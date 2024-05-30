На портале "Дія" запустят электронное бронирование
На портале "Дія" запустят функционал электронного бронирования.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале "Дія" будет запущен функционал электронного бронирования", - рассказала Черногоренко.
Она также отметила, что, по мнению Минобороны, "все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться положительной дискриминацией".
"Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК", - сказала Черногоренко.
Как рассказала заместитель министра, Минобороны "сделало все, что должно было бы сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".
"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся", - сказала Черногоренко.
Напомним, ранее сообщалось, что бронирование военнообязанных по спискам, поданным до 10 мая, будет осуществляться по согласованию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а не Министерства обороны.
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Може спочатку впроваджуються всі інструменти для бронювання, обліку та мобілізації. Перевіряються, вводяться в дію. Потім дається термін на уточнення даних. А вже потім починається вилов порушників
А не поставити крайні терміни з бронювання та обліку, коли нічого толком не підготовлено і паралельно ловити людей на вулицях, навіть якщо вони йдуть оновлювати дані...
А так як у нас ТЦК зараз наділили повною владою поза законом, то тому на вулиці і не ризикують ступати
А як присосатись до солодкого і популярного економічного бронювання, так Мінцифри тут, як тут.
2,5 роки масштабної війни, а в них лише рейтинги та схеми в голові.
Схоже, що це одна контора придумує