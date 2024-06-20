УКР
Середній вік бійців Національної гвардії України становить 30 років, - Клименко

Приблизний середній вік бійця Національної гвардії становить 30 років.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приблизно 30 років. Але є в нас і 40-річні, є і 25-річні, є добровольці, наприклад, які прийшли в 18-19 років. Наприклад, таких дуже багато в "Азові" , – сказав Клименко.

Очільник МВС також прокоментував питання ефективності чоловіків 45-50 років, які дедалі частіше опиняються на фронті за повісткою.

"Все залежить від функціонального стану людини, від його стану здоров'я. І звідси ми маємо відштовхуватись, як використовувати дану особу. Його можна використовувати в штабі, якщо це більш старша людина. Або він може бути, наприклад, зв'язківцем, або може бути спеціалістом по БПЛА. Якщо дуже важко, наприклад, нести на собі станковий кулемет, він занадто важкий для того, щоб людина 50 років його могла нести. І ефективність від цього бійця сумнівна на лінії фронту", – вважає міністр.

Ні про що. Теж саме, що середня зарплата, чи середньодобова температура.
20.06.2024 23:15 Відповісти
А середній вік ВСУ 50 років!
20.06.2024 23:26 Відповісти
Очільник МВС також прокоментував питання ефективності чоловіків 45-50 років, які дедалі частіше опиняються на фронті за повісткою.
=============================
пішов знайомий уточнити дані...Коліна ,спина ,тиск,надлишкова вага...58 років.Уточнив....Записали стрільцем і в кінці місяця на полігон.
===============
Його можна використовувати в штабі, якщо це більш старша людина. Або він може бути, наприклад, зв'язківцем, або може бути спеціалістом по БПЛА ....
Ну да ну да....Але буде так як камандір скаже.А не послухаєш-в тюрягу посадять.
20.06.2024 23:46 Відповісти
Це я до то го що міністра вкусив розовий поні або хтось з ЗЕгавномарафону,або обкурився -бо такі казки розповідає що далекі від реальності.
20.06.2024 23:49 Відповісти
Так зрозуміло, ви діда старше 35 років. не візьмете на контракт Це в мобіки і 59-річний доходяга пригодиться.
21.06.2024 01:00 Відповісти
Так всегда было. Нацгвардия следит за качеством личного состава.
21.06.2024 01:41 Відповісти
Янычары режима должны быть в форме! При Порошенке НГУ была отличной альтернативой откосить от окопов в Авдеевке или Спартаке под Донецком.
Также сказывается отсутствие командования геронтологически-склерозного штаба Сухопутных войск - мне кажется в этом отношении у НГУ меньше было давления, хотя бы из-за того, что должности в НГУ стоили дороже, платили не Сырскому и поэтому тут сохранилась еще какая-то "станичная вольность" и блок-посты на дорогах на хозрасчете...
21.06.2024 08:48 Відповісти
 
 