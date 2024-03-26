УКР
Новини
Номінант Нобелівської премії, письменник Сергій Жадан мобілізується до бригади Нацгвардії "Хартія"

Знаменитий український письменник Сергій Жадан повідомив, що мобілізується до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Про це Сергій Жадан повідомив кореспондентці СТБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Він зазначив, що приєднається до "Хартії" разом із одним із харківських музикантів.

"Мені здається, що сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну і є громадяни, які намагаються відповідальності уникнути. Військо всіх рівняє, тому що це відбиток українського суспільства", - зауважив Жадан.

Зазначимо, що 49-річний Сергій Жадан - популярний український письменник, музикант, лідер гурту "Жадан і собаки" та проєкту "Лінія Маннергейма". З початку повномасштабного вторгнення Сергій Жадан активно волонтерить та допомагає військовим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поет та доброволець Сергій Жадан про нову бригаду Нацгвардії "Хартія": Зовсім інші виклики та масштаб роботи. ВIДЕО

Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт "за політичне мислення", шведської премії імені Курта Тухольського, премії свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

Нехай Бог береже тебе козаче!
Повага вам пане Жадан.
В той же час борець із корупцією кириленко обростає мільйонами....
Молодець!!!
Нехай Бог береже тебе козаче!
Молодець!!!
А зелені на таке здатні?
Хіба що з п'ятої повістки, але це не точно
к прокурору
Повага вам пане Жадан.
В той же час борець із корупцією кириленко обростає мільйонами....
було б добре, якби близкі родичі депутатів, чинуш, прокурорів, суддів пішли в піхоту, якщо самі посадовці не можуть воювати через свою 'надважливу' роботу в тилу. Хватить шаритися мажорам. По іншому мобілізація буде провалена, мотивація в населення буде падати.

26.03.2024 14:51 Відповісти
А вы тогда тоже пойдете, или еще кого-нибудь будете ждать
показати весь коментар
Десь там, на передовій, і трудяги борцуни, оті гройсман яценюк ярема махніцкий гончарук з купою міністрів держсекретарів та їх заступників, радників, помічників, консультантів, юристів-адвокатів, натхненників розроблення електронного документообігу у ЦОВВ, і тисячі інших ухилянтів від мобілізації, але не від посад у КМУ та СЕКРЕТАРІАТІ КМУ, адміністрації ВРУ ОПУ рнбоу, ода ….
Резніков та Баканов з Тимошенком, живі приклади, можуть підтвердити..

26.03.2024 14:57 Відповісти
Резніков та Баканов з Тимошенком, живі приклади, можуть підтвердити..
Подоляк тобі вже премію призначив, за висер! Розслабся!😁
показати весь коментар
Ну так и вы ж не в окопе?
показати весь коментар
вчинок необхідний, але від Жадана користі більше в інших сферах діяльності. на відміну від багатьох інших

26.03.2024 15:05 Відповісти
показати весь коментар
навряд чи перелічені події можуть нівелювати виробництво Жаданом якісного українського культурного продукту

26.03.2024 17:11 Відповісти
показати весь коментар
Критик Ви "недороблений"!
показати весь коментар
слухаю його пісні щодня : "діти", "метро", "веди", "мальви" та інші, про "старого", про "Ісуса з Назарету", і так далі

бажаю пану Жадану міцного здоров'я і військової удачі !
26.03.2024 15:14 Відповісти
На жаль, він з фронту не повернеться. "Хижак", пам'ятаєте такого? Його було важко поранено, після чого він зник. І він казав, що по його підрозділу гатили посилено і цілеспрямовано.
Для русні такі знакові люди - пріоритетні цілі. Тому через зрадників вирахують, де він знаходиться, та "Іскандерів" не пошкодують.
Зате расєянскіє жадани будуть і далі псувати папір та повітря.
А потім скажуть: хахли, нєт у вас нікакой своєй культури, всьо русскоє.
26.03.2024 15:31 Відповісти
Для русні будь-хто, вищий за сіру масу хоча б на півкепки - пріоритетна ціль.

26.03.2024 16:54 Відповісти
показати весь коментар
Довбню неотесаний, вірші Сергія Жадана включені в шкільну програму з української літератури, поряд з Ліною Костенко, Павлом Тичиною та Василем Стусом.
Це один з найбільш титулованих письменників України.
Хоч би не ганьбився, лапоть.
26.03.2024 16:59 Відповісти
Як тобі дупу рве!)))
показати весь коментар
так я згадую того хлопця Хижака. Я взагалі вважаю що не теба нічого розповідати і брати інтервю в діючих військових. Неодноразово ті в кого брали інтервю будь які журналісти і людина була відкрито показана то були вбиті або поранені. Воно звісно хочеться розповідати про героїв але не під час війни. А в Україні якасьвійна в інтернеті уся. Показують і розповідають все. Телеграм канал то взагалі кацапський винахід і усі і кащапи і укрінці натхненно їм користуються а коли починаеш казати щось проти то роззлючуються якби їх особисто образили. Таке враження що телеграм тільки єдина мережа якою українці можуть користуватися. Воюють з кацапією а користуються кацапським телеграмом причому усі. Сумно

26.03.2024 16:47 Відповісти
показати весь коментар
Все з ним в порядку. Є його телеграм-канал . Знайдіть , почитайте.

06.04.2024 13:08 Відповісти
показати весь коментар
Його книги, ось вони стоять на полці: "Anarchy in the UKR" та "Hymn demokratycznej młodzieży".

(На них виросли мої діти)

Бажаємо пану Митцю разом з побратимами Перемоги над ворогом !
показати весь коментар
Митець взагалі то пан Подеревʼянський. Ви тут нарід не плутайте

26.03.2024 16:33 Відповісти
показати весь коментар
Комусь і Вєрка Сердючка звєзда.
показати весь коментар
"тікі так, спакойна!" (С)
Я це не в плані накинути на Жадана, якого поважаю. Я це в плані термінології. Митець - це вже бренд років з двадцять . Не знаю в якому льоху ви весь цей час просиділи, шо все культурне життя України пройшло повз вас
показати весь коментар
Ну не дай Бог он погибнет
Это же национальное достояние
Его надо беречь
Ни я , ни миллионы украинцев
Не могут написать - что мы сейчас проживаем
А Жадан может
Он и нужен для этого
Таких писателей у каждого народа - на пальцах одной руки
Я против ЖАДАНА в окопах
показати весь коментар
"Тупа" русня такого не допускає. У них жодного видатного митця в лавах окупаційних військ немає. Вони більше користі приносять в тилу.

26.03.2024 16:56 Відповісти
показати весь коментар
Чувак показав, шо він має яйця і заслуговує на повагу. Маю надію шо командування придумає як найкраще використати його талант, а не загубить десь в посадці. Може він потім книжку про війну напише.

26.03.2024 16:32 Відповісти
показати весь коментар
Це пост-залужне командування йому краще застосування придумає?
Між іншим, як там Сєнцов? Щось дуже давно не чутно було.
показати весь коментар
По этому поводу есть знаменитаяистория
Пришли два джентльмена в Лувр
Стоят напротив Джоконды
Один джентльмен говорит : А знаете ,Сэр, она на производит на меня впечатления
Второй джентльмен иронично: Сэр, она уже давно выбирает сама - на кого производить впечатление.
показати весь коментар
Ніколи не розумів чому дехто так шаленіє пишаючись своїм невіглаством.

26.03.2024 21:30 Відповісти
показати весь коментар
У вас с ними разный жизненный опыт
Очень важно - кто были ваши родители
Какие книги вам читали в детстве
Какие разговоры велись у вас дома
Возможно, вам повезло
И в вашем доме была неплохая библиотека
И сегодня вы - ВОТ ТАКОЙ
А у кого - то в доме не было в детстве ни одной книги
А вкус к хорошей литературе формируется буквально с детства
На мой взгляд,неплохо, что человек попытался читать Жадана
Многие , в отличие от него, и фамилии такой не знают
Вот это совсем печально....
показати весь коментар
Інших немає. У русні теж не валом, тому й бережуть, на фронт не посилають.
показати весь коментар
