Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури
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Харківського поета і музиканта Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Польська академія наук ухвалила рішення висунути кандидатуру відомого українського письменника Сергія Жадана на здобуття Нобелівської премії у галузі літератури.
"Жадан – один серед найвидатніших поетів України та блискучий прозаїк, його твори перекладені багатьма мовами та нагороджувані у світі, – ми переконані, що це письменник щабля Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно вслухається у них. Сьогодні поет у своєму Харкові. Він бореться", - йдеться у відозві Комітету літературознавчих наук Польської академії наук.
Сергій Жадан - не тільки автор багатьох поетичних збірок, а й музикант. Він учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена".
Літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більш ніж двадцятьма мовами.
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ось твої острови,
ось твоя трава,
ось твоя стернова:
править твій маршрут,
шиє тобі парашут,
пасе тебе в глибині
при своєму стерні.
Коли зелені зірки
падають в гирло ріки,
тоді твоя стернова
промовляє слова:
це ось - мої сни,
це - рибальські човни,
це - ніч, це - течія,
це - смерть, певно, моя.
Життя - це тиша й сміх.
Його стане на всіх.
Його вистачить всім -
всім коханням моїм.
Тому лети, рибо, лети -
я знаю всі мости,
знаю всі маяки,
роблю все навпаки.
Лише твої слова,
лише таємниці й дива,
лише сповідь і піст
в одному з портових міст.
Кохай, рибо, кохай,
хай безнадійно, хай,
хай без жодних надій -
радій, рибо, радій.
Любов варта всього -
варта болю твого,
варта твоїх розлук,
варта відрази й мук,
псячого злого виття,
шаленства та милосердь.
Варта навіть життя.
Не кажучи вже про смерть.
С. Жадан