В "Резерв+" внедрят функцию электронного направления на ВВК "ограниченно пригодным", - Минобороны
Минобороны Украины планирует внедрить возможность получения электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) тем, кто имеет статус "ограниченно годный".
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сейчас в приложении нет такой функции, но ее уже рассматривают.
"Хочу приоткрыть завесу, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в "Резерв+". Это по желанию человека", - уточнила заместитель министра обороны.
С появлением такой технической возможности, военнообязанные смогут выбрать или получить направление на прохождение ВВК во время личного визита в ТЦК, или получить его в приложении "Резерв+". Кроме того, функция должна разгрузить ТЦК.
"Но это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительных очередей на такое формальное действие, получить направление это формальное действие", - резюмировала Екатерина Черногоренко.
Пожалуйста, подождите...
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********: Оманський Віслюк
Не подобається здавати на штори - влада ліквідувала школи.
Ну і так далі...
- Прощавайте, безнадійно хворий...
Так само як всі розуміють вже давно, що держава патологічно п...дить і за першої нагоди спробує кинути через х..й.
Тож не сказати, що відбулося щось екстраординарне.
Вони ж навіть не стараються, щоб та брехня не виглядала брехнею. Коли брешуть з метою щоб повірили, щоб щось приховати, то стараються ту брехню тримати якомога довше. А ці сьогодні брешуть, а вже буквально ЗАВТРА роблять зовсім не те, що ще вчора клялися робити і брешуть знову. Це ознака хвороби. Вони настільки звикли брехати, і що та брехня залишається без наслідків, що вже, скоріше за все, не помічають, як брешуть. Це стало просто стилем життя.
громадянам не подобалися хабарі в лікарнях - влада ліквідувала лікарні
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Питання, як завжди в іншому - будуть безупинно "довбати" тих декілька мільйонів, що зареєструються в Резерв+, але знову ігноруватимуть мільйони ухилянтів. Хоча, зачекайте, не ігноруватимуть - водійські права їм заблокують, для Васі, що уже 2 роки не виходить з квартири, це страшна погроза, ага.
Все як завжди, для самих сумлінних - мобілізація безстроково, для трохи менш сумлінних - біготня навколо ТЦК, а для ухилянтів та заброньованих - спокійне життя.
Ну, і як мені повідомити їм про це? Якийсь цирк на дроті... У застосунку як не було, так і нема нічого. Є можливість легко навести лад з ухилянтами, вони тільки роблять вигляд, що щось роблять. Усе робиться для того, щоб обісцяних ухилянтів більшало, а потім сказати, що нема кому воювати
Промили мізки до того, що жіночки, сини яких уже 2 роки воюють, підтримують ухилянтську істерію. Тобто верещить не курка, яка ховає під спідницею, своє чмо, яке нєсозданноєдлявойниінікомунічєвонєдолжно, а ті, сини яких уже 2 роки через дії ухилянтів (точніше саботажу тцк) не отримують нормальної підмоги. Сюр якийсь
Звіздуй звідси, від тебе воняє.
Уже даже есть первые жертвы такой цифровизации через "Резерв+".
Имущество в госреестрах на контроле, все карточки банковские блокируются автоматически, водительское, страховка, индкод, загранпапорт, ID-карта не работают (QR-коды не считываются), регистрация за местом работы в пенсионном, ЕДРПО, соцстрахе, налоговой на паузе. Не продохнуть не выдохнуть. Долги растут, ОСББ с квартиры вот-вот выселит, свет отрезали.
И всё "благодаря" Резерв+!!!! (информация актуальна на 09,06,2024 по Киеву, Ровно, Хмельницкому, Полтаве, Харькову, Львову, Виннице, Одессе).
В ОП так, к стати кулуарно и комментируют этот ресурс, кто повёлся тот уже на крючке, мы же не виноваты, что они такие законопослушные и доверчивые, в общем - простодушные лохи!
Лох не мамонт, он не вымрет!
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.
Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.
Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.
Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.
Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."
Тільки то в них "реєстр гарматного м'яса", а в нас "зручний додаток для військовозобов'язаних". Не переплутайте.