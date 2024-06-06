Сергій Жадан став військовослужбовцем бригади НГУ "Хартія". ФОТО
Номінант Нобелівської премії, письменник та поет Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступив до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", - написав він.
Як повідомлялося, номінант Нобелівської премії, письменник Сергій Жадан мобілізується до бригади Нацгвардії "Хартія".
Що відомо про Сергія Жадана?
Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт "за політичне мислення", шведської премії імені Курта Тухольського, премії свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо.
Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але таких вакансій ані в рекрутингових центрах, ані на сайтах НЕМАЄ!
Так, Жадан у нас один, це справді самородок, АЛЕ є купа інтелектуалів в Україні, які розумніші за Пікалова з Козловським (у Віталіка по-моєму, навіть вищої освіти нема). То чому вони не мають право на подібні посади? Так, потрібна мобілізація, але потрібно і берегти інтелектуальний потенціал країни та раціонально його використовувати.
Уже писав вище: у мене є досвід видавничої діяльності (плюс, маю червоний диплом КНУ), але таку посаду, як у Пікалова, я чомусь не знайшов. А я б з радістю пішов би добровольцем туди!
Це те, що мені сказав один мій друг...
У мене все не настільки категорично, бо в мене свій прикол - болячки, через які на воєнку не брали 20 років тому, а зараз їх не бачить ВЛК. Я не хочу бути ухилянтом і не хочу давати хабар. Визнайте мої болячки і направте мене на підходящу для мого фізичного стану і рівня знань посаду, і я з честю виконуватиму свій громадянський обов'язок.
По-друге, там людям із гарною вищою освітою ОДРАЗУ давали офіцерське звання. Саме тому Кеннеді у Другу світову майже одразу після навчання став командиром торпедного катера, а не простим рядовим (і так, Кеннеді тоді не був медійною особою).
І от є фільм "Мисливці за скарбами", заснований на реальних подіях. Там мистецтвознавців мобілізують для пошуку творів мистецтва, викрадених нацистами. Там усі люди без бойового досвіду і їм з ходу присвоюють звання офіцерів - просто тому, що розумні і з гарною освітою (але не медійні).
Посередній музикант народжується один на 10 000 населення і дозріває до якогось рівня 15-20 років.
Збереження Цвіту Нації повинно стати державною політикою.
я довго не розумів, чому в українських піснях козак завжди одружується на удові - тепер розумію, а ти так і не зрозумів
Да и талант поберечь надо... в пресс-офицеры самое то...
Повага та подяка щирому українцю. 🙏