циркові важливіші ніж зброя.
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03.06.2024 14:03 Відповісти
Лисий пройшов оновлення?
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03.06.2024 14:05 Відповісти
іноді в мене виникає дивне запитання - на кого ще, окрім себе, працюють ці тцк... я вже стільки історій наслухалась, що в мене виник сумнів в тому, що тцк хоч якось зацікавлені у збереженні та примноженні обороноздатності країни..., складається враження, що вони виконують чиєсь замовлення під прикриттям..., якщо приходиш до тцк добровільно тебе б'ють, якщо не приходиш. теж б'ють...
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03.06.2024 14:15 Відповісти
С подключением. "Складається враження, що вони виконують чиєсь замовлення..." - такая штука называется моб. план, спущенный на военкома и который он выполняет, как может и как он в силу своего тупизма понимает. Поэтому у нас и такая сейчас ситуация, когда левая рука не знает, что делает правая. Когда работники ТЦК всеми силами пытаются выполнить моб. план, мобая всех до кого физически смогут дотянуться.
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03.06.2024 14:30 Відповісти
на 3-му році війни у 21 сторіччі й досі покладатися на тупість воєнкомів, що вони мобілізують достатньо й всіх кого треба це ще більша тупість... й говорить тільки на користь кризи управління у всіх сферах...
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03.06.2024 14:53 Відповісти
Не на муз інструмент потрібно пальцем показувати, а на музиканта )
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03.06.2024 19:40 Відповісти
Тупа солдапфонщіна в дії, мобілізувати усіх без думно... першими тих без кого не можливо захищатись і жити... замість тупих манагерів, барменів та інших з вищою липовою освітою та нульовим стажем і кваліфікацією...
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03.06.2024 14:33 Відповісти
Волати до Західних партнерів-"дайте зброю"..?!!!
А тим часом тримати на "голодному пайку" фінансово свій ВПК та ще " вимивати" звідти цінні кадри під час війни...
Оце "патужно"...!дуже "патужно"...!
Це чергове "пакращення" від влади...
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03.06.2024 14:50 Відповісти
Шось у мене день Ложкіна сьогодні

На тему статті:
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03.06.2024 15:44 Відповісти
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03.06.2024 15:51 Відповісти
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03.06.2024 15:56 Відповісти
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03.06.2024 15:57 Відповісти
Класні картини малює. Шкода тільки що сам він - юзаний контрацептив...
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03.06.2024 15:59 Відповісти
Ложкін - неоднозначний персонаж. Карикатурно-сатирично зображає дійсність. Іноді у формі "гротескного патріотизму". Принаймні, антиукраїнських мотивів у нього я не бачив.
Вася Ложкін в гостях у колег у Києві. 2013 рік.

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03.06.2024 16:20 Відповісти
В том числе, Вася Ложкин написал: "Я за Донбасс, хватит убивать"; "Или вы думали, что скакуны из страны 404 мне близки по духу? Я лично с ними общался до революции. Все, что там происходит, меня не удивляет. Огорчает, но не удивляет".;"Я вам страшное скажу - я говорил, что Крым наш, еще задолго до того как"

https://news.obozrevatel.com/society/06432-zhestko-vyismeivavshij-rossiyu-hudozhnik-razocharoval-ukraintsev.htm
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03.06.2024 16:26 Відповісти
Вася любить тролінг. Це цілком у його дусі. Він взагалі не сприймає щось на повному серйозі. Якщо його дістають, він може щось "видати" таке, що всі роти роззявляють. Вася, як квантовий елемент - одночасно може перебувати у різних фазових станах.

Наприклад, ось його пісня "Впєрьод, расія!". Для одних вона є знущальною пародією на кацапський "ура-патріотизм". А кацапи часто сприймають її без іронії, на повному серйозі. Кому як.

https://www.youtube.com/watch?v=586eyeY3To0 Эбонитовый Колотун - Вперёд, Россия! (для Евровидения)
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03.06.2024 16:49 Відповісти
Я думаю так. Якшо ото в статті - це все, що він писав про Україну. І більше він нічого не додавав, по типу "гойда". То це нормальний чувак і ніякий не контрацептив.
Вася, якшо ти це читаєш, не ображайся і малюй ще.
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03.06.2024 17:10 Відповісти
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03.06.2024 17:24 Відповісти
В 2009 році Ложкін передбачив війну Росії проти України. Тоді з нього насміхалися.
Він тоді виклав свій допис у Лайвджорнелі, нині закритому. Але у архіві цей допис Ложкіна зберігся. http://web.archive.org/web/20090523053619/http://vasya-lozhkin.livejournal.com/115917.html

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03.06.2024 16:26 Відповісти
Внутрішній ворог на Банковій нічим не краще за зовнішнього.
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03.06.2024 17:07 Відповісти
Тобто з цирку мобілізувати не можна а з оборонного заводу- можна.
Якось так і виживаємо.
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03.06.2024 17:33 Відповісти
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03.06.2024 17:39 Відповісти
....генітально- патужні урядовці , виконують послуги диверсантів.
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03.06.2024 18:55 Відповісти
 
 