Номінант Нобелівської премії, письменник Сергій Жадан мобілізується до бригади Нацгвардії "Хартія"
Знаменитий український письменник Сергій Жадан повідомив, що мобілізується до лав 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".
Про це Сергій Жадан повідомив кореспондентці СТБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
Він зазначив, що приєднається до "Хартії" разом із одним із харківських музикантів.
"Мені здається, що сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну і є громадяни, які намагаються відповідальності уникнути. Військо всіх рівняє, тому що це відбиток українського суспільства", - зауважив Жадан.
Зазначимо, що 49-річний Сергій Жадан - популярний український письменник, музикант, лідер гурту "Жадан і собаки" та проєкту "Лінія Маннергейма". З початку повномасштабного вторгнення Сергій Жадан активно волонтерить та допомагає військовим.
Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт "за політичне мислення", шведської премії імені Курта Тухольського, премії свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.
В той же час борець із корупцією кириленко обростає мільйонами....
Резніков та Баканов з Тимошенком, живі приклади, можуть підтвердити..
бажаю пану Жадану міцного здоров'я і військової удачі !
Для русні такі знакові люди - пріоритетні цілі. Тому через зрадників вирахують, де він знаходиться, та "Іскандерів" не пошкодують.
Зате расєянскіє жадани будуть і далі псувати папір та повітря.
А потім скажуть: хахли, нєт у вас нікакой своєй культури, всьо русскоє.
Це один з найбільш титулованих письменників України.
Хоч би не ганьбився, лапоть.
(На них виросли мої діти)
Бажаємо пану Митцю разом з побратимами Перемоги над ворогом !
Я це не в плані накинути на Жадана, якого поважаю. Я це в плані термінології. Митець - це вже бренд років з двадцять . Не знаю в якому льоху ви весь цей час просиділи, шо все культурне життя України пройшло повз вас
Это же национальное достояние
Его надо беречь
Ни я , ни миллионы украинцев
Не могут написать - что мы сейчас проживаем
А Жадан может
Он и нужен для этого
Таких писателей у каждого народа - на пальцах одной руки
Я против ЖАДАНА в окопах
Між іншим, як там Сєнцов? Щось дуже давно не чутно було.
Пришли два джентльмена в Лувр
Стоят напротив Джоконды
Один джентльмен говорит : А знаете ,Сэр, она на производит на меня впечатления
Второй джентльмен иронично: Сэр, она уже давно выбирает сама - на кого производить впечатление.
Очень важно - кто были ваши родители
Какие книги вам читали в детстве
Какие разговоры велись у вас дома
Возможно, вам повезло
И в вашем доме была неплохая библиотека
И сегодня вы - ВОТ ТАКОЙ
А у кого - то в доме не было в детстве ни одной книги
А вкус к хорошей литературе формируется буквально с детства
На мой взгляд,неплохо, что человек попытался читать Жадана
Многие , в отличие от него, и фамилии такой не знают
Вот это совсем печально....