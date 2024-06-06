Сергій Жадан став військовослужбовцем бригади НГУ "Хартія". ФОТО

Номінант Нобелівської премії, письменник та поет Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступив до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", - написав він.

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Як повідомлялося, номінант Нобелівської премії, письменник Сергій Жадан мобілізується до бригади Нацгвардії "Хартія".

Що відомо про Сергія Жадана?

Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт "за політичне мислення", шведської премії імені Курта Тухольського, премії свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо.

Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.