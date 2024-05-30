На порталі "Дія" запустять електронне бронювання
На порталі "Дія" запустять функціонал електронного бронювання.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
"Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі "Дія" буде запущено функціонал електронного бронювання", - розповіла Черногоренко.
Вона також зазначила, що, на думку Міноборони, "усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією".
"Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК", - сказала Черногоренко.
Як розповіла заступниця міністра, Міноборони "зробило все, що мало б зробити з точки зору готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів".
"Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні... для колег, щоб "докрутити" функціонал, і ми запустимося", - сказала Черногоренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бронювання військовозобов’язаних за списками, поданими до 10 травня, здійснюватиметься за погодженням Генерального штабу Збройних Сил України, а не Міністерства оборони.
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Може спочатку впроваджуються всі інструменти для бронювання, обліку та мобілізації. Перевіряються, вводяться в дію. Потім дається термін на уточнення даних. А вже потім починається вилов порушників
А не поставити крайні терміни з бронювання та обліку, коли нічого толком не підготовлено і паралельно ловити людей на вулицях, навіть якщо вони йдуть оновлювати дані...
А так як у нас ТЦК зараз наділили повною владою поза законом, то тому на вулиці і не ризикують ступати
А як присосатись до солодкого і популярного економічного бронювання, так Мінцифри тут, як тут.
2,5 роки масштабної війни, а в них лише рейтинги та схеми в голові.
Схоже, що це одна контора придумує