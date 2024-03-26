Номінант Нобелівської премії, письменник Сергій Жадан мобілізується до бригади Нацгвардії "Хартія"

Знаменитий український письменник Сергій Жадан повідомив, що мобілізується до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Про це Сергій Жадан повідомив кореспондентці СТБ.

Він зазначив, що приєднається до "Хартії" разом із одним із харківських музикантів.

"Мені здається, що сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну і є громадяни, які намагаються відповідальності уникнути. Військо всіх рівняє, тому що це відбиток українського суспільства", - зауважив Жадан.

Зазначимо, що 49-річний Сергій Жадан - популярний український письменник, музикант, лідер гурту "Жадан і собаки" та проєкту "Лінія Маннергейма". З початку повномасштабного вторгнення Сергій Жадан активно волонтерить та допомагає військовим.

Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт "за політичне мислення", шведської премії імені Курта Тухольського, премії свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.