4 240 60

Мобилизовать всех правоохранителей сейчас невозможно. В Нацполиции служат 17 тысяч человек, не достигших 25 лет, - Клименко

Мобілізація правоохоронців

Подразделения, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, сейчас составляют более 6 000 полицейских. Часть правоохранителей невозможно отправить на фронт, потому что они не достигли мобилизационного возраста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Игорь Клименко заявил в интервью "Радіо Свобода".

"На сегодня полицейские выполняют свои функции непосредственно в областях, на территории которых ведутся боевые действия - это 25 тысяч: Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Херсонская и так далее. Подразделения, которые дополнительно приданы ГПСУ на охрану, в том числе, и северной границы с Беларусью - еще 5 тысяч человек", - рассказал он.

Также, по его словам, сейчас формируются боевые бригады, которые усилят Силы обороны в ближайшее время.

Около 50% полицейских Нацполиции на сегодня будут задействованы или непосредственно в боевых действиях, или в обслуживании территории - эвакуации, документировании военных преступлений, несении службы - в приближенных к зоне боевых действий районах", - отметил Клименко.

Министр рассказал, что этого удалось достичь, потому что в МВД втрое сократили отдых для полицейских.

"То есть нагрузка на полицию выросла где-то в 2,5 -3 раза и она будет расти, потому что у нас есть вызовы. У нас есть вызовы на границе, потому что 25 тысяч пограничников также находятся в зоне боевых действий и непосредственно участвуют в боевых действиях, и их надо усиливать", - добавил Клименко.

Автор: 

Нацполиция (16703) мобилизация (2880) Клименко Игорь (430)
+25
Тупа відмазка, не зараховано. Як попивали кавусічку "дуже втомлені", так попивають. Може досить брехати, а варто порівняти кількість поліцаїв у нас і в розвинутих країнах? При тому, що я б не сказав, що в нас аж такий незаконослухняний народ! Забагато розплодилось у нас лівоохоронців, контролерів та інших дєрьмоїдів, як на мене... От особисто я користі від всіє цієї бюджетної шобли не відчуваю ЗОВСІМ!
21.06.2024 11:19 Ответить
+12
щось дуже багато цього татарівського дуполиза на сторінках.
21.06.2024 11:16 Ответить
+12
Та ми в курсі що поліція воює лише з беззбройними громадянами на боці слуг урода.
21.06.2024 11:20 Ответить
Та за всіх мова і не йде!
21.06.2024 11:15 Ответить
21.06.2024 11:16 Ответить
Ну так дупа ж підпікає. Суспільство незадоволене безпідставністю бронювання "мусорні" з якої толку-нуль цілих,хрін десятих.
21.06.2024 11:31 Ответить
Тупа відмазка, не зараховано. Як попивали кавусічку "дуже втомлені", так попивають. Може досить брехати, а варто порівняти кількість поліцаїв у нас і в розвинутих країнах? При тому, що я б не сказав, що в нас аж такий незаконослухняний народ! Забагато розплодилось у нас лівоохоронців, контролерів та інших дєрьмоїдів, як на мене... От особисто я користі від всіє цієї бюджетної шобли не відчуваю ЗОВСІМ!
21.06.2024 11:19 Ответить
Як ви хочете відчувати користь від карного розшуку?
Какая вам лично нужна польза от ГАИ?
Ехать попереду дорогу освобождать?
21.06.2024 16:11 Ответить
"Какаялично"? Єхай додому, какцап!
21.06.2024 17:28 Ответить
Я живу на своїй, богом даний землі. По справі е що казати? Чі ви попі...пи вийшли?
21.06.2024 18:29 Ответить
Так они же могут стать "добровольцами", написать заявление добровольно-принудительно...
21.06.2024 11:19 Ответить
В таком возрасте они только бабок в переходах могут гонять,да и то толпою
21.06.2024 11:22 Ответить
Точно. Для фронту ти починаєш бути готовий приблизно до 50 років. А ближче до 60, то самий розквіт для чоловіків, щоб бути в штурмовій бригаді та військовій розвідці
21.06.2024 11:35 Ответить
В Дніпрі вже писали. Трохи до бунту не дійшло.Це ж не "точки" з наркоманами кришувати.
21.06.2024 11:25 Ответить
Нафіга? Хай в поліції і залишаються. А от 100 000 + їх старших товаришів хай служать по ротації.
21.06.2024 11:26 Ответить
Да пусть остаются. Это я написал просто как вариант решения "проблемы")
21.06.2024 11:37 Ответить
До 25 років - ще не можуть. Після - не можуть вже
21.06.2024 12:16 Ответить
Тут вже написали)))

https://www.youtube.com/watch?v=UTZsmLX41BM
21.06.2024 11:27 Ответить
Та ми в курсі що поліція воює лише з беззбройними громадянами на боці слуг урода.
21.06.2024 11:20 Ответить
в мене знайомий поліцейський отримав вже поранення і в осени знову їх готують , в зону бойових дій. Так що не *****.
21.06.2024 11:25 Ответить
Звичайно є поліцейські, які воюють. Це правда. Але їх відсоток досить малий. Більше того, те, що це ваш сусід чи ще хтось - не є репрезентативною вибіркою. Це як мені тут розповідав якийсь чувак, що всі його знайомі військові пенсіонери на фронті, хоча за офіційною статистикою таких 10% лише.
21.06.2024 11:28 Ответить
Приблизно
- ви чого такі великі тарифи на електрику зробили?!
- не киздіть, у мене знайомий удома тесла, два кондиціонери, бойлери, купа техніки і навіть не помітив підвищення
21.06.2024 11:37 Ответить
цитую "...поліція воює лише з беззбройними громадянами на боці слуг урода". Тут немає ніякої двозначності.
21.06.2024 11:43 Ответить
Я за всіх поліцейських не кажу, але якби всі поліцейські працювали відповідально, то можливо б вони і не йшли на війну.
21.06.2024 11:45 Ответить
Всі поліцейські , які в ЗСУ , пішли на фронт добровільно , тобто відмовилися від броні . Є і такі, але мало .
21.06.2024 11:48 Ответить
До чого тут ЗСУ? Вони виконують завдання в зоні бойових дій зі своїми підрозділами в складі Поліції.
Поранення є ,а УБД немає. Тому теж не все так солодко.
21.06.2024 11:52 Ответить
А , є і такі . А у мене два друга патрульні , з 2014 добровольцями воювали як всі . А ще є які добровільно написали заяви і зараз в ЗСУ на нулю .
21.06.2024 11:59 Ответить
Служить бы рад, а воевать не очень
21.06.2024 11:20 Ответить
Не знаю как в городах а в райцентрах полиция живет сама по себе а народ тоже,смотрю утром менты пьют кофе у магазина и исчезают,разве что иногда по центральным улицам патрульная машина без толку катается.
21.06.2024 11:21 Ответить
Без толку они на катаются,это разведка
21.06.2024 11:23 Ответить
Ну какой толк вам нужен?
Сторож месяцами, годами по ночам груши околачивает. Где с него толк?
Пожарные, бока пролежали. Сколько не хожу лично пожара не видел. Какой толк с пожарных?
21.06.2024 16:16 Ответить
серьезній довод!!!
21.06.2024 11:22 Ответить
В Індії також є каста "недоторканих" і хоч вона має інше значення, в Україні до неї можна сміливо віднести поліцаїв, депутангів та іншу наволоч, від якої користі нуль, але вони "держслужбовці" - тобто паразити, котрі нічого не створюють, а живуть працею інших!
21.06.2024 11:23 Ответить
Ошейник всё равно что портфель.
21.06.2024 13:04 Ответить
Судячи з того як Клименко розпинається,зешобла починає здогадуватися про відношення народу до так званих "правоохоронців".
21.06.2024 11:23 Ответить
Хтось пропонував мобілізувати ВСІХ поліцейських??
21.06.2024 11:23 Ответить
Как говорится, желаю, чтобы все!
21.06.2024 13:05 Ответить
Часом ходжу на рибалку через сквер то часто бачу під деревами поліцаїв з машиною-напевне їжачків патрулюють
21.06.2024 11:24 Ответить
бачили ми цих "малолєток" які в Дніпрі руки крутять захищаючи типків в балаклавах
21.06.2024 11:24 Ответить
Да і вони мабуть ще діти тих які тільки досягли 45 річного віку, і на пенсії, їх також не треба мобілізовувати.
21.06.2024 11:29 Ответить
А що, серед воїнів мало таких, що не досягли мобілізаційного віку?
Учора на судилищі над Червінським показали екіперованих бугайців, які готові були мотузити тих, хто прийшов підтримати патріота!
21.06.2024 11:31 Ответить
Хіба ці хлопчики в трусиках не давали присягу на вірність народу України?
21.06.2024 11:33 Ответить
Там еще интересное в его интервью есть. Типа полицию мобилизовать нельзя, они же воевать не умеет, стрелять по преступникам одно, а сидеть в окопах это же совсем другое...
21.06.2024 11:34 Ответить
Частина території України окупована,а мусорів,прокурорів,судів стає все більше, все якісніше вони нас охороняють та служать нам.
Державний службовець повинен мати УБД!!!!!!
Десять!!!!років війни!!!
Вже всі могли показати як вони служать Державі.
21.06.2024 11:35 Ответить
Правоохоронці призваны следить за порядком. Беспорядки их не интересуют!
21.06.2024 11:39 Ответить
аха
21.06.2024 11:49 Ответить
"У Нацполіції служать 17 тисяч осіб".. - вже мінус одна, яка в Одесі на морі не змогла захистити-врятувати навіть себе і втопилася..
21.06.2024 11:41 Ответить
Відгодовані борови які ховаються в мусарні від мобілізації, садисти, вбивці, хабарники, подонки і брехуни.
21.06.2024 11:41 Ответить
Звісно не всіх, як же міністр без світи, залишити 450 замів, не в порожньому ж залі проводити наради.
21.06.2024 11:42 Ответить
Яка велика кількість проходить службу в правоохоронних органах. Якщо ми незалежна країна і держава має все своє, незалежне від ворога, то чому до цього часу правоохопронці заповнюють данні в базу на російській мові? Прізвище, ім'я та по батькові на російській мові, а решта інформації на українській. Для мене особисто не зрозуміло. Можливо керівництво на це не звертало увагу, а можливо спеціально заливають базу кацапською? Ще раз навіщо і для кого???
21.06.2024 11:55 Ответить
А ті,що досягли 25 років де?
21.06.2024 11:59 Ответить
23 річні мєнти виловлюють 55 річних дідів-ухилянтів! У них роботи по горло!
21.06.2024 12:02 Ответить
Да ты что,а если они добровольно напишут рапорт о желании идти зашищать Родину? Все дело в воспитательной работе,если в полиции она на низком уровне,тогда министра нужно менять.
21.06.2024 12:12 Ответить
Тобто платники податків все життя утримують цих трутнів, та ще й мають за них і воювати?
21.06.2024 12:19 Ответить
Всі мають по ротації пройти через бойові дії не залежно від віку, втому числі "борці з злочинами в сфері економіки", а ви оприлюдніть данні скильки правоохоронців перейшли на сторону ворога на окупованих теріторіях, де які райвідділи зрадили з 99% особового складу, так це буде шок для всіх як побачать відсоток зрадників, хоч думаю хто пройшов з правоохоронців справжнє АТО, а не на папірцях то і при окупації з 2022 року з числа воювавших правоохоронців зрадників мабуть не було.
21.06.2024 12:34 Ответить
БІдняжки. 17 000 мусорів молодше 25 років... А віком 25 років і більше скільки мусорів? 233 000?
Ах да, хто же тоді буде водіїв кошмарити на дорогах, хто бабусь буде гоняти за торгівлю біля ринку... В зоні БД 25000 мусорів? О як. Біле мене мене мешкають мусора із Лисичанська і Сєвєродонецька. Слава їм, що не втікли! Добу кошмарять водіїв на блок-посту в безпечному місці, в 14 км від ЛБЗ, а дві доби бухають, стрес знімають. Це десь 20 мусорів на добу і 40 відпочивають дві доби. Чим інші мусора займаються - х.з., але по Куп'янську враження, що мусорів більше рази в три ніж військових і цивільних разом взятих.
А пенсіонеров МВС, уяких вік 45+ і які знаходяться у закритих списках мобілізувати теж не можна?
21.06.2024 12:39 Ответить
Так ще мєнти куп"янські рибаків штрафують,за те,що єкранами рибу на Осколі ловлять! І це в прифронтовій зоні!
21.06.2024 13:20 Ответить
та ну нафіг. мусора до 85ї статті не мають жодного відношення
21.06.2024 17:22 Ответить
Судя по комментариям, ну очень наш народ уважает полицию. Такого можно было достичь только став настоящими мусорами.
21.06.2024 13:27 Ответить
А ти судячи з коменту мусорок. Мусора заслуговують тільки те, що заслужили.
21.06.2024 17:24 Ответить
Перебіжать до московитів як ті тисяча. що залишились на окупованих територіях і всими райвідділами перейшли на службу до пііідарів
21.06.2024 14:12 Ответить
Держава покупає лояльність за рахунок залучення в службі не народу, а диктату.
21.06.2024 14:44 Ответить
 
 