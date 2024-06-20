Середній вік бійців Національної гвардії України становить 30 років, - Клименко
Приблизний середній вік бійця Національної гвардії становить 30 років.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Приблизно 30 років. Але є в нас і 40-річні, є і 25-річні, є добровольці, наприклад, які прийшли в 18-19 років. Наприклад, таких дуже багато в "Азові" , – сказав Клименко.
Очільник МВС також прокоментував питання ефективності чоловіків 45-50 років, які дедалі частіше опиняються на фронті за повісткою.
"Все залежить від функціонального стану людини, від його стану здоров'я. І звідси ми маємо відштовхуватись, як використовувати дану особу. Його можна використовувати в штабі, якщо це більш старша людина. Або він може бути, наприклад, зв'язківцем, або може бути спеціалістом по БПЛА. Якщо дуже важко, наприклад, нести на собі станковий кулемет, він занадто важкий для того, щоб людина 50 років його могла нести. І ефективність від цього бійця сумнівна на лінії фронту", – вважає міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
=============================
пішов знайомий уточнити дані...Коліна ,спина ,тиск,надлишкова вага...58 років.Уточнив....Записали стрільцем і в кінці місяця на полігон.
===============
Його можна використовувати в штабі, якщо це більш старша людина. Або він може бути, наприклад, зв'язківцем, або може бути спеціалістом по БПЛА ....
Ну да ну да....Але буде так як камандір скаже.А не послухаєш-в тюрягу посадять.
Также сказывается отсутствие командования геронтологически-склерозного штаба Сухопутных войск - мне кажется в этом отношении у НГУ меньше было давления, хотя бы из-за того, что должности в НГУ стоили дороже, платили не Сырскому и поэтому тут сохранилась еще какая-то "станичная вольность" и блок-посты на дорогах на хозрасчете...