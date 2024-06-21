Мобилизовать всех правоохранителей сейчас невозможно. В Нацполиции служат 17 тысяч человек, не достигших 25 лет, - Клименко
Подразделения, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, сейчас составляют более 6 000 полицейских. Часть правоохранителей невозможно отправить на фронт, потому что они не достигли мобилизационного возраста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Игорь Клименко заявил в интервью "Радіо Свобода".
"На сегодня полицейские выполняют свои функции непосредственно в областях, на территории которых ведутся боевые действия - это 25 тысяч: Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Херсонская и так далее. Подразделения, которые дополнительно приданы ГПСУ на охрану, в том числе, и северной границы с Беларусью - еще 5 тысяч человек", - рассказал он.
Также, по его словам, сейчас формируются боевые бригады, которые усилят Силы обороны в ближайшее время.
Около 50% полицейских Нацполиции на сегодня будут задействованы или непосредственно в боевых действиях, или в обслуживании территории - эвакуации, документировании военных преступлений, несении службы - в приближенных к зоне боевых действий районах", - отметил Клименко.
Министр рассказал, что этого удалось достичь, потому что в МВД втрое сократили отдых для полицейских.
"То есть нагрузка на полицию выросла где-то в 2,5 -3 раза и она будет расти, потому что у нас есть вызовы. У нас есть вызовы на границе, потому что 25 тысяч пограничников также находятся в зоне боевых действий и непосредственно участвуют в боевых действиях, и их надо усиливать", - добавил Клименко.
Какая вам лично нужна польза от ГАИ?
Ехать попереду дорогу освобождать?
Так они же могут стать "добровольцами", написать заявление добровольно-принудительно...
https://www.youtube.com/watch?v=UTZsmLX41BM
- ви чого такі великі тарифи на електрику зробили?!
- не киздіть, у мене знайомий удома тесла, два кондиціонери, бойлери, купа техніки і навіть не помітив підвищення
Поранення є ,а УБД немає. Тому теж не все так солодко.
Сторож месяцами, годами по ночам груши околачивает. Где с него толк?
Пожарные, бока пролежали. Сколько не хожу лично пожара не видел. Какой толк с пожарных?
Учора на судилищі над Червінським показали екіперованих бугайців, які готові були мотузити тих, хто прийшов підтримати патріота!
Державний службовець повинен мати УБД!!!!!!
Десять!!!!років війни!!!
Вже всі могли показати як вони служать Державі.
Ах да, хто же тоді буде водіїв кошмарити на дорогах, хто бабусь буде гоняти за торгівлю біля ринку... В зоні БД 25000 мусорів? О як. Біле мене мене мешкають мусора із Лисичанська і Сєвєродонецька. Слава їм, що не втікли! Добу кошмарять водіїв на блок-посту в безпечному місці, в 14 км від ЛБЗ, а дві доби бухають, стрес знімають. Це десь 20 мусорів на добу і 40 відпочивають дві доби. Чим інші мусора займаються - х.з., але по Куп'янську враження, що мусорів більше рази в три ніж військових і цивільних разом взятих.
А пенсіонеров МВС, уяких вік 45+ і які знаходяться у закритих списках мобілізувати теж не можна?