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Новости Война
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бронирование (137) мобилизация (2607) ОПК (120)

Потенциал ОПК под угрозой: Оборонные предприятия обратились в Кабмин из-за мобилизации работников

Бронювання працівників ОПК

Ведущие государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, признанные критически важными для экономики Украины в условиях военного положения и имеющие законное основание бронировать до 100 процентов работников включительно, призывают власть не мобилизовать официально трудоустроенных работников своих предприятий во время сверки данных в ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом говорится в соответствующем обращении.

Более сорока предприятий, среди которых - производители ракетного вооружения, артиллерии и снарядов, минометов и выстрелов к ним, бронетехники, беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы, в обращении к Премьер-министру, Министрам обороны и стратегических отраслей промышленности, а также - Главнокомандующему ВСУ, обращают внимание на то, что, после одновременного вступления в силу ряда законных и подзаконных актов, под угрозой оказался производственный потенциал отечественного ОПК.

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В частности, после достижения работником 25-летнего возраста предприятие обязано сверять его военно-учетные данные с ТЦК и СП, а работник - пройти военно-врачебную комиссию. Также Минобороны пересматривает или изменяет перечень военно-учетных специальностей, из-за чего отдельные ВОС становятся недействительными, в результате чего военнообязанные должны обращаться в ТЦК и СП за внесением изменений в военно-учетные документы.

"Существуют отдельные случаи, когда именно в этот "переходный" период ТЦК и СП осуществляют мобилизацию указанной категории работников, хотя имеют официальные доказательства их непосредственного участия в реализации государственных контрактов оборонного назначения. Несмотря на участие таких специалистов в выполнении государственных контрактов с госзаказчиком в сфере обороны и особой важности для отрасли ВПК, сразу после прохождения ВВК таким работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности осуществить бронирование", - отмечают руководители оборонных предприятий.

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При таких условиях, как утверждается в обращении, Генеральный штаб и Министерство обороны Украины отказывают в согласовании предприятиям бронирования военнообязанных работников, которые не осуществили замену приписного свидетельства на Временное удостоверение, не обновили военно-учетную специальность или другие военно-учетные данные.

Такая ситуация угрожает выполнению государственных оборонных контрактов и негативно влияет на обороноспособность государства. Предприятия ОПК отмечают необходимость введения правового механизма отсрочки вручения мобилизационных распоряжений работникам предприятий, признанных критически важными для обороны Украины, что позволит бронировать специалистов после обновления их военно-учетных данных.

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Топ комментарии
+27
комусь ще підтвердження про здачу України треба?
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03.06.2024 13:34
+18
Совсем у людей совести нет!
Кому нужно ваше ОПК?
Всем нужна пицца и те,кто ее привезут под дом!
Пицца- фундамент нашей победы!!!!
На крайняк - шаурма...
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03.06.2024 13:34
+18
По-перше, їм глибоко ***** на проблеми ВПК, адже ті покидьки жити в Україні не збираються; по-друге, їм катастрофічно бракує мізків керувати процесами
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03.06.2024 13:41
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Правила форума Совет форумчан
комусь ще підтвердження про здачу України треба?
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03.06.2024 13:34 Ответить
Банальний совок. ТЦК просто переживають за свої зади. Виконують план, а наслідки їх не хвилюють
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03.06.2024 14:37 Ответить
До чого тут совок? Цирк і зємарафон мають бронь, працівники ОПК - ні. Хіба таке в совку було?
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03.06.2024 15:43 Ответить
Совсем у людей совести нет!
Кому нужно ваше ОПК?
Всем нужна пицца и те,кто ее привезут под дом!
Пицца- фундамент нашей победы!!!!
На крайняк - шаурма...
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03.06.2024 13:34 Ответить
Цирк головне.А оборонні заводи це таке
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03.06.2024 13:40 Ответить
Так Зе-макака "нікаму нічєво нє должен". Де там нова еліта по кущах ховається?!
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03.06.2024 13:35 Ответить
Всьо ідьот по плану, нє мєшайтє.
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03.06.2024 13:36 Ответить
Все за сталінським феншуєм..зараз дітей й жінок на оборонку кине..
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03.06.2024 13:37 Ответить
А потім здасть локації заводів.
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03.06.2024 15:19 Ответить
то хай перерегять опк на бродячий цирк, а всих співробітників зарегять клоунами. такий рефреймінг спрацює стопроцентно! оп-а сваих не брасаєт! ))
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03.06.2024 13:39 Ответить
По-перше, їм глибоко ***** на проблеми ВПК, адже ті покидьки жити в Україні не збираються; по-друге, їм катастрофічно бракує мізків керувати процесами
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03.06.2024 13:41 Ответить
Як що вироблену зброю нікому буде вкласти в руки, то і ОПК нікому буде непотрібний. Жінки, дівчата, школярі, всих не перечислиш, хто може виконувати рутинну працю на заводі. А мужики повинні стріляти!
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03.06.2024 13:42 Ответить
звичайно. От мусорами працювати жінки не можуть. Та й Квартал-95 не резиновий. Так само не всі можуть бути блогерами-сраколизами зеленої влади. А оборнка - та нахєр її, правильно. Хай школярі нові зразки зброї розробляють.
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03.06.2024 13:46 Ответить
Простите, мы когда перестали быть демократией?
Может- нам сразу Гитлерюгенд организовать?
И школьников на фронт отправить!
Чё мелочиться?
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03.06.2024 13:48 Ответить
То чому не стріляють вже мобілізовані мужики? Які рубежі вони тримають і де? Будують дачі командирам? Другий рік нам триндять, що "вони потрібні для забезпечення". А ми бачимо, що саме вони "забезпечують". Нехай Сирський піднімає свій зад і дійсно проводить аудит своїх "авгієвих стаєнь".
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03.06.2024 14:06 Ответить
12млн повинні стріляти? Зброєю їх всіх, заробітними платами ти забезпечиш опудало зелене?
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03.06.2024 19:36 Ответить
А то кабмін не в курсі? Вони все знають. Але не вони реальний кабмін. Вони тільки ширма. А ті хто за ширмою, якраз і дали такий наказ. Лікарів цілими відділеннями, спеціалістів з підприємств, журналістів, які розслідують корупцію, і так далі. І бажано мордою об свіжий асфальт, і обов'язково під камеру, і в Інет.
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03.06.2024 13:47 Ответить
Просто випішіть усім працівникам ВПК мандати депутатів Верради - та й по всьому!
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03.06.2024 13:49 Ответить
знаю хистори, от предприятия ВВП, что набирают под бронь чуваков, типа на обучения токаря и прочиим - заплатил бабки, и ты типа учишься на токаря, к станку можешь не подходить
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03.06.2024 13:50 Ответить
3.14дежь.Я сам работаю на оборонку и вижу все изнутри.
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03.06.2024 19:15 Ответить
ну то что вы где-то там работает не признак вашей проинформированности P.s понту мне п"здеть? ну вот реально
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04.06.2024 08:25 Ответить
Зате 95макаки вільно стрибають по сцені і жодні тцкуни їх не бусифікують.
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03.06.2024 13:52 Ответить
Етодругое
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03.06.2024 14:31 Ответить
Якщо вони спеціалісти у своїй справі, то броня потрібна. А ті, хто як у нас завжди буває "фахівцями з блату", то на мобілізацію. Блатують нехай у окопах.
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03.06.2024 13:56 Ответить
Тільки в реальності гребуть якраз спеціалістів, а фахівці з блату і з ТЦК про відстрочку від мобілізаціі на час узгодження броні домовитися можуть.
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03.06.2024 14:20 Ответить
Зеленим гнидам не можна от так от взяти і не підірвати ОПК України. Клоуни і циркові важливіші ніж зброя.
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03.06.2024 14:03 Ответить
Лисий пройшов оновлення?
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03.06.2024 14:05 Ответить
іноді в мене виникає дивне запитання - на кого ще, окрім себе, працюють ці тцк... я вже стільки історій наслухалась, що в мене виник сумнів в тому, що тцк хоч якось зацікавлені у збереженні та примноженні обороноздатності країни..., складається враження, що вони виконують чиєсь замовлення під прикриттям..., якщо приходиш до тцк добровільно тебе б'ють, якщо не приходиш. теж б'ють...
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03.06.2024 14:15 Ответить
С подключением. "Складається враження, що вони виконують чиєсь замовлення..." - такая штука называется моб. план, спущенный на военкома и который он выполняет, как может и как он в силу своего тупизма понимает. Поэтому у нас и такая сейчас ситуация, когда левая рука не знает, что делает правая. Когда работники ТЦК всеми силами пытаются выполнить моб. план, мобая всех до кого физически смогут дотянуться.
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03.06.2024 14:30 Ответить
на 3-му році війни у 21 сторіччі й досі покладатися на тупість воєнкомів, що вони мобілізують достатньо й всіх кого треба це ще більша тупість... й говорить тільки на користь кризи управління у всіх сферах...
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03.06.2024 14:53 Ответить
Не на муз інструмент потрібно пальцем показувати, а на музиканта )
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03.06.2024 19:40 Ответить
Тупа солдапфонщіна в дії, мобілізувати усіх без думно... першими тих без кого не можливо захищатись і жити... замість тупих манагерів, барменів та інших з вищою липовою освітою та нульовим стажем і кваліфікацією...
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03.06.2024 14:33 Ответить
Волати до Західних партнерів-"дайте зброю"..?!!!
А тим часом тримати на "голодному пайку" фінансово свій ВПК та ще " вимивати" звідти цінні кадри під час війни...
Оце "патужно"...!дуже "патужно"...!
Це чергове "пакращення" від влади...
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03.06.2024 14:50 Ответить
Шось у мене день Ложкіна сьогодні

На тему статті:
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03.06.2024 15:44 Ответить
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03.06.2024 15:51 Ответить
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03.06.2024 15:56 Ответить
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03.06.2024 15:57 Ответить
Класні картини малює. Шкода тільки що сам він - юзаний контрацептив...
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03.06.2024 15:59 Ответить
Ложкін - неоднозначний персонаж. Карикатурно-сатирично зображає дійсність. Іноді у формі "гротескного патріотизму". Принаймні, антиукраїнських мотивів у нього я не бачив.
Вася Ложкін в гостях у колег у Києві. 2013 рік.

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03.06.2024 16:20 Ответить
В том числе, Вася Ложкин написал: "Я за Донбасс, хватит убивать"; "Или вы думали, что скакуны из страны 404 мне близки по духу? Я лично с ними общался до революции. Все, что там происходит, меня не удивляет. Огорчает, но не удивляет".;"Я вам страшное скажу - я говорил, что Крым наш, еще задолго до того как"

https://news.obozrevatel.com/society/06432-zhestko-vyismeivavshij-rossiyu-hudozhnik-razocharoval-ukraintsev.htm
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03.06.2024 16:26 Ответить
Вася любить тролінг. Це цілком у його дусі. Він взагалі не сприймає щось на повному серйозі. Якщо його дістають, він може щось "видати" таке, що всі роти роззявляють. Вася, як квантовий елемент - одночасно може перебувати у різних фазових станах.

Наприклад, ось його пісня "Впєрьод, расія!". Для одних вона є знущальною пародією на кацапський "ура-патріотизм". А кацапи часто сприймають її без іронії, на повному серйозі. Кому як.

https://www.youtube.com/watch?v=586eyeY3To0 Эбонитовый Колотун - Вперёд, Россия! (для Евровидения)
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03.06.2024 16:49 Ответить
Я думаю так. Якшо ото в статті - це все, що він писав про Україну. І більше він нічого не додавав, по типу "гойда". То це нормальний чувак і ніякий не контрацептив.
Вася, якшо ти це читаєш, не ображайся і малюй ще.
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03.06.2024 17:10 Ответить
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03.06.2024 17:24 Ответить
В 2009 році Ложкін передбачив війну Росії проти України. Тоді з нього насміхалися.
Він тоді виклав свій допис у Лайвджорнелі, нині закритому. Але у архіві цей допис Ложкіна зберігся. http://web.archive.org/web/20090523053619/http://vasya-lozhkin.livejournal.com/115917.html

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03.06.2024 16:26 Ответить
Внутрішній ворог на Банковій нічим не краще за зовнішнього.
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03.06.2024 17:07 Ответить
Тобто з цирку мобілізувати не можна а з оборонного заводу- можна.
Якось так і виживаємо.
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03.06.2024 17:33 Ответить
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03.06.2024 17:39 Ответить
....генітально- патужні урядовці , виконують послуги диверсантів.
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03.06.2024 18:55 Ответить
 
 