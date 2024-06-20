Средний возраст бойцов Национальной гвардии Украины составляет 30 лет, - Клименко

Примерный средний возраст бойца Национальной гвардии составляет 30 лет.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Примерно 30 лет. Но есть у нас и 40-летние, есть и 25-летние, есть добровольцы, например, которые пришли в 18-19 лет. Например, таких очень много в "Азове", - сказал Клименко.

Глава МВД также прокомментировал вопрос эффективности мужчин 45-50 лет, которые все чаще оказываются на фронте по повестке.

"Все зависит от функционального состояния человека, от его состояния здоровья. И отсюда мы должны отталкиваться, как использовать данное лицо. Его можно использовать в штабе, если это более старший человек. Или он может быть, например, связистом, или может быть специалистом по БПЛА. Если очень тяжело, например, нести на себе станковый пулемет, он слишком тяжелый для того, чтобы человек 50 лет его мог нести. И эффективность от этого бойца сомнительна на линии фронта", - считает министр.

