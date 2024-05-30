На портале "Дія" запустят электронное бронирование

На портале "Дія" запустят функционал электронного бронирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале "Дія" будет запущен функционал электронного бронирования", - рассказала Черногоренко.

Она также отметила, что, по мнению Минобороны, "все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться положительной дискриминацией".

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"Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК", - сказала Черногоренко.

Как рассказала заместитель министра, Минобороны "сделало все, что должно было бы сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся", - сказала Черногоренко.

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Напомним, ранее сообщалось, что бронирование военнообязанных по спискам, поданным до 10 мая, будет осуществляться по согласованию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а не Министерства обороны.