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Новини
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На порталі "Дія" запустять електронне бронювання

дія

На порталі "Дія" запустять функціонал електронного бронювання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі "Дія" буде запущено функціонал електронного бронювання", - розповіла Черногоренко.

Вона також зазначила, що, на думку Міноборони, "усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією".

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"Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК", - сказала Черногоренко.

Як розповіла заступниця міністра, Міноборони "зробило все, що мало б зробити з точки зору готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів".

"Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні... для колег, щоб "докрутити" функціонал, і ми запустимося", - сказала Черногоренко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бронювання військовозобов’язаних за списками, поданими до 10 травня, здійснюватиметься за погодженням Генерального штабу Збройних Сил України, а не Міністерства оборони.

Автор: 

бронювання (336) Дія (1123) Черногоренко Катерина (121)


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Топ коментарі
+4
Як електронне? А хабарі кому давати?
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30.05.2024 13:15
+3
Так то ж нормальний алгоритм, а то зелений.Бігом запустити, потім допилювати находу, ще й створювати юридичні колізії
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30.05.2024 13:07
+2
Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше
=======

Може спочатку впроваджуються всі інструменти для бронювання, обліку та мобілізації. Перевіряються, вводяться в дію. Потім дається термін на уточнення даних. А вже потім починається вилов порушників

А не поставити крайні терміни з бронювання та обліку, коли нічого толком не підготовлено і паралельно ловити людей на вулицях, навіть якщо вони йдуть оновлювати дані...
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30.05.2024 12:56
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Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше
=======

Може спочатку впроваджуються всі інструменти для бронювання, обліку та мобілізації. Перевіряються, вводяться в дію. Потім дається термін на уточнення даних. А вже потім починається вилов порушників

А не поставити крайні терміни з бронювання та обліку, коли нічого толком не підготовлено і паралельно ловити людей на вулицях, навіть якщо вони йдуть оновлювати дані...
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30.05.2024 12:56 Відповісти
Так то ж нормальний алгоритм, а то зелений.Бігом запустити, потім допилювати находу, ще й створювати юридичні колізії
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30.05.2024 13:07 Відповісти
І щодня хтось розповідає як правильно розуміти закон, розповідаючи діаметрально протилежне, що пояснювали вчора

А так як у нас ТЦК зараз наділили повною владою поза законом, то тому на вулиці і не ризикують ступати
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30.05.2024 13:31 Відповісти
Як електронне? А хабарі кому давати?
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30.05.2024 13:15 Відповісти
Донати наше все...
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30.05.2024 14:29 Відповісти
All inclusive.
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30.05.2024 16:42 Відповісти
Бач, як створювати непопулярний в масах Резерв+, так міністр Хвьодоров - "Ці руки нічого не розробляли!!!"
А як присосатись до солодкого і популярного економічного бронювання, так Мінцифри тут, як тут.
2,5 роки масштабної війни, а в них лише рейтинги та схеми в голові.
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30.05.2024 13:48 Відповісти
Що таке "позитивна дискримінація"?? Це те саме що "отріцатєльноє наступленіє"?
Схоже, що це одна контора придумує
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30.05.2024 14:12 Відповісти
Це означа що буде дуже боляче, но це потрібно сприймати як позитив.
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30.05.2024 16:45 Відповісти
Ціни на автоматичне бронювання можна взнати на сайті ОПи.
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30.05.2024 15:31 Відповісти
 
 