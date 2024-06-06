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Сергій Жадан став військовослужбовцем бригади НГУ "Хартія". ФОТО

Номінант Нобелівської премії, письменник та поет Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступив до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", - написав він.

Сергій Жадана вступив до бригади НГУ Хартія

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Як повідомлялося, номінант Нобелівської премії, письменник Сергій Жадан мобілізується до бригади Нацгвардії "Хартія".

Що відомо про Сергія Жадана?

Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт "за політичне мислення", шведської премії імені Курта Тухольського, премії свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо.

Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

Автор: 

Жадан Сергій (65) Національна гвардія (1535) мобілізація (3061) ЗСУ (7552)


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Топ коментарі
+16
велика повага !
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06.06.2024 08:48
+15
Повага!
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06.06.2024 08:51
+12
А де служать слуги народу, актори 95 кварталу і банда коломойського?
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06.06.2024 09:05
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06.06.2024 08:47 Відповісти
велика повага !
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06.06.2024 08:48 Відповісти
В штабі.
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06.06.2024 10:08 Відповісти
Повага!
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06.06.2024 08:51 Відповісти
На нього будуть прицільно полювати.
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06.06.2024 08:57 Відповісти
А де служать слуги народу, актори 95 кварталу і банда коломойського?
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06.06.2024 09:05 Відповісти
Пікалов служить у видавничому центрі при Нацгвардії... Я готовий теж туди піти хоч завтра, тим більше, на відміну від Пікалова, в мене є досвід роботи у поліграфії.

Але таких вакансій ані в рекрутингових центрах, ані на сайтах НЕМАЄ!
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06.06.2024 09:30 Відповісти
Там же, де і інші депутати та їх діти (з усіх партій). У Монако.
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06.06.2024 09:54 Відповісти
Аж дивно. Не чув щоб йому руки на вулиці співробітники ТЦК крутили. І в буса не пхали. І його знайомі жіночки нікого не покусали за руки. Може то ТЦКашники такі ввічливі попалися? А може він сам прийшов до воєнкомату, бо громадянин та людина? А не скотиняка ухилянтська.
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06.06.2024 09:08 Відповісти
У "слуг" і "кварталу" залізна відмазка, - вони не номінанти на Нобелівську премію.
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06.06.2024 09:25 Відповісти
Знаєте, чимало людей так само би прийшли добровольцями, якби знали, що 100% потраплять на подібну небойову посаду й не будуть з неї нікуди переведені без їх згоди...
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06.06.2024 09:26 Відповісти
А скільки з них номінантів на Нобелівську премію?
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06.06.2024 14:32 Відповісти
Зустрічне питання: а Пікалов є номінантом, що у видавництві служить? А Козловський є номінантом, що в оркестрі служить?

Так, Жадан у нас один, це справді самородок, АЛЕ є купа інтелектуалів в Україні, які розумніші за Пікалова з Козловським (у Віталіка по-моєму, навіть вищої освіти нема). То чому вони не мають право на подібні посади? Так, потрібна мобілізація, але потрібно і берегти інтелектуальний потенціал країни та раціонально його використовувати.

Уже писав вище: у мене є досвід видавничої діяльності (плюс, маю червоний диплом КНУ), але таку посаду, як у Пікалова, я чомусь не знайшов. А я б з радістю пішов би добровольцем туди!
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06.06.2024 14:38 Відповісти
Можливо, до професійності та інтелектуальності потрібно додати ще й медійну популярність чи відомість у вузькоспеціалізованих колах. Не претендую на істину. Але явно Козловський відоміше вас. Єлвіс Преслі був не єдиним співаком у США. Але його популярність дала йому можливість служити в оркестрі, а не бігати з гвинтівкою по джунглям. Якось так це працює. І що дивно, не тільки у нас.
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06.06.2024 14:45 Відповісти
А от "медійна популярність" - це вже викликає питання... І це викликає у людей злість: типу чого оцей (потрібне прізвище поставити) має бути на теплому місці, а я, людина з червоним дипломом, золотою медаллю в школі, прекрасним рівнем інгліша і тд маю йти в холодний окоп простим рядовим (бо воєнки в універі не було) під командування якогось солдафона, який навіть грамотно писати не вміє?
Це те, що мені сказав один мій друг...
У мене все не настільки категорично, бо в мене свій прикол - болячки, через які на воєнку не брали 20 років тому, а зараз їх не бачить ВЛК. Я не хочу бути ухилянтом і не хочу давати хабар. Визнайте мої болячки і направте мене на підходящу для мого фізичного стану і рівня знань посаду, і я з честю виконуватиму свій громадянський обов'язок.
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06.06.2024 15:33 Відповісти
А щодо Елвіса - то в США дещо інша система. По-перше, там дивилися на професію людини в цивільному житті.
По-друге, там людям із гарною вищою освітою ОДРАЗУ давали офіцерське звання. Саме тому Кеннеді у Другу світову майже одразу після навчання став командиром торпедного катера, а не простим рядовим (і так, Кеннеді тоді не був медійною особою).
І от є фільм "Мисливці за скарбами", заснований на реальних подіях. Там мистецтвознавців мобілізують для пошуку творів мистецтва, викрадених нацистами. Там усі люди без бойового досвіду і їм з ходу присвоюють звання офіцерів - просто тому, що розумні і з гарною освітою (але не медійні).
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06.06.2024 15:39 Відповісти
А "не скотиняка" де служить?
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06.06.2024 11:00 Відповісти
Показав приклад тим - які ломанулись через Тису
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06.06.2024 09:10 Відповісти
Як Нобілівський номінант міг би вільно виїхати з України як і решту ухилянтів, сикунів, паразитів і дизертирів...
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06.06.2024 09:15 Відповісти
Номінація на Нобелівку не дає право на виїзд. Але Жадан кандидат наук і щось там викладав у Харкові і тому мав право на відсрочку.
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06.06.2024 09:28 Відповісти
Нагадайте собі Василя Сліпака. Всі були в захваті - оперна зірка з калашом! І ніхто у цілій державі не спробував переконати Василя, що його спів на світових сценах це зброя набагато потужніша, ніж його автомат.
Посередній музикант народжується один на 10 000 населення і дозріває до якогось рівня 15-20 років.
Збереження Цвіту Нації повинно стати державною політикою.
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06.06.2024 09:18 Відповісти
А таланти 95кагалу один на мільйон, тому їх зелений так береже
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06.06.2024 09:53 Відповісти
Дітям якогось роботяги плювати на оперу,їм їх батько більше потрібен, так що всі мають бути в рівних умовах, якщо на те пішло
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06.06.2024 10:25 Відповісти
спочатку поцікався, хто такий був Василь Сліпак - він пішов воювати добровольцем

я довго не розумів, чому в українських піснях козак завжди одружується на удові - тепер розумію, а ти так і не зрозумів
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06.06.2024 12:29 Відповісти
В цьому і трагедія України, що дітям роботяги плювати на оперу. Розумні знають, що споконвік всі війни велися не за золото і нафту. Всі війни велися за Культуру.
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06.06.2024 13:08 Відповісти
Серед декого композиторів нема від слова зовсім. Оранжувальники так , і високої кваліфікації а от творчих людей не має. Бо для творчості через обряд обрізання чакри закриті. Музика хороший а творити не може. Так само і малярі а не художники. Бо художники творять а маляри розмальовують
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06.06.2024 12:44 Відповісти
І Вагнер, і https://mastodon.social/@kavkazcenter/112559504035110550 Гордон...
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06.06.2024 15:38 Відповісти
В 50 лет много не навоюешь...
Да и талант поберечь надо... в пресс-офицеры самое то...
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06.06.2024 09:25 Відповісти
Саме так, Жадан давно агітував саме за Хартію (бо дружить дуже давно з її засновником) і він як ніхто підходить на посаду прес-офіцера цієї бригади... 100% буде кращим прес-офіцером, ніж Гуменбк!
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06.06.2024 09:42 Відповісти
Сергій -Людина! Удачі козаку та здоров'я!
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06.06.2024 09:51 Відповісти
Ось таких треба в президенти але мудрий наріт обирає найбільш розрекламоване гівно
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06.06.2024 11:52 Відповісти
На цій клятій війні вже дуже багато загинуло талановитих та відомих людей. Сподіваюсь, що Бажан не поповнить цей саисок.
Повага та подяка щирому українцю. 🙏
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06.06.2024 11:53 Відповісти
а вова пензлює до Ростова !
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06.06.2024 12:13 Відповісти
Піхотинська уніформа... іноді й по швах рветься. Респект.
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09.06.2024 14:35 Відповісти
 
 