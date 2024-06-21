Мобилизовать всех правоохранителей сейчас невозможно. В Нацполиции служат 17 тысяч человек, не достигших 25 лет, - Клименко

Подразделения, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, сейчас составляют более 6 000 полицейских. Часть правоохранителей невозможно отправить на фронт, потому что они не достигли мобилизационного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Игорь Клименко заявил в интервью "Радіо Свобода".

"На сегодня полицейские выполняют свои функции непосредственно в областях, на территории которых ведутся боевые действия - это 25 тысяч: Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Херсонская и так далее. Подразделения, которые дополнительно приданы ГПСУ на охрану, в том числе, и северной границы с Беларусью - еще 5 тысяч человек", - рассказал он.

Также, по его словам, сейчас формируются боевые бригады, которые усилят Силы обороны в ближайшее время.

Около 50% полицейских Нацполиции на сегодня будут задействованы или непосредственно в боевых действиях, или в обслуживании территории - эвакуации, документировании военных преступлений, несении службы - в приближенных к зоне боевых действий районах", - отметил Клименко.

Министр рассказал, что этого удалось достичь, потому что в МВД втрое сократили отдых для полицейских.

"То есть нагрузка на полицию выросла где-то в 2,5 -3 раза и она будет расти, потому что у нас есть вызовы. У нас есть вызовы на границе, потому что 25 тысяч пограничников также находятся в зоне боевых действий и непосредственно участвуют в боевых действиях, и их надо усиливать", - добавил Клименко.

