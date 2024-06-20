РУС
Новости
Средний возраст бойцов Национальной гвардии Украины составляет 30 лет, - Клименко

Примерный средний возраст бойца Национальной гвардии составляет 30 лет.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Примерно 30 лет. Но есть у нас и 40-летние, есть и 25-летние, есть добровольцы, например, которые пришли в 18-19 лет. Например, таких очень много в "Азове", - сказал Клименко.

Глава МВД также прокомментировал вопрос эффективности мужчин 45-50 лет, которые все чаще оказываются на фронте по повестке.

"Все зависит от функционального состояния человека, от его состояния здоровья. И отсюда мы должны отталкиваться, как использовать данное лицо. Его можно использовать в штабе, если это более старший человек. Или он может быть, например, связистом, или может быть специалистом по БПЛА. Если очень тяжело, например, нести на себе станковый пулемет, он слишком тяжелый для того, чтобы человек 50 лет его мог нести. И эффективность от этого бойца сомнительна на линии фронта", - считает министр.

Смотрите также: Сергей Жадан стал военнослужащим бригады НГУ "Хартія". ФОТО

Автор: 

Ні про що. Теж саме, що середня зарплата, чи середньодобова температура.
20.06.2024 23:15 Ответить
А середній вік ВСУ 50 років!
20.06.2024 23:26 Ответить
Очільник МВС також прокоментував питання ефективності чоловіків 45-50 років, які дедалі частіше опиняються на фронті за повісткою.
=============================
пішов знайомий уточнити дані...Коліна ,спина ,тиск,надлишкова вага...58 років.Уточнив....Записали стрільцем і в кінці місяця на полігон.
===============
Його можна використовувати в штабі, якщо це більш старша людина. Або він може бути, наприклад, зв'язківцем, або може бути спеціалістом по БПЛА ....
Ну да ну да....Але буде так як камандір скаже.А не послухаєш-в тюрягу посадять.
20.06.2024 23:46 Ответить
Це я до то го що міністра вкусив розовий поні або хтось з ЗЕгавномарафону,або обкурився -бо такі казки розповідає що далекі від реальності.
20.06.2024 23:49 Ответить
Так зрозуміло, ви діда старше 35 років. не візьмете на контракт Це в мобіки і 59-річний доходяга пригодиться.
21.06.2024 01:00 Ответить
Так всегда было. Нацгвардия следит за качеством личного состава.
21.06.2024 01:41 Ответить
Янычары режима должны быть в форме! При Порошенке НГУ была отличной альтернативой откосить от окопов в Авдеевке или Спартаке под Донецком.
Также сказывается отсутствие командования геронтологически-склерозного штаба Сухопутных войск - мне кажется в этом отношении у НГУ меньше было давления, хотя бы из-за того, что должности в НГУ стоили дороже, платили не Сырскому и поэтому тут сохранилась еще какая-то "станичная вольность" и блок-посты на дорогах на хозрасчете...
21.06.2024 08:48 Ответить
 
 