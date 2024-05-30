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бронирование (137) Дія (405) Черногоренко (97)

На портале "Дія" запустят электронное бронирование

дія

На портале "Дія" запустят функционал электронного бронирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно быстрее. Так получилось, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале "Дія" будет запущен функционал электронного бронирования", - рассказала Черногоренко.

Она также отметила, что, по мнению Минобороны, "все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться положительной дискриминацией".

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"Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК", - сказала Черногоренко.

Как рассказала заместитель министра, Минобороны "сделало все, что должно было бы сделать с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся", - сказала Черногоренко.

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Напомним, ранее сообщалось, что бронирование военнообязанных по спискам, поданным до 10 мая, будет осуществляться по согласованию Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а не Министерства обороны.
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Топ комментарии
+4
Як електронне? А хабарі кому давати?
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30.05.2024 13:15
+3
Так то ж нормальний алгоритм, а то зелений.Бігом запустити, потім допилювати находу, ще й створювати юридичні колізії
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30.05.2024 13:07
+2
Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше
=======

Може спочатку впроваджуються всі інструменти для бронювання, обліку та мобілізації. Перевіряються, вводяться в дію. Потім дається термін на уточнення даних. А вже потім починається вилов порушників

А не поставити крайні терміни з бронювання та обліку, коли нічого толком не підготовлено і паралельно ловити людей на вулицях, навіть якщо вони йдуть оновлювати дані...
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30.05.2024 12:56
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Правила форума Совет форумчан
Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше
=======

Може спочатку впроваджуються всі інструменти для бронювання, обліку та мобілізації. Перевіряються, вводяться в дію. Потім дається термін на уточнення даних. А вже потім починається вилов порушників

А не поставити крайні терміни з бронювання та обліку, коли нічого толком не підготовлено і паралельно ловити людей на вулицях, навіть якщо вони йдуть оновлювати дані...
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30.05.2024 12:56 Ответить
Так то ж нормальний алгоритм, а то зелений.Бігом запустити, потім допилювати находу, ще й створювати юридичні колізії
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30.05.2024 13:07 Ответить
І щодня хтось розповідає як правильно розуміти закон, розповідаючи діаметрально протилежне, що пояснювали вчора

А так як у нас ТЦК зараз наділили повною владою поза законом, то тому на вулиці і не ризикують ступати
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30.05.2024 13:31 Ответить
Як електронне? А хабарі кому давати?
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30.05.2024 13:15 Ответить
Донати наше все...
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30.05.2024 14:29 Ответить
All inclusive.
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30.05.2024 16:42 Ответить
Бач, як створювати непопулярний в масах Резерв+, так міністр Хвьодоров - "Ці руки нічого не розробляли!!!"
А як присосатись до солодкого і популярного економічного бронювання, так Мінцифри тут, як тут.
2,5 роки масштабної війни, а в них лише рейтинги та схеми в голові.
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30.05.2024 13:48 Ответить
Що таке "позитивна дискримінація"?? Це те саме що "отріцатєльноє наступленіє"?
Схоже, що це одна контора придумує
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30.05.2024 14:12 Ответить
Це означа що буде дуже боляче, но це потрібно сприймати як позитив.
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30.05.2024 16:45 Ответить
Ціни на автоматичне бронювання можна взнати на сайті ОПи.
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30.05.2024 15:31 Ответить
 
 