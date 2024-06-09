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Новости мобилизации
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Минобороны (9038) мобилизация (2607) приложение (168) военно-врачебная комиссия (139)

В "Резерв+" внедрят функцию электронного направления на ВВК "ограниченно пригодным", - Минобороны

Резерв+

Минобороны Украины планирует внедрить возможность получения электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) тем, кто имеет статус "ограниченно годный".

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сейчас в приложении нет такой функции, но ее уже рассматривают.

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"Хочу приоткрыть завесу, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в "Резерв+". Это по желанию человека", - уточнила заместитель министра обороны.

С появлением такой технической возможности, военнообязанные смогут выбрать или получить направление на прохождение ВВК во время личного визита в ТЦК, или получить его в приложении "Резерв+". Кроме того, функция должна разгрузить ТЦК.

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"Но это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительных очередей на такое формальное действие, получить направление это формальное действие", - резюмировала Екатерина Черногоренко.
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Топ комментарии
+37
В Україні завжди діяв чесний суспільний договір. Держава не дурить громадян, громадяни не дурять державу. От наприклад громадянам не подобалися хабарі в лікарнях - влада ліквідувала хабарі. Лишилися благодійні внески, але не хабарі. Так і тут - сказали що повісток не буде, їх і не буде. Будуть електронні направлення. От і громадяни не тікають від мобілізації через Тису, а подорожують по ЄС. Все правильно, все вірно.
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09.06.2024 03:07
+31
Ну, скажемо відверто, всі знали, що той резерв+ створювався виключно заради електронних повісток, щоб там не стверджувала держава і клялась мамою, що це не так. Не треба бути генієм щоб розуміти як та схема працюватиме.
Так само як всі розуміють вже давно, що держава патологічно п...дить і за першої нагоди спробує кинути через х..й.
Тож не сказати, що відбулося щось екстраординарне.
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09.06.2024 03:19
+26
Жодних повісток в резерв+ не буде.
---------------
********: Оманський Віслюк
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09.06.2024 02:05
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Відчувають неминучість поразки. На росії зростє ненависть до т.з асвабадітєлєй. Частішають і напади на виродків яким вдалося вижити.

https://t.me/pecherymordora356
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09.06.2024 01:55 Ответить
Жодних повісток в резерв+ не буде.
---------------
********: Оманський Віслюк
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09.06.2024 02:05 Ответить
Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", - заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації . Джерело:
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09.06.2024 06:54 Ответить
Головне слово- поки що...
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09.06.2024 12:42 Ответить
В Україні завжди діяв чесний суспільний договір. Держава не дурить громадян, громадяни не дурять державу. От наприклад громадянам не подобалися хабарі в лікарнях - влада ліквідувала хабарі. Лишилися благодійні внески, але не хабарі. Так і тут - сказали що повісток не буде, їх і не буде. Будуть електронні направлення. От і громадяни не тікають від мобілізації через Тису, а подорожують по ЄС. Все правильно, все вірно.
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09.06.2024 03:07 Ответить
Не подобаються хобарі - влада ліквідувала лікарні.
Не подобається здавати на штори - влада ліквідувала школи.
Ну і так далі...
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09.06.2024 03:19 Ответить
Що цікаво, я мав сумнівну радість відвідування лікарень при всіх владах, починаючи з Ющенка, і шось нікуди ті благодійні внески не зникли. Тільки машини біля лікарень все крутіші й крутіші стоять. Десь ці реформи якось відбуваються, шлях в Європу, гідність, боротьба з корупцією... Та тільки хура й досі там (с)
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09.06.2024 04:16 Ответить
Можливо завдяки тим благодійним внескам ви живі ?
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09.06.2024 04:53 Ответить
Благодійні внески це не означає що вас будуть лікувати безкоштовно ..людина залишається живою тільки завдяки грошам в її кармані
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09.06.2024 05:45 Ответить
А я про що? Лікуватись даром - даром лікуватись.
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09.06.2024 06:06 Ответить
- Добридень, безкоштовний лікар!
- Прощавайте, безнадійно хворий...
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09.06.2024 08:34 Ответить
Ну, скажемо відверто, всі знали, що той резерв+ створювався виключно заради електронних повісток, щоб там не стверджувала держава і клялась мамою, що це не так. Не треба бути генієм щоб розуміти як та схема працюватиме.
Так само як всі розуміють вже давно, що держава патологічно п...дить і за першої нагоди спробує кинути через х..й.
Тож не сказати, що відбулося щось екстраординарне.
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09.06.2024 03:19 Ответить
Всі розуміють, що і як, це вірно. Але факт перманентної брехні це не відміняє. Казали б уже зразу як є, нащо ці цирки з конями. Всі все бачать, але з дерев'яними обличчями стверджують зовсім інше. І це не тільки про війну, воно тут завжди й в усьому так було.
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09.06.2024 04:13 Ответить
Так я ж кажу, що при владі патологічні брехуни. Це означає що вони фізично не можуть не брехати і брешуть навіть без вигоди для себе. Здавалося б, от тут можна не брехати, але натура бере своє.
Вони ж навіть не стараються, щоб та брехня не виглядала брехнею. Коли брешуть з метою щоб повірили, щоб щось приховати, то стараються ту брехню тримати якомога довше. А ці сьогодні брешуть, а вже буквально ЗАВТРА роблять зовсім не те, що ще вчора клялися робити і брешуть знову. Це ознака хвороби. Вони настільки звикли брехати, і що та брехня залишається без наслідків, що вже, скоріше за все, не помічають, як брешуть. Це стало просто стилем життя.
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09.06.2024 05:44 Ответить
Проблема не в тому шо вони брехуни та брешуть ..проблеса в охлосі який цих людей вибирає собі у владу і вірить їхній брехні останні 30 років..
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09.06.2024 05:49 Ответить
Ну, дуже часто за 30 років у людей і вибір був між "гімном та сечею", але в випадку с Зе "мудрий нарід" налажав так вже налажав по повній.
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09.06.2024 16:56 Ответить
молодець, людина з класним почуттям гумору!
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09.06.2024 09:46 Ответить
>громадянам не подобалися хабарі в лікарнях - влада ліквідувала хабарі
громадянам не подобалися хабарі в лікарнях - влада ліквідувала лікарні
fixed
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09.06.2024 12:02 Ответить
А всяке іпсо клевещут, що в нас держава не дбає про людей з особливими потребами... Усе для людей - як у Європі
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09.06.2024 06:02 Ответить
Відчувається турбота країни про своїх громадян. Аж сльоза навернулась. Невже ми дочекались цього?
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09.06.2024 06:08 Ответить
Ну що Ви, панове, це ж було досить очікувано. І так далі, аж до електронних повісток.
Питання, як завжди в іншому - будуть безупинно "довбати" тих декілька мільйонів, що зареєструються в Резерв+, але знову ігноруватимуть мільйони ухилянтів. Хоча, зачекайте, не ігноруватимуть - водійські права їм заблокують, для Васі, що уже 2 роки не виходить з квартири, це страшна погроза, ага.
Все як завжди, для самих сумлінних - мобілізація безстроково, для трохи менш сумлінних - біготня навколо ТЦК, а для ухилянтів та заброньованих - спокійне життя.
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09.06.2024 08:26 Ответить
Ти зараз ще спробуй отримати бронювання, або відстрочуу. ТЦК не хоче брати заяви, або кажуть прийдіть після 16-го. А Васі пришлю повістку додому і заблокують рахунки.
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09.06.2024 12:41 Ответить
"за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в "Резерв+". Це за бажанням людини"
Ну, і як мені повідомити їм про це? Якийсь цирк на дроті... У застосунку як не було, так і нема нічого. Є можливість легко навести лад з ухилянтами, вони тільки роблять вигляд, що щось роблять. Усе робиться для того, щоб обісцяних ухилянтів більшало, а потім сказати, що нема кому воювати
Промили мізки до того, що жіночки, сини яких уже 2 роки воюють, підтримують ухилянтську істерію. Тобто верещить не курка, яка ховає під спідницею, своє чмо, яке нєсозданноєдлявойниінікомунічєвонєдолжно, а ті, сини яких уже 2 роки через дії ухилянтів (точніше саботажу тцк) не отримують нормальної підмоги. Сюр якийсь
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09.06.2024 09:48 Ответить
Кому не подобається, видаліть той додаток і не впадайте в істерику.
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09.06.2024 13:10 Ответить
Це не допоможе. Авторизувався - все. Назад дороги немає. Хоч ти видалив той застосунок, хоч телефон загубив, хоч його в тебе вкрали. Не побачив сповіщення - проблеми індіанців, шерифа не хвилюють
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09.06.2024 15:40 Ответить
Не кажи дурню. В законі немає електронних повісток. Тільки паперові.
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09.06.2024 18:28 Ответить
Я какзав про сповіщення, а не про електронну повістку. І повістки невдовзі з'являться. Ще є прикол, коли ти не в розшуку, а насдідуючий день в розшуку
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09.06.2024 18:47 Ответить
Усе залежить від твого настрою. Якщо ти ссикло, і налаштований тікати через Тису, то тобі до сраки ті повістки. Якщо ти налаштований бути громадянином і захистити свій дім, сім'ю, землю, то тобі це теж не страшно. А якщо ти ні риба ні м'ясо, щоб захищав за тебе хтось інший, то ти нічим не кращій за пловців по Тисі. А навіть гірший. Бо ти потенційний колаборант. Нічого не будеш робити, якщо закінчаться на фронті громадяни, і прийдуть касаби. Ну як нічого. Будеш їм берці лизати та посміхатись, коли вони твою жінку будуть пердолити всім стадом, виселяти тебе із житла, та відбирати машину.
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10.06.2024 22:35 Ответить
Ось ти підсвідомо і визначився, до кого ти належиш, колаборант. Для таких як ти потрібно ввести паспорт негромадянина, як в Естоніі, щоб ви на держслужбу не змогли влаштуватись, і на виборах не могли нам то Янека вибрати, то Зеко-манду.
Звіздуй звідси, від тебе воняє.
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11.06.2024 10:18 Ответить
Супер!
Уже даже есть первые жертвы такой цифровизации через "Резерв+".
Имущество в госреестрах на контроле, все карточки банковские блокируются автоматически, водительское, страховка, индкод, загранпапорт, ID-карта не работают (QR-коды не считываются), регистрация за местом работы в пенсионном, ЕДРПО, соцстрахе, налоговой на паузе. Не продохнуть не выдохнуть. Долги растут, ОСББ с квартиры вот-вот выселит, свет отрезали.
И всё "благодаря" Резерв+!!!! (информация актуальна на 09,06,2024 по Киеву, Ровно, Хмельницкому, Полтаве, Харькову, Львову, Виннице, Одессе).
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09.06.2024 18:33 Ответить
Список жертв в студию!
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10.06.2024 22:26 Ответить
"Резерв+", очередная замануха для упоротых лохов.
В ОП так, к стати кулуарно и комментируют этот ресурс, кто повёлся тот уже на крючке, мы же не виноваты, что они такие законопослушные и доверчивые, в общем - простодушные лохи!
Лох не мамонт, он не вымрет!
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09.06.2024 18:25 Ответить
ГОНЧАРЕНКО 11 КВІТНЯ 2023 в Telegram
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.

Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.

Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.

Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."

Тільки то в них "реєстр гарматного м'яса", а в нас "зручний додаток для військовозобов'язаних". Не переплутайте.
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09.06.2024 19:41 Ответить
 
 